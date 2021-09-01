Россия: Премьер-лига 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попов Ивелин
|3
|0.5
|2.
|Барсов Максим
|2
|0.33
|3.
|Юсупов Артур
|1
|0.17
|4.
|Нобоа Кристиан
|1 (1)
|0.17
|5.
|Дуганджич Марко
|1
|0.17
|6.
|Бурмистров Никита
|0
|0
|7.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|8.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Агаларов Гамид
|5 (1)
|0.83
|2.
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.33
|3.
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|4.
|Голубев Артём
|0
|0
|5.
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|2
|0
|2.
|Джанаев Сослан
|2
|0
|3.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|4.
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|5.
|Родригао
|1
|0
|6.
|Дуганджич Марко
|1
|0
|7.
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|8.
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фищенко Руслан
|2
|1
|2.
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|3.
|Мрзляк Филип
|2
|0
|4.
|Камилов Владислав
|2
|0
|5.
|Агаларов Гамид
|2
|0
|6.
|Иванов Олег
|1
|0
|7.
|Кротов Вячеслав
|1
|0
|8.
|Бауэр Мориц
|1
|0
|9.
|Журавлёв Юрий
|1
|0
|10.
|Голубев Артём
|1
|0
|11.
|Милетич Неманья
|1
|0
|12.
|Плиев Константин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|50% (4)
|0
|Уфа
|0
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +12 =2 -6Спартак Москва 1:2 Сочи Крылья Советов 1:0 Сочи Сочи 3:0 Химки Партизан 2:2 Сочи
Уфа Последние 20 матчей: +8 =5 -7Уфа 1:2 Крылья Советов Уфа 1:1 Зенит Нижний Новгород 1:2 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва
Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи Спартак Москва 0:3 Уфа Уфа 3:0 Ахмат
Последние игры между собой
Сочи: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Уфа: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 7
|14
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Сочи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 6
|9
|8.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|Урал
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ахмат
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|2.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|3.
|Зенит
|Азмун Сердар
|5
|1
|0
|4.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|5
|1
|0
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Уфа
Исход игры
Сочи
90.2% (55)
Ничья
9.8% (6)
Уфа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
27.87% (17)
Меньше
72.13% (44)
Обе команды забьют
Да
32.79% (20)
Нет
67.21% (41)
Популярный счёт
1:0 Сочи
45.9% (28)
2:1 Сочи
19.7% (12)
2:0 Сочи
18% (11)
1:1 Ничья
6.6% (4)
3:1 Сочи
4.9% (3)
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