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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Мехелен
2:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Стандард
0'
1:0
4' Гол
Кейперс Уго
2:0
10' Пенальти
Мрабти Керим
16'
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
4
Бато
Шелдон
3
Бейкер
Лукас
17
Гуэ
Самюэль
33
Vinicius
de
Souza
Costa
19
Мрабти
Керим
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
16
Бодар
Арно
2
Сике
Уго
33
Nathan
Ngoy
3
Аль-Дахиль
Амин
24
Николя
Гавори
14
Нкунку
Нильс
12
Рафья
Хамза
8
Цимирот
Гойко
28
Бастьен
Самюэль
19
Амалла
Селим
9
Клаусс
Жоао
Мехелен
4-2-3-1
Стандард
5-4-1

История личных встреч

Мехелен
Стандард

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

21 матч

33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
2:2
ПОЗПВЛЕ
3:1
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПДА
0:4
ПДА
2:2
ТМС
4:0
ПДА
2:3
ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ЛППОЗПВЛЕ
2:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛП
2:2
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 6 0.6
Кейперс Уго 2 0.2
Дрёйф Ферди 2 0.2
Мрабти Керим 2 (1) 0.2
Кайя Онур 1 0.1
Ванлерберге Йорди 1 0.1
Швед Марьян 1 0.1
Vinicius de Souza Costa 1 0.1
Схоофс Роб 0 0
Хайреманс Джеффри 0 0
Уолш Сэнди 0 0
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амалла Селим 2 (1) 0.2
Клаусс Жоао 2 (1) 0.2
Драгус Денис 1 0.1
Тапсоба Абдул 1 0.1
Николя Гавори 1 0.1
Лайфис Константинос 1 0.1
Мулека Джексон 1 0.1
Доннум Арон 0 0
Сике Уго 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схоофс Роб 4 0
Ван Дамме Йоахим 2 0
Уолш Сэнди 2 0
Бейкер Лукас 2 0
Бато Шелдон 2 0
Vinicius de Souza Costa 2 0
Хайреманс Джеффри 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Швед Марьян 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Мусса 3 1
Клаусс Жоао 4 0
Аль-Дахиль Амин 2 1
Петерс Дауда 3 0
Сике Уго 3 0
Бастьен Самюэль 2 0
Амалла Селим 2 0
Фаи Коллинс 0 1
Цимирот Гойко 1 0
Лайфис Константинос 1 0
Бодар Арно 1 0
Доннум Арон 1 0
Раскин Николас 1 0
Мулека Джексон 1 0
Нкунку Нильс 1 0
Рафья Хамза 1 0
Павлович Дамьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

12
9
3 В 1-ом тайме 3
9 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
8%
2
22%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Забито

14
9
8 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 7
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
3
21%
3
33%
76-90

Пропущено

19
14
5 В 1-ом тайме 5
14 Во 2-ом тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
6
32%
3
21%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
6
32%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4
Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Мехелен - Антверпен 3:2 Вестерло - Мехелен 3:1 Мехелен - Волос 2:1 Стандард - Мехелен 2:2 Мехелен - Рода 2:2 Утрехт - Мехелен 7:2 Темпо Оверейсе - Мехелен 1:7 Мехелен - Гент 1:2 Остенде - Мехелен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Мехелен 1:2
Стандард
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Стандард - Синт-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0
Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1 Стандард - Ренн 3:3 Стандард - Мехелен 2:2 Ланс - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Рошфор 1:3 Стандард - Остенде 1:3 Гент - Стандард 2:0 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Мехелен 1:2 Стандард - Гент 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 9 5 3 1 17 - 12 18
2. Антверпен 9 5 2 2 19 - 13 17
3. Эйпен 9 5 2 2 18 - 10 17
4. Генк 9 5 2 2 19 - 12 17
5. Мехелен 2:0 10 5 1 4 17 - 18 16
6. Унион Сент-Жиллуаз 9 5 1 3 17 - 9 16
7. Андерлехт 9 4 3 2 18 - 11 15
8. Кортрейк 9 4 2 3 12 - 10 14
9. Синт-Трейден 9 4 1 4 9 - 11 13
10. Шарлеруа 9 3 4 2 15 - 11 13
11. Стандард 0:2 10 4 1 5 9 - 16 13
12. Остенде 9 4 1 4 13 - 17 13
13. Гент 9 3 2 4 16 - 12 11
14. Серен Юнайтед 9 3 0 6 8 - 16 9
15. Зульте-Варегем 9 2 3 4 14 - 18 9
16. АХ Лёвен 9 1 5 3 9 - 17 8
17. Серкль Брюгге 9 2 2 5 12 - 13 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 1 8 7 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 2:0 5 4 0 1 11 - 6 12
2. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
3. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
4. Брюгге 5 2 3 0 10 - 6 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 0 2 9 - 4 9
6. Андерлехт 4 2 1 1 12 - 6 7
7. Кортрейк 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Антверпен 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Остенде 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Шарлеруа 5 1 2 2 6 - 6 5
12. АХ Лёвен 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Стандард 0:2 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Синт-Трейден 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 5 0 2 3 7 - 14 2
17. Серкль Брюгге 4 0 1 3 3 - 6 1
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Антверпен 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Брюгге 4 3 0 1 7 - 6 9
5. Стандард 0:2 5 3 0 2 4 - 7 9
6. Шарлеруа 4 2 2 0 9 - 5 8
7. Андерлехт 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 8 - 5 7
9. Зульте-Варегем 4 2 1 1 7 - 4 7
10. Генк 4 2 1 1 7 - 7 7
11. Серкль Брюгге 5 2 1 2 9 - 7 7
12. Кортрейк 5 2 1 2 6 - 6 7
13. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
14. Мехелен 2:0 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Серен Юнайтед 5 1 0 4 3 - 11 3
16. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 10 3
17. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 7 - 13 1
18. Гент 4 0 1 3 2 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 11 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 7 0 3
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 7 1 0
5. Мехелен Сторм Никола 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Стандард
2.27
7.20
3.17
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мехелен 2:0 Стандард онлайн




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