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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
4:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Урал
0'
1:0
2' Гол
Дрейер Андерс
2:0
13' Гол в свои ворота
Мамин Артём
19' Желтая карточка
Ин-Бом Хван
36' Желтая карточка
Гаджимурадов Рамазан
52' Желтая карточка
Хакшабанович Сеад
56' Желтая карточка
Абильдгор Оливер
3:0
80' Гол
Дрейер Андерс
86' Желтая карточка
Онугха Герман
4:0
90' Гол
 90'+1
3:0. Андерс Дрейер
ВАР отменяет пенальти в ворота х...
Самошников попадает в штангу с д...
2:0. Артем Мамин (автогол)
1:0. Андерс Дрейер
22
Дюпин
Юрий
31
Зотов
Георгий
5
Уремович
Филип
3
Талби
Монтассар
77
Самошников
Илья
6
Ин-Бом
Хван
28
Абильдгор
Оливер
11
Дрейер
Андерс
99
Хакшабанович
Сеад
21
Кварацхелия
Хвича
9
Деспотович
Джордже
1
Помазун
Илья
95
Адамов
Арсен
25
Кузьмичев
Иван
29
Мамин
Артём
15
Кулаков
Денис
18
Йовичич
Бранко
19
Мишкич
Даниэль
24
Колесниченко
Кирилл
11
Гаджимурадов
Рамазан
5
Егорычев
Андрей
10
Бикфалви
Эрик
Рубин
4-2-3-1
Урал
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 2 0.29
2. Ин-Бом Хван 2 0.29
3. Хакшабанович Сеад 1 0.14
4. Кварацхелия Хвича 1 0.14
5. Деспотович Джордже 1 (1) 0.14
6. Йевтич Дарко 1 0.14
7. Самошников Илья 1 0.14
8. Костюков Михаил 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панюков Андрей 1 0.14
2. Максименко Артём 1 0.14
3. Бикфалви Эрик 0 0
4. Мишкич Даниэль 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Зотов Георгий 3 0
2. Бегич Сильвие 3 0
3. Уремович Филип 3 0
4. Абильдгор Оливер 3 0
5. Самошников Илья 2 0
6. Ин-Бом Хван 2 0
7. Шатов Олег 1 0
8. Йевтич Дарко 1 0
9. Деспотович Джордже 1 0
10. Зуев Александр 1 0
11. Хакшабанович Сеад 1 0
12. Кварацхелия Хвича 1 0
13. Бакаев Солтмурад 1 0
Урал
# Игрок      
1. Бикфалви Эрик 2 1
2. Герасимов Алексей 3 0
3. Годзюр Ярослав 1 0
4. Рыков Владимир 1 0
5. Мишкич Даниэль 1 0
6. Йовичич Бранко 1 0
7. Ибрахимай Илльдрен 1 0
8. Гаджимурадов Рамазан 1 0
9. Егорычев Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 0
 Урал 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Рубин 1:3 Краснодар Краснодар 2:0 Рубин Химки 1:1 Рубин Рубин 1:1 Крылья Советов
Рубин 0:1 Ракув Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар
Урал Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Урал 1:1 Ростов Урал 0:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:0 Урал Сочи 2:0 Урал
Урал 1:1 Нижний Новгород Урал 0:3 Краснодар Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Урал Урал 2:0 Рубин Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 1:0 Ростов Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа

Последние игры между собой

Рубин: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Урал: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Рубин 3:1 Урал Товарищеские матчи Урал 2:0 Рубин Товарищеские матчи Урал 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Урал Товарищеские матчи
Урал 1:1 Рубин Товарищеские матчи Рубин 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Рубин Кубок Урал 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Урал Премьер-лига Рубин 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2. Сочи Заявка 7 5 0 2 12 - 5 15
3. Локомотив Москва Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
4. Рубин 3:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 5 14
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Нижний Новгород Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
7. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
8. Спартак Москва Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
9. Краснодар 0:1 Заявка 7 3 0 4 11 - 9 9
10. Ахмат Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Ростов 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
13. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
14. Уфа Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
15. Арсенал Тула Заявка 7 1 2 4 9 - 15 5
16. Урал 0:3 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин 3:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
5. Краснодар 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Ростов 1:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
13. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Урал 0:3 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
5. Ростов 1:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
8. Рубин 3:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Химки Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Краснодар 0:1 Заявка 4 1 0 3 6 - 6 3
14. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
16. Урал 0:3 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
2. Уфа Агаларов Гамид 6 1 0
3. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
4. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
5. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
4. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
5. Краснодар Черников Александр 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 3 гола - хет-трик!
