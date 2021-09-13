Хакшабанович разыграл стандарт с Хваном, но затем игроки "Рубина" ничего интересного придумать так и не смогли.

Форвард "Рубина" Герман Онугха получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Мамина.

Четыре минуты добавил Владимир Москалёв к основному времени матча.

Начинается второй тайм. Сейчас наверняка "Урал" уже будет активнее пытаться играть первым номером, это шанс для "Рубина" ещё лучше работать через фланги и уже также ловить клуб из Екатеринбурга на контратаках.

Кварацхелия перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Урала", правила были нарушены против Адамова.

Мишкич прошёл вперёд по левой половине поля и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Егорычеву, Андрей в борьбе с Уремовичем не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

Бикфалви в борьбе за мяч отмахнулся от Абильдгора, на этот раз Владимир Москалёв и вовсе не зафиксировал нарушение правил со стороны одного из лидеров "Урала".

Абильдгор по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение. Оливер полежал на газоне, но затем сам поднялся и показал, что помощь врачей ему не нужна.

Кварацхелия попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Адамовым и Мишкичем Хвича потерял мяч.

Мишкич с правого угла штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Полузащитник "Рубина" Сеад Хакшабанович получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Гаджимурадова.

Колесниченко с левой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади Егорычев в касание выполнил передачу в центр штрафной, Бикфалви в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч.

Мишкич пробил по воротам с дальней дистанции, мяч вновь в створ не пошёл.

Бикфалви прошёл вперёд по центру и затем Эрик пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Дюпин в прыжке перевёл мяч на угловой.

Гаджимурадов с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Дюпин грамотно сыграл на выходе и намертво поймал мяч.

Пенальти назначается в ворота "Рубина"! Абильдгор на входе в штрафную площадь с правой половины поля нарушил правила против Гаджимурадова, Владимир Москалёв сразу же дал свисток и указал на "точку".

Полузащитник "Рубина" конечно же Оливер Абильдгор получил жёлтую карточку за свой фол.

Владимир Москалёв послушал судей из комнаты VAR и принял решение отменить пенальти! Абильдгор начал фолить ещё до штрафной площади, а поэтому "Урал" получил лишь опасный стандарт.

Гаджимурадов со стандарта покатил мяч около "стенки" из игроков "Рубина" в центр штрафной площади на Бикфалви, игроки казанского клуба прочитали момент и перехватили мяч.

Адамов сместился в центр с правого фланга и пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, Дюпин без особого труда выловил мяч.

Гаджимурадов на входе в штрафную площадь с правого фланга нарушил правила против Самошникова.

Мишкич на своей половине поля нарушил правила против Хакшабановича. "Рубин" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

Самошников сместился немного в центр с левого фланга и затем из-за пределов штрафной площади Илья сильно пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

Хакшабанович пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Помазун отбил мяч перед собой, но затем Илья быстро исправился и накрыл его окончательно.

Бакаев с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Адамов прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр вратарской, Дюпин при игре на выходе столкнулся с Егорычевым и не смог сразу поймать мяч, но затем у правого угла вратарской голкипер "Рубина" уже в прыжке накрыл его и не дал Гаджимурадову пробить по воротам.

Егорычев теперь уже в центре поля нарушил правила против Зотова. "Рубин" достаточно быстро разыграл стандарт.

Мишкич в центре поля нарушил правила против Хакшабановича. Теперь уже "Рубин" не стал спешить при розыгрыше мяча.

Кулаков в центре поля нарушил правила против Самошникова. Стали игроки "Урала" довольно часто грубить.

Йовичич в центре поля нарушил правила против Бакаева. Совсем "Урал" не даёт "Рубину" играть в футбол.

Самошников в борьбе за мяч в центре поля подвернул голеностоп, вышли на поле врачи "Рубина", пауза в игре.

Поднялся Самошников, вроде бы с Ильёй всё нормально, готов фланговый защитник "Рубина" продолжать матч.

