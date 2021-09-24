  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ягеллония
1:0
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
67' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
67' Желтая карточка
Романчук Тарас
1:0
71' Гол
Имас Хесус
90' Желтая карточка
Рамирес Даниэль
90'+5
1
Стейнбор
Павел
14
Пржикрыл
Томаш
25
Цэру
Богдан
4
Пуэрто
Исраэль
2
Паздан
Михал
5
Настич
Боян
6
Романчук
Тарас
26
Поспишил
Мартин
44
Топоркевич
Кшиштоф
11
Имас
Хесус
10
Черных
Фёдор
35
Беднарек
Филип
2
Joel
V
18
Саламон
Бартош
37
Шатка
Любомир
5
Ребошу
Педру
50
Ба-Луа
Адриэль
30
Квеквескири
Ника
6
Карлстрём
Йеспер
7
Каминьски
Якуб
24
Амарал
Жоау
9
Исхак
Микаэль
Ягеллония
5-3-2
Лех
4-4-1-1

История личных встреч

Ягеллония
Лех

20 матчей

75%
25%
0%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

0%
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

0%
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

0%
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

34 матча

44.1%
17.6%
38.3%
15 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.1%
20.6%
35.3%
15 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

Э
2:3
Э
2:1
ЭГА
4:0
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
3:3
Э
0:2
Э
2:2
Э
0:2
Э
5:1
Э
1:1
ЭГА
2:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:2
Э
1:0
EFR
1:3
Э
2:0
КП
4:2
Э
1:0
Э
6:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:0
С
0:1
Э
2:0
Э
2:3
OE
1:0
OE
0:3
OE
6:1
OE
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 4 0.44
Пржикрыл Томаш 2 0.22
Романчук Тарас 2 0.22
Черных Фёдор 1 0.11
Пуэрто Исраэль 1 0.11
Поспишил Мартин 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 6 (1) 0.67
Амарал Жоау 3 0.33
Каминьски Якуб 2 0.22
Дуглас Барри 1 0.11
Ребошу Педру 1 0.11
Саламон Бартош 1 0.11
Квеквескири Ника 1 0.11
Тиба Педру 1 0.11
Ба-Луа Адриэль 1 0.11
Скурась Михал 1 0.11
Милич Антонио 0 0
Шатка Любомир 0 0
Joel V 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Августин Блажей 3 0
Черных Фёдор 2 0
Романчук Тарас 2 0
Имас Хесус 2 0
Kacper Tabis 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Пржикрыл Томаш 1 0
Настич Боян 1 0
Поспишил Мартин 1 0
Квецень Бартош 1 0
Струски Кароль 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 3 0
Квеквескири Ника 1 1
Исхак Микаэль 2 0
Тиба Педру 2 0
Карлстрём Йеспер 2 0
Joel V 0 1
Саламон Бартош 1 0
Шатка Любомир 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Ребошу Педру 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 0 20% (2) 30% (3) 20% (2) 20% (2) 10% (1)
 Лех 11.11% (2) 11.11% (2) 11.11% (2) 33.33% (6) 16.67% (3) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Ягеллония 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 1:1 Ягеллония Краковия 2:1 Ягеллония
Ягеллония 1:3 Гурник Забже Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица Ягеллония 3:0 Ракув Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 3:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Ракув Варта Познань 2:0 Ягеллония Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Краковия Ягеллония 0:1 Шлёнск Лех 2:3 Ягеллония Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Ягеллония 0:1 Пяст
Лех Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Лех 5:0 Висла Краков Ракув 2:2 Лех Лех 1:1 Погонь Щецин Лех 2:0 Лехия Гданьск
Брук-Бет Термалица 1:3 Лех Лех 2:0 Краковия Гурник Забже 1:3 Лех Лех 0:0 Радомьяк Радом Лех 3:2 Митьюлланд Лех 1:1 Гурник Забже Висла Краков 1:2 Лех Лех 1:2 Сталь Мелец Подбескидзе 1:0 Лех Лех 3:0 Лехия Гданьск Ракув 3:1 Лех Лех 0:0 Легия Краковия 2:1 Лех Лех 2:3 Ягеллония Лех 0:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лех
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 5 3 1 18 - 6 18
2. Лехия Гданьск 9 4 4 1 15 - 8 16
3. Шлёнск 8 3 5 0 11 - 7 14
4. Погонь Щецин 8 3 4 1 11 - 7 13
5. Заглембе Любин 7 4 0 3 9 - 12 12
6. Ягеллония 9 3 3 3 10 - 11 12
7. Ракув 6 3 2 1 11 - 9 11
8. Висла Краков 8 3 2 3 13 - 14 11
9. Гурник Забже 7 3 1 3 8 - 9 10
10. Висла Плоцк 8 3 1 4 14 - 10 10
11. Радомьяк Радом 7 2 4 1 8 - 6 10
12. Пяст 8 3 1 4 10 - 10 10
13. Легия 6 3 0 3 7 - 6 9
14. Краковия 8 2 3 3 9 - 13 9
15. Сталь Мелец 8 2 2 4 7 - 13 8
16. Варта Познань 8 1 4 3 8 - 8 7
17. Гурник Ленчна 9 1 2 6 7 - 22 5
18. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
3. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
6. Заглембе Любин 4 3 0 1 8 - 5 9
7. Радомьяк Радом 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Висла Краков 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Легия 2 2 0 0 4 - 1 6
10. Гурник Забже 4 2 0 2 3 - 4 6
11. Сталь Мелец 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Шлёнск 4 1 3 0 4 - 3 6
13. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
14. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Гурник Ленчна 5 1 1 3 5 - 14 4
16. Варта Познань 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ракув 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 5 3 1 1 9 - 7 10
2. Шлёнск 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Лехия Гданьск 5 1 3 1 8 - 6 6
5. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
6. Краковия 5 1 2 2 4 - 8 5
7. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Варта Познань 4 1 1 2 6 - 4 4
9. Висла Краков 4 1 1 2 6 - 10 4
10. Заглембе Любин 3 1 0 2 1 - 7 3
11. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
12. Погонь Щецин 4 0 3 1 3 - 5 3
13. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Ягеллония 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Брук-Бет Термалица 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 4 0 0 4 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
2. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 5 1 0
4. Ягеллония Имас Хесус 4 0 1
5. Лехия Гданьск Зволински Лукаш 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
3. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 2 1
4. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
5. Висла Краков Шота Серафин 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ягеллония 1:0 Лех онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 