Украина: Премьер-лига 2021-2022
Александрия
1:0
Конец матча
Стадион: Ника
Ингулец
1:0
53' ГолГринь Сергей
58' Желтая карточкаСалем Мохамед
65' Желтая карточкаКовалец Кирилл
84' Желтая карточкаКозак Александр
86' Желтая карточкаДришлюк Кирилл
90' Желтая карточкаОпанасенко Евгений
31
Билык
Олег
14
Бухал
Глеб
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Бухал ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
-
17 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Yury Gura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
73 Малыш АртемВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
Ход матча
53'
1:0
58'
65'
84'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Третьяков Максим
|2
|0.29
|2.
|Калюжный Иван
|1
|0.14
|3.
|Бабогло Владислав
|1
|0.14
|4.
|Ковалец Кирилл
|1
|0.14
|5.
|Гринь Сергей
|1
|0.14
|6.
|Спинелли Клаудио
|1
|0.14
|7.
|Устименко Денис
|1
|0.14
|8.
|Цуриков Андрей
|0
|0
|9.
|Рыбалка Сергей
|0
|0
|10.
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ситало Артём
|2
|0.29
|2.
|Шарай Владислав
|2
|0.29
|3.
|Гопей Стефен Майкл
|2
|0.29
|4.
|Коваленко Илья
|1
|0.14
|5.
|Козак Александр
|1
|0.14
|6.
|Опанасенко Евгений
|0
|0
|7.
|Асмелаш Хеннос
|0
|0
|8.
|Полегенько Павел
|0
|0
|9.
|Запорожец Евгений
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бабогло Владислав
|4
|0
|2.
|Рыбалка Сергей
|1
|0
|3.
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|4.
|Третьяков Максим
|1
|0
|5.
|Одарюк Владимир
|1
|0
|6.
|Дубра Каспар
|1
|0
|7.
|Калюжный Иван
|1
|0
|8.
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|9.
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|10.
|Билык Олег
|1
|0
|11.
|Демченко Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Опанасенко Евгений
|2
|0
|2.
|Салем Мохамед
|2
|0
|3.
|Ситало Артём
|2
|0
|4.
|Бартулович Младен
|1
|0
|5.
|Павлов Виталий
|1
|0
|6.
|Шишка Михаил
|1
|0
|7.
|Козак Александр
|1
|0
|8.
|Головкин Иван
|1
|0
|9.
|Запорожец Евгений
|1
|0
|10.
|Шарай Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Александрия
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Ингулец
|0
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: +7 =3 -10Черноморец Од 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Александрия Львов 1:1 Александрия Шахтёр Донецк 1:2 Александрия
Минай 1:0 Александрия Заря 0:1 Александрия Заря 2:1 Александрия Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Рух Львов 2:1 Александрия Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Александрия 1:1 Заря Львов 3:1 Александрия Десна 4:1 Александрия Александрия 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:0 Александрия Александрия 2:0 Олимпик Донецк Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Ворскла 3:1 Александрия Александрия 3:0 Минай
Ингулец Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ингулец 3:0 Мариуполь Львов 1:2 Ингулец Ингулец 1:1 Динамо Киев Десна 2:0 Ингулец
Ингулец 1:5 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Ингулец 1:0 Львов Олимпик Донецк 0:3 Ингулец Динамо Киев 5:0 Ингулец Ингулец 0:0 Рух Львов Заря 2:0 Ингулец Мариуполь 4:3 Ингулец Ингулец 1:0 Александрия Минай 0:1 Ингулец Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец Ингулец 0:3 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Александрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ингулец: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 2
|16
|2.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 10
|12
|6.
|Ворскла
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|7.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Ингулец
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 16
|4
|15.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 15
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 0
|12
|2.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Десна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Минай
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|13.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|8.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|9.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Ворскла
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 7
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|3.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|4.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|4
|2
|1
|5.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|2.
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|4
|0
|3.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|4
|0
|4.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|4
|0
|5.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
Прогнозы на матч Александрия 1:0 Ингулец
Исход игры
Александрия
85.5% (106)
Ничья
12.1% (15)
Ингулец
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.8% (51)
Меньше
58.2% (71)
Обе команды забьют
Да
52.46% (64)
Нет
47.54% (58)
Популярный счёт
2:1 Александрия
36.3% (45)
1:0 Александрия
34.7% (43)
2:0 Александрия
10.5% (13)
1:1 Ничья
10.5% (13)
3:1 Александрия
2.4% (3)
1:2 Ингулец
1.6% (2)
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