    90'
    ГООООЛ! 4:0!!! Дрейер!!! 
  • Дополнительное время
    90'
    Четыре минуты добавил Владимир Москалёв к основному времени матча. 
  • Желтая карточка
    90'
    Форвард "Рубина" Герман Онугха получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Мамина. 
  • 89'
    Хакшабанович разыграл стандарт с Хваном, но затем игроки "Рубина" ничего интересного придумать так и не смогли. 
  • Замена
    88'
    В составе "Рубина" произошла замена. Вместо Георгия Зотова на поле вышел Степан Суриков. 
  • Фол, нарушение
    87'
    Ибрахимай на своей половине поля нарушил правила против Хакшабановича. "Рубин" на своей половине поля заработал относительно неплохой стандарт. 
  • Замена
    86'
    В составе "Урала" произошла последняя замена. Вместо Эрика Бикфалви на поле вышел Михаил Агеев. 
  • 2 гола - дубль!
    85'
    Г-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Дрейер!!! Футболисты "Урала" неудачно сыграли на своей половине, в итоге Мамин после передачи от Гагнидзе потерял мяч, Дрейер убежал по правой половине поля на правый угол штрафной площади, уже там Андерс смог обыграть и Кузьмичёва, а затем Дрейдер точно пробил в угол ворот и оформил дубль в своей дебютной игре за "Рубин". 
  • Замена
    84'
    В составе "Урала" произошла ещё одна замена. Вместо Андрея Егорычева на поле вышел Вячеслав Подберёзкин. 
  • Замена
    83'
    В составе "Рубина" произошла замена. Вместо Ильи Самошникова, который лишь с помощью врачей смог покинуть поле, в игру вступил Константин Нижегородов, который дебютирует за казанский клуб. 
  • Замена
    82'
    Вторую подряд замену провёл Игорь Шалимов. Вместо Рамазана Гаджимурадова на поле вышел Илльдрен Ибрахимай. 
  • Замена
    81'
    В составе "Урала" произошла замена. Вместо Даниэля Мишкича на поле вышел Лука Гагнидзе. 
  • 80'
    Хван из центра выполнил отличную передачу на правый угол штрафной площади, Дрейдер оторвался от Гогличидзе, но в итоге Андерс неудачно поставил ногу и не смог обработать мяч. 
  • 79'
    Самошников довольно прилично хромает при попытке сделать ускорение, но замена в составе "Рубина" пока не готовится. 
  • 78'
    Хакшабанович попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Кузьмичёв накрыл Сеада и выбил мяч в аут. 
  • 77'
    Поднялся Самошников, вроде бы с Ильёй всё нормально, готов фланговый защитник "Рубина" продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    76'
    Самошников в борьбе за мяч в центре поля подвернул голеностоп, вышли на поле врачи "Рубина", пауза в игре. 
  • Фол, нарушение
    75'
    Йовичич в центре поля нарушил правила против Бакаева. Совсем "Урал" не даёт "Рубину" играть в футбол. 
  • Замена
    74'
    В составе "Урала" произошла замена. Вместо Кирилла Колесниченко на поле вышел Лео Гогличидзе. 
  • Фол, нарушение
    73'
    Кулаков в центре поля нарушил правила против Самошникова. Стали игроки "Урала" довольно часто грубить. 
