Польша: Экстракласса 2021-2022
Шлёнск
3:1
Конец матча
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Висла Плоцк
1:0
25' ГолПрашелик Матеуш
1:1
30' ГолКривоцюк Антон
32' Желтая карточкаЛагатор Душан
34' Желтая карточкаКривоцюк Антон
2:1
34' ПенальтиПих Роберт
57' Желтая карточкаТомасик Пётр
59' Желтая карточкаЭкспозито Эрик
63' Желтая карточкаМончиньски Кжиштоф
3:1
83' ПенальтиПих Роберт
14
Голла
Войцех
39
Левкот
Шимон
17
Шварц
Петр
77
Томасик
Пётр
23
Лесняк
Филип
11
Жоржиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
-
39 Левкот ШимонЗащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кинтана КайеПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шушняра ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
Ход матча
25'
30'
32'
34'
34'
2:1
57'
59'
83'
3:1
История личных встреч
Шлёнск
Висла Плоцк
8 матчей
62.5%
37.5%
0%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0%
4 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|5
|0.56
|Пих Роберт
|4 (3)
|0.44
|Прашелик Матеуш
|2
|0.22
|Штиглец Дино
|1
|0.11
|Гарсия Виктор III
|1
|0.11
|Пясецки Фабиан
|1
|0.11
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Маковски Рафал
|0
|0
|Голла Войцех
|0
|0
|Вердаска Диогу
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Warchol
|4
|0.44
|Секульски Лукаш
|3
|0.33
|Кривоцюк Антон
|2
|0.22
|Вольски Рафал
|1
|0.11
|Колар Марко
|1
|0.11
|Швох Матеуш
|1 (1)
|0.11
|Михальски Дамян
|1
|0.11
|Расак Дамиан
|1
|0.11
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Валло Кристиан
|0
|0
|Целеменцки Радослав
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левкот Шимон
|4
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Шварц Петр
|1
|1
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|Вердаска Диогу
|2
|0
|Тамаш Марк
|0
|1
|Штиглец Дино
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Маковски Рафал
|1
|0
|Поправа Конрад
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фурман Доминик
|1
|1
|Жезничак Якуб
|2
|0
|Секульски Лукаш
|2
|0
|Томасик Пётр
|2
|0
|Лагатор Душан
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Вольски Рафал
|1
|0
|Лесняк Филип
|1
|0
|Damian Warchol
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шлёнск
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|Висла Плоцк
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +9 =8 -3Шлёнск 0:1 Брук-Бет Термалица Радомьяк Радом 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:0 Легия Заглембе Любин 1:3 Шлёнск
Пяст 1:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Краковия 1:2 Шлёнск Шлёнск 3:3 Арарат Шлёнск 2:2 Варта Познань Арарат 2:4 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пайде Линнамеесконд Пайде Линнамеесконд 1:2 Шлёнск Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 2:3 Шлёнск Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Ракув 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:3 Подбескидзе
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +5 =5 -10Корона Кельце 6:5 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Гурник Ленчна 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Ракув
Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Пяст 4:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Легия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Подбескидзе 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Пяст Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ракув Варта Познань 2:0 Висла Плоцк
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|5
|3
|1
|18 - 6
|18
|2.
|Шлёнск
|9
|4
|5
|0
|14 - 8
|17
|3.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|4.
|Заглембе Любин
|8
|5
|0
|3
|11 - 12
|15
|5.
|Ракув
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|6.
|Погонь Щецин
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|7.
|Ягеллония
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|8.
|Сталь Мелец
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|9.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|10.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|11.
|Гурник Забже
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|12.
|Висла Плоцк
|9
|3
|1
|5
|15 - 13
|10
|13.
|Радомьяк Радом
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|14.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|15.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Варта Познань
|9
|1
|4
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|6.
|Шлёнск
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|8.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|10.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|11.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Брук-Бет Термалица
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|15.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Гурник Ленчна
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|17.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|18.
|Ракув
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Шлёнск
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|5.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|7.
|Краковия
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|8.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|9.
|Варта Познань
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|10.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|11.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|12.
|Погонь Щецин
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|14.
|Радомьяк Радом
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|5
|0
|0
|5
|6 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|2.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|5
|1
|0
|4.
|Брук-Бет Термалица
|Piotr Wlazlo
|5
|3
|0
|5.
|Ракув
|Иви Лопес
|4
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|4.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|2
|1
|5.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1