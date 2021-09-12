Украина: Премьер-лига 2021-2022
Колос Ковалёвка
1:2
Второй тайм: 78'
Стадион: Stadion Kolos
Мариуполь
15' Желтая карточкаПетров Кирилл
0:1
16' ГолТопалов Дмитрий
0:2
26' ГолКулаков Андрей
34' Желтая карточкаЧех Максим
37' Желтая карточкаЧерноморец Александр
53' Желтая карточкаКулаков Андрей
69' Желтая карточкаЗолотов Николай
71' Желтая карточкаЛысенко Владимир
1:2
72' ГолЛысенко Владимир
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
31
Кудрик
Олег
95
Стасюк
Пётр
86
Удод
Данило
33
Шостак
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
97 Artem Kholod
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
15'
16'
0:1
26'
0:2
34'
53'
59'
69'
71'
72'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новак Евгений
|1
|0.17
|2.
|Костишин Денис
|1
|0.17
|3.
|Ильин Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулаков Андрей
|5
|0.71
|2.
|Топалов Дмитрий
|1
|0.14
|3.
|Микитишин Артур
|1
|0.14
|4.
|Вьюнник Богдан
|1
|0.14
|5.
|Denys Svityukha
|1
|0.14
|6.
|Мишнёв Дмитрий
|1 (1)
|0.14
|7.
|Стасюк Пётр
|0
|0
|8.
|Кащук Алексей
|0
|0
|9.
|Мампаси Марк
|0
|0
|10.
|Хромей Михаил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кариока Силва
|3
|0
|2.
|Сичинава Ника
|3
|0
|3.
|Ром Матия
|1
|1
|4.
|Данфа Мамаду
|2
|0
|5.
|Нгамба Альваро
|2
|0
|6.
|Милько Вадим
|1
|0
|7.
|Богданов Андрей
|1
|0
|8.
|Гавриш Виталий
|1
|0
|9.
|Петров Кирилл
|1
|0
|10.
|Павловец Александр
|1
|0
|11.
|Черноморец Александр
|1
|0
|12.
|Костишин Денис
|1
|0
|13.
|Нуриев Анатолий
|1
|0
|14.
|Ильин Олег
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мампаси Марк
|4
|0
|2.
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0
|3.
|Шостак Денис
|3
|0
|4.
|Кащук Алексей
|1
|1
|5.
|Драмбаев Aлександр
|1
|1
|6.
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|7.
|Кулаков Андрей
|2
|0
|8.
|Микицей Станислав
|1
|0
|9.
|Стасюк Пётр
|1
|0
|10.
|Клименко Владислав
|1
|0
|11.
|Чех Максим
|1
|0
|12.
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|13.
|Микитишин Артур
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|Мариуполь
|25% (2)
|0
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|50% (4)
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =7 -6Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Караганда Колос Ковалёвка 1:0 Металлист-1925 Верес 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Десна 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 1:2 Колос Ковалёвка Минай 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Заря Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Львов 0:2 Колос Ковалёвка
Мариуполь Последние 20 матчей: +2 =5 -13Ингулец 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:4 Заря Мариуполь 2:3 Черноморец Од Днепр-1 2:1 Мариуполь
Мариуполь 1:2 Десна Львов 1:1 Мариуполь Мариуполь 4:1 Десна Динамо Киев 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 4:3 Ингулец Мариуполь 0:0 Минай Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:1 Ворскла Мариуполь 2:2 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Александрия Десна 2:0 Мариуполь
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 2
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|3.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 10
|12
|6.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|7.
|Ворскла
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Верес
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Ингулец
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Колос Ковалёвка
|1:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 18
|5
|15.
|Мариуполь
|2:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 16
|4
|16.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 0
|12
|2.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Десна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|5.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Колос Ковалёвка
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|13.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|2:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|7.
|Мариуполь
|2:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Ворскла
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|Колос Ковалёвка
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 7
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|5
|2
|1
|2.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|3.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|5
|0
|0
|4.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|5
|1
|0
|5.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|3.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|4.
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|4
|0
|5.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|4
|0
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:2 Мариуполь
Исход игры
Колос Ковалёвка
76.5% (101)
Ничья
18.2% (24)
Мариуполь
5.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
25% (33)
Меньше
75% (99)
Обе команды забьют
Да
37.12% (49)
Нет
62.88% (83)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
46.2% (61)
2:1 Колос Ковалёвка
18.9% (25)
1:1 Ничья
12.9% (17)
2:0 Колос Ковалёвка
8.3% (11)
0:0 Ничья
4.5% (6)
0:1 Мариуполь
2.3% (3)
1:2 Мариуполь
2.3% (3)
3:1 Колос Ковалёвка
1.5% (2)
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