  • Фол, нарушение
    72'
    Мишкич в центре поля нарушил правила против Хакшабановича. Теперь уже "Рубин" не стал спешить при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    71'
    Егорычев теперь уже в центре поля нарушил правила против Зотова. "Рубин" достаточно быстро разыграл стандарт. 
  • Опасный момент
    70'
    Адамов прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр вратарской, Дюпин при игре на выходе столкнулся с Егорычевым и не смог сразу поймать мяч, но затем у правого угла вратарской голкипер "Рубина" уже в прыжке накрыл его и не дал Гаджимурадову пробить по воротам. 
  • Опасный момент
    69'
    Бакаев с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Опасный момент
    68'
    Хакшабанович пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Помазун отбил мяч перед собой, но затем Илья быстро исправился и накрыл его окончательно. 
  • Опасный момент
    67'
    Самошников сместился немного в центр с левого фланга и затем из-за пределов штрафной площади Илья сильно пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • Фол, нарушение
    66'
    Мишкич на своей половине поля нарушил правила против Хакшабановича. "Рубин" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Замена
    65'
    Вторую подряд замену провёл Леонид Слуцкий. Вместо Хвичи Кварацхелии на поле вышел Солтмурад Бакаев. 
  • Замена
    64'
    В составе "Рубина" произошла замена. Вместо Джордже Деспотовича на поле вышел Герман Онугха. 
  • Фол, нарушение
    63'
    Гаджимурадов на входе в штрафную площадь с правого фланга нарушил правила против Самошникова. 
  • 62'
    Адамов сместился в центр с правого фланга и пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, Дюпин без особого труда выловил мяч. 
  • 61'
    Гаджимурадов со стандарта покатил мяч около "стенки" из игроков "Рубина" в центр штрафной площади на Бикфалви, игроки казанского клуба прочитали момент и перехватили мяч. 
  • Видеоповтор
    60'
    Владимир Москалёв послушал судей из комнаты VAR и принял решение отменить пенальти! Абильдгор начал фолить ещё до штрафной площади, а поэтому "Урал" получил лишь опасный стандарт. 
  • Желтая карточка
    59'
    Полузащитник "Рубина" конечно же Оливер Абильдгор получил жёлтую карточку за свой фол. 
  • Пенальти!
    58'
    Пенальти назначается в ворота "Рубина"! Абильдгор на входе в штрафную площадь с правой половины поля нарушил правила против Гаджимурадова, Владимир Москалёв сразу же дал свисток и указал на "точку". 
  • Угловой
    57'
    Гаджимурадов с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Дюпин грамотно сыграл на выходе и намертво поймал мяч. 
  • Опасный момент
    56'
    Бикфалви прошёл вперёд по центру и затем Эрик пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Дюпин в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 55'
    Мишкич пробил по воротам с дальней дистанции, мяч вновь в створ не пошёл. 
  • 54'
    Колесниченко с левой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади Егорычев в касание выполнил передачу в центр штрафной, Бикфалви в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч. 
  • Желтая карточка
    53'
    Полузащитник "Рубина" Сеад Хакшабанович получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Гаджимурадова. 
  • 52'
    Мишкич с правого угла штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 51'
    Кварацхелия попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Адамовым и Мишкичем Хвича потерял мяч. 
  • Травма, повреждение
    50'
    Абильдгор по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение. Оливер полежал на газоне, но затем сам поднялся и показал, что помощь врачей ему не нужна. 
  • Судья
    49'
    Бикфалви в борьбе за мяч отмахнулся от Абильдгора, на этот раз Владимир Москалёв и вовсе не зафиксировал нарушение правил со стороны одного из лидеров "Урала". 
  • 48'
    Мишкич прошёл вперёд по левой половине поля и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Егорычеву, Андрей в борьбе с Уремовичем не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    47'
    Кварацхелия перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Урала", правила были нарушены против Адамова. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Сейчас наверняка "Урал" уже будет активнее пытаться играть первым номером, это шанс для "Рубина" ещё лучше работать через фланги и уже также ловить клуб из Екатеринбурга на контратаках. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Рубин" на своём поле уверенно переигрывает "Урал" со счётом 2:0. Оба мяча команда Леонида Слуцкого забила довольно быстро, а затем стала грамотно играть по счёту. Посмотрим, сможет ли Игорь Шалимов как-то перестроить игру "Урала" во втором тайме, если же ничего сильно не поменяется, сегодня "Рубин" должен будет одерживать крупную победу. 