Хакшабанович попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Кузьмичёв накрыл Сеада и выбил мяч в аут.

Самошников довольно прилично хромает при попытке сделать ускорение, но замена в составе "Рубина" пока не готовится.

Хван из центра выполнил отличную передачу на правый угол штрафной площади, Дрейдер оторвался от Гогличидзе, но в итоге Андерс неудачно поставил ногу и не смог обработать мяч.

В составе "Рубина" произошла замена. Вместо Ильи Самошникова, который лишь с помощью врачей смог покинуть поле, в игру вступил Константин Нижегородов, который дебютирует за казанский клуб.

В составе "Урала" произошла ещё одна замена. Вместо Андрея Егорычева на поле вышел Вячеслав Подберёзкин.

Г-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Дрейер!!! Футболисты "Урала" неудачно сыграли на своей половине, в итоге Мамин после передачи от Гагнидзе потерял мяч, Дрейер убежал по правой половине поля на правый угол штрафной площади, уже там Андерс смог обыграть и Кузьмичёва, а затем Дрейдер точно пробил в угол ворот и оформил дубль в своей дебютной игре за "Рубин".

Ибрахимай на своей половине поля нарушил правила против Хакшабановича. "Рубин" на своей половине поля заработал относительно неплохой стандарт.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Рубин" на своём поле уверенно переигрывает "Урал" со счётом 2:0. Оба мяча команда Леонида Слуцкого забила довольно быстро, а затем стала грамотно играть по счёту. Посмотрим, сможет ли Игорь Шалимов как-то перестроить игру "Урала" во втором тайме, если же ничего сильно не поменяется, сегодня "Рубин" должен будет одерживать крупную победу.

45' Самошников с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Дрейер головой сбросил мяч в центр штрафной на Деспотовича, Джордже не очень удачно подстроился под мяч, но всё же ему удалось сделать пас назад к радиусу штрафной площади, Абильдгор пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

44' Бикфалви в центре поля в борьбе за мяч отмахнулся от Уремовича, Владимир Москалёв решил обойтись без жёлтой карточки.

43' Кулаков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Гаджимурадов в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Уремовича.

42' Кварацхелия в борьбе за верховой мяч на половине поля "Урала" нарушил правила против Адамова.

41' Егорычев прошёл вперёд по центру, а затем выполнил слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади, Бикфалви догнал мяч, но от лицевой линии Эрик выполнил подачу уже точно в руки Дюпину.

40' Хван плотно пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Помазун в прыжке отбил мяч на левый фланг.

39' Полузащитник "Урала" Рамазан Гаджимурадов получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Рубина" против Хакшабановича.

38' С левого фланга последовал заброс в центр штрафной площади "Рубина", Дюпин вовремя вышел из ворот и достаточно спокойно перехватил мяч.

37' Из центра поля последовал слишком сильный перевод на ход Самошникову на левый фланг, мяч в итоге ушёл в аут.

36' Угловой у ворот "Урала". Хакшабанович выполнил подачу в центр к линии вратарской, завязалась активная борьба за мяч, но в итоге гости всё же смогли отвести угрозу от своих владений.

35' Йовичич со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Кулаков выиграл борьбу за мяч у Самошникова, затем Денис выполнил прострел в центр вратарской, Дюпин в прыжке отбил мяч на правый угол штрафной площади, оттуда по воротам пробил Мишкич, Абильдгор успел броситься под мяч и спасти команду от больших проблем.

34' Абильдгор в центре поля нарушил правила против Гаджимурадова. Разыграть быстро стандарт футболисты "Урала" не смогли.

33' Кварацхелия вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Хвича выполнил передачу в центр к радиусу штрафной, Абильдгор теперь уже в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

32' Абильдгор получил по ногам в центре поля. Игроки "Рубина" очень быстро разыграли стандарт.

31' Хакшабанович со стандарта покатил мяч в центр к радиусу штрафной площади, Дрейер в касание пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

30' Адамов на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Кварацхелии. "Рубин" заработал неплохой стандарт.

