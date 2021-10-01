Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Мехелен
3:1
Конец матча
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне Зрители: 15000
Стандард
1:0
4' ГолКейперс Уго
2:0
10' ПенальтиМрабти Керим
3:0
18' ГолУолш Сэнди
25' Желтая карточкаАль-Дахиль Амин
28' Желтая карточкаАмалла Селим
28' Желтая карточкаУолш Сэнди
51' Желтая карточкаСторм Никола
64' Желтая карточкаНиколя Гавори
3:1
82' ГолДрагус Денис
17
Гуэ
Самюэль
19
Мрабти
Керим
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
16
Бодар
Арно
2
Сике
Уго
33
Nathan
Ngoy
14
Нкунку
Нильс
12
Рафья
Хамза
19
Амалла
Селим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
2 Сике УгоЗащитник
-
33 Nathan NgoyЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нкунку НильсЗащитник
-
12 Рафья ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mbaye Leye
Ход матча
4'
1:0
10'
2:0
18'
3:0
25'
28'
28'
51'
64'
75'
82'
3:1
История личных встреч
Мехелен
Стандард
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
21 матч
33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|6
|0.6
|Кейперс Уго
|2
|0.2
|Дрёйф Ферди
|2
|0.2
|Мрабти Керим
|2 (1)
|0.2
|Уолш Сэнди
|1
|0.1
|Кайя Онур
|1
|0.1
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.1
|Швед Марьян
|1
|0.1
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.1
|Схоофс Роб
|0
|0
|Хайреманс Джеффри
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|2
|0.2
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.2
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.2
|Тапсоба Абдул
|1
|0.1
|Николя Гавори
|1
|0.1
|Лайфис Константинос
|1
|0.1
|Мулека Джексон
|1
|0.1
|Доннум Арон
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Схоофс Роб
|4
|0
|Уолш Сэнди
|3
|0
|Ван Дамме Йоахим
|2
|0
|Бейкер Лукас
|2
|0
|Бато Шелдон
|2
|0
|Vinicius de Souza Costa
|2
|0
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Сторм Никола
|1
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Мусса
|3
|1
|Аль-Дахиль Амин
|3
|1
|Клаусс Жоао
|4
|0
|Амалла Селим
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Сике Уго
|3
|0
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|Фаи Коллинс
|0
|1
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Доннум Арон
|1
|0
|Раскин Николас
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
|Рафья Хамза
|1
|0
|Павлович Дамьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
7 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
2
40%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
12
9
3 В 1-ом тайме 3
9 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
8%
2
22%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Забито
17
10
11 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 8
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
5
29%
29%
0
0%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
3
18%
4
40%
76-90
Пропущено
20
17
5 В 1-ом тайме 8
15 Во 2-ом тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
10%
4
24%
1-15
3
15%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
6
30%
3
18%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
7
35%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4
Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Мехелен - Антверпен 3:2 Вестерло - Мехелен 3:1 Мехелен - Волос 2:1 Стандард - Мехелен 2:2 Мехелен - Рода 2:2 Утрехт - Мехелен 7:2 Темпо Оверейсе - Мехелен 1:7 Мехелен - Гент 1:2 Остенде - Мехелен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Мехелен 1:2
Стандард
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Стандард - Синт-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0
Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1 Стандард - Ренн 3:3 Стандард - Мехелен 2:2 Ланс - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Рошфор 1:3 Стандард - Остенде 1:3 Гент - Стандард 2:0 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Мехелен 1:2 Стандард - Гент 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|2.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|3.
|Эйпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|Генк
|9
|5
|2
|2
|19 - 12
|17
|5.
|Мехелен
|10
|5
|1
|4
|18 - 19
|16
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|7.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|18 - 11
|15
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|9.
|Синт-Трейден
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|10.
|Шарлеруа
|9
|3
|4
|2
|15 - 11
|13
|11.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|12.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 17
|13
|13.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|16 - 12
|11
|14.
|Серен Юнайтед
|9
|3
|0
|6
|8 - 16
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|9 - 17
|8
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|2
|2
|5
|12 - 13
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|1
|8
|7 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|3.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|4.
|Брюгге
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|6.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Шарлеруа
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Синт-Трейден
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|17.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|6.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|7.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|10.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|12.
|Кортрейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|18.
|Гент
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|11
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|3
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|7
|1
|0
|5.
|Мехелен
|Сторм Никола
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1