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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ворскла
2:2
Второй тайм: 80'

Стадион:
Десна
0'
1:0
4' Гол
Пуцлин Давид
12' Желтая карточка
Селин Евгений
16' Желтая карточка
Тилль Оливье
2:0
17' Гол
Степанюк Руслан
2:1
25' Гол
Волошин Викентий
28' Желтая карточка
Волошин Викентий
2:2
32' Гол
Безбородько Денис
41' Желтая карточка
Картушов Егор
64' Желтая карточка
Завийский Тарас
70' Желтая карточка
Бондаренко Валерий
80'
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
55
Бондаренко
Валерий
5
Якубу
Наджиб
6
Скляр
Александр
28
Пуцлин
Давид
38
Челядин
Артём
8
Тилль
Оливье
73
Рангел
11
Степанюк
Руслан
21
Мисак
Роман
2
Жук
Вадим
4
Цымбалюк
Евгений
33
Селин
Евгений
7
Болбат
Сергей
17
Завийский
Тарас
8
Домбровский
Андрей
12
Картушов
Егор
10
Тотовицкий
Андрей
20
Безбородько
Денис
15
Волошин
Викентий
Ворскла
Десна

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Степанюк Руслан 5 0.71
2. Тилль Оливье 2 (1) 0.29
3. Скляр Александр 1 0.14
4. Чеснаков Владимир 1 0.14
5. Пуцлин Давид 1 0.14
6. Кане Ибрахим 1 0.14
7. Пердута Игорь 0 0
Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Безбородько Денис 5 0.71
2. Калитвинцев Владислав 2 0.29
3. Завийский Тарас 2 0.29
4. Будковский Филипп 1 0.14
5. Волошин Викентий 1 0.14
6. Тотовицкий Андрей 0 0
7. Картушов Егор 0 0

Карточки

Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 3 0
2. Тамм Йоонас 2 0
3. Пердута Игорь 2 0
4. Якубу Наджиб 2 0
5. Яворский Сергей 1 0
6. Степанюк Руслан 1 0
7. Пешич Иван 1 0
8. Тилль Оливье 1 0
9. Бондаренко Валерий 1 0
10. Кане Ибрахим 1 0
11. Челядин Артём 1 0
Десна
# Игрок      
1. Селин Евгений 4 0
2. Завийский Тарас 3 0
3. Калитвинцев Владислав 2 0
4. Домбровский Андрей 2 0
5. Сафронов Александр 2 0
6. Картушов Егор 1 0
7. Арвеладзе Леван 1 0
8. Цымбалюк Евгений 1 0
9. Волошин Викентий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ворскла 33.33% (3) 0 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2) 0
 Десна 0 11.11% (1) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 55.56% (5)

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Заря 1:0 Ворскла Ворскла 2:0 Металлист-1925 Верес 1:1 Ворскла Ворскла 4:1 Львов
Ворскла 2:0 Рух Львов Ворскла 2:3 КуПС Ворскла 2:2 Днепр-1 КуПС 2:2 Ворскла Минай 1:2 Ворскла Ворскла 1:1 Десна Ворскла 1:5 Динамо Киев Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Ворскла 4:2 Заря Ворскла 2:1 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:0 Олимпик Донецк Ворскла 0:1 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Ворскла Ворскла 3:1 Александрия Ингулец 2:2 Ворскла
Десна Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Десна 0:4 Верес Динамо Киев 4:0 Десна Десна 2:1 Днепр-1 Десна 2:0 Ингулец
Мариуполь 1:2 Десна Десна 3:0 Черноморец Од Мариуполь 4:1 Десна Ворскла 1:1 Десна Десна 2:2 Колос Ковалёвка Львов 1:0 Десна Минай 3:1 Десна Десна 4:1 Александрия Десна 2:0 Олимпик Донецк Десна 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рух Львов 0:4 Десна Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Десна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Ворскла 1:1 Десна Премьер-лига Десна 1:0 Ворскла Премьер-лига Десна 0:1 Ворскла Кубок Ворскла 0:1 Десна Премьер-лига
Десна 2:0 Ворскла Премьер-лига Десна 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 3:3 Десна Премьер-лига Ворскла 0:0 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Ворскла Премьер-лига Десна 1:2 Ворскла Кубок Десна 1:2 Ворскла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 22 - 2 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
3. Александрия Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
4. Десна 2:2 Заявка 7 4 1 2 11 - 12 13
5. Днепр-1 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Ворскла 2:2 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
7. Заря Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Рух Львов Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Верес Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Ингулец Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
11. Металлист-1925 Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Колос Ковалёвка Заявка 6 1 2 3 3 - 12 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 9 - 18 5
15. Мариуполь Заявка 7 1 1 5 11 - 16 4
16. Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 12 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Ворскла 2:2 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Десна 2:2 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
8. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ингулец Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
12. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна 2:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Черноморец Од Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
8. Мариуполь Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
9. Верес Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Ворскла 2:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
14. Колос Ковалёвка Заявка 2 0 1 1 0 - 7 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 5 0 1
2. Динамо Киев Цыганков Виктор 5 2 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
3. Заря Вернидуб Виталий 4 0
4. Десна Селин Евгений 4 0
5. Динамо Киев Шапаренко Николай 4 0
Весь список
Прогнозы 133
Ворскла 65.4% (87)
X 31.6% (42)
Десна 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Десна
3.30
3.40
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ворскла 2:2 Десна онлайн


Прогнозы на матч Ворскла 2:2 Десна

Исход игры
Ворскла
65.4% (87)
Ничья
31.6% (42)
Десна
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.39% (52)
Меньше
60.61% (80)
Обе команды забьют
Да
63.64% (84)
Нет
36.36% (48)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
33.1% (44)
1:1 Ничья
24.1% (32)
1:0 Ворскла
24.1% (32)
2:0 Ворскла
7.5% (10)
2:2 Ничья
4.5% (6)
0:1 Десна
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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