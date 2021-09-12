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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал Тула
2:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
ЦСКА Москва
0'
0:1
5' Гол
Дивеев Игорь
17' Желтая карточка
Кучаев Константин
1:1
18' Гол
Марков Евгений
45' Желтая карточка
Костадинов Георги
45' Желтая карточка
Коченков Антон
58' Желтая карточка
Мухин Максим
64' Желтая карточка
Дивеев Игорь
2:1
66' Гол
Новосельцев Иван
2:2
74' Гол
Чалов Фёдор
84' Желтая карточка
Новосельцев Иван
90'+1
1
Коченков
Антон
76
Суханов
Артём
Романович
99
Новосельцев
Иван
3
Сокол
Артём
25
Степанов
Данил
70
Костадинов
Георги
11
Ткачёв
Сергей
10
Кангва
Эванс
20
Чаушич
Горан
82
Хлусевич
Даниил
7
Марков
Евгений
35
Акинфеев
Игорь
78
Дивеев
Игорь
5
Васин
Виктор
29
Бийол
Яка
20
Кучаев
Константин
6
Мухин
Максим
10
Дзагоев
Алан
98
Обляков
Иван
19
Зайнутдинов
Бактиёр
11
Эджуке
Чидера
91
Заболотный
Антон
Арсенал Тула
4-1-4-1
ЦСКА Москва
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луценко Евгений 2 0.29
2. Хлусевич Даниил 2 0.29
3. Ткачёв Сергей 1 0.14
4. Марков Евгений 1 0.14
5. Степанов Данил 1 0.14
6. Новосельцев Иван 1 0.14
7. Давиташвили Зурико 1 0.14
8. Смольников Игорь 0 0
9. Пантелеев Владислав 0 0
10. Суханов Артём Романович 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чалов Фёдор 2 0.29
2. Эджуке Чидера 2 0.29
3. Заболотный Антон 1 0.14
4. Бийол Яка 1 0.14
5. Бистрович Кристиян 1 0.14
6. Дивеев Игорь 1 0.14
7. Марадишвили Константин 1 0.14
8. Яковлев Владислав 1 0.14
9. Ахметов Ильзат 0 0
10. Дзагоев Алан 0 0
11. Влашич Никола 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Смольников Игорь 3 0
2. Сокол Артём 1 1
3. Марков Евгений 2 0
4. Новосельцев Иван 2 0
5. Костадинов Георги 2 0
6. Коченков Антон 1 0
7. Бурлак Тарас 1 0
8. Панченко Кирилл 1 0
9. Радакович Урош 1 0
10. Гулиев Аяз 1 0
11. Хлусевич Даниил 1 0
12. Бьорнстрем Аксель 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Мухин Максим 4 0
2. Дзагоев Алан 1 0
3. Фернандес Марио 1 0
4. Кучаев Константин 1 0
5. Бохинен Эмиль 1 0
6. Обляков Иван 1 0
7. Дивеев Игорь 1 0
8. Тикнизян Наир 1 0
9. Бийол Яка 1 0
10. Марадишвили Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 0 28.57% (2)
 ЦСКА Москва 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Ахмат 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Краснодар 3:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов
Арсенал Тула 0:3 Рубин Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Арсенал Тула 1:0 Карабах Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =1 -9
ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Зенит 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ростов 1:3 ЦСКА Москва
Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 12
ЦСКА Москва: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 5
Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Кубок Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи
ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2. Локомотив Москва Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
3. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. Сочи Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
5. Рубин Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6. ЦСКА Москва 2:2 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
7. Спартак Москва Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
8. Краснодар Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
9. Ахмат Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
10. Нижний Новгород Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
11. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Ростов Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Арсенал Тула 2:2 Заявка 7 1 2 4 9 - 15 5
16. Урал Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
3. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. ЦСКА Москва 2:2 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Арсенал Тула 2:2 Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Нижний Новгород Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. ЦСКА Москва 2:2 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Химки Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
14. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула 2:2 Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
2. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
3. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
4. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
5. Уфа Агаларов Гамид 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    89'
    Бистрович с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Яковлев головой сбросил мяч к правой штанге, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • Опасный момент
    88'
    Дивеев после отскока сильно пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Коченков в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 87'
    ЦСКА прижал "Арсенал" к своим воротам в конце матча, стараются "армейцы" всё же вырвать победу сегодня. 
  • 86'
    Бистрович сместился в центр с левой половины поля, но затем у Кристияна не получилась передача на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
  • 85'
    Бистрович со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Хлусевич хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Желтая карточка
    84'
    Защитник "Арсенала" Иван Новосельцев получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге Новосельцев придержал Эджуке. 
  • Фол, нарушение
    83'
    Камболов перестарался в борьбе за мяч на половине поля ЦСКА, правила были нарушены против Чалова. 
