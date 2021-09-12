Украина: Премьер-лига 2021-2022
Ворскла
2:2
Второй тайм: 80'
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Десна
1:0
4' ГолПуцлин Давид
12' Желтая карточкаСелин Евгений
16' Желтая карточкаТилль Оливье
2:0
17' ГолСтепанюк Руслан
2:1
25' ГолВолошин Викентий
28' Желтая карточкаВолошин Викентий
2:2
32' ГолБезбородько Денис
41' Желтая карточкаКартушов Егор
64' Желтая карточкаЗавийский Тарас
70' Желтая карточкаБондаренко Валерий
28
Пуцлин
Давид
73
Рангел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 РангелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
4'
1:0
12'
16'
17'
25'
2:1
28'
32'
41'
64'
68'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Степанюк Руслан
|5
|0.71
|2.
|Тилль Оливье
|2 (1)
|0.29
|3.
|Скляр Александр
|1
|0.14
|4.
|Чеснаков Владимир
|1
|0.14
|5.
|Пуцлин Давид
|1
|0.14
|6.
|Кане Ибрахим
|1
|0.14
|7.
|Пердута Игорь
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Безбородько Денис
|5
|0.71
|2.
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.29
|3.
|Завийский Тарас
|2
|0.29
|4.
|Будковский Филипп
|1
|0.14
|5.
|Волошин Викентий
|1
|0.14
|6.
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|7.
|Картушов Егор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|3
|0
|2.
|Тамм Йоонас
|2
|0
|3.
|Пердута Игорь
|2
|0
|4.
|Якубу Наджиб
|2
|0
|5.
|Яворский Сергей
|1
|0
|6.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|7.
|Пешич Иван
|1
|0
|8.
|Тилль Оливье
|1
|0
|9.
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|10.
|Кане Ибрахим
|1
|0
|11.
|Челядин Артём
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Селин Евгений
|4
|0
|2.
|Завийский Тарас
|3
|0
|3.
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|4.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|5.
|Сафронов Александр
|2
|0
|6.
|Картушов Егор
|1
|0
|7.
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|8.
|Цымбалюк Евгений
|1
|0
|9.
|Волошин Викентий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ворскла
|33.33% (3)
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|Десна
|0
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|55.56% (5)
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: +9 =5 -6Заря 1:0 Ворскла Ворскла 2:0 Металлист-1925 Верес 1:1 Ворскла Ворскла 4:1 Львов
Ворскла 2:0 Рух Львов Ворскла 2:3 КуПС Ворскла 2:2 Днепр-1 КуПС 2:2 Ворскла Минай 1:2 Ворскла Ворскла 1:1 Десна Ворскла 1:5 Динамо Киев Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Ворскла 4:2 Заря Ворскла 2:1 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:0 Олимпик Донецк Ворскла 0:1 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Ворскла Ворскла 3:1 Александрия Ингулец 2:2 Ворскла
Десна Последние 20 матчей: +8 =3 -9Десна 0:4 Верес Динамо Киев 4:0 Десна Десна 2:1 Днепр-1 Десна 2:0 Ингулец
Мариуполь 1:2 Десна Десна 3:0 Черноморец Од Мариуполь 4:1 Десна Ворскла 1:1 Десна Десна 2:2 Колос Ковалёвка Львов 1:0 Десна Минай 3:1 Десна Десна 4:1 Александрия Десна 2:0 Олимпик Донецк Десна 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рух Львов 0:4 Десна Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Десна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 2
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|3.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|4.
|Десна
|2:2 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 12
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|6.
|Ворскла
|2:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|7.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Верес
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Ингулец
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 12
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 18
|5
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 16
|4
|16.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 0
|12
|2.
|Ворскла
|2:2 Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Десна
|2:2 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|5.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Десна
|2:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|9.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Ворскла
|2:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 7
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|2.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|5
|2
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|3.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|4.
|Десна
|Селин Евгений
|4
|0
|5.
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|4
|0
Прогнозы на матч Ворскла 2:2 Десна
Исход игры
Ворскла
65.4% (87)
Ничья
31.6% (42)
Десна
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.39% (52)
Меньше
60.61% (80)
Обе команды забьют
Да
63.64% (84)
Нет
36.36% (48)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
33.1% (44)
1:1 Ничья
24.1% (32)
1:0 Ворскла
24.1% (32)
2:0 Ворскла
7.5% (10)
2:2 Ничья
4.5% (6)
0:1 Десна
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!