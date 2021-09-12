Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Генк
1:1
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
Унион Сент-Жиллуаз
28' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
43' Желтая карточкаЛукуми Джон
72' Красная карточкаБагер Йонас
1:0
73' ПенальтиОнуачу Пол
1:1
90' ГолDeniz Undav
33
Лукуми
Джон
20
Эйтинг
Карел
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
49
Морис
Антони
17
Теума
Тедди
25
Марк
Дамьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
-
21 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Полузащитник
-
18 Митома КаоруНападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Senne Lynen
-
Главный тренер: Маццу Феличе
Ход матча
43'
72'
73'
1:0
90'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бонгонда Тео
|4
|0.67
|2.
|Онуачу Пол
|3 (1)
|0.5
|3.
|Торстведт Кристиан
|1
|0.17
|4.
|Угбо Ике
|1
|0.17
|5.
|Ито Дзюнъя
|1
|0.17
|6.
|Хейнен Бриан
|1
|0.17
|7.
|Муньос Даниэль
|1
|0.17
|8.
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|9.
|Дессерс Сириль
|0
|0
|10.
|Эйтинг Карел
|0
|0
|11.
|Артеага Херардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ванзейр Данте
|5
|0.71
|2.
|Deniz Undav
|5
|0.71
|3.
|Senne Lynen
|1
|0.14
|4.
|Casper Nielsen2
|1
|0.14
|5.
|Loic Lapoussin
|1
|0.14
|6.
|Амани Жан
|1
|0.14
|7.
|Багер Йонас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хейнен Бриан
|2
|0
|2.
|Лукуми Джон
|2
|0
|3.
|Эйтинг Карел
|1
|0
|4.
|Артеага Херардо
|1
|0
|5.
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|6.
|Муньос Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|2.
|Багер Йонас
|0
|1
|3.
|Марк Дамьен
|1
|0
|4.
|Франсуа Гийом
|1
|0
|5.
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|6.
|Ниукоп Барт
|1
|0
|7.
|Ванзейр Данте
|1
|0
|8.
|Теума Тедди
|1
|0
|9.
|Siebe van der Heyden
|1
|0
|10.
|Loic Lapoussin
|1
|0
|11.
|Ismael Kandouss
|1
|0
|12.
|Matthew Sorinola
|1
|0
|13.
|Casper Nielsen2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|0
|25% (3)
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|Унион Сент-Жиллуаз
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +11 =4 -5Генк 1:0 Андерлехт Генк 4:0 АХ Лёвен Шахтёр Донецк 2:1 Генк Кортрейк 1:2 Генк
Унион Сент-Жиллуаз Последние 20 матчей: +15 =3 -2Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Стандард Мехелен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Унион Сент-Жиллуаз
Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 6:2 Дейнзе Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Хейст 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Темпо Оверейсе 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Дейнзе Брюгге-2 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Ломмель 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Вестерло 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Моленбек Льерс Кемпензонен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:2 Ломмель
Последние игры между собой
Генк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Унион Сент-Жиллуаз: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|15 - 11
|14
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|3.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|8 - 11
|13
|4.
|Шарлеруа
|7
|3
|4
|0
|15 - 8
|13
|5.
|Генк
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|6.
|Эйпен
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|7.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|14 - 8
|10
|8.
|Кортрейк
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|9.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|10.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Антверпен
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|12.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|13.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|14.
|Синт-Трейден
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|15.
|Гент
|6
|2
|1
|3
|13 - 9
|7
|16.
|Мехелен
|7
|2
|1
|4
|11 - 18
|7
|17.
|АХ Лёвен
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|2.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|3.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|5.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|6.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|9.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Синт-Трейден
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|15.
|Антверпен
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|2.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Эйпен
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|6.
|Зульте-Варегем
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Андерлехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Синт-Трейден
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|1
|2
|6 - 10
|1
|17.
|Мехелен
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|18.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|8
|1
|0
|2.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|6
|0
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|5
|0
|2
|5.
|Серен Юнайтед
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|4
|1
|2.
|Шарлеруа
|Голизадех Али
|3
|1
|3.
|Стандард
|Сиссако Мусса
|3
|1
|4.
|Антверпен
|Верстрате Биргер
|4
|0
|5.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0