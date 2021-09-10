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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Александрия
1:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Ингулец
0'
1:0
53' Гол
Гринь Сергей
58' Желтая карточка
Салем Мохамед
65' Желтая карточка
Ковалец Кирилл
70'
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
2
Мельник
Александр
14
Бухал
Глеб
29
Цуриков
Андрей
27
Демченко
Александр
16
Дришлюк
Кирилл
7
Гринь
Сергей
8
Калюжный
Иван
10
Третьяков
Максим
23
Одарюк
Владимир
21
Гальчук
Евгений
34
Асмелаш
Хеннос
55
Ковалёв
Максим
4
Салем
Мохамед
39
Опанасенко
Евгений
23
Шишка
Михаил
15
Коробенко
Андрей
8
Полегенько
Павел
5
Запорожец
Евгений
7
Шарай
Владислав
17
Ситало
Артём
Александрия
Ингулец

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Третьяков Максим 2 0.29
2. Бабогло Владислав 1 0.14
3. Ковалец Кирилл 1 0.14
4. Калюжный Иван 1 0.14
5. Спинелли Клаудио 1 0.14
6. Устименко Денис 1 0.14
7. Цуриков Андрей 0 0
8. Рыбалка Сергей 0 0
9. Мустафаев Эмиль 0 0
Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ситало Артём 2 0.29
2. Шарай Владислав 2 0.29
3. Гопей Стефен Майкл 2 0.29
4. Коваленко Илья 1 0.14
5. Козак Александр 1 0.14
6. Опанасенко Евгений 0 0
7. Асмелаш Хеннос 0 0
8. Полегенько Павел 0 0
9. Запорожец Евгений 0 0

Карточки

Александрия
# Игрок      
1. Бабогло Владислав 4 0
2. Рыбалка Сергей 1 0
3. Третьяков Максим 1 0
4. Одарюк Владимир 1 0
5. Дубра Каспар 1 0
6. Калюжный Иван 1 0
7. Шастал Дмитрий 1 0
8. Билык Олег 1 0
9. Демченко Александр 1 0
Ингулец
# Игрок      
1. Ситало Артём 2 0
2. Бартулович Младен 1 0
3. Опанасенко Евгений 1 0
4. Павлов Виталий 1 0
5. Шишка Михаил 1 0
6. Салем Мохамед 1 0
7. Головкин Иван 1 0
8. Запорожец Евгений 1 0
9. Шарай Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Александрия 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Ингулец 0 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Черноморец Од 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Александрия Львов 1:1 Александрия Шахтёр Донецк 1:2 Александрия
Минай 1:0 Александрия Заря 0:1 Александрия Заря 2:1 Александрия Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Рух Львов 2:1 Александрия Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Александрия 1:1 Заря Львов 3:1 Александрия Десна 4:1 Александрия Александрия 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:0 Александрия Александрия 2:0 Олимпик Донецк Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Ворскла 3:1 Александрия Александрия 3:0 Минай
Ингулец Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ингулец 3:0 Мариуполь Львов 1:2 Ингулец Ингулец 1:1 Динамо Киев Десна 2:0 Ингулец
Ингулец 1:5 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Ингулец 1:0 Львов Олимпик Донецк 0:3 Ингулец Динамо Киев 5:0 Ингулец Ингулец 0:0 Рух Львов Заря 2:0 Ингулец Мариуполь 4:3 Ингулец Ингулец 1:0 Александрия Минай 0:1 Ингулец Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец Ингулец 0:3 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Александрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ингулец: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ингулец 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 4:3 Ингулец Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 20 - 2 16
2. Александрия 1:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
4. Днепр-1 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 10 12
6. Ворскла Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
7. Заря Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
8. Верес Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Рух Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Ингулец 0:1 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
11. Металлист-1925 Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Минай Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 2 2 2 - 9 5
14. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 7 - 16 4
15. Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 12 2
16. Мариуполь Заявка 6 0 1 5 8 - 15 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Десна Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Металлист-1925 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7. Рух Львов Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
8. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Минай Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Ингулец 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
13. Александрия 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия 1:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Заря Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
5. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Верес Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Десна Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
8. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
9. Ингулец 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
14. Колос Ковалёвка Заявка 2 0 1 1 0 - 7 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
2. Десна Безбородько Денис 4 0 1
3. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
4. Динамо Киев Цыганков Виктор 4 2 1
5. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Динамо Киев Шапаренко Николай 4 0
3. Александрия Бабогло Владислав 4 0
4. Мариуполь Мампаси Марк 4 0
5. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 124
Александрия 85.5% (106)
X 12.1% (15)
Ингулец 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Ингулец
2.37
3.60
3.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Александрия 1:0 Ингулец онлайн


Прогнозы на матч Александрия 1:0 Ингулец

Исход игры
Александрия
85.5% (106)
Ничья
12.1% (15)
Ингулец
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.8% (51)
Меньше
58.2% (71)
Обе команды забьют
Да
52.46% (64)
Нет
47.54% (58)
Популярный счёт
2:1 Александрия
36.3% (45)
1:0 Александрия
34.7% (43)
2:0 Александрия
10.5% (13)
1:1 Ничья
10.5% (13)
3:1 Александрия
2.4% (3)
1:2 Ингулец
1.6% (2)
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