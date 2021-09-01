Россия: Премьер-лига 2021-2022
Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Урал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ин-Бом Хван
|2
|0.33
|2.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.17
|3.
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.17
|4.
|Йевтич Дарко
|1
|0.17
|5.
|Самошников Илья
|1
|0.17
|6.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.17
|7.
|Костюков Михаил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панюков Андрей
|1
|0.17
|2.
|Максименко Артём
|1
|0.17
|3.
|Бикфалви Эрик
|0
|0
|4.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зотов Георгий
|3
|0
|2.
|Бегич Сильвие
|3
|0
|3.
|Уремович Филип
|3
|0
|4.
|Самошников Илья
|2
|0
|5.
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|6.
|Шатов Олег
|1
|0
|7.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|8.
|Деспотович Джордже
|1
|0
|9.
|Зуев Александр
|1
|0
|10.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|11.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|12.
|Ин-Бом Хван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бикфалви Эрик
|2
|1
|2.
|Герасимов Алексей
|3
|0
|3.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|4.
|Рыков Владимир
|1
|0
|5.
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|6.
|Йовичич Бранко
|1
|0
|7.
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|8.
|Егорычев Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|Урал
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +9 =4 -7Рубин 1:3 Краснодар Краснодар 2:0 Рубин Химки 1:1 Рубин Рубин 1:1 Крылья Советов
Рубин 0:1 Ракув Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар
Урал Последние 20 матчей: +6 =5 -9Урал 1:1 Ростов Урал 0:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:0 Урал Сочи 2:0 Урал
Урал 1:1 Нижний Новгород Урал 0:3 Краснодар Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Урал Урал 2:0 Рубин Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 1:0 Ростов Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа
Последние игры между собой
Рубин: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Урал: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Урал 1:1 Рубин Товарищеские матчи Рубин 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Рубин Кубок Урал 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Урал Премьер-лига Рубин 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 7
|14
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Сочи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 6
|9
|8.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|Урал
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ахмат
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|2.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|3.
|Зенит
|Азмун Сердар
|5
|1
|0
|4.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|5
|1
|0
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин - Урал
Исход игры
Рубин
93.8% (60)
Ничья
6.3% (4)
Урал
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
29.69% (19)
Меньше
70.31% (45)
Обе команды забьют
Да
32.81% (21)
Нет
67.19% (43)
Популярный счёт
1:0 Рубин
43.8% (28)
2:1 Рубин
23.4% (15)
2:0 Рубин
21.9% (14)
1:1 Ничья
4.7% (3)
3:1 Рубин
3.1% (2)
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