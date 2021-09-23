США: МЛС 2021
Нью-Йорк Ред Буллз
0:1
Второй тайм: 66'
Стадион: Ред Булл Арена
Нью-Йорк Сити
21' Желтая карточкаКалленс Александр
0:1
31' ГолКастельянос Валентин
45' Желтая карточкаТиннерхольм Антон
45' Желтая карточкаДэвис Шон
61' Желтая карточкаРейес Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
27
Дэвис
Шон
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
27 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Нападающий
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles Magno
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
31'
45'
61'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Климала Патрик
|6 (2)
|0.25
|2.
|Fabio da Silva2
|5
|0.21
|3.
|Кларк Кейден
|4
|0.17
|4.
|Кассерес Кристиан
|4
|0.17
|5.
|Рейес Андрес
|2
|0.08
|6.
|Данкан Кайл
|1
|0.04
|7.
|Йервуд Дрю
|1
|0.04
|8.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.04
|9.
|Толкин Джон
|1
|0.04
|10.
|Кармона Викельман
|1
|0.04
|11.
|Барлоу Том
|1
|0.04
|12.
|Фернандес Омир
|1
|0.04
|13.
|Гутман Эндрю
|1
|0.04
|14.
|Эдвардс Томас
|0
|0
|15.
|Уайт Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастельянос Валентин
|13 (3)
|0.52
|2.
|Медина Хесус
|8
|0.32
|3.
|Тажури-Шради Исмаэль
|7
|0.28
|4.
|Паркс Китон
|4
|0.16
|5.
|Хавьер Тиаго
|3
|0.12
|6.
|Родригес Сантьяго
|3
|0.12
|7.
|Моралес Максимильяно
|2
|0.08
|8.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.04
|9.
|Амундсен Мальте
|1
|0.04
|10.
|Talles Magno
|1
|0.04
|11.
|Моралес Альфредо
|0
|0
|12.
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|13.
|Джонсон Шон
|0
|0
|14.
|Барраса Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йервуд Дрю
|7
|1
|2.
|Эдвардс Томас
|6
|0
|3.
|Данкан Кайл
|6
|0
|4.
|Дэвис Шон II
|5
|0
|5.
|Рейес Андрес
|3
|1
|6.
|Тарек Амро
|4
|0
|7.
|Климала Патрик
|3
|0
|8.
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|9.
|Fabio da Silva2
|3
|0
|10.
|Барлоу Том
|2
|0
|11.
|Нилис Шон
|2
|0
|12.
|Гутман Эндрю
|2
|0
|13.
|Кларк Кейден
|2
|0
|14.
|Лонг Аарон
|1
|0
|15.
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|16.
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|17.
|Диарра Юба
|1
|0
|18.
|Амайя Фрэнки
|1
|0
|19.
|Толкин Джон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастельянос Валентин
|7
|0
|2.
|Моралес Альфредо
|5
|1
|3.
|Асеведо Николас
|5
|1
|4.
|Медина Хесус
|5
|0
|5.
|Хавьер Тиаго
|3
|1
|6.
|Тораринссон Гудмундур
|4
|0
|7.
|Шано Максим
|4
|0
|8.
|Сэндс Джеймс
|4
|0
|9.
|Моралес Максимильяно
|2
|1
|10.
|Паркс Китон
|2
|1
|11.
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|12.
|Жассон Андрес
|3
|0
|13.
|Тиннерхольм Антон
|2
|0
|14.
|Калленс Александр
|2
|0
|15.
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0
|16.
|Джонсон Шон
|1
|0
|17.
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|18.
|Амундсен Мальте
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|Нью-Йорк Сити
|14.29% (6)
|14.29% (6)
|11.9% (5)
|21.43% (9)
|16.67% (7)
|21.43% (9)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +6 =5 -9Интер Майами 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +9 =4 -7Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:3 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 6
Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 10
Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Сити 0:7 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:2 Заявка
|27
|17
|6
|4
|50 - 32
|57
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|25
|11
|11
|3
|44 - 24
|44
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 28
|41
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|36 - 36
|38
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|36 - 30
|37
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|35 - 30
|36
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|31 - 25
|35
|8.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|41 - 36
|34
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|25 - 40
|32
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 35
|31
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|24
|7
|5
|12
|29 - 29
|26
|12.
|Чикаго Файр
|2:2 Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 42
|24
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|24 - 44
|20
|14.
|Торонто
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|28 - 51
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 26
|46
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|36 - 20
|45
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|35 - 24
|44
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 40
|38
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|36 - 42
|37
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|41 - 35
|36
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|27 - 29
|34
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 36
|33
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|30 - 34
|30
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 38
|30
|11.
|Даллас
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|38 - 43
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|31 - 39
|26
|13.
|Остин
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|25 - 40
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:2 Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|18 - 10
|24
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|21 - 8
|24
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 14
|24
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Чикаго Файр
|2:2 Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 17
|20
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 10
|18
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|3.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|20 - 11
|23
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 18
|23
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|9.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|13.
|Остин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 21
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:2 Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 18
|25
|2.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 10
|14
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 16
|13
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|8.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 31
|12
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|10.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 19
|8
|13.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|14.
|Чикаго Файр
|2:2 Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 9
|23
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 25
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|20 - 23
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|14 - 20
|10
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 17
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|19 - 31
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 22
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|5.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|12
|1
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2