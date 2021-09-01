Россия: Премьер-лига 2021-2022
Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Нижний Новгород
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|4 (3)
|0.67
|2.
|Шиманьски Себастиан
|3
|0.5
|3.
|Тюкавин Константин
|2
|0.33
|4.
|Захарян Арсен
|1
|0.17
|5.
|Скопинцев Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Козлов Алексей
|2
|0.33
|2.
|Гоцук Кирилл
|1
|0.17
|3.
|Сулейманов Тимур
|1
|0.17
|4.
|Горбунов Игорь
|1
|0.17
|5.
|Кечкеш Акош
|1
|0.17
|6.
|Калинский Николай
|0
|0
|7.
|Масоэро Лукас
|0
|0
|8.
|Пенчиков Даниил
|0
|0
|9.
|Эннин Ричи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лашальт Диего
|3
|0
|2.
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|3.
|Ордец Иван
|2
|0
|4.
|Фомин Даниил
|2
|0
|5.
|Скопинцев Дмитрий
|2
|0
|6.
|Шиманьски Себастиан
|2
|0
|7.
|Варела Гильермо
|1
|0
|8.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|9.
|Макаров Денис
|1
|0
|10.
|Захарян Арсен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|2.
|Ткачук Денис
|2
|0
|3.
|Масоэро Лукас
|2
|0
|4.
|Сапета Александр
|1
|0
|5.
|Калинский Николай
|1
|0
|6.
|Горбунов Игорь
|1
|0
|7.
|Гоцук Кирилл
|1
|0
|8.
|Каккоев Никита
|1
|0
|9.
|Сулейманов Тимур
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|0
|20% (2)
|40% (4)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|Нижний Новгород
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =4 -7Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Динамо Москва Ахмат 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва
Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +9 =4 -7Химки 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Ростов Нижний Новгород 1:2 Уфа Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород
Урал 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 7
|14
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Сочи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 6
|9
|8.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|Урал
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ахмат
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|2.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|3.
|Зенит
|Азмун Сердар
|5
|1
|0
|4.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|5
|1
|0
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Нижний Новгород
Исход игры
Динамо Москва
96.6% (56)
Ничья
3.4% (2)
Нижний Новгород
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.38% (24)
Меньше
58.62% (34)
Обе команды забьют
Да
44.83% (26)
Нет
55.17% (32)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
36.2% (21)
2:1 Динамо Москва
31% (18)
1:0 Динамо Москва
19% (11)
3:1 Динамо Москва
10.3% (6)
1:1 Ничья
3.4% (2)
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