  • 45'
    Самошников с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Дрейер головой сбросил мяч в центр штрафной на Деспотовича, Джордже не очень удачно подстроился под мяч, но всё же ему удалось сделать пас назад к радиусу штрафной площади, Абильдгор пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Бикфалви в центре поля в борьбе за мяч отмахнулся от Уремовича, Владимир Москалёв решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Кулаков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Гаджимурадов в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Уремовича. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Кварацхелия в борьбе за верховой мяч на половине поля "Урала" нарушил правила против Адамова. 
  • 41'
    Егорычев прошёл вперёд по центру, а затем выполнил слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади, Бикфалви догнал мяч, но от лицевой линии Эрик выполнил подачу уже точно в руки Дюпину. 
  • Опасный момент
    40'
    Хван плотно пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Помазун в прыжке отбил мяч на левый фланг. 
  • Желтая карточка
    39'
    Полузащитник "Урала" Рамазан Гаджимурадов получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Рубина" против Хакшабановича. 
  • 38'
    С левого фланга последовал заброс в центр штрафной площади "Рубина", Дюпин вовремя вышел из ворот и достаточно спокойно перехватил мяч. 
  • 37'
    Из центра поля последовал слишком сильный перевод на ход Самошникову на левый фланг, мяч в итоге ушёл в аут. 
  • Угловой
    36'
    Угловой у ворот "Урала". Хакшабанович выполнил подачу в центр к линии вратарской, завязалась активная борьба за мяч, но в итоге гости всё же смогли отвести угрозу от своих владений. 
  • Опасный момент
    35'
    Йовичич со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Кулаков выиграл борьбу за мяч у Самошникова, затем Денис выполнил прострел в центр вратарской, Дюпин в прыжке отбил мяч на правый угол штрафной площади, оттуда по воротам пробил Мишкич, Абильдгор успел броситься под мяч и спасти команду от больших проблем. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Абильдгор в центре поля нарушил правила против Гаджимурадова. Разыграть быстро стандарт футболисты "Урала" не смогли. 
  • 33'
    Кварацхелия вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Хвича выполнил передачу в центр к радиусу штрафной, Абильдгор теперь уже в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Абильдгор получил по ногам в центре поля. Игроки "Рубина" очень быстро разыграли стандарт. 
  • 31'
    Хакшабанович со стандарта покатил мяч в центр к радиусу штрафной площади, Дрейер в касание пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Адамов на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Кварацхелии. "Рубин" заработал неплохой стандарт. 
  • 29'
    Колесниченко с левого фланга выполнил опасную подачу в центр вратарской на Гаджимурадова, Дюпин не очень удачно сыграл на выходе, но всё же Юрий смог смахнуть мяч на правый угол штрафной площади, где уже его подхватили защитники "Рубина". 
  • 28'
    Кулаков с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог сразу зацепиться за мяч, а после острота момента уже была потеряна. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Кварацхелия перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Урала", правила были нарушены против Адамова. 
  • Угловой
    26'
    Угловой у ворот "Рубина". Гаджимурадов выполнил подачу к ближней штанге, Абильдгор спокойно головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 25'
    Гаджимурадов теперь уже пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 24'
    Гаджимурадов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви сбросил мяч на Колесниченко, но Кирилл не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Угловой
    23'
    Гаджимурадов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    22'
    Мишкич со стандарта очень неплохо пробил в правый угол ворот, но Дюпин в хорошем прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    21'
    Полузащитник "Рубина" Хван Ин-Бом получил жёлтую карточку за грубую игру у радиуса своей штрафной площади против Гаджимурадова. 
