Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Генк
0:0
Второй тайм: 74'
Стадион: Кристал-арена
Унион Сент-Жиллуаз
28' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
43' Желтая карточкаЛукуми Джон
73' Красная карточкаБагер Йонас
33
Лукуми
Джон
20
Эйтинг
Карел
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
49
Морис
Антони
17
Теума
Тедди
25
Марк
Дамьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
-
21 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Полузащитник
-
18 Митома КаоруНападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Senne Lynen
-
Главный тренер: Маццу Феличе
Ход матча
43'
73'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бонгонда Тео
|4
|0.67
|2.
|Онуачу Пол
|2
|0.33
|3.
|Торстведт Кристиан
|1
|0.17
|4.
|Угбо Ике
|1
|0.17
|5.
|Ито Дзюнъя
|1
|0.17
|6.
|Хейнен Бриан
|1
|0.17
|7.
|Муньос Даниэль
|1
|0.17
|8.
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|9.
|Дессерс Сириль
|0
|0
|10.
|Эйтинг Карел
|0
|0
|11.
|Артеага Херардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ванзейр Данте
|5
|0.71
|2.
|Deniz Undav
|4
|0.57
|3.
|Senne Lynen
|1
|0.14
|4.
|Loic Lapoussin
|1
|0.14
|5.
|Casper Nielsen2
|1
|0.14
|6.
|Амани Жан
|1
|0.14
|7.
|Багер Йонас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хейнен Бриан
|2
|0
|2.
|Лукуми Джон
|2
|0
|3.
|Эйтинг Карел
|1
|0
|4.
|Артеага Херардо
|1
|0
|5.
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|6.
|Муньос Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|2.
|Марк Дамьен
|1
|0
|3.
|Франсуа Гийом
|1
|0
|4.
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|5.
|Ниукоп Барт
|1
|0
|6.
|Ванзейр Данте
|1
|0
|7.
|Теума Тедди
|1
|0
|8.
|Siebe van der Heyden
|1
|0
|9.
|Loic Lapoussin
|1
|0
|10.
|Ismael Kandouss
|1
|0
|11.
|Matthew Sorinola
|1
|0
|12.
|Casper Nielsen2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|0
|45.45% (5)
|Унион Сент-Жиллуаз
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|0
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +11 =4 -5Генк 1:0 Андерлехт Генк 4:0 АХ Лёвен Шахтёр Донецк 2:1 Генк Кортрейк 1:2 Генк
Унион Сент-Жиллуаз Последние 20 матчей: +15 =3 -2Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Стандард Мехелен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Унион Сент-Жиллуаз
Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 6:2 Дейнзе Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Хейст 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Темпо Оверейсе 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Дейнзе Брюгге-2 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Ломмель 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Вестерло 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Моленбек Льерс Кемпензонен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:2 Ломмель
Последние игры между собой
Генк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Унион Сент-Жиллуаз: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|15 - 11
|14
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|7
|4
|1
|2
|13 - 5
|13
|3.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|8 - 11
|13
|4.
|Шарлеруа
|7
|3
|4
|0
|15 - 8
|13
|5.
|Генк
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|6.
|Эйпен
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|7.
|Кортрейк
|1:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|14 - 8
|10
|9.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|10.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Антверпен
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|12.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|13.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|14.
|Синт-Трейден
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|15.
|Гент
|6
|2
|1
|3
|13 - 9
|7
|16.
|Мехелен
|7
|2
|1
|4
|11 - 18
|7
|17.
|АХ Лёвен
|1:1
|7
|0
|5
|2
|7 - 14
|5
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|2.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|3.
|Генк
|0:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|5.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|6.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|9.
|Кортрейк
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Синт-Трейден
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|АХ Лёвен
|1:1
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|15.
|Антверпен
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|2.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Эйпен
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|6.
|Зульте-Варегем
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Кортрейк
|1:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Генк
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Андерлехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Синт-Трейден
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|АХ Лёвен
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|1
|2
|6 - 10
|1
|17.
|Мехелен
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|18.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|8
|1
|0
|2.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|6
|0
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|2
|5.
|Серен Юнайтед
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|4
|1
|2.
|Шарлеруа
|Голизадех Али
|3
|1
|3.
|Стандард
|Сиссако Мусса
|3
|1
|4.
|Антверпен
|Верстрате Биргер
|4
|0
|5.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0