  • Замена
    82'
    В составе "Арсенала" произошла замена. Вместо Георги Костадинова на поле вышел Руслан Камболов. 
  • 81'
    Набабкин вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, защитники "Арсенала" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 80'
    Поднялся Суханов после паузы, фланговый защитник "Арсенала" показал, что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    79'
    Набабкин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Суханов в борьбе за верховой мяч с Эджуке получил повреждение, пауза в игре. 
  • 78'
    Панченко прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил передачу к линии штрафной площади, после рикошета мяч оказался в ногах у Васина. 
  • Замена
    77'
    В составе ЦСКА произошла последняя замена. Вместо Максима Мухина на поле вышел Владислав Яковлев. 
  • Описание гола
    76'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:2!!! Чалов!!! Эджуке из центра поля выполнил передачу на ход Чалову к левому углу штрафной площади, Фёдор не смог сразу войти в штрафную площадь, но затем форвард ЦСКА выполнил передачу в центр к радиусу штрафной площади, Бистрович удачно подключился к атаке. Кристиян выполнил передачу на правый угол штрафной площади, оттуда уже Ахметов выполнил передачу в центр штрафной, Чалов вновь получил мяч в ноги, затем Фёдор развернулся и из-под Новосельцева точно пробил в левый угол ворот. 
  • Опасный момент
    75'
    Давиташвили разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Хлусевич подработал мяч, а после пробил в ближний угол ворот, Акинфеев вручил свою команду. 
  • Фол, нарушение
    74'
    Набабкин при входе в штрафную площадь с правого фланга неплохо отыгрался с Ахметовым, но затем Кирилл слишком далеко отпустил от себя мяч и нарушил правила против Сокола. 
  • Фол, нарушение
    73'
    Ахметов в центре поля нарушил правила против Давиташвили. "Арсенал" конечно же не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    72'
    Угловой у ворот "Арсенала". Бистрович выполнил подачу к правому углу вратарской, Панченко головой выбил мяч в аут. 
  • Замена
    71'
    В составе "Арсенала" произошла замена. Вместо Евгения Маркова на поле вышел Кирилл Панченко. 
  • Описание гола
    70'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Новосельцев!!! Ткачёв с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Марков головой хорошо сбросил мяч к левой штанге, защитники ЦСКА упустили Новосельцева, который уже без всякого труда вколотил мяч в сетку. 
  • 69'
    Хлусевич с правого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил подачу в центр к линии вратарской, Набабкин выиграл верховую борьбу за мяч и не дал Давиташвили головой пробить по воротам. 
  • Угловой
    68'
    Угловой у ворот "Арсенала". Бистрович выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Давиташвили перехватил мяч и ушёл на правый фланг. 
  • Желтая карточка
    67'
    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил жёлтую карточку за фол на Маркове на половине поля "Арсенала". 
  • Замена
    66'
    Ещё одна замена произошла у ЦСКА. Вместо Алана Дзагоева на поле вышел Ильзат Ахметов. 
  • Опасный момент
    65'
    Давиташвили сместился к радиусу штрафной площади с левого фланга и затем пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Замена
    64'
    В составе "Арсенала" произошла замена. Вместо Эванса Кангва на поле вышел Зурико Давиташвили. 
  • Замена
    63'
    В составе ЦСКА произошла замена. Вместо Бактиёра Зайнутдинова на поле вышел Кристиян Бистрович. 
  • Опасный момент
    62'
    Дзагоев потерял мяч на своей половине поля, "Арсенал" сразу же провёл контратаку. Марков прошёл вперёд по правой половине поля и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Чаушич совсем немного прошёл вперёд и пробил сильно в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 61'
    Ткачёв со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Марков головой сбросил мяч на правый угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Желтая карточка
    60'
    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Кангва. 
  • Угловой
    59'
    Дзагоев с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Коченков грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Опасный момент
    58'
    Эджуке совершил отличный рывок вперёд по центру, Чидера ушёл от нескольких соперников и затем пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Коченков в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 57'
    Чалов с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Обляков головой сбросил мяч к правой штанге, Зайнутдинов ждал скидку в центре у линии вратарской, в итоге Бактиёр не успел к мячу. 
  • Угловой
    56'
    Чаушич и Кангва неудачно разыграли корнер на правом фланге, при ответной передаче Горан оказался в офсайде. 
  • Опасный момент
    55'
    Суханов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Марков головой пробил в правый угол ворот под перекладину, Акинфеев в прыжке смог вытянуть мяч и перевести его на угловой. 
