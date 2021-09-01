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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
 
Позже

Стадион:
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ин-Бом Хван 2 0.33
2. Хакшабанович Сеад 1 0.17
3. Деспотович Джордже 1 (1) 0.17
4. Йевтич Дарко 1 0.17
5. Самошников Илья 1 0.17
6. Кварацхелия Хвича 1 0.17
7. Костюков Михаил 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панюков Андрей 1 0.17
2. Максименко Артём 1 0.17
3. Бикфалви Эрик 0 0
4. Мишкич Даниэль 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Зотов Георгий 3 0
2. Бегич Сильвие 3 0
3. Уремович Филип 3 0
4. Самошников Илья 2 0
5. Абильдгор Оливер 2 0
6. Шатов Олег 1 0
7. Йевтич Дарко 1 0
8. Деспотович Джордже 1 0
9. Зуев Александр 1 0
10. Кварацхелия Хвича 1 0
11. Бакаев Солтмурад 1 0
12. Ин-Бом Хван 1 0
Урал
# Игрок      
1. Бикфалви Эрик 2 1
2. Герасимов Алексей 3 0
3. Годзюр Ярослав 1 0
4. Рыков Владимир 1 0
5. Мишкич Даниэль 1 0
6. Йовичич Бранко 1 0
7. Ибрахимай Илльдрен 1 0
8. Егорычев Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 0
 Урал 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Рубин 1:3 Краснодар Краснодар 2:0 Рубин Химки 1:1 Рубин Рубин 1:1 Крылья Советов
Рубин 0:1 Ракув Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар
Урал Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Урал 1:1 Ростов Урал 0:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:0 Урал Сочи 2:0 Урал
Урал 1:1 Нижний Новгород Урал 0:3 Краснодар Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Урал Урал 2:0 Рубин Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 1:0 Ростов Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа

Последние игры между собой

Рубин: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Урал: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Рубин 3:1 Урал Товарищеские матчи Урал 2:0 Рубин Товарищеские матчи Урал 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Урал Товарищеские матчи
Урал 1:1 Рубин Товарищеские матчи Рубин 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Рубин Кубок Урал 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Урал Премьер-лига Рубин 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 7 14
2. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Сочи Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
4. Локомотив Москва Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5. Рубин Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Краснодар Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7. ЦСКА Москва Заявка 6 3 0 3 8 - 6 9
8. Ахмат Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
9. Нижний Новгород Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
11. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
12. Химки Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Ростов Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Арсенал Тула Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Урал Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Нижний Новгород Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
13. ЦСКА Москва Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
2. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
3. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
4. Уфа Агаларов Гамид 5 1 0
5. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2021, осталось 2 дня 16 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Рубин 93.8% (60)
    X 6.3% (4)
    Урал 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Урал
    1.70
    3.85
    5.85
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Рубин - Урал онлайн


    Прогнозы на матч Рубин - Урал

    Исход игры
    Рубин
    93.8% (60)
    Ничья
    6.3% (4)
    Урал
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.69% (19)
    Меньше
    70.31% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    32.81% (21)
    Нет
    67.19% (43)
    Популярный счёт
    1:0 Рубин
    43.8% (28)
    2:1 Рубин
    23.4% (15)
    2:0 Рубин
    21.9% (14)
    1:1 Ничья
    4.7% (3)
    3:1 Рубин
    3.1% (2)
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