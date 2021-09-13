Украина: Премьер-лига 2021-2022
Верес
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Stadion Avanhard, Lutsk
Львов
14' Желтая карточкаЯкимец Владимир
22' Желтая карточкаЧирьяк Фране
44' Желтая карточкаДовгий Алексей
47
Когут
Богдан
48
Клёц
Дмитрий
10
Алваро
25
Чирьяк
Фране
13
Нич
Назарий
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
48 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Гечев МихаилНападающий
-
24 Igor Guk
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Нич НазарийНападающий
- Запасные игроки
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Anatoliy Bezsmertnyi
Ход матча
14'
22'
44'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гегедош Роберт
|1
|0.14
|2.
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0.14
|3.
|Сергийчук Михаил
|1
|0.14
|4.
|Солдат Игорь
|1
|0.14
|5.
|Пасич Геннадий
|1
|0.14
|6.
|Шестаков Михаил
|1
|0.14
|7.
|Клёц Дмитрий
|1 (1)
|0.14
|8.
|Кучеров Валерий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ренан Соарес
|1
|0.14
|2.
|Довгий Алексей
|1
|0.14
|3.
|Грисьо Максим
|1
|0.14
|4.
|Ременяк Артур
|1
|0.14
|5.
|Ньярко Эрнест
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|2.
|Кучеров Валерий
|3
|0
|3.
|Полулях Никита
|2
|0
|4.
|Пасич Геннадий
|2
|0
|5.
|Дахновский Виталий
|0
|1
|6.
|Сергийчук Михаил
|1
|0
|7.
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|8.
|Гечев Михаил
|1
|0
|9.
|Махнев Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чирьяк Фране
|3
|0
|2.
|Ньярко Эрнест
|3
|0
|3.
|Махмутович Энес
|2
|0
|4.
|Якимец Владимир
|2
|0
|5.
|Бусько Андрей
|2
|0
|6.
|Романчук Александр II
|2
|0
|7.
|Алваро
|1
|0
|8.
|Ренан Соарес
|1
|0
|9.
|Довгий Алексей
|1
|0
|10.
|Грисьо Максим
|1
|0
|11.
|Нич Назарий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верес
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|0
|0
|Львов
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Верес Последние 20 матчей: +12 =4 -4Десна 0:4 Верес Верес 1:0 Минай Верес 1:1 Ворскла Рух Львов 2:1 Верес
Динамо Киев 4:0 Верес Верес 0:0 Колос Ковалёвка Горняк-Спорт 1:2 Верес Верес 5:1 Авангард Краматорск Оболонь-Бровар 0:2 Верес Волынь 2:1 Верес Верес 3:3 Альянс Металлист-1925 4:1 Верес ВПК-Агро 0:4 Верес Верес 2:0 Кристалл Херсон Агробизнес 0:0 Верес Верес 3:1 Николаев Нива Тернополь 0:1 Верес Верес 1:0 ВПК-Агро Кремень 1:2 Верес Верес 4:0 Черноморец Од
Львов Последние 20 матчей: +6 =4 -10Рух Львов 1:0 Львов Львов 1:2 Ингулец Львов 1:1 Александрия Ворскла 4:1 Львов
Львов 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Мариуполь Львов 1:1 Олимпик Донецк Ингулец 1:0 Львов Мариуполь 1:2 Львов Львов 1:1 Рух Львов Львов 1:0 Десна Львов 1:0 Минай Львов 3:1 Александрия Ворскла 2:1 Львов Днепр-1 5:1 Львов Львов 3:2 Шахтёр Донецк Заря 4:0 Львов Львов 1:4 Динамо Киев Львов 0:2 Колос Ковалёвка Минай 1:2 Львов
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 2
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|3.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|4.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 12
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|7.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|8.
|Верес
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Ингулец
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 12
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 18
|5
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 16
|4
|16.
|Львов
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 0
|12
|2.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Десна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|5.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Верес
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Львов
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|9.
|Верес
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Ворскла
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|Львов
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 7
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|2.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|5
|2
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|3.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|4.
|Десна
|Селин Евгений
|4
|0
|5.
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|4
|0
Прогнозы на матч Верес 0:0 Львов
Исход игры
Верес
74.1% (103)
Ничья
15.8% (22)
Львов
10.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
24.82% (34)
Меньше
75.18% (103)
Обе команды забьют
Да
37.23% (51)
Нет
62.77% (86)
Популярный счёт
1:0 Верес
43.9% (61)
2:1 Верес
18.7% (26)
1:1 Ничья
12.9% (18)
2:0 Верес
9.4% (13)
0:1 Львов
5% (7)
1:2 Львов
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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