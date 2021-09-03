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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал Тула
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луценко Евгений 2 0.33
2. Хлусевич Даниил 2 0.33
3. Ткачёв Сергей 1 0.17
4. Степанов Данил 1 0.17
5. Давиташвили Зурико 1 0.17
6. Смольников Игорь 0 0
7. Пантелеев Владислав 0 0
8. Суханов Артём Романович 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эджуке Чидера 2 0.33
2. Заболотный Антон 1 0.17
3. Чалов Фёдор 1 0.17
4. Бистрович Кристиян 1 0.17
5. Бийол Яка 1 0.17
6. Марадишвили Константин 1 0.17
7. Яковлев Владислав 1 0.17
8. Дзагоев Алан 0 0
9. Ахметов Ильзат 0 0
10. Влашич Никола 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Смольников Игорь 3 0
2. Сокол Артём 1 1
3. Марков Евгений 2 0
4. Новосельцев Иван 2 0
5. Бурлак Тарас 1 0
6. Панченко Кирилл 1 0
7. Радакович Урош 1 0
8. Костадинов Георги 1 0
9. Гулиев Аяз 1 0
10. Хлусевич Даниил 1 0
11. Бьорнстрем Аксель 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Мухин Максим 3 0
2. Дзагоев Алан 1 0
3. Фернандес Марио 1 0
4. Бохинен Эмиль 1 0
5. Обляков Иван 1 0
6. Тикнизян Наир 1 0
7. Бийол Яка 1 0
8. Марадишвили Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 0 28.57% (2)
 ЦСКА Москва 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Ахмат 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Краснодар 3:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов
Арсенал Тула 0:3 Рубин Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Арсенал Тула 1:0 Карабах Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =1 -9
ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Зенит 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ростов 1:3 ЦСКА Москва
Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 12
ЦСКА Москва: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 5
Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Кубок Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи
ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 7 14
2. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Сочи Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
4. Локомотив Москва Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5. Рубин Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Краснодар Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7. ЦСКА Москва Заявка 6 3 0 3 8 - 6 9
8. Ахмат Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
9. Нижний Новгород Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
11. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
12. Химки Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Ростов Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Арсенал Тула Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Урал Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Нижний Новгород Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
13. ЦСКА Москва Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
2. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
3. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
4. Уфа Агаларов Гамид 5 1 0
5. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2021, осталось 2 дня 12 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Арсенал Тула 4.8% (3)
    X 19.4% (12)
    ЦСКА Москва 75.8% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    ЦСКА Москва
    5.00
    3.80
    1.82
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Арсенал Тула - ЦСКА Москва онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал Тула - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Арсенал Тула
    4.8% (3)
    Ничья
    19.4% (12)
    ЦСКА Москва
    75.8% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.06% (36)
    Меньше
    41.94% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    74.19% (46)
    Нет
    25.81% (16)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    48.4% (30)
    0:1 ЦСКА Москва
    21% (13)
    1:1 Ничья
    17.7% (11)
    2:1 Арсенал Тула
    4.8% (3)
    0:2 ЦСКА Москва
    3.2% (2)
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