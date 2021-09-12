Бистрович со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Хлусевич хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Бистрович сместился в центр с левой половины поля, но затем у Кристияна не получилась передача на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

ЦСКА прижал "Арсенал" к своим воротам в конце матча, стараются "армейцы" всё же вырвать победу сегодня.

Дивеев после отскока сильно пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Коченков в прыжке перевёл мяч на угловой.

Бистрович с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Яковлев головой сбросил мяч к правой штанге, никого из партнёров по команде там не оказалось.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет складываться игра. ЦСКА в Туле конечно же нельзя терять очки, если "армейцы" по итогам седьмого тура хотят закрепиться у зоны еврокубков.

После свистка на перерыв голкипер тульского "Арсенала" Антон Коченков получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

В составе ЦСКА после перерыва произошла замена. Вместо Константина Кучаева на поле вышел Кирилл Набабкин.

ЦСКА вновь старается активно начать тайм, "армейцы" сразу же пошли в высокий прессинг, но толку от этого не особо много.

Угловой у ворот "Арсенала". Обляков выполнил подачу на правый угол вратарской, никто из игроков ЦСКА не смог зацепиться за мяч.

Эджуке попытался войти в штрафную площадь, но в борьбе с двумя соперниками Чидера упустил мяч за лицевую линию поля.

Чалов сместился к радиусу штрафной площади с левого фланга, затем Фёдор выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Эджуке сместился в центр штрафной и пробил в правый угол ворот, штанга спасла "Арсенал" от второго пропущенного мяча.

Костадинов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Марков в борьбе с Васиным не смог зацепиться за мяч.

Игроки "Арсенала" перехватили контроль над мячом, но при этом игроки тульского клуба довольно долго развивают свои атаки, "армейцы" успевают перекрывать все зоны.

Суханов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Марков головой пробил в правый угол ворот под перекладину, Акинфеев в прыжке смог вытянуть мяч и перевести его на угловой.

Чаушич и Кангва неудачно разыграли корнер на правом фланге, при ответной передаче Горан оказался в офсайде.

Чалов с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Обляков головой сбросил мяч к правой штанге, Зайнутдинов ждал скидку в центре у линии вратарской, в итоге Бактиёр не успел к мячу.

Эджуке совершил отличный рывок вперёд по центру, Чидера ушёл от нескольких соперников и затем пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Коченков в прыжке перевёл мяч на угловой.

Дзагоев с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Коченков грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Кангва.

Ткачёв со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Марков головой сбросил мяч на правый угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

Дзагоев потерял мяч на своей половине поля, "Арсенал" сразу же провёл контратаку. Марков прошёл вперёд по правой половине поля и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Чаушич совсем немного прошёл вперёд и пробил сильно в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Давиташвили сместился к радиусу штрафной площади с левого фланга и затем пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Ещё одна замена произошла у ЦСКА. Вместо Алана Дзагоева на поле вышел Ильзат Ахметов.

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил жёлтую карточку за фол на Маркове на половине поля "Арсенала".

Угловой у ворот "Арсенала". Бистрович выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Давиташвили перехватил мяч и ушёл на правый фланг.

Хлусевич с правого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил подачу в центр к линии вратарской, Набабкин выиграл верховую борьбу за мяч и не дал Давиташвили головой пробить по воротам.

Г-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Новосельцев!!! Ткачёв с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Марков головой хорошо сбросил мяч к левой штанге, защитники ЦСКА упустили Новосельцева, который уже без всякого труда вколотил мяч в сетку.

Угловой у ворот "Арсенала". Бистрович выполнил подачу к правому углу вратарской, Панченко головой выбил мяч в аут.

Ахметов в центре поля нарушил правила против Давиташвили. "Арсенал" конечно же не стал торопиться при розыгрыше мяча.

Набабкин при входе в штрафную площадь с правого фланга неплохо отыгрался с Ахметовым, но затем Кирилл слишком далеко отпустил от себя мяч и нарушил правила против Сокола.

Давиташвили разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Хлусевич подработал мяч, а после пробил в ближний угол ворот, Акинфеев вручил свою команду.

Г-О-О-О-О-Л! 2:2!!! Чалов!!! Эджуке из центра поля выполнил передачу на ход Чалову к левому углу штрафной площади, Фёдор не смог сразу войти в штрафную площадь, но затем форвард ЦСКА выполнил передачу в центр к радиусу штрафной площади, Бистрович удачно подключился к атаке. Кристиян выполнил передачу на правый угол штрафной площади, оттуда уже Ахметов выполнил передачу в центр штрафной, Чалов вновь получил мяч в ноги, затем Фёдор развернулся и из-под Новосельцева точно пробил в левый угол ворот.

Панченко прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил передачу к линии штрафной площади, после рикошета мяч оказался в ногах у Васина.

Набабкин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Суханов в борьбе за верховой мяч с Эджуке получил повреждение, пауза в игре.

Поднялся Суханов после паузы, фланговый защитник "Арсенала" показал, что он готов играть дальше.

Набабкин вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, защитники "Арсенала" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Камболов перестарался в борьбе за мяч на половине поля ЦСКА, правила были нарушены против Чалова.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма тульский "Арсенал" на своём поле играет вничью с московским ЦСКА 1:1. Пока команда Миодрага Божовича грамотно играет от обороны против более сильного соперника, но быть может во второй половине матча уже будет сказываться усталость футболистов и ЦСКА будет чуть проще атаковать. Травма Антона Заболотного конечно же немного спутала планы "армейцам", но при этом сегодня свой шанс вновь себя проявить получил Фёдор Чалов.

45' Дзагоев со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, но по итогу "Арсенал" всё же смог отвести угрозу от своих ворот.

45' Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

45' Капитан "Арсенала" Георги Костадинов получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Дзагоева.

