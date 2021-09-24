Польша: Экстракласса 2021-2022
Ягеллония
1:0
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока
Лех
67' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
67' Желтая карточкаРоманчук Тарас
1:0
71' ГолИмас Хесус
90' Желтая карточкаРамирес Даниэль
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
10
Черных
Фёдор
2
Joel
V
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Майстерек ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Жиро МихалНападающий
-
-
20 Kacper Tabis
-
35 Eryk Matus
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Joel VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
-
Главный тренер: Мацей Скожа
Ход матча
67'
67'
71'
1:0
90'
История личных встреч
Ягеллония
Лех
20 матчей
75%
25%
0%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
0%
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
0%
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
0%
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
34 матча
44.1%
17.6%
38.3%
15 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
44.1%
20.6%
35.3%
15 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|4
|0.44
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.22
|Романчук Тарас
|2
|0.22
|Черных Фёдор
|1
|0.11
|Пуэрто Исраэль
|1
|0.11
|Поспишил Мартин
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|6 (1)
|0.67
|Амарал Жоау
|3
|0.33
|Каминьски Якуб
|2
|0.22
|Дуглас Барри
|1
|0.11
|Ребошу Педру
|1
|0.11
|Саламон Бартош
|1
|0.11
|Квеквескири Ника
|1
|0.11
|Тиба Педру
|1
|0.11
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.11
|Скурась Михал
|1
|0.11
|Милич Антонио
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
|Joel V
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Августин Блажей
|3
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Романчук Тарас
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Kacper Tabis
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Пржикрыл Томаш
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Поспишил Мартин
|1
|0
|Квецень Бартош
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|3
|0
|Квеквескири Ника
|1
|1
|Исхак Микаэль
|2
|0
|Тиба Педру
|2
|0
|Карлстрём Йеспер
|2
|0
|Joel V
|0
|1
|Саламон Бартош
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Ребошу Педру
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|0
|20% (2)
|30% (3)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|Лех
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|33.33% (6)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +5 =6 -9Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Ягеллония 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 1:1 Ягеллония Краковия 2:1 Ягеллония
Ягеллония 1:3 Гурник Забже Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица Ягеллония 3:0 Ракув Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 3:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Ракув Варта Познань 2:0 Ягеллония Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Краковия Ягеллония 0:1 Шлёнск Лех 2:3 Ягеллония Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Ягеллония 0:1 Пяст
Лех Последние 20 матчей: +9 =6 -5Лех 5:0 Висла Краков Ракув 2:2 Лех Лех 1:1 Погонь Щецин Лех 2:0 Лехия Гданьск
Брук-Бет Термалица 1:3 Лех Лех 2:0 Краковия Гурник Забже 1:3 Лех Лех 0:0 Радомьяк Радом Лех 3:2 Митьюлланд Лех 1:1 Гурник Забже Висла Краков 1:2 Лех Лех 1:2 Сталь Мелец Подбескидзе 1:0 Лех Лех 3:0 Лехия Гданьск Ракув 3:1 Лех Лех 0:0 Легия Краковия 2:1 Лех Лех 2:3 Ягеллония Лех 0:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лех
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|5
|3
|1
|18 - 6
|18
|2.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|3.
|Шлёнск
|8
|3
|5
|0
|11 - 7
|14
|4.
|Погонь Щецин
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|5.
|Заглембе Любин
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|6.
|Ягеллония
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|7.
|Ракув
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|9.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|10.
|Висла Плоцк
|8
|3
|1
|4
|14 - 10
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|12.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|13.
|Легия
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|14.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|15.
|Сталь Мелец
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|16.
|Варта Познань
|8
|1
|4
|3
|8 - 8
|7
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|18.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|10.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|11.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|13.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Гурник Ленчна
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|16.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ракув
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|2.
|Шлёнск
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|5.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|6.
|Краковия
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|7.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Варта Познань
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|9.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|10.
|Заглембе Любин
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|11.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|12.
|Погонь Щецин
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|4
|0
|0
|4
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|2.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|5
|1
|0
|4.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|4
|0
|1
|5.
|Лехия Гданьск
|Зволински Лукаш
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|3.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|2
|1
|4.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|5.
|Висла Краков
|Шота Серафин
|2
|1