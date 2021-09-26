Польша: Экстракласса 2021-2022
Брук-Бет Термалица
0:1
Второй тайм: 66'
Стадион: Брук-Бет
Гурник Забже
17' Желтая карточкаPiotr Wlazlo
51' Желтая карточкаAdrian Dziedzic
0:1
55' ГолЯницки Рафал
18
Piotr
Wlazlo
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
-
14 Глоушек АдамПолузащитник
-
66 Земан МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
87 Jakub Pek
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
Ход матча
17'
51'
55'
0:1
История личных встреч
Брук-Бет Термалица
Гурник Забже
2 матча
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|3 (1)
|0.38
|Adam Radwanski
|1
|0.13
|Patryk Czarnowski
|1
|0.13
|Ernest Terpilowski
|1
|0.13
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|5 (1)
|0.63
|Кубица Кшиштоф
|2
|0.25
|Яницки Рафал
|1
|0.13
|Кравчик Пётр
|1
|0.13
|Новак Бартош
|0
|0
|Манне Аласана
|0
|0
|Янжа Эрик
|0
|0
Карточки
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|3
|0
|Mateusz Grzybek
|2
|0
|Wiktor Biedrzycki
|2
|0
|Земан Мартин
|1
|0
|Путивцев Артём
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Мешанович Мурис
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Васьелевски Марцин
|1
|0
|Nemanja Tekijaski
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|3
|0
|Яницки Рафал
|2
|0
|Гришкевич Адриан
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брук-Бет Термалица
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Гурник Забже
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
Предыдущие игры
Брук-Бет Термалица Последние 20 матчей: +5 =8 -7Шлёнск 0:1 Брук-Бет Термалица Заглембе Любин 2:1 Брук-Бет Термалица Варта Познань 0:0 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 1:2 Краковия
Брук-Бет Термалица 1:3 Лех Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Брук-Бет Термалица 0:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:2 Брук-Бет Термалица Одра Ополе 1:0 Брук-Бет Термалица Тыхы 0:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:0 Хробры Видзев Лодзь 1:1 Брук-Бет Термалица Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:2 Медзь Брук-Бет Термалица 6:2 Корона Кельце Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 4:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 0:0 Брук-Бет Термалица
Гурник Забже Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гурник Забже 2:0 Радомьяк Радом Гурник Забже 1:0 Варта Познань Краковия 2:2 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Пяст
Ягеллония 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Лех Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Лех 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Ягеллония Краковия 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Шлёнск Пяст 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Варта Познань Ракув 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|5
|3
|1
|18 - 6
|18
|2.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|3.
|Заглембе Любин
|8
|5
|0
|3
|11 - 12
|15
|4.
|Ракув
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|5.
|Шлёнск
|8
|3
|5
|0
|11 - 7
|14
|6.
|Погонь Щецин
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|7.
|Гурник Забже
|1:0
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|8.
|Ягеллония
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|9.
|Сталь Мелец
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|10.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|11.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|12.
|Висла Плоцк
|8
|3
|1
|4
|14 - 10
|10
|13.
|Радомьяк Радом
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|14.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|15.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Варта Познань
|9
|1
|4
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|18.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|8
|0
|3
|5
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|6.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|10.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|11.
|Гурник Забже
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|12.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|13.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Гурник Ленчна
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|16.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|18.
|Ракув
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Шлёнск
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Гурник Забже
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|6.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|7.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|8.
|Краковия
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|9.
|Варта Познань
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|10.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|11.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|12.
|Погонь Щецин
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|14.
|Радомьяк Радом
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|4
|0
|0
|4
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|2.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|5
|1
|0
|4.
|Ракув
|Иви Лопес
|4
|2
|2
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|4.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|2
|1
|5.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1