Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
10' ГолКадзиор Дамиан
1:1
19' ГолРыпэ Корнел
1:2
34' ГолВан Амерсфоорт Пелле
1:3
58' ГолВан Амерсфоорт Пелле
2:3
60' ГолMichael Ameyaw
2:4
71' ГолВан Амерсфоорт Пелле
78' Желтая карточкаРыпэ Корнел
31
Грошшо
Лукаш
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
33
Пестка
Камил
20
Karol
Knap
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Роша ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
10'
1:0
19'
1:1
34'
58'
60'
2:3
71'
78'
История личных встреч
Пяст
Краковия
16 матчей
68.8%
31.3%
-0.099999999999998%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0%
12 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
0%
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
0%
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
0%
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
29 матчей
37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вида Кристофер
|3
|0.33
|Соколовски Патрик
|2
|0.22
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.11
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.11
|Храпек Михал
|1
|0.11
|Червински Якуб
|1
|0.11
|Alberto Toril
|1
|0.11
|Michael Ameyaw
|1
|0.11
|Липски Патрик
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7 (1)
|0.78
|Родин Матай
|2
|0.22
|Рыпэ Корнел
|1
|0.11
|Альварес Маркос
|1
|0.11
|Ханка Серджу
|1
|0.11
|Сиплак Михал
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|3
|0
|Червински Якуб
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Сиплак Михал
|2
|0
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|Родин Матай
|2
|0
|Альварес Маркос
|1
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Ханка Серджу
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Лусюш Сильвестер
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|Краковия
|0
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +8 =4 -8Wloclavia Wloclawek 0:2 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:1 Заглембе Любин Гурник Забже 0:1 Пяст
Пяст 1:1 Шлёнск Пяст 4:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:2 Пяст Пяст 2:3 Ракув Пяст 2:3 Висла Краков Ракув 1:0 Пяст Пяст 2:0 Подбескидзе Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 0:1 Легия Лехия Гданьск 2:2 Пяст Пяст 2:0 Гурник Забже Арка Гдыня 0:0 Пяст Висла Плоцк 0:1 Пяст Пяст 2:0 Краковия Лех 0:0 Пяст
Краковия Последние 20 матчей: +6 =7 -7ЛКС Лодзь 0:0 Краковия Погонь Щецин 1:1 Краковия Краковия 2:2 Гурник Забже Брук-Бет Термалица 1:2 Краковия
Краковия 2:1 Ягеллония Лехия Гданьск 3:0 Краковия Лех 2:0 Краковия Краковия 1:2 Шлёнск Гурник Ленчна 1:1 Краковия Штурм 0:1 Краковия Краковия 2:2 Локомотив Москва Краковия 0:1 Варта Познань Лехия Гданьск 1:1 Краковия Краковия 1:0 Гурник Забже Висла Краков 0:0 Краковия Краковия 1:0 Висла Плоцк Легия 0:0 Краковия Краковия 1:2 Ракув Ягеллония 2:1 Краковия Краковия 2:1 Лех
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|5
|3
|1
|18 - 6
|18
|2.
|Шлёнск
|9
|4
|5
|0
|14 - 8
|17
|3.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|4.
|Погонь Щецин
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Заглембе Любин
|8
|5
|0
|3
|11 - 12
|15
|6.
|Ракув
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|7.
|Краковия
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|8.
|Ягеллония
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|9.
|Сталь Мелец
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|10.
|Висла Краков
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|11.
|Радомьяк Радом
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|12.
|Пяст
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|13.
|Гурник Забже
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Висла Плоцк
|9
|3
|1
|5
|15 - 13
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|16.
|Варта Познань
|9
|1
|4
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|6.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|Шлёнск
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|10.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Брук-Бет Термалица
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|15.
|Пяст
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|16.
|Гурник Ленчна
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|17.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|18.
|Ракув
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Шлёнск
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|4.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|6.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|7.
|Погонь Щецин
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|9.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Варта Познань
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|11.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|12.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|13.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|14.
|Радомьяк Радом
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|5
|0
|0
|5
|6 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|2.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|3.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|5
|1
|0
|5.
|Брук-Бет Термалица
|Piotr Wlazlo
|5
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|4.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|2
|1
|5.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1