  • 54'
    Игроки "Арсенала" перехватили контроль над мячом, но при этом игроки тульского клуба довольно долго развивают свои атаки, "армейцы" успевают перекрывать все зоны. 
  • 53'
    Костадинов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Марков в борьбе с Васиным не смог зацепиться за мяч. 
  • Штанга
    52'
    Чалов сместился к радиусу штрафной площади с левого фланга, затем Фёдор выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Эджуке сместился в центр штрафной и пробил в правый угол ворот, штанга спасла "Арсенал" от второго пропущенного мяча. 
  • 51'
    Эджуке попытался войти в штрафную площадь, но в борьбе с двумя соперниками Чидера упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    50'
    Угловой у ворот "Арсенала". Обляков выполнил подачу на правый угол вратарской, никто из игроков ЦСКА не смог зацепиться за мяч. 
  • 49'
    ЦСКА вновь старается активно начать тайм, "армейцы" сразу же пошли в высокий прессинг, но толку от этого не особо много. 
  • Замена
    48'
    В составе ЦСКА после перерыва произошла замена. Вместо Константина Кучаева на поле вышел Кирилл Набабкин.  
  • Желтая карточка
    47'
    После свистка на перерыв голкипер тульского "Арсенала" Антон Коченков получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет складываться игра. ЦСКА в Туле конечно же нельзя терять очки, если "армейцы" по итогам седьмого тура хотят закрепиться у зоны еврокубков. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма тульский "Арсенал" на своём поле играет вничью с московским ЦСКА 1:1. Пока команда Миодрага Божовича грамотно играет от обороны против более сильного соперника, но быть может во второй половине матча уже будет сказываться усталость футболистов и ЦСКА будет чуть проще атаковать. Травма Антона Заболотного конечно же немного спутала планы "армейцам", но при этом сегодня свой шанс вновь себя проявить получил Фёдор Чалов.
  • 45'
    Дзагоев со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, но по итогу "Арсенал" всё же смог отвести угрозу от своих ворот. 
  • Желтая карточка
    45'
    Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Желтая карточка
    45'
    Капитан "Арсенала" Георги Костадинов получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Дзагоева. 
  • 45'
    Зайнутдинов сместился немного в центр с правого фланга, а затем Бактиёр пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой, но Коченков всё контролировал. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Иван Сиденков к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Мухин прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Костадинов успел вернуться назад и спокойно перехватить мяч. 
  • 43'
    Дивеев из центра поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Чалов поздно стартовал и в итоге не смог зацепиться за мяч. 
  • 42'
    Чалов отправился в центр штрафной площади "Арсенала" прессинговать Коченкова, Антон сыграл бещ ошибок и выбил мяч точно на левый фланг Суханову. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Марков в центре поля нарушил правила против Бийола. Игроки ЦСКА не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 40'
    Достаточно спокойно стал проходить матч в конце первого тайма, всё идет к тому, что на перерыв команды уйдут при равном счёте. 
  • 39'
    Обляков с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.
  • Угловой
    38'
    Дзагоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, но при этом Алан так сильно закрутил мяч, что тот в полёте ушёл за лицевую линию поля. 
  • 37'
    Зайнутдинов попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Костадинов накрыл соперника и выбил мяч на угловой. 
  • 36'
    Кангва прошёл вперёд по левому флангу, затем Эванс оставил мяч Степанову, который выполнил неудачную подачу на ближнюю штангу, Акинфеев при игре на выходе спокойно перехватил мяч. 
  • 35'
    Что-то с задней поверхностью бедра у Антона Заболотного, для ЦСКА это конечно же потеря. 
  • Замена
    34'
    В составе ЦСКА произошла замена. Вместо Антона Заболотного на поле вышел Фёдор Чалов. 
  • 33'
    Зайнутдинов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сокол оказался первым на мяче и выбил его обратно на правую половину поля. 
  • Травма, повреждение
    32'
    В составе ЦСКА готовится вынужденная замена, Антон Заболотный чуть ранее сказал тренерскому штабу, что он не сможет продолжать игру из-за небольшого повреждения. 
  • 31'
    Заболотный с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Арсенала" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Травма, повреждение
    30'
    Зайнутдинов по итогам прошлого эпизода неудачно упал на газон, небольшое повреждение плеча мог получить Бактиёр, но вроде бы фланговый защитник ЦСКА готов продолжать игру. 
  • 29'
    Суханов в центре поля удачно сыграл в подкате и не дал тем самым Зайнутдинову разогнать контратаку. 
  • 28'
    Ткачёв со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Кучаев в центре поля нарушил правила против Маркова. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 26'
    Показали нам повтор гола "Арсенала", при создании офсайда ошибся Васин, ну никуда без него при "пожарах" в обороне ЦСКА. 
