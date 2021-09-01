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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
 
Позже

Стадион:
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попов Ивелин 3 0.5
2. Барсов Максим 2 0.33
3. Юсупов Артур 1 0.17
4. Нобоа Кристиан 1 (1) 0.17
5. Дуганджич Марко 1 0.17
6. Бурмистров Никита 0 0
7. Маргасов Тимофей 0 0
8. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агаларов Гамид 5 (1) 0.83
2. Иванов Олег 2 (2) 0.33
3. Кротов Вячеслав 0 0
4. Голубев Артём 0 0
5. Касинтура Эгаш 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Попов Ивелин 2 0
2. Джанаев Сослан 2 0
3. Бурмистров Никита 1 0
4. Нобоа Кристиан 1 0
5. Родригао 1 0
6. Дуганджич Марко 1 0
7. Маргасов Тимофей 1 0
8. Ангбан Викторьен 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Фищенко Руслан 2 1
2. Касинтура Эгаш 3 0
3. Мрзляк Филип 2 0
4. Камилов Владислав 2 0
5. Агаларов Гамид 2 0
6. Иванов Олег 1 0
7. Кротов Вячеслав 1 0
8. Бауэр Мориц 1 0
9. Журавлёв Юрий 1 0
10. Голубев Артём 1 0
11. Милетич Неманья 1 0
12. Плиев Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 12.5% (1) 12.5% (1) 0 25% (2) 50% (4) 0
 Уфа 0 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Спартак Москва 1:2 Сочи Крылья Советов 1:0 Сочи Сочи 3:0 Химки Партизан 2:2 Сочи
Сочи 2:0 Урал Сочи 1:1 Партизан Ахмат 1:2 Сочи Кешля 2:4 Сочи Нижний Новгород 1:0 Сочи Сочи 3:0 Кешля Рубин 1:3 Сочи Химки 2:3 Сочи Спартак Москва 4:0 Сочи Сочи 1:2 ПФК Кубань Сочи 2:3 Краснодар-2 Химки 0:0 Сочи Сочи 2:1 Ротор Краснодар 1:3 Сочи Уфа 2:3 Сочи Сочи 2:1 ЦСКА Москва
Уфа Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Уфа 1:2 Крылья Советов Уфа 1:1 Зенит Нижний Новгород 1:2 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва
Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи Спартак Москва 0:3 Уфа Уфа 3:0 Ахмат

Последние игры между собой

Сочи: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Уфа: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Уфа 2:3 Сочи Премьер-лига Сочи 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Сочи Премьер-лига Сочи 0:0 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 7 14
2. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Сочи Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
4. Локомотив Москва Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5. Рубин Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Краснодар Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7. ЦСКА Москва Заявка 6 3 0 3 8 - 6 9
8. Ахмат Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
9. Нижний Новгород Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
11. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
12. Химки Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Ростов Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Арсенал Тула Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Урал Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Нижний Новгород Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
13. ЦСКА Москва Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
2. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
3. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
4. Уфа Агаларов Гамид 5 1 0
5. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Сочи 90.2% (55)
    X 9.8% (6)
    Уфа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Уфа
    1.85
    3.81
    4.84
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Сочи - Уфа онлайн


    Прогнозы на матч Сочи - Уфа

    Исход игры
    Сочи
    90.2% (55)
    Ничья
    9.8% (6)
    Уфа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.87% (17)
    Меньше
    72.13% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    32.79% (20)
    Нет
    67.21% (41)
    Популярный счёт
    1:0 Сочи
    45.9% (28)
    2:1 Сочи
    19.7% (12)
    2:0 Сочи
    18% (11)
    1:1 Ничья
    6.6% (4)
    3:1 Сочи
    4.9% (3)
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