29' Колесниченко с левого фланга выполнил опасную подачу в центр вратарской на Гаджимурадова, Дюпин не очень удачно сыграл на выходе, но всё же Юрий смог смахнуть мяч на правый угол штрафной площади, где уже его подхватили защитники "Рубина".

28' Кулаков с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог сразу зацепиться за мяч, а после острота момента уже была потеряна.

27' Кварацхелия перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Урала", правила были нарушены против Адамова.

26' Угловой у ворот "Рубина". Гаджимурадов выполнил подачу к ближней штанге, Абильдгор спокойно головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

25' Гаджимурадов теперь уже пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

24' Гаджимурадов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви сбросил мяч на Колесниченко, но Кирилл не смог завершить момент ударом по воротам.

23' Гаджимурадов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

22' Мишкич со стандарта очень неплохо пробил в правый угол ворот, но Дюпин в хорошем прыжке перевёл мяч на угловой.

21' Полузащитник "Рубина" Хван Ин-Бом получил жёлтую карточку за грубую игру у радиуса своей штрафной площади против Гаджимурадова.

20' Кварацхелия ворвался в штрафную площадь с левого фланга, Хвича сместился в центр штрафной и пробил под правый угол ворот, Помазун в прыжке отбил мяч к правому углу вратарской, Самошников сыграл на добивании, Илья направил мяч в ближний угол ворот, но попал в штангу.

19' Игроки "Рубина" решили разыграть угловой, но далее ничего на правом фланге футболисты казанского клуба не смогли придумать.

18' Самошников на левом фланге раскачал Кулакова и затем выполнил опасную подачу к правой штанге, Кузьмичёв не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

17' Гаджимурадов в центре поля нарушил правила против Абильдгора. Сам Оливер быстро разыграл стандарт.

16' С самого начала матча стал сыпаться "Урал", если так пойдёт и дальше, команда из Екатеринбурга сегодня потерпит сокрушительное поражение.

15' АВТОГ-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Самошников из центра поля выполнил заброс на ход Кварацхелии по левому флангу, Хвича на бровке стянул на себя двух соперников, а затем выполнил отличную передачу на Абильдгора, Оливер в свою очередь с левого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Мамин при попытке выбить мяч на угловой сыграл крайне неудачно и вколотил мяч точно под левую штангу.

14' Пытается "Рубин" сейчас немного сбить темп игры, чтобы уже можно было спокойно играть по счёту, повторимся, что сам "Урал" пока по-прежнему ничего в атаке предложить не может.

13' Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, после борьбу мяч отскочил к линии штрафной площади, Кузьмичёв в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

12' В руку попал в прошлом эпизоде мяч Самошникову, Владимир Москалёв в итоге показал, что "Урал" исполнит штрафной улар, а не угловой.

11' Кулаков с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел Самошникова и ушёл на угловой.

10' Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Деспотович головой выбил мяч подальше от своих ворот.

9' Зотов на левом фланге нарушил правила против Егорычева. "Урал" тщательно готовится к стандарту.

8' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Урала", Зотов оказался в небольшом офсайде.

7' Ничего пока у "Урала" не получается на первых минутах матча, как раз гостям остаётся только ждать ошибок от футболистов казанского клуба.

6' Талби у своей штрафной площади далековато отпустил от себя мяч, затем Монтассар смог отдать пас Самошникову, но всё же едва не получился подарок для Гаджимурадова.

5' Отличное начало матча получается для команды Леонида Слуцкого, главное "Рубину" не расслабляться, впереди ещё очень много игрового времени.

4' Хакшабанович пробил в правый угол ворот с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.

3' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Дрейер!!! Хакшабанович и Хван довели мяч по левому флангу до Кварацхелии, Хвича немного продвинулся вперёд, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Дрейер оторвался от защитников "Урала" и пяткой отправил мяч в правый угол ворот.

2' "Рубин" сразу же забрал мяч под свой контроль, "Урал" ожидаемо будет играть в этот вечер от обороны.