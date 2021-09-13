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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Верес
1:0
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
14' Желтая карточка
Якимец Владимир
22' Желтая карточка
Чирьяк Фране
43' Желтая карточка
Довгий Алексей
1:0
53' Гол
Кучеров Валерий
59' Желтая карточка
Пасич Геннадий
86' Желтая карточка
Шестаков Михаил
90' Желтая карточка
Ньярко Эрнест
90'+5
47
Когут
Богдан
4
Солдат
Игорь
33
Мирошник
Роман
8
Гончаренко
Роман
23
Немчанинов
Дмитрий
48
Клёц
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
42
Пасич
Евгений
21
Панасенко
Сергей
17
Пасич
Геннадий
7
Сергийчук
Михаил
31
Ильющенков
Александр
27
Бусько
Андрей
4
Махмутович
Энес
21
Романчук
Александр
II
24
Якимец
Владимир
5
Довгий
Алексей
8
Брикнер
Иван
10
Алваро
25
Чирьяк
Фране
89
Политыло
Сергей
13
Нич
Назарий
Верес
Львов

Бомбардиры внутри турнира

Верес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гегедош Роберт 1 0.14
2. Немчанинов Дмитрий 1 0.14
3. Сергийчук Михаил 1 0.14
4. Солдат Игорь 1 0.14
5. Кучеров Валерий 1 0.14
6. Пасич Геннадий 1 0.14
7. Шестаков Михаил 1 0.14
8. Клёц Дмитрий 1 (1) 0.14
9. Пасич Евгений 0 0
Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ренан Соарес 1 0.14
2. Довгий Алексей 1 0.14
3. Грисьо Максим 1 0.14
4. Ременяк Артур 1 0.14
5. Ньярко Эрнест 0 0

Карточки

Верес
# Игрок      
1. Немчанинов Дмитрий 3 0
2. Кучеров Валерий 3 0
3. Пасич Геннадий 3 0
4. Полулях Никита 2 0
5. Дахновский Виталий 0 1
6. Сергийчук Михаил 1 0
7. Клёц Дмитрий 1 0
8. Шестаков Михаил 1 0
9. Гечев Михаил 1 0
10. Махнев Дмитрий 1 0
Львов
# Игрок      
1. Ньярко Эрнест 4 0
2. Чирьяк Фране 3 0
3. Довгий Алексей 2 0
4. Махмутович Энес 2 0
5. Якимец Владимир 2 0
6. Бусько Андрей 2 0
7. Романчук Александр II 2 0
8. Алваро 1 0
9. Ренан Соарес 1 0
10. Грисьо Максим 1 0
11. Нич Назарий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верес 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 37.5% (3) 0 0
 Львов 25% (1) 0 50% (2) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Верес Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Десна 0:4 Верес Верес 1:0 Минай Верес 1:1 Ворскла Рух Львов 2:1 Верес
Динамо Киев 4:0 Верес Верес 0:0 Колос Ковалёвка Горняк-Спорт 1:2 Верес Верес 5:1 Авангард Краматорск Оболонь-Бровар 0:2 Верес Волынь 2:1 Верес Верес 3:3 Альянс Металлист-1925 4:1 Верес ВПК-Агро 0:4 Верес Верес 2:0 Кристалл Херсон Агробизнес 0:0 Верес Верес 3:1 Николаев Нива Тернополь 0:1 Верес Верес 1:0 ВПК-Агро Кремень 1:2 Верес Верес 4:0 Черноморец Од
Львов Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Рух Львов 1:0 Львов Львов 1:2 Ингулец Львов 1:1 Александрия Ворскла 4:1 Львов
Львов 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:1 Мариуполь Львов 1:1 Олимпик Донецк Ингулец 1:0 Львов Мариуполь 1:2 Львов Львов 1:1 Рух Львов Львов 1:0 Десна Львов 1:0 Минай Львов 3:1 Александрия Ворскла 2:1 Львов Днепр-1 5:1 Львов Львов 3:2 Шахтёр Донецк Заря 4:0 Львов Львов 1:4 Динамо Киев Львов 0:2 Колос Ковалёвка Минай 1:2 Львов
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 22 - 2 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
3. Александрия Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
4. Десна Заявка 7 4 1 2 11 - 12 13
5. Днепр-1 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Ворскла Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
7. Заря Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Верес Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Рух Львов Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10. Ингулец Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
11. Металлист-1925 Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Колос Ковалёвка Заявка 6 1 2 3 3 - 12 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 9 - 18 5
15. Мариуполь Заявка 7 1 1 5 11 - 16 4
16. Львов Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Ворскла Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Десна Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
6. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
9. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ингулец Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
12. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Черноморец Од Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
8. Мариуполь Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
9. Верес Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
14. Колос Ковалёвка Заявка 2 0 1 1 0 - 7 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 5 0 1
2. Динамо Киев Цыганков Виктор 5 2 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
3. Заря Вернидуб Виталий 4 0
4. Десна Селин Евгений 4 0
5. Львов Ньярко Эрнест 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Довгий Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Чирьяк Фране получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Якимец Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 139
Верес 74.1% (103)
X 15.8% (22)
Львов 10.1% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Верес 1:0 Львов онлайн


Прогнозы на матч Верес 1:0 Львов

Исход игры
Верес
74.1% (103)
Ничья
15.8% (22)
Львов
10.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
24.82% (34)
Меньше
75.18% (103)
Обе команды забьют
Да
37.23% (51)
Нет
62.77% (86)
Популярный счёт
1:0 Верес
43.9% (61)
2:1 Верес
18.7% (26)
1:1 Ничья
12.9% (18)
2:0 Верес
9.4% (13)
0:1 Львов
5% (7)
1:2 Львов
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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