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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Пяст
2:4
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
1:0
10' Гол
Кадзиор Дамиан
1:1
19' Гол
Рыпэ Корнел
1:2
34' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
1:3
58' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
2:3
60' Гол
Michael Ameyaw
2:4
71' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
78' Желтая карточка
Рыпэ Корнел
90'+6
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
5
Гук
Томаш
2
Мосур
Ариэль
98
Катранис
Александрос
6
Храпек
Михал
18
Соколовски
Патрик
92
Кадзиор
Дамиан
16
Стечик
Доминик
10
Вида
Кристофер
9
Alberto
Toril
31
Грошшо
Лукаш
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
33
Пестка
Камил
20
Karol
Knap
4
Ханка
Серджу
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
19
Садикович
Дамир
3
Сиплак
Михал
9
Альварес
Маркос
Пяст
4-2-3-1
Краковия
4-1-4-1

История личных встреч

Пяст
Краковия

16 матчей

68.8%
31.3%
-0.099999999999998%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0%
12 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

0%
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

0%
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

0%
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

29 матчей

37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:0
ЭГА
1:1
Э
1:0
Э
2:0
ЭГА
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
ЭГБ
0:1
Э
2:2
Э
5:1
ЭГА
1:1
Э
2:2
Э
1:2
ЭГБ
0:3
Э
3:1
Э
4:2
Э
1:5
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:1
Э
3:2
OE
1:0
КЛ
1:1
КЛ
1:2
OE
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вида Кристофер 3 0.33
Соколовски Патрик 2 0.22
Кадзиор Дамиан 1 0.11
Пырка Аркадиуш 1 0.11
Храпек Михал 1 0.11
Червински Якуб 1 0.11
Alberto Toril 1 0.11
Michael Ameyaw 1 0.11
Липски Патрик 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 7 (1) 0.78
Родин Матай 2 0.22
Рыпэ Корнел 1 0.11
Альварес Маркос 1 0.11
Ханка Серджу 1 0.11
Сиплак Михал 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Пестка Камил 0 0
Karol Knap 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 3 0
Червински Якуб 1 0
Гук Томаш 1 0
Моква Томаш 1 0
Соколовски Патрик 1 0
Alberto Toril 1 0
Стечик Доминик 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Сиплак Михал 2 0
Лосаж Флорьян 2 0
Родин Матай 2 0
Альварес Маркос 1 0
Какабадзе Отар 1 0
Югас Якуб 1 0
Ханка Серджу 1 0
Пестка Камил 1 0
Лусюш Сильвестер 1 0
Зауха Патрик 1 0
Karol Knap 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1)
 Краковия 0 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 33.33% (4)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Wloclavia Wloclawek 0:2 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:1 Заглембе Любин Гурник Забже 0:1 Пяст
Пяст 1:1 Шлёнск Пяст 4:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:2 Пяст Пяст 2:3 Ракув Пяст 2:3 Висла Краков Ракув 1:0 Пяст Пяст 2:0 Подбескидзе Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 0:1 Легия Лехия Гданьск 2:2 Пяст Пяст 2:0 Гурник Забже Арка Гдыня 0:0 Пяст Висла Плоцк 0:1 Пяст Пяст 2:0 Краковия Лех 0:0 Пяст
Краковия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
ЛКС Лодзь 0:0 Краковия Погонь Щецин 1:1 Краковия Краковия 2:2 Гурник Забже Брук-Бет Термалица 1:2 Краковия
Краковия 2:1 Ягеллония Лехия Гданьск 3:0 Краковия Лех 2:0 Краковия Краковия 1:2 Шлёнск Гурник Ленчна 1:1 Краковия Штурм 0:1 Краковия Краковия 2:2 Локомотив Москва Краковия 0:1 Варта Познань Лехия Гданьск 1:1 Краковия Краковия 1:0 Гурник Забже Висла Краков 0:0 Краковия Краковия 1:0 Висла Плоцк Легия 0:0 Краковия Краковия 1:2 Ракув Ягеллония 2:1 Краковия Краковия 2:1 Лех
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 5 3 1 18 - 6 18
2. Шлёнск 9 4 5 0 14 - 8 17
3. Лехия Гданьск 9 4 4 1 15 - 8 16
4. Погонь Щецин 9 4 4 1 12 - 7 16
5. Заглембе Любин 8 5 0 3 11 - 12 15
6. Ракув 7 4 2 1 14 - 11 14
7. Краковия 9 3 3 3 13 - 15 12
8. Ягеллония 9 3 3 3 10 - 11 12
9. Сталь Мелец 9 3 2 4 8 - 13 11
10. Висла Краков 9 3 2 4 13 - 15 11
11. Радомьяк Радом 8 2 4 2 8 - 7 10
12. Пяст 9 3 1 5 12 - 14 10
13. Гурник Забже 8 3 1 4 9 - 12 10
14. Висла Плоцк 9 3 1 5 15 - 13 10
15. Легия 7 3 0 4 9 - 9 9
16. Варта Познань 9 1 4 4 8 - 10 7
17. Брук-Бет Термалица 8 1 3 4 9 - 12 6
18. Гурник Ленчна 9 1 2 6 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
3. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
5. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
6. Заглембе Любин 4 3 0 1 8 - 5 9
7. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
8. Шлёнск 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Радомьяк Радом 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
11. Легия 3 2 0 1 6 - 4 6
12. Гурник Забже 4 2 0 2 3 - 4 6
13. Брук-Бет Термалица 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
15. Пяст 5 1 1 3 9 - 12 4
16. Гурник Ленчна 5 1 1 3 5 - 14 4
17. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
18. Ракув 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 4 1 1 12 - 9 13
2. Шлёнск 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
4. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
6. Лехия Гданьск 5 1 3 1 8 - 6 6
7. Погонь Щецин 5 1 3 1 4 - 5 6
8. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
9. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Варта Познань 4 1 1 2 6 - 4 4
11. Висла Краков 4 1 1 2 6 - 10 4
12. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
13. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
14. Радомьяк Радом 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Ягеллония 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Брук-Бет Термалица 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 5 0 0 5 6 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
2. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
3. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
4. Гурник Забже Хименес Хесус 5 1 0
5. Брук-Бет Термалица Piotr Wlazlo 5 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
4. Ракув Папаниколау Яннис 2 1
5. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Ван Амерсфоорт Пелле бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Рыпэ Корнел бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Кадзиор Дамиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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