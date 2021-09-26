Польша: Экстракласса 2021-2022
Висла Краков
0:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Погонь Щецин
0:1
15' ГолСалес Жеан Карлос
28' Желтая карточкаФорбс Браун
17
Шота
Серафин
40
Йебоа
Яв
91
Форбс
Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
15'
28'
История личных встреч
Висла Краков
Погонь Щецин
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
25%
-8.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
0%
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|3 (1)
|0.33
|Климент Ян
|2
|0.22
|Форбс Браун
|2
|0.22
|Фрыдрых Михал
|2
|0.22
|Шкварка Михал
|1
|0.11
|Садлок Мацей
|1
|0.11
|Жуков Георгий
|1
|0.11
|Млыньски Матеуш
|1
|0.11
|Хуги Дор
|0
|0
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Грушковски Конрад
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрыгас Камил
|3 (3)
|0.33
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.22
|Козловски Кацпер
|2
|0.22
|Кухарчик Михал
|1
|0.11
|Захович Лука
|1
|0.11
|Пажишек Пётр
|1
|0.11
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.11
|Мата Луиш
|0
|0
|Бартковски Якуб
|0
|0
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
Карточки
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шота Серафин
|2
|1
|Форбс Браун
|3
|0
|Эль-Махдиуи Ашраф
|3
|0
|Грушковски Конрад
|3
|0
|Садлок Мацей
|2
|0
|Млыньски Матеуш
|2
|0
|Фрыдрых Михал
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Климент Ян
|1
|0
|Жуков Георгий
|1
|0
|Плевка Патрик
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Журавски Мачей
|1
|1
|Дрыгас Камил
|2
|0
|Кухарчик Михал
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Пажишек Пётр
|1
|0
|Кужава Рафал
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Козловски Кацпер
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Краков
|0
|38.46% (5)
|0
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|Погонь Щецин
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сталь Мелец 1:3 Висла Краков Лех 5:0 Висла Краков Висла Краков 2:2 Лехия Гданьск Висла Краков 1:0 Легия
Гурник Ленчна 1:3 Висла Краков Сталь Мелец 2:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Наполи Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Пяст 2:3 Висла Краков Висла Краков 1:2 Лех Легия 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Краковия Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Варта Познань Висла Краков 1:2 Ракув Подбескидзе 2:0 Висла Краков Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =7 -5Погонь Щецин 1:1 Краковия Радомьяк Радом 1:1 Погонь Щецин Лех 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 4:1 Сталь Мелец
Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Осиек 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Осиек Погонь Щецин 1:3 Ракув Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Подбескидзе 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Легия 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Погонь Щецин
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|5
|3
|1
|18 - 6
|18
|2.
|Шлёнск
|9
|4
|5
|0
|14 - 8
|17
|3.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|4.
|Погонь Щецин
|1:0
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Заглембе Любин
|8
|5
|0
|3
|11 - 12
|15
|6.
|Ракув
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|7.
|Ягеллония
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|8.
|Сталь Мелец
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|9.
|Висла Краков
|0:1
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|10.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|11.
|Гурник Забже
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|12.
|Висла Плоцк
|9
|3
|1
|5
|15 - 13
|10
|13.
|Радомьяк Радом
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|14.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|15.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Варта Познань
|9
|1
|4
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Погонь Щецин
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|6.
|Шлёнск
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|8.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|10.
|Висла Краков
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Брук-Бет Термалица
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|15.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Гурник Ленчна
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|17.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|18.
|Ракув
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Шлёнск
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|5.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Погонь Щецин
|1:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|8.
|Краковия
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|9.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Варта Познань
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|11.
|Висла Краков
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|12.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|13.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|14.
|Радомьяк Радом
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|5
|0
|0
|5
|6 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|2.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|5
|1
|0
|4.
|Брук-Бет Термалица
|Piotr Wlazlo
|5
|3
|0
|5.
|Ракув
|Иви Лопес
|4
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|4.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|2
|1
|5.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1