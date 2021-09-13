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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Краснодар
0'
6' Желтая карточка
Сухомлинов Данила
7' Желтая карточка
Крыховяк Гжегож
1:0
29' Гол в свои ворота
Спайич Урош
30' Вторая желтая карточка
Крыховяк Гжегож
41' Желтая карточка
Алмквист Понтус
1:0
42' Не забитый пенальти
Кабелла Реми
44' Желтая карточка
Комличенко Николай
45'+1
Кабелла не реализует пенальти
Удаление Крыховяка
1:0. Урош Спайич (автогол)
30
Песьяков
Сергей
5
Хаджикадунич
Деннис
16
Баштуш
Бартоломеу
55
Осипенко
Максим
87
Лангович
Андрей
76
Сухомлинов
Данила
15
Глебов
Данил
18
Хасимото
Кэнто
4
Терентьев
Денис
11
Алмквист
Понтус
27
Комличенко
Николай
39
Сафонов
Матвей
86
Корнюшин
Даниил
5
Спайич
Урош
31
Кайо
Силва
6
Рамирес
Кристиан
8
Газинский
Юрий
3
Крыховяк
Гжегож
7
Кабелла
Реми
11
Ионов
Алексей
16
Классон
Виктор
9
Кордоба
Джон
Ростов
3-5-2
Краснодар
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Комличенко Николай 2 (1) 0.29
2. Хасимото Кэнто 1 0.14
3. Глебов Данил 1 0.14
4. Полоз Дмитрий 1 0.14
5. Осипенко Максим 1 0.14
6. Терентьев Денис 0 0
7. Баштуш Бартоломеу 0 0
8. Фольмер Кирилл 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кордоба Джон 5 (1) 0.71
2. Де Вильена Тонни 2 0.29
3. Кабелла Реми 1 0.14
4. Ионов Алексей 1 0.14
5. Газинский Юрий 1 0.14
6. Спайич Урош 1 0.14
7. Классон Виктор 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Терентьев Денис 2 0
2. Хаджикадунич Деннис 2 0
3. Сухомлинов Данила 2 0
4. Мамаев Павел 1 0
5. Полоз Дмитрий 1 0
6. Байрамян Хорен 1 0
7. Баштуш Бартоломеу 1 0
8. Осипенко Максим 1 0
9. Калинин Игорь 1 0
10. Норманн Матиас 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Черников Александр 4 0
2. Крыховяк Гжегож 1 1
3. Кабелла Реми 2 0
4. Газинский Юрий 2 0
5. Петров Сергей 1 0
6. Классон Виктор 1 0
7. Де Вильена Тонни 1 0
8. Кордоба Джон 1 0
9. Рамирес Кристиан 1 0
10. Сперцян Эдуард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Краснодар 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 0 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Урал 1:1 Ростов Нижний Новгород 1:2 Ростов Ростов 1:3 ЦСКА Москва Химки 1:1 Ростов
Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин
Краснодар Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Рубин 1:3 Краснодар Краснодар 2:0 Рубин Локомотив Москва 2:1 Краснодар Краснодар 3:2 Арсенал Тула
Зенит 3:2 Краснодар Краснодар 0:1 Химки Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар

Последние игры между собой

Ростов: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Краснодар: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Ростов 1:3 Краснодар Премьер-лига Ростов 0:2 Краснодар Товарищеские матчи Краснодар 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 0:1 Ростов Товарищеские матчи Краснодар 1:0 Ростов Товарищеские матчи Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:0 Ростов Кубок «Париматч» Премьер Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Ростов 1:0 Краснодар Кубок Краснодар 2:2 Ростов Кубок Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2. Сочи Заявка 7 5 0 2 12 - 5 15
3. Локомотив Москва Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
4. Рубин 4:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Нижний Новгород Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
7. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
8. Спартак Москва Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
9. Краснодар 0:1 Заявка 7 3 0 4 11 - 9 9
10. Ахмат Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Ростов 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
13. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
14. Уфа Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
15. Арсенал Тула Заявка 7 1 2 4 9 - 15 5
16. Урал 0:4 Заявка 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин 4:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
5. Краснодар 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Ростов 1:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
13. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Урал 0:4 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
5. Ростов 1:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
8. Рубин 4:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Химки Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Краснодар 0:1 Заявка 4 1 0 3 6 - 6 3
14. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
16. Урал 0:4 Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
2. Уфа Агаларов Гамид 6 1 0
3. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
4. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
5. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
4. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
5. Краснодар Черников Александр 4 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Отметим, что после просмотра видеоповтора Алексей Матюнин не только поставил на точку, но и показал жёлтую карточку Алмквисту.
