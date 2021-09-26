  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Шлёнск
2:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Висла Плоцк
0'
1:0
25' Гол
Прашелик Матеуш
1:1
30' Гол
Кривоцюк Антон
32' Желтая карточка
Лагатор Душан
34' Желтая карточка
2:1
34' Пенальти
Пих Роберт
38'
22
Шромник
Михал
2
Вердаска
Диогу
14
Голла
Войцех
39
Левкот
Шимон
10
Павловски
Бартоломей
17
Шварц
Петр
29
Мончиньски
Кжиштоф
4
Штиглец
Дино
7
Пих
Роберт
9
Экспозито
Эрик
8
Прашелик
Матеуш
1
Каминьски
Кжиштоф
15
Валло
Кристиан
2
Михальски
Дамян
5
Кривоцюк
Антон
77
Томасик
Пётр
23
Лесняк
Филип
94
Лагатор
Душан
11
Жоржиньо
10
Вольски
Рафал
9
Коцыля
Давид
20
Секульски
Лукаш
Шлёнск
3-4-3
Висла Плоцк
4-2-3-1

История личных встреч

Шлёнск
Висла Плоцк

8 матчей

62.5%
37.5%
0%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0%
4 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

Э
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
3:1
ЭГБ
2:1
Э
2:0
Э
0:3
Э
1:1
Э
4:1
ЭГБ
0:3
Э
1:1
Э
0:0
ВД
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 5 0.56
Прашелик Матеуш 2 0.22
Пих Роберт 2 (1) 0.22
Штиглец Дино 1 0.11
Гарсия Виктор III 1 0.11
Пясецки Фабиан 1 0.11
Павловски Бартоломей 0 0
Маковски Рафал 0 0
Голла Войцех 0 0
Вердаска Диогу 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Warchol 4 0.44
Секульски Лукаш 3 0.33
Вольски Рафал 1 0.11
Колар Марко 1 0.11
Швох Матеуш 1 (1) 0.11
Расак Дамиан 1 0.11
Кривоцюк Антон 1 0.11
Михальски Дамян 1 0.11
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Валло Кристиан 0 0
Целеменцки Радослав 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левкот Шимон 4 0
Шварц Петр 1 1
Вердаска Диогу 2 0
Экспозито Эрик 2 0
Тамаш Марк 0 1
Штиглец Дино 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Мончиньски Кжиштоф 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Маковски Рафал 1 0
Поправа Конрад 1 0
Бейгер Лукаш 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фурман Доминик 1 1
Жезничак Якуб 2 0
Секульски Лукаш 2 0
Томасик Пётр 1 0
Вольски Рафал 1 0
Лесняк Филип 1 0
Damian Warchol 1 0
Лагатор Душан 1 0
Расак Дамиан 1 0
Кривоцюк Антон 1 0
Михальски Дамян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3)
 Висла Плоцк 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Шлёнск 0:1 Брук-Бет Термалица Радомьяк Радом 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:0 Легия Заглембе Любин 1:3 Шлёнск
Пяст 1:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Краковия 1:2 Шлёнск Шлёнск 3:3 Арарат Шлёнск 2:2 Варта Познань Арарат 2:4 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пайде Линнамеесконд Пайде Линнамеесконд 1:2 Шлёнск Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 2:3 Шлёнск Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Ракув 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:3 Подбескидзе
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Корона Кельце 6:5 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Гурник Ленчна 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Ракув
Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Пяст 4:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Легия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Подбескидзе 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Пяст Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ракув Варта Познань 2:0 Висла Плоцк
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 5 3 1 18 - 6 18
2. Шлёнск 2:1 9 4 5 0 13 - 8 17
3. Лехия Гданьск 9 4 4 1 15 - 8 16
4. Заглембе Любин 8 5 0 3 11 - 12 15
5. Ракув 7 4 2 1 14 - 11 14
6. Погонь Щецин 8 3 4 1 11 - 7 13
7. Ягеллония 9 3 3 3 10 - 11 12
8. Сталь Мелец 9 3 2 4 8 - 13 11
9. Висла Краков 8 3 2 3 13 - 14 11
10. Пяст 8 3 1 4 10 - 10 10
11. Гурник Забже 8 3 1 4 9 - 12 10
12. Висла Плоцк 1:2 9 3 1 5 15 - 12 10
13. Радомьяк Радом 8 2 4 2 8 - 7 10
14. Легия 7 3 0 4 9 - 9 9
15. Краковия 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Варта Познань 9 1 4 4 8 - 10 7
17. Брук-Бет Термалица 8 1 3 4 9 - 12 6
18. Гурник Ленчна 9 1 2 6 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
3. Висла Плоцк 1:2 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
5. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
6. Шлёнск 2:1 5 2 3 0 6 - 4 9
7. Заглембе Любин 4 3 0 1 8 - 5 9
8. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
9. Радомьяк Радом 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Висла Краков 4 2 1 1 7 - 4 7
11. Легия 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Гурник Забже 4 2 0 2 3 - 4 6
13. Брук-Бет Термалица 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
15. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Гурник Ленчна 5 1 1 3 5 - 14 4
17. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
18. Ракув 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 4 1 1 12 - 9 13
2. Шлёнск 2:1 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
5. Лехия Гданьск 5 1 3 1 8 - 6 6
6. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
7. Краковия 5 1 2 2 4 - 8 5
8. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
9. Варта Познань 4 1 1 2 6 - 4 4
10. Висла Краков 4 1 1 2 6 - 10 4
11. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
12. Погонь Щецин 4 0 3 1 3 - 5 3
13. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
14. Радомьяк Радом 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Ягеллония 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Брук-Бет Термалица 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 1:2 5 0 0 5 6 - 11 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
2. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 5 1 0
4. Брук-Бет Термалица Piotr Wlazlo 5 3 0
5. Ракув Иви Лопес 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
4. Ракув Папаниколау Яннис 2 1
5. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Шлёнск
Ничья
Висла Плоцк
2.08
3.50
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шлёнск 2:1 Висла Плоцк онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 