  • Офсайд
    25'
    Дивеев из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Заболотный в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Новосельцева. 
  • 24'
    Обляков выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Дзагоев попытался пяткой выполнить передачу в штрафную площадь, но Алана накрыл Суханов, мяч в итоге улетел в аут. 
  • 23'
    "Арсенал" продолжает играть от обороны, не хочет команда Миодрага Божовича раскрываться в противостоянии с ЦСКА, возможно, это правильно. 
  • 22'
    Дивеев выполнил заброс на ход Дзагоеву по правому флангу, мяч полетел довольно сильно, в итоге Алан не смог сохранить его в игре. 
  • 21'
    Удалось "Арсеналу" достаточно быстро сравнять счёт в матче, как мы и говорили, быстрый гол ЦСКА не особо сильно помог, всё нужно начинать с самого начала. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Марков при обработке мяча в центре поля подыграл себе рукой, Иван Сиденков всё видел и дал свисток в пользу ЦСКА. 
  • Травма, повреждение
    19'
    Чаушич получил небольшое повреждение при ударе по воротам в прошлом эпизоде, но Горан после паузы показал, что он готов продолжать матч. 
  • Описание гола
    18'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Марков!!! Ткачёв со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Дивеев головой выбил мяч к радиусу штрафной площади, Чаушич в касание пробил плотно в правый угол ворот, Акинфеев в прыжке отбил непростой мяч, но точно перед собой, Марков оказался первым на добивании и с близкой дистанции Евгений отправил мяч под Игорем. 
  • Желтая карточка
    17'
    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Кангва. 
  • Офсайд
    16'
    Зайнутдинов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Заболотный оказался в офсайде. 
  • 15'
    Обляков выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади, Эджуке зацепился за мяч, но затем Чидера оступился и не смог выполнить прострел в центр к линии вратарской, будет удар от ворот. 
  • 14'
    Игроки ЦСКА пока продолжают уверенно контролировать мяч, а вот "Арсенал" ждёт своих шансов для проведения контратак. 
  • 13'
    Эджуке со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в Маркова, который стоял в "стенке", а её вновь грамотно установил Коченков. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Костадинов на левой половине поля нарушил правила против Дзагоева. ЦСКА заработал достаточно неплохой стандарт. 
  • 11'
    Мухин выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Дзагоева, Алан в борьбе с Костадиновым не смог развернуться и обострить ситуацию. 
  • 10'
    Суханов совершил рывок вперёд по правому флангу, Обляков грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • Офсайд
    9'
    Попытались игроки "Арсенала" провести атаку через правый фланг, но Хлусевич оказался в офсайде при передаче к штрафной площади. 
  • 8'
    Дивеев из центра поля выполнил слишком сильную передачу на левый угол штрафной площади, Коченков дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • 7'
    Очень хорошее начало матча получается для ЦСКА, но расслабляться команде Алексея Березуцкого нельзя, впереди ещё практически вся встреча. 
  • Описание гола
    6'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Дивеев!!! Угловой удалось заработать ЦСКА. Дзагоев выполнил подачу в центр штрафной площади, Бийол головой сбросил мяч к правому углу вратарской, где уже удачно сыграл Дивеев, который головой отправил мяч в ближний угол ворот. 
  • 5'
    Дивеев со стандарта пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "Арсенала", которую грамотно выстроил Коченков. 
  • 4'
    Заболотный поднялся после паузы, форвард ЦСКА показал, что с ним всё нормально, готов Антон продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    3'
    Заболотный получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода, вышли на поле врачи ЦСКА. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Сокол в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против Заболотного. ЦСКА заработал относительно неплохой стандарт. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная битва. Тульский "Арсенал" после неудачного начала сезона принял решение сменить главного тренера, а поэтому теперь с клубом будет работать Миодраг Божович, который умеет хорошо действовать как раз с клубами среднего уровня. Посмотрим, что "Арсенал" сегодня на своём поле покажет против ЦСКА и смогут ли туляки отобрать очки у "армейцев". 
Где смотреть матч Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва онлайн


Прогнозы на матч Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва

Исход игры
Арсенал Тула
5.3% (8)
Ничья
12.5% (19)
ЦСКА Москва
82.2% (125)
Тотал 2.5
Больше
64% (96)
Меньше
36% (54)
Обе команды забьют
Да
74% (111)
Нет
26% (39)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
53.3% (81)
0:1 ЦСКА Москва
20.4% (31)
1:1 Ничья
10.5% (16)
2:1 Арсенал Тула
4.6% (7)
0:2 ЦСКА Москва
3.9% (6)
1:3 ЦСКА Москва
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:4 ЦСКА Москва
1.3% (2)
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