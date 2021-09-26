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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Брук-Бет Термалица
0:1
Второй тайм: 66'

Стадион:
Гурник Забже
0'
17' Желтая карточка
Piotr Wlazlo
51' Желтая карточка
Adrian Dziedzic
0:1
55' Гол
Яницки Рафал
66'
1
Будзилек
Лукаш
23
Васьелевски
Марцин
19
Безпалец
Михал
6
Nemanja
Tekijaski
27
Bartlomiej
Kukulowicz
22
Губинек
Михал
18
Piotr
Wlazlo
8
Стефаник
Самуэль
10
Adam
Radwanski
7
Гергел
Роман
11
Мешанович
Мурис
99
Сандомерски
Гжегож
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
96
Дадок
Роберт
8
Манне
Аласана
6
Кубица
Кшиштоф
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
9
Хименес
Хесус
21
Кравчик
Пётр
Брук-Бет Термалица
4-3-1-2
Гурник Забже
3-4-1-2

История личных встреч

Брук-Бет Термалица
Гурник Забже

2 матча

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
3:0
Э
1:2
ЭГБ
1:1
Э
0:0
Э
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 3 (1) 0.38
Adam Radwanski 1 0.13
Patryk Czarnowski 1 0.13
Ernest Terpilowski 1 0.13
Mateusz Grzybek 0 0
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 5 (1) 0.63
Кубица Кшиштоф 2 0.25
Яницки Рафал 1 0.13
Кравчик Пётр 1 0.13
Новак Бартош 0 0
Манне Аласана 0 0
Янжа Эрик 0 0

Карточки

Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 3 0
Mateusz Grzybek 2 0
Wiktor Biedrzycki 2 0
Земан Мартин 1 0
Путивцев Артём 1 0
Гергел Роман 1 0
Мешанович Мурис 1 0
Жира Павел 1 0
Васьелевски Марцин 1 0
Nemanja Tekijaski 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 3 0
Яницки Рафал 2 0
Гришкевич Адриан 2 0
Холевяк Матеуш 1 0
Баинович Филип 1 0
Манне Аласана 1 0
Висневски Пшемыслав 1 0
Adrian Dziedzic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брук-Бет Термалица 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1)
 Гурник Забже 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

Брук-Бет Термалица Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Шлёнск 0:1 Брук-Бет Термалица Заглембе Любин 2:1 Брук-Бет Термалица Варта Познань 0:0 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 1:2 Краковия
Брук-Бет Термалица 1:3 Лех Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Брук-Бет Термалица 0:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:2 Брук-Бет Термалица Одра Ополе 1:0 Брук-Бет Термалица Тыхы 0:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:0 Хробры Видзев Лодзь 1:1 Брук-Бет Термалица Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:2 Медзь Брук-Бет Термалица 6:2 Корона Кельце Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 4:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 0:0 Брук-Бет Термалица
Гурник Забже Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гурник Забже 2:0 Радомьяк Радом Гурник Забже 1:0 Варта Познань Краковия 2:2 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Пяст
Ягеллония 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Лех Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Лех 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Ягеллония Краковия 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Шлёнск Пяст 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Варта Познань Ракув 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 5 3 1 18 - 6 18
2. Лехия Гданьск 9 4 4 1 15 - 8 16
3. Заглембе Любин 8 5 0 3 11 - 12 15
4. Ракув 7 4 2 1 14 - 11 14
5. Шлёнск 8 3 5 0 11 - 7 14
6. Погонь Щецин 8 3 4 1 11 - 7 13
7. Гурник Забже 1:0 8 4 1 3 9 - 9 13
8. Ягеллония 9 3 3 3 10 - 11 12
9. Сталь Мелец 9 3 2 4 8 - 13 11
10. Висла Краков 8 3 2 3 13 - 14 11
11. Пяст 8 3 1 4 10 - 10 10
12. Висла Плоцк 8 3 1 4 14 - 10 10
13. Радомьяк Радом 8 2 4 2 8 - 7 10
14. Легия 7 3 0 4 9 - 9 9
15. Краковия 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Варта Познань 9 1 4 4 8 - 10 7
17. Гурник Ленчна 9 1 2 6 7 - 22 5
18. Брук-Бет Термалица 0:1 8 0 3 5 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
3. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
4. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
6. Заглембе Любин 4 3 0 1 8 - 5 9
7. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
8. Радомьяк Радом 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Висла Краков 4 2 1 1 7 - 4 7
10. Легия 3 2 0 1 6 - 4 6
11. Гурник Забже 1:0 4 2 0 2 3 - 4 6
12. Шлёнск 4 1 3 0 4 - 3 6
13. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
14. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Гурник Ленчна 5 1 1 3 5 - 14 4
16. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
17. Брук-Бет Термалица 0:1 5 0 2 3 5 - 9 2
18. Ракув 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 4 1 1 12 - 9 13
2. Шлёнск 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Гурник Забже 1:0 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
6. Лехия Гданьск 5 1 3 1 8 - 6 6
7. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
8. Краковия 5 1 2 2 4 - 8 5
9. Варта Познань 4 1 1 2 6 - 4 4
10. Висла Краков 4 1 1 2 6 - 10 4
11. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
12. Погонь Щецин 4 0 3 1 3 - 5 3
13. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
14. Радомьяк Радом 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Ягеллония 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Брук-Бет Термалица 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 4 0 0 4 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
2. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 5 1 0
4. Ракув Иви Лопес 4 2 2
5. Ягеллония Имас Хесус 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
4. Ракув Папаниколау Яннис 2 1
5. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Piotr Wlazlo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брук-Бет Термалица
Ничья
Гурник Забже
4.50
3.34
2.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брук-Бет Термалица 0:1 Гурник Забже онлайн




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