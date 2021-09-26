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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Краков
0:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Погонь Щецин
0'
0:1
15' Гол
Салес Жеан Карлос
28' Желтая карточка
Форбс Браун
63'
1
Кишек
Павел
20
Грушковски
Конрад
17
Шота
Серафин
25
Фрыдрых
Михал
15
Ганоушек
Матей
8
Эль-Махдиуи
Ашраф
40
Йебоа
Яв
10
Жуков
Георгий
92
Шкварка
Михал
11
Млыньски
Матеуш
91
Форбс
Браун
1
Стипица
Данте
41
Столярски
Павел
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
2
Бартковски
Якуб
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
64
Козловски
Кацпер
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
9
Пажишек
Пётр
Висла Краков
4-1-4-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Висла Краков
Погонь Щецин

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
25%
-8.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

0%
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:3
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:2
ЭГА
4:0
Э
6:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
EFR
2:2
Э
1:1
Э
0:3
Э
5:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 3 (1) 0.33
Климент Ян 2 0.22
Форбс Браун 2 0.22
Фрыдрых Михал 2 0.22
Шкварка Михал 1 0.11
Садлок Мацей 1 0.11
Жуков Георгий 1 0.11
Млыньски Матеуш 1 0.11
Хуги Дор 0 0
Ганоушек Матей 0 0
Грушковски Конрад 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрыгас Камил 3 (3) 0.33
Салес Жеан Карлос 2 0.22
Козловски Кацпер 2 0.22
Кухарчик Михал 1 0.11
Захович Лука 1 0.11
Пажишек Пётр 1 0.11
Триантафиллопулос Константинос 1 0.11
Мата Луиш 0 0
Бартковски Якуб 0 0
Ковальчик Себастьян 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0

Карточки

Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шота Серафин 2 1
Форбс Браун 3 0
Эль-Махдиуи Ашраф 3 0
Грушковски Конрад 3 0
Садлок Мацей 2 0
Млыньски Матеуш 2 0
Фрыдрых Михал 1 0
Шкварка Михал 1 0
Климент Ян 1 0
Жуков Георгий 1 0
Плевка Патрик 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Журавски Мачей 1 1
Дрыгас Камил 2 0
Кухарчик Михал 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Пажишек Пётр 1 0
Кужава Рафал 1 0
Мата Луиш 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Козловски Кацпер 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Триантафиллопулос Константинос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Краков 0 38.46% (5) 0 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3)
 Погонь Щецин 20% (2) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сталь Мелец 1:3 Висла Краков Лех 5:0 Висла Краков Висла Краков 2:2 Лехия Гданьск Висла Краков 1:0 Легия
Гурник Ленчна 1:3 Висла Краков Сталь Мелец 2:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Наполи Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Пяст 2:3 Висла Краков Висла Краков 1:2 Лех Легия 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Краковия Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Варта Познань Висла Краков 1:2 Ракув Подбескидзе 2:0 Висла Краков Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Погонь Щецин 1:1 Краковия Радомьяк Радом 1:1 Погонь Щецин Лех 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 4:1 Сталь Мелец
Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Осиек 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Осиек Погонь Щецин 1:3 Ракув Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Подбескидзе 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Легия 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Погонь Щецин
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 5 3 1 18 - 6 18
2. Шлёнск 9 4 5 0 14 - 8 17
3. Лехия Гданьск 9 4 4 1 15 - 8 16
4. Погонь Щецин 1:0 9 4 4 1 12 - 7 16
5. Заглембе Любин 8 5 0 3 11 - 12 15
6. Ракув 7 4 2 1 14 - 11 14
7. Ягеллония 9 3 3 3 10 - 11 12
8. Сталь Мелец 9 3 2 4 8 - 13 11
9. Висла Краков 0:1 9 3 2 4 13 - 15 11
10. Пяст 8 3 1 4 10 - 10 10
11. Гурник Забже 8 3 1 4 9 - 12 10
12. Висла Плоцк 9 3 1 5 15 - 13 10
13. Радомьяк Радом 8 2 4 2 8 - 7 10
14. Легия 7 3 0 4 9 - 9 9
15. Краковия 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Варта Познань 9 1 4 4 8 - 10 7
17. Брук-Бет Термалица 8 1 3 4 9 - 12 6
18. Гурник Ленчна 9 1 2 6 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
3. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Погонь Щецин 1:0 4 3 1 0 8 - 2 10
5. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
6. Шлёнск 5 2 3 0 7 - 4 9
7. Заглембе Любин 4 3 0 1 8 - 5 9
8. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
9. Радомьяк Радом 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Висла Краков 0:1 5 2 1 2 7 - 5 7
11. Легия 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Гурник Забже 4 2 0 2 3 - 4 6
13. Брук-Бет Термалица 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
15. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Гурник Ленчна 5 1 1 3 5 - 14 4
17. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
18. Ракув 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 4 1 1 12 - 9 13
2. Шлёнск 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
5. Лехия Гданьск 5 1 3 1 8 - 6 6
6. Погонь Щецин 1:0 5 1 3 1 4 - 5 6
7. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
8. Краковия 5 1 2 2 4 - 8 5
9. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Варта Познань 4 1 1 2 6 - 4 4
11. Висла Краков 0:1 4 1 1 2 6 - 10 4
12. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
13. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
14. Радомьяк Радом 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Ягеллония 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Брук-Бет Термалица 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 5 0 0 5 6 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
2. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 5 1 0
4. Брук-Бет Термалица Piotr Wlazlo 5 3 0
5. Ракув Иви Лопес 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
4. Ракув Папаниколау Яннис 2 1
5. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Форбс Браун получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Jean Carlos бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Погонь Щецин
9.91
4.28
2.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Краков 0:1 Погонь Щецин онлайн




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