  • Штанга
    20'
    Кварацхелия ворвался в штрафную площадь с левого фланга, Хвича сместился в центр штрафной и пробил под правый угол ворот, Помазун в прыжке отбил мяч к правому углу вратарской, Самошников сыграл на добивании, Илья направил мяч в ближний угол ворот, но попал в штангу. 
  • Угловой
    19'
    Игроки "Рубина" решили разыграть угловой, но далее ничего на правом фланге футболисты казанского клуба не смогли придумать. 
  • 18'
    Самошников на левом фланге раскачал Кулакова и затем выполнил опасную подачу к правой штанге, Кузьмичёв не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Гаджимурадов в центре поля нарушил правила против Абильдгора. Сам Оливер быстро разыграл стандарт. 
  • 16'
    С самого начала матча стал сыпаться "Урал", если так пойдёт и дальше, команда из Екатеринбурга сегодня потерпит сокрушительное поражение. 
  • Гол в свои ворота
    15'
    АВТОГ-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Самошников из центра поля выполнил заброс на ход Кварацхелии по левому флангу, Хвича на бровке стянул на себя двух соперников, а затем выполнил отличную передачу на Абильдгора, Оливер в свою очередь с левого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Мамин при попытке выбить мяч на угловой сыграл крайне неудачно и вколотил мяч точно под левую штангу. 
  • 14'
    Пытается "Рубин" сейчас немного сбить темп игры, чтобы уже можно было спокойно играть по счёту, повторимся, что сам "Урал" пока по-прежнему ничего в атаке предложить не может. 
  • 13'
    Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, после борьбу мяч отскочил к линии штрафной площади, Кузьмичёв в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    12'
    В руку попал в прошлом эпизоде мяч Самошникову, Владимир Москалёв в итоге показал, что "Урал" исполнит штрафной улар, а не угловой. 
  • 11'
    Кулаков с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел Самошникова и ушёл на угловой. 
  • 10'
    Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Деспотович головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Зотов на левом фланге нарушил правила против Егорычева. "Урал" тщательно готовится к стандарту. 
  • Офсайд
    8'
    Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Урала", Зотов оказался в небольшом офсайде. 
  • 7'
    Ничего пока у "Урала" не получается на первых минутах матча, как раз гостям остаётся только ждать ошибок от футболистов казанского клуба. 
  • 6'
    Талби у своей штрафной площади далековато отпустил от себя мяч, затем Монтассар смог отдать пас Самошникову, но всё же едва не получился подарок для Гаджимурадова. 
  • 5'
    Отличное начало матча получается для команды Леонида Слуцкого, главное "Рубину" не расслабляться, впереди ещё очень много игрового времени. 
  • Опасный момент
    4'
    Хакшабанович пробил в правый угол ворот с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Описание гола
    3'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Дрейер!!! Хакшабанович и Хван довели мяч по левому флангу до Кварацхелии, Хвича немного продвинулся вперёд, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Дрейер оторвался от защитников "Урала" и пяткой отправил мяч в правый угол ворот. 
  • 2'
    "Рубин" сразу же забрал мяч под свой контроль, "Урал" ожидаемо будет играть в этот вечер от обороны. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Рубин" заслуженно является практически явным фаворитом в этом матче, но быть может Игорь Шалимов сможет как-то выстроить игру "Урала", чтобы доставить проблемы казанскому клубу в этот вечер. 
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Рамазан Гаджимурадов получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Ин-Бом Хван получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Мамин Артём уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Дрейер Андерс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Рубин 4:0 Урал онлайн


Прогнозы на матч Рубин 4:0 Урал

Исход игры
Рубин
92.8% (142)
Ничья
5.2% (8)
Урал
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
25.5% (38)
Меньше
74.5% (111)
Обе команды забьют
Да
26.85% (40)
Нет
73.15% (109)
Популярный счёт
1:0 Рубин
43.8% (67)
2:0 Рубин
23.5% (36)
2:1 Рубин
20.3% (31)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:1 Рубин
2% (3)
3:0 Рубин
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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