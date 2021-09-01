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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
 
Позже

Стадион:
Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 4 (3) 0.67
2. Шиманьски Себастиан 3 0.5
3. Тюкавин Константин 2 0.33
4. Захарян Арсен 1 0.17
5. Скопинцев Дмитрий 0 0
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Козлов Алексей 2 0.33
2. Гоцук Кирилл 1 0.17
3. Сулейманов Тимур 1 0.17
4. Горбунов Игорь 1 0.17
5. Кечкеш Акош 1 0.17
6. Калинский Николай 0 0
7. Масоэро Лукас 0 0
8. Пенчиков Даниил 0 0
9. Эннин Ричи 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Лашальт Диего 3 0
2. Паршивлюк Сергей 2 0
3. Ордец Иван 2 0
4. Фомин Даниил 2 0
5. Скопинцев Дмитрий 2 0
6. Шиманьски Себастиан 2 0
7. Варела Гильермо 1 0
8. Бальбуэна Фабиан 1 0
9. Макаров Денис 1 0
10. Захарян Арсен 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Нигматуллин Артур 2 0
2. Ткачук Денис 2 0
3. Масоэро Лукас 2 0
4. Сапета Александр 1 0
5. Калинский Николай 1 0
6. Горбунов Игорь 1 0
7. Гоцук Кирилл 1 0
8. Каккоев Никита 1 0
9. Сулейманов Тимур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 0 20% (2) 40% (4) 20% (2) 10% (1) 10% (1)
 Нижний Новгород 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Динамо Москва Ахмат 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва
Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Химки 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Ростов Нижний Новгород 1:2 Уфа Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород
Урал 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 7 14
2. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Сочи Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
4. Локомотив Москва Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5. Рубин Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Краснодар Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7. ЦСКА Москва Заявка 6 3 0 3 8 - 6 9
8. Ахмат Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
9. Нижний Новгород Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
11. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
12. Химки Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Ростов Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Арсенал Тула Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Урал Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Нижний Новгород Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
13. ЦСКА Москва Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
2. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
3. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
4. Уфа Агаларов Гамид 5 1 0
5. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2021, осталось 2 дня 17 часов 12 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Динамо Москва 96.6% (56)
    X 3.4% (2)
    Нижний Новгород 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Нижний Новгород
    1.38
    5.15
    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Нижний Новгород

    Исход игры
    Динамо Москва
    96.6% (56)
    Ничья
    3.4% (2)
    Нижний Новгород
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.38% (24)
    Меньше
    58.62% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    44.83% (26)
    Нет
    55.17% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    36.2% (21)
    2:1 Динамо Москва
    31% (18)
    1:0 Динамо Москва
    19% (11)
    3:1 Динамо Москва
    10.3% (6)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
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