НЕТ ГОЛА! Кабелла с точки пробил мимо левого нижнего угла ворот!

Вполне возможно, что даже если бы Кабелла попал в створ ворот, Песьяков бы спас свою команду. Угадал вратарь ростовчан направление удара, и здорово бросался в угол ворот.

Комличенко в центре поля в борьбе за высоко летящий мяч врезал локтем в голову Кайо, за что заслуженно получил жёлтую карточку.

Отметим, что после просмотра видеоповтора Алексей Матюнин не только поставил на точку, но и показал жёлтую карточку Алмквисту.

41' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "РОСТОВА"! Ну и ну! Как оказалось, в предыдущем эпизоде Алмквист, выбивая мяч из штрафной площади, задел также ногу Спайича. Сергей Карасёв на VAR это заметил, и после просмотра повтора Матюнин указал на точку.

40' Заработали угловой на правом фланге краснодарцы, но Кабелла от флажка не сумел толком поднять мяч над землёй, и ростовчане достаточно уверенно отбились.

39' Катают мяч на своей половине поля краснодарцы. До конца первого тайма, похоже, они не планируют рисковать. Надо дождаться перерыва, чтобы обдумать свои дальнейшие действия.

38' Третью красную карточку получил в РПЛ Крыховяк. С момента его дебюта в нашей Премьер-лиге, никто чаще не удалялся.

37' Ростовчане достаточно спокойно действуют ближе к концовке первого тайма, не пытаясь проявлять агрессию в атаке. Важно им теперь просто не допускать ошибок на своей половине поля.

35' Букмекеры перед матчем достаточно чётко видели фаворитом встречи "Краснодар", но на деле получается всё по-другому. Спасти этот матч "быкам" теперь будет неимоверно сложно.

34' Видимо, какие-то проблемы со здоровьем возникли у Кордобы в этом матче. Сложно предположить, что по тактическим соображениям его так хотел поменять Ганчаренко ещё в первом тайме.

33' Первая замена в составе "Краснодара": вместо Джона Кордобы на поле вышел Эдуард Сперцян.

32' Интересно, что Ильин был готов выйти на замену прямо перед удалением Крыховяка. Должен был он заменить Кордобу, но тут же Виктор Ганчаренко отозвал замену, готовя к вводу в игру другого игрока.

31' Ситуация просто критическая для "Краснодара"! Крыховяк в центре поля в метре от арбитра срезал в подкате Сухомлинова, за что получил вторую жёлтую карточку.

30' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Автогол Уроша Спайича!!!

Со второй попытки "Краснодар" всё-таки забивает в свои ворота. Терентьев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадку, где Спайич мастерски подрезал мяч в дальнюю "девятку".

29' Аут с левого фланга сильно вбросили ростовчане в штрафную площадку, где Алмквист головой сбрасывал мяч на Комличенко, но тому пробить по воротам не позволили.

28' Правым флангом прошла атака краснодарцев, откуда следовала подача в район линии вратарской на Кордобу, но борьбу в воздухе у нападающего выиграл Осипенко.

27' Кордоба в центре поля пытался укрыть мяч корпусом сразу от двух соперников, но не получилось - два ростовчанина действовали слаженно.

26' Спайич снова в центре поля не сумел сыграть чисто н опережении, на этот раз сфолив против Алмквиста.

25' Кордоба подобрал мяч на подступах к чужой штрафной площади, но после этого почему-то задумался, и мяч у него из-под ног был украден.

24' Терентьев у хозяев впервые подключился в атаку по левому флангу, но сумел обокрасть его Кабелла, против которого Денис тут же правила нарушил.

23' В центре поля Комличенко уверенно укрыл мяч корпусом от Спайича, заставив серба нарушить на себе правила.

22' По центру протащили мяч в чужую штрафную площадку гости, где мяч срикошетил на правый край, где был в одиночестве Кабелла, но почему-то он решил поспешно пробить по воротам, и снаряд свалился у него с ноги.

21' Почти полтайма позади, и команды пока что даже близко не создали голевых эпизодов у чужих ворот. Если не считать, конечно, непонятный удар Корнюшина по своим воротам.

20' Кайо и Комличенко после одного из игровых единоборств решили выяснить отношения между собой. Арбитру удалось успеть вклиниться между огромными атлетами, предотвратив рукоприкладство.

19' Корнюшин протащил мяч на правый фланг атаки, коротко сыграл на Ионова, а тот почему-то двинул мяч в штрафную площадку, где не было никого из партнёров по команде.

18' Из глубины поля следовал заброс от Крыховяка на левый край штрафной площади в направлении Кордобы, но слишком сильно получилось - мяч ушёл за лицевую линию.

17' Продолжает "Ростов" использовать тактику мелкого фола, и снова достаётся Кабелла, который пытается вести игру в качестве диспетчера, но здорово перекрывают ему воздух ростовчане.

16' Сложно комбинировать краснодарцам по такой вязкой игре. Не удаётся подопечным Виктора Ганчаренко находить свободное пространство для рывков.

15' Очень много жёстких единоборств мы видим в середине поля. Никто не хочет уступать оппонентам даже сантиметра.

14' Сумели поставить на ноги Кабелла врачи, но на всякий случай кто-то из запасных игроков "Краснодара" начал разогреваться за кромкой поля.

13' Кабелла сыграл в подкате против Хасимото, но в итоге сам же получил повреждение. Приходится медиков вызывать в помощь Реми.

12' Кордоба забрасывал мяч на правый фланг атаки, но там Ионову не дал зацепиться за мяч защитник, да ещё и офсайд зафиксировали у Алексея.

11' Угловой на правом фланге заработали ростовчане, стараниями Алмквиста. Подача от флажка последовала в центр штрафной площади, но там выше всех удалось выпрыгнуть Крыховяку.

10' Кабелла отобрал мяч в центре поля, сыграл направо на Ионова, который набирал скорость, но далеко отпустил от себя мяч, потеряв хорошую возможность для того, чтобы ворваться в штрафную площадку.

9' Хасимото сорвал в зародыше контратаке гостей, и также вполне мог получать "горчичник", но Матюнин на этот раз сдержался, чтобы не допускать хаоса на поле. Много карточек подряд не идёт на пользу игре.

8' Алексей Матюнин настроен решительно. Тут же он сравнял счёт по жёлтым карточкам, наказав Крыховяка за нечистый подкат в центре поля.

7' Сухомлинов в центре поля руками задержал убегающего от него Кабелла, за что получил жёлтую карточку.

6' Отбились "быки" после подачи углового, после чего пытались организовать быструю контратаку, но успели отпасовать мяч на свою половину поля на Песьякова ростовчане.

5' ОПАСНО! Ничего себе! После подачи с правого фланга Корнюшин, находясь в одиночестве в центре штрафной площади, пробил по своим воротам - мяч прошёл рядом с левым углом ворот.

4' Постепенно гости начали прибирать инициативу к своим ногам. Ростовчане оседают всем составом на своей половине поля. Команда Юрия Сёмина будет больше действовать на контратаках.

3' Правым флангом в первую атаку пошли краснодарцы, но разыграли мяч там не лучшим образом, упустив его за боковую линию.

2' Сумбурная игра наблюдается на стартовых секундах в центре поля. Обе команды стараются запугать соперников прессингом.