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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Генк
1:1
Конец матча

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
0'
28' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
43' Желтая карточка
Лукуми Джон
72' Красная карточка
Багер Йонас
1:0
73' Пенальти
Онуачу Пол
1:1
90' Гол
Deniz Undav
90'+6
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
33
Лукуми
Джон
46
Куэста
Карлос
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
20
Эйтинг
Карел
42
Торстведт
Кристиан
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
49
Морис
Антони
4
Багер
Йонас
16
Бёрджесс
Кристиан
59
Ismael
Kandouss
2
Ниукоп
Барт
17
Теума
Тедди
25
Марк
Дамьен
6
Casper
Nielsen2
94
Loic
Lapoussin
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
Генк
4-3-3
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бонгонда Тео 4 0.67
2. Онуачу Пол 3 (1) 0.5
3. Торстведт Кристиан 1 0.17
4. Угбо Ике 1 0.17
5. Ито Дзюнъя 1 0.17
6. Хейнен Бриан 1 0.17
7. Муньос Даниэль 1 0.17
8. Ндайишимий Майк 0 0
9. Дессерс Сириль 0 0
10. Эйтинг Карел 0 0
11. Артеага Херардо 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ванзейр Данте 5 0.71
2. Deniz Undav 5 0.71
3. Senne Lynen 1 0.14
4. Casper Nielsen2 1 0.14
5. Loic Lapoussin 1 0.14
6. Амани Жан 1 0.14
7. Багер Йонас 0 0

Карточки

Генк
# Игрок      
1. Хейнен Бриан 2 0
2. Лукуми Джон 2 0
3. Эйтинг Карел 1 0
4. Артеага Херардо 1 0
5. Пейнтсил Джозеф 1 0
6. Муньос Даниэль 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
# Игрок      
1. Авенатти Фелипе 2 0
2. Багер Йонас 0 1
3. Марк Дамьен 1 0
4. Франсуа Гийом 1 0
5. Бёрджесс Кристиан 1 0
6. Ниукоп Барт 1 0
7. Ванзейр Данте 1 0
8. Теума Тедди 1 0
9. Siebe van der Heyden 1 0
10. Loic Lapoussin 1 0
11. Ismael Kandouss 1 0
12. Matthew Sorinola 1 0
13. Casper Nielsen2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генк 8.33% (1) 16.67% (2) 0 25% (3) 8.33% (1) 41.67% (5)
 Унион Сент-Жиллуаз 21.43% (3) 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Генк 1:0 Андерлехт Генк 4:0 АХ Лёвен Шахтёр Донецк 2:1 Генк Кортрейк 1:2 Генк
Генк 1:2 Шахтёр Донецк Генк 3:4 Остенде Генк 1:3 Моленбек Стандард 1:1 Генк Генк 5:2 Маастрихт Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 АЗ Алкмаар Генк 1:1 Гронинген Генк 2:0 Эйпен Брюгге 1:2 Генк Генк 4:0 Антверпен Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Генк 3:0 Брюгге Антверпен 2:3 Генк Стандард 1:2 Генк
Унион Сент-Жиллуаз Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Стандард Мехелен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Унион Сент-Жиллуаз
Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 6:2 Дейнзе Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Хейст 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Темпо Оверейсе 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Дейнзе Брюгге-2 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Ломмель 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Вестерло 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Моленбек Льерс Кемпензонен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:2 Ломмель

Последние игры между собой

Генк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Унион Сент-Жиллуаз: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Унион Сент-Жиллуаз 4:4 Генк Товарищеские матчи Генк 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Товарищеские матчи Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Генк Кубок Унион Сент-Жиллуаз 0:6 Генк Кубок Бельгии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 7 4 2 1 15 - 11 14
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 14 - 6 13
3. Стандард 7 4 1 2 8 - 11 13
4. Шарлеруа 7 3 4 0 15 - 8 13
5. Генк 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Эйпен 7 3 2 2 13 - 9 11
7. Андерлехт 6 3 1 2 14 - 8 10
8. Кортрейк 7 3 1 3 9 - 8 10
9. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
10. Серен Юнайтед 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Антверпен 6 2 2 2 11 - 9 8
12. Серкль Брюгге 7 2 2 3 10 - 9 8
13. Зульте-Варегем 7 2 2 3 11 - 14 8
14. Синт-Трейден 6 2 1 3 5 - 8 7
15. Гент 6 2 1 3 13 - 9 7
16. Мехелен 7 2 1 4 11 - 18 7
17. АХ Лёвен 7 1 4 2 8 - 14 7
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 4 2 2 0 9 - 5 8
2. Гент 4 2 1 1 12 - 6 7
3. Генк 4 2 1 1 9 - 5 7
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 6 - 1 6
5. Андерлехт 3 2 0 1 11 - 5 6
6. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Мехелен 3 2 0 1 7 - 6 6
8. Шарлеруа 3 1 2 0 6 - 3 5
9. АХ Лёвен 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Кортрейк 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Стандард 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Синт-Трейден 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Остенде 3 1 0 2 1 - 5 3
15. Антверпен 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Серкль Брюгге 3 0 1 2 2 - 4 1
17. Зульте-Варегем 4 0 1 3 5 - 12 1
18. Беерсхот-Вильрейк 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Стандард 4 3 0 1 4 - 5 9
2. Шарлеруа 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Серкль Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Антверпен 4 2 1 1 9 - 6 7
5. Эйпен 3 2 1 0 9 - 4 7
6. Зульте-Варегем 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 8 - 5 7
8. Брюгге 3 2 0 1 6 - 6 6
9. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
11. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Андерлехт 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Синт-Трейден 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Серен Юнайтед 3 1 0 2 2 - 6 3
15. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Беерсхот-Вильрейк 3 0 1 2 6 - 10 1
17. Мехелен 4 0 1 3 4 - 12 1
18. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 8 1 0
2. Зульте-Варегем Воссен Йелле 6 0 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
4. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 5 0 2
5. Серен Юнайтед Мазиз Юссеф 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 4 1
2. Шарлеруа Голизадех Али 3 1
3. Стандард Сиссако Мусса 3 1
4. Антверпен Верстрате Биргер 4 0
5. Кортрейк Ружо Лукас 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Лукуми Джон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Бёрджесс Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз онлайн




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