45' Зайнутдинов сместился немного в центр с правого фланга, а затем Бактиёр пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой, но Коченков всё контролировал.

45' Две минуты добавил Иван Сиденков к основному времени первого тайма.

44' Мухин прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Костадинов успел вернуться назад и спокойно перехватить мяч.

43' Дивеев из центра поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Чалов поздно стартовал и в итоге не смог зацепиться за мяч.

42' Чалов отправился в центр штрафной площади "Арсенала" прессинговать Коченкова, Антон сыграл бещ ошибок и выбил мяч точно на левый фланг Суханову.

41' Марков в центре поля нарушил правила против Бийола. Игроки ЦСКА не стали торопиться при розыгрыше мяча.

40' Достаточно спокойно стал проходить матч в конце первого тайма, всё идет к тому, что на перерыв команды уйдут при равном счёте.

39' Обляков с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

38' Дзагоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, но при этом Алан так сильно закрутил мяч, что тот в полёте ушёл за лицевую линию поля.

37' Зайнутдинов попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Костадинов накрыл соперника и выбил мяч на угловой.

36' Кангва прошёл вперёд по левому флангу, затем Эванс оставил мяч Степанову, который выполнил неудачную подачу на ближнюю штангу, Акинфеев при игре на выходе спокойно перехватил мяч.

35' Что-то с задней поверхностью бедра у Антона Заболотного, для ЦСКА это конечно же потеря.

34' В составе ЦСКА произошла замена. Вместо Антона Заболотного на поле вышел Фёдор Чалов.

33' Зайнутдинов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сокол оказался первым на мяче и выбил его обратно на правую половину поля.

32' В составе ЦСКА готовится вынужденная замена, Антон Заболотный чуть ранее сказал тренерскому штабу, что он не сможет продолжать игру из-за небольшого повреждения.

31' Заболотный с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Арсенала" сыграли внимательно и перехватили мяч.

30' Зайнутдинов по итогам прошлого эпизода неудачно упал на газон, небольшое повреждение плеча мог получить Бактиёр, но вроде бы фланговый защитник ЦСКА готов продолжать игру.

29' Суханов в центре поля удачно сыграл в подкате и не дал тем самым Зайнутдинову разогнать контратаку.

28' Ткачёв со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

27' Кучаев в центре поля нарушил правила против Маркова. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

26' Показали нам повтор гола "Арсенала", при создании офсайда ошибся Васин, ну никуда без него при "пожарах" в обороне ЦСКА.

25' Дивеев из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Заболотный в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Новосельцева.

24' Обляков выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Дзагоев попытался пяткой выполнить передачу в штрафную площадь, но Алана накрыл Суханов, мяч в итоге улетел в аут.

23' "Арсенал" продолжает играть от обороны, не хочет команда Миодрага Божовича раскрываться в противостоянии с ЦСКА, возможно, это правильно.

22' Дивеев выполнил заброс на ход Дзагоеву по правому флангу, мяч полетел довольно сильно, в итоге Алан не смог сохранить его в игре.

21' Удалось "Арсеналу" достаточно быстро сравнять счёт в матче, как мы и говорили, быстрый гол ЦСКА не особо сильно помог, всё нужно начинать с самого начала.

20' Марков при обработке мяча в центре поля подыграл себе рукой, Иван Сиденков всё видел и дал свисток в пользу ЦСКА.

19' Чаушич получил небольшое повреждение при ударе по воротам в прошлом эпизоде, но Горан после паузы показал, что он готов продолжать матч.

18' Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Марков!!! Ткачёв со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Дивеев головой выбил мяч к радиусу штрафной площади, Чаушич в касание пробил плотно в правый угол ворот, Акинфеев в прыжке отбил непростой мяч, но точно перед собой, Марков оказался первым на добивании и с близкой дистанции Евгений отправил мяч под Игорем.

17' Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Кангва.

16' Зайнутдинов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Заболотный оказался в офсайде.

15' Обляков выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади, Эджуке зацепился за мяч, но затем Чидера оступился и не смог выполнить прострел в центр к линии вратарской, будет удар от ворот.

14' Игроки ЦСКА пока продолжают уверенно контролировать мяч, а вот "Арсенал" ждёт своих шансов для проведения контратак.

13' Эджуке со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в Маркова, который стоял в "стенке", а её вновь грамотно установил Коченков.

12' Костадинов на левой половине поля нарушил правила против Дзагоева. ЦСКА заработал достаточно неплохой стандарт.

11' Мухин выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Дзагоева, Алан в борьбе с Костадиновым не смог развернуться и обострить ситуацию.

10' Суханов совершил рывок вперёд по правому флангу, Обляков грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

9' Попытались игроки "Арсенала" провести атаку через правый фланг, но Хлусевич оказался в офсайде при передаче к штрафной площади.

8' Дивеев из центра поля выполнил слишком сильную передачу на левый угол штрафной площади, Коченков дал мячу уйти за лицевую линию поля.

7' Очень хорошее начало матча получается для ЦСКА, но расслабляться команде Алексея Березуцкого нельзя, впереди ещё практически вся встреча.

6' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Дивеев!!! Угловой удалось заработать ЦСКА. Дзагоев выполнил подачу в центр штрафной площади, Бийол головой сбросил мяч к правому углу вратарской, где уже удачно сыграл Дивеев, который головой отправил мяч в ближний угол ворот.

5' Дивеев со стандарта пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "Арсенала", которую грамотно выстроил Коченков.

4' Заболотный поднялся после паузы, форвард ЦСКА показал, что с ним всё нормально, готов Антон продолжать игру.

3' Заболотный получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода, вышли на поле врачи ЦСКА.

2' Сокол в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против Заболотного. ЦСКА заработал относительно неплохой стандарт.