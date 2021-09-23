  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Нью-Йорк Ред Буллз
0:1
Второй тайм: 66'

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
21' Желтая карточка
Калленс Александр
0:1
31' Гол
Кастельянос Валентин
45' Желтая карточка
Тиннерхольм Антон
45' Желтая карточка
Дэвис Шон
61' Желтая карточка
Рейес Андрес
66'
13
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
4
Рейес
Андрес
47
Толкин
Джон
23
Кассерес
Кристиан
27
Дэвис
Шон
II
19
Кармона
Викельман
9
Fabio
da
Silva2
21
Фернандес
Омир
10
Климала
Патрик
1
Джонсон
Шон
4
Шано
Максим
16
Сэндс
Джеймс
6
Калленс
Александр
3
Тиннерхольм
Антон
7
Моралес
Альфредо
55
Паркс
Китон
20
Тораринссон
Гудмундур
19
Медина
Хесус
10
Моралес
Максимильяно
11
Кастельянос
Валентин
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Климала Патрик 6 (2) 0.25
2. Fabio da Silva2 5 0.21
3. Кларк Кейден 4 0.17
4. Кассерес Кристиан 4 0.17
5. Рейес Андрес 2 0.08
6. Данкан Кайл 1 0.04
7. Йервуд Дрю 1 0.04
8. Амайя Фрэнки 1 0.04
9. Толкин Джон 1 0.04
10. Кармона Викельман 1 0.04
11. Барлоу Том 1 0.04
12. Фернандес Омир 1 0.04
13. Гутман Эндрю 1 0.04
14. Эдвардс Томас 0 0
15. Уайт Брайан 0 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастельянос Валентин 13 (3) 0.52
2. Медина Хесус 8 0.32
3. Тажури-Шради Исмаэль 7 0.28
4. Паркс Китон 4 0.16
5. Хавьер Тиаго 3 0.12
6. Родригес Сантьяго 3 0.12
7. Моралес Максимильяно 2 0.08
8. Тораринссон Гудмундур 1 0.04
9. Амундсен Мальте 1 0.04
10. Talles Magno 1 0.04
11. Моралес Альфредо 0 0
12. Тиннерхольм Антон 0 0
13. Джонсон Шон 0 0
14. Барраса Луис 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок      
1. Йервуд Дрю 7 1
2. Эдвардс Томас 6 0
3. Данкан Кайл 6 0
4. Дэвис Шон II 5 0
5. Рейес Андрес 3 1
6. Тарек Амро 4 0
7. Климала Патрик 3 0
8. Кассерес Кристиан 3 0
9. Fabio da Silva2 3 0
10. Барлоу Том 2 0
11. Нилис Шон 2 0
12. Гутман Эндрю 2 0
13. Кларк Кейден 2 0
14. Лонг Аарон 1 0
15. Карлос Мигел Коронел 1 0
16. Харпер Кэмерон 1 0
17. Диарра Юба 1 0
18. Амайя Фрэнки 1 0
19. Толкин Джон 1 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Кастельянос Валентин 7 0
2. Моралес Альфредо 5 1
3. Асеведо Николас 5 1
4. Медина Хесус 5 0
5. Хавьер Тиаго 3 1
6. Тораринссон Гудмундур 4 0
7. Шано Максим 4 0
8. Сэндс Джеймс 4 0
9. Моралес Максимильяно 2 1
10. Паркс Китон 2 1
11. Ибеага Себастьен 3 0
12. Жассон Андрес 3 0
13. Тиннерхольм Антон 2 0
14. Калленс Александр 2 0
15. Тажури-Шради Исмаэль 2 0
16. Джонсон Шон 1 0
17. Родригес Сантьяго 1 0
18. Амундсен Мальте 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Ред Буллз 13.79% (4) 10.34% (3) 20.69% (6) 24.14% (7) 20.69% (6) 10.34% (3)
 Нью-Йорк Сити 14.29% (6) 14.29% (6) 11.9% (5) 21.43% (9) 16.67% (7) 21.43% (9)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Интер Майами 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:3 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто

Последние игры между собой

Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 6
Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 10
Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС
Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Сити 0:7 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Заявка 27 17 6 4 50 - 32 57
2. Нэшвилл Заявка 25 11 11 3 44 - 24 44
3. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 25 12 5 8 44 - 28 41
4. Орландо Сити Заявка 25 10 8 7 36 - 36 38
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 25 10 7 8 36 - 30 37
6. Атланта Юнайтед Заявка 25 9 9 7 35 - 30 36
7. Филадельфия Юнион Заявка 24 9 8 7 31 - 25 35
8. Ди Си Юнайтед Заявка 25 10 4 11 41 - 36 34
9. Интер Майами Заявка 25 9 5 11 25 - 40 32
10. Коламбус Кру Заявка 26 8 7 11 30 - 35 31
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 24 7 5 12 29 - 29 26
12. Чикаго Файр 2:2 Заявка 26 6 6 14 26 - 42 24
13. Цинциннати Заявка 24 4 8 12 24 - 44 20
14. Торонто Заявка 25 4 6 15 28 - 51 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 25 13 7 5 43 - 26 46
2. Сиэтл Саундерс Заявка 24 13 6 5 36 - 20 45
3. Колорадо Рэпидс Заявка 24 12 8 4 35 - 24 44
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 25 11 5 9 37 - 40 38
5. Портленд Тимберс Заявка 25 11 4 10 36 - 42 37
6. Реал Солт-Лейк Заявка 25 10 6 9 41 - 35 36
7. Миннесота Юнайтед Заявка 24 9 7 8 27 - 29 34
8. Лос-Анджелес Заявка 25 9 6 10 38 - 36 33
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 24 7 9 8 30 - 34 30
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 25 7 9 9 32 - 38 30
11. Даллас Заявка 26 6 9 11 38 - 43 27
12. Хьюстон Динамо Заявка 26 5 11 10 31 - 39 26
13. Остин Заявка 25 5 4 16 25 - 40 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Заявка 13 10 2 1 26 - 14 32
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 12 8 2 2 29 - 11 26
4. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
5. Филадельфия Юнион Заявка 13 7 3 3 18 - 10 24
6. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
7. Ди Си Юнайтед Заявка 11 8 0 3 21 - 8 24
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 7 3 2 22 - 14 24
9. Коламбус Кру Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
10. Чикаго Файр 2:2 Заявка 14 5 5 4 20 - 17 20
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 12 5 3 4 14 - 10 18
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
14. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 5 1 25 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
3. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
4. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 5 1 20 - 11 23
5. Миннесота Юнайтед Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
6. Портленд Тимберс Заявка 12 7 2 3 21 - 18 23
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
9. Хьюстон Динамо Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
13. Остин Заявка 12 3 2 7 18 - 21 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Заявка 14 7 4 3 24 - 18 25
2. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
3. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
4. Нэшвилл Заявка 11 3 5 3 13 - 10 14
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 3 4 6 14 - 16 13
6. Орландо Сити Заявка 12 3 4 5 13 - 23 13
7. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
8. Цинциннати Заявка 13 3 3 7 15 - 31 12
9. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
10. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
11. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
12. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 12 2 2 8 15 - 19 8
13. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
14. Чикаго Файр 2:2 Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 11 7 2 2 17 - 9 23
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 4 3 5 16 - 25 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Реал Солт-Лейк Заявка 12 3 2 7 20 - 23 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 1 7 4 14 - 20 10
10. Лос-Анджелес Заявка 12 3 1 8 12 - 17 10
11. Даллас Заявка 14 2 3 9 19 - 31 9
12. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 13 0 6 7 12 - 22 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
5. Нэшвилл Мукхтар Хани 12 1 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Нью-Йорк Сити
3.08
4.27
2.32
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Сити онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 