  • Желтая карточка
    44'
    Комличенко в центре поля в борьбе за высоко летящий мяч врезал локтем в голову Кайо, за что заслуженно получил жёлтую карточку.
  • 43'
    Вполне возможно, что даже если бы Кабелла попал в створ ворот, Песьяков бы спас свою команду. Угадал вратарь ростовчан направление удара, и здорово бросался в угол ворот.
  • Не забитый пенальти
    42'
    НЕТ ГОЛА! Кабелла с точки пробил мимо левого нижнего угла ворот!
  • Пенальти!
    41'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "РОСТОВА"! Ну и ну! Как оказалось, в предыдущем эпизоде Алмквист, выбивая мяч из штрафной площади, задел также ногу Спайича. Сергей Карасёв на VAR это заметил, и после просмотра повтора Матюнин указал на точку.
  • Угловой
    40'
    Заработали угловой на правом фланге краснодарцы, но Кабелла от флажка не сумел толком поднять мяч над землёй, и ростовчане достаточно уверенно отбились.
  • 39'
    Катают мяч на своей половине поля краснодарцы. До конца первого тайма, похоже, они не планируют рисковать. Надо дождаться перерыва, чтобы обдумать свои дальнейшие действия.
  • 38'
    Третью красную карточку получил в РПЛ Крыховяк. С момента его дебюта в нашей Премьер-лиге, никто чаще не удалялся.
  • 37'
    Ростовчане достаточно спокойно действуют ближе к концовке первого тайма, не пытаясь проявлять агрессию в атаке. Важно им теперь просто не допускать ошибок на своей половине поля.
  • 35'
    Букмекеры перед матчем достаточно чётко видели фаворитом встречи "Краснодар", но на деле получается всё по-другому. Спасти этот матч "быкам" теперь будет неимоверно сложно.
  • 34'
    Видимо, какие-то проблемы со здоровьем возникли у Кордобы в этом матче. Сложно предположить, что по тактическим соображениям его так хотел поменять Ганчаренко ещё в первом тайме.
  • Замена
    33'
    Первая замена в составе "Краснодара": вместо Джона Кордобы на поле вышел Эдуард Сперцян.
  • 32'
    Интересно, что Ильин был готов выйти на замену прямо перед удалением Крыховяка. Должен был он заменить Кордобу, но тут же Виктор Ганчаренко отозвал замену, готовя к вводу в игру другого игрока.
  • Жёлтая и сразу красная
    31'
    Ситуация просто критическая для "Краснодара"! Крыховяк в центре поля в метре от арбитра срезал в подкате Сухомлинова, за  что получил вторую жёлтую карточку.
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Автогол Уроша Спайича!!!
    Со второй попытки "Краснодар" всё-таки забивает в свои ворота. Терентьев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадку, где Спайич мастерски подрезал мяч в дальнюю "девятку".
  • 29'
    Аут с левого фланга сильно вбросили ростовчане в штрафную площадку, где Алмквист головой сбрасывал мяч на Комличенко, но тому пробить по воротам не позволили.
  • 28'
    Правым флангом прошла атака краснодарцев, откуда следовала подача в район линии вратарской на Кордобу, но борьбу в воздухе у нападающего выиграл Осипенко.
  • 27'
    Кордоба в центре поля пытался укрыть мяч корпусом сразу от двух соперников, но не получилось - два ростовчанина действовали слаженно.
  • Фол, нарушение
    26'
    Спайич снова в центре поля не сумел сыграть чисто н опережении, на этот раз сфолив против Алмквиста.
  • 25'
    Кордоба подобрал мяч на подступах к чужой штрафной площади, но после этого почему-то задумался, и мяч у него из-под ног был украден.
  • Фол, нарушение
    24'
    Терентьев у хозяев впервые подключился в атаку по левому флангу, но сумел обокрасть его Кабелла, против которого Денис тут же правила нарушил.
  • Фол, нарушение
    23'
    В центре поля Комличенко уверенно укрыл мяч корпусом от Спайича, заставив серба нарушить на себе правила.
  • Опасный момент
    22'
    По центру протащили мяч в чужую штрафную площадку гости, где мяч срикошетил на правый край, где был в одиночестве Кабелла, но почему-то он решил поспешно пробить по воротам, и снаряд свалился у него с ноги.
