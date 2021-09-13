Россия: Премьер-лига 2021-2022
Рубин
4:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Казань Арена
Урал
1:0
2' ГолДрейер Андерс
2:0
13' Гол в свои воротаМамин Артём
19' Желтая карточкаИн-Бом Хван
36' Желтая карточкаГаджимурадов Рамазан
52' Желтая карточкаХакшабанович Сеад
56' Желтая карточкаАбильдгор Оливер
3:0
80' ГолДрейер Андерс
86' Желтая карточкаОнугха Герман
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
22
Дюпин
Юрий
95
Адамов
Арсен
29
Мамин
Артём
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
-
29 Мамин АртёмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шалимов Игорь
Ход матча
2'
13'
2:0
19'
56'
80'
3:0
86'
90'
4:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрейер Андерс
|2
|0.29
|2.
|Ин-Бом Хван
|2
|0.29
|3.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.14
|4.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.14
|5.
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.14
|6.
|Йевтич Дарко
|1
|0.14
|7.
|Самошников Илья
|1
|0.14
|8.
|Костюков Михаил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панюков Андрей
|1
|0.14
|2.
|Максименко Артём
|1
|0.14
|3.
|Бикфалви Эрик
|0
|0
|4.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зотов Георгий
|3
|0
|2.
|Бегич Сильвие
|3
|0
|3.
|Уремович Филип
|3
|0
|4.
|Абильдгор Оливер
|3
|0
|5.
|Самошников Илья
|2
|0
|6.
|Ин-Бом Хван
|2
|0
|7.
|Шатов Олег
|1
|0
|8.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|9.
|Деспотович Джордже
|1
|0
|10.
|Зуев Александр
|1
|0
|11.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|12.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|13.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бикфалви Эрик
|2
|1
|2.
|Герасимов Алексей
|3
|0
|3.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|4.
|Рыков Владимир
|1
|0
|5.
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|6.
|Йовичич Бранко
|1
|0
|7.
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|8.
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|9.
|Егорычев Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|Урал
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +9 =4 -7Рубин 1:3 Краснодар Краснодар 2:0 Рубин Химки 1:1 Рубин Рубин 1:1 Крылья Советов
Рубин 0:1 Ракув Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар
Урал Последние 20 матчей: +6 =5 -9Урал 1:1 Ростов Урал 0:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:0 Урал Сочи 2:0 Урал
Урал 1:1 Нижний Новгород Урал 0:3 Краснодар Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Урал Урал 2:0 Рубин Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 1:0 Ростов Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа
Последние игры между собой
Рубин: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Урал: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Урал 1:1 Рубин Товарищеские матчи Рубин 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Рубин Кубок Урал 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Урал Премьер-лига Рубин 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 5
|15
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|4.
|Рубин
|3:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|9.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 9
|9
|10.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|11.
|Ростов
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 15
|5
|16.
|Урал
|0:3 Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|3:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|5.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Ахмат
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Ростов
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Уфа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Урал
|0:3 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|Ростов
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|Рубин
|3:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Краснодар
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|14.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|16.
|Урал
|0:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|2.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|6
|1
|0
|3.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|4.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
|5.
|Зенит
|Азмун Сердар
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
|4.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|5.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин 4:0 Урал
Исход игры
Рубин
92.8% (142)
Ничья
5.2% (8)
Урал
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
25.5% (38)
Меньше
74.5% (111)
Обе команды забьют
Да
26.85% (40)
Нет
73.15% (109)
Популярный счёт
1:0 Рубин
43.8% (67)
2:0 Рубин
23.5% (36)
2:1 Рубин
20.3% (31)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:1 Рубин
2% (3)
3:0 Рубин
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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