  • 21'
    Почти полтайма позади, и команды пока что даже близко не создали голевых эпизодов у чужих ворот. Если не считать, конечно, непонятный удар Корнюшина по своим воротам.
  • Судья
    20'
    Кайо и Комличенко после одного из игровых единоборств решили выяснить отношения между собой. Арбитру удалось успеть вклиниться между огромными атлетами, предотвратив рукоприкладство.
  • 19'
    Корнюшин протащил мяч на правый фланг атаки, коротко сыграл на Ионова, а тот почему-то двинул мяч в штрафную площадку, где не было никого из партнёров по команде.
  • 18'
    Из глубины поля следовал заброс от Крыховяка на левый край штрафной площади в направлении Кордобы, но слишком сильно получилось - мяч ушёл за лицевую линию.
  • 17'
    Продолжает "Ростов" использовать тактику мелкого фола, и снова достаётся Кабелла, который пытается вести игру в качестве диспетчера, но здорово перекрывают ему воздух ростовчане.
  • 16'
    Сложно комбинировать краснодарцам по такой вязкой игре. Не удаётся подопечным Виктора Ганчаренко находить свободное пространство для рывков.
  • 15'
    Очень много жёстких единоборств мы видим в середине поля. Никто не хочет уступать оппонентам даже сантиметра.
  • 14'
    Сумели поставить на ноги Кабелла врачи, но на всякий случай кто-то из запасных игроков "Краснодара" начал разогреваться за кромкой поля.
  • Травма, повреждение
    13'
    Кабелла сыграл в подкате против Хасимото, но в итоге сам же получил повреждение. Приходится медиков вызывать в помощь Реми.
  • Офсайд
    12'
    Кордоба забрасывал мяч на правый фланг атаки, но там Ионову не дал зацепиться за мяч защитник, да ещё и офсайд зафиксировали у Алексея.
  • Угловой
    11'
    Угловой на правом фланге заработали ростовчане, стараниями Алмквиста. Подача от флажка последовала в центр штрафной площади, но там выше всех удалось выпрыгнуть Крыховяку.
  • 10'
    Кабелла отобрал мяч в центре поля, сыграл направо на Ионова, который набирал скорость, но далеко отпустил от себя мяч, потеряв хорошую возможность для того, чтобы ворваться в штрафную площадку.
  • Фол, нарушение
    9'
    Хасимото сорвал в зародыше контратаке гостей, и также вполне мог получать "горчичник", но Матюнин на этот раз сдержался, чтобы не допускать хаоса на поле. Много карточек подряд не идёт на пользу игре.
  • Желтая карточка
    8'
    Алексей Матюнин настроен решительно. Тут же он сравнял счёт по жёлтым карточкам, наказав Крыховяка за нечистый подкат в центре поля.
  • Желтая карточка
    7'
    Сухомлинов в центре поля руками задержал убегающего от него Кабелла, за что получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    6'
    Отбились "быки" после подачи углового, после чего пытались организовать быструю контратаку, но успели отпасовать мяч на свою половину поля на Песьякова ростовчане.
  • Опасный момент
    5'
    ОПАСНО! Ничего себе! После подачи с правого фланга Корнюшин, находясь в одиночестве в центре штрафной площади, пробил по своим воротам - мяч прошёл рядом с левым углом ворот.
  • 4'
    Постепенно гости начали прибирать инициативу к своим ногам. Ростовчане оседают всем составом на своей половине поля. Команда Юрия Сёмина будет больше действовать на контратаках. 
  • 3'
    Правым флангом в первую атаку пошли краснодарцы, но разыграли мяч там не лучшим образом, упустив его за боковую линию.
  • 2'
    Сумбурная игра наблюдается на стартовых секундах в центре поля. Обе команды стараются запугать соперников прессингом.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Ростовчане первыми разыграли мяч с центра поля.
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Где смотреть матч Ростов 1:0 Краснодар онлайн


Прогнозы на матч Ростов 1:0 Краснодар

Исход игры
Ростов
17.3% (27)
Ничья
36.5% (57)
Краснодар
46.2% (72)
Тотал 2.5
Больше
58% (87)
Меньше
42% (63)
Обе команды забьют
Да
88.67% (133)
Нет
11.33% (17)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
32.1% (50)
1:1 Ничья
29.5% (46)
2:1 Ростов
14.1% (22)
0:1 Краснодар
7.7% (12)
2:2 Ничья
5.8% (9)
1:3 Краснодар
2.6% (4)
1:0 Ростов
1.9% (3)
2:3 Краснодар
1.3% (2)
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