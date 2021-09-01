  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
 
Позже

Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Комличенко Николай 2 (1) 0.33
2. Хасимото Кэнто 1 0.17
3. Глебов Данил 1 0.17
4. Полоз Дмитрий 1 0.17
5. Осипенко Максим 1 0.17
6. Баштуш Бартоломеу 0 0
7. Фольмер Кирилл 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кордоба Джон 5 (1) 0.83
2. Де Вильена Тонни 2 0.33
3. Кабелла Реми 1 0.17
4. Ионов Алексей 1 0.17
5. Газинский Юрий 1 0.17
6. Спайич Урош 1 0.17
7. Классон Виктор 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Терентьев Денис 2 0
2. Хаджикадунич Деннис 2 0
3. Мамаев Павел 1 0
4. Полоз Дмитрий 1 0
5. Байрамян Хорен 1 0
6. Баштуш Бартоломеу 1 0
7. Осипенко Максим 1 0
8. Калинин Игорь 1 0
9. Норманн Матиас 1 0
10. Сухомлинов Данила 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Черников Александр 4 0
2. Кабелла Реми 2 0
3. Газинский Юрий 2 0
4. Петров Сергей 1 0
5. Классон Виктор 1 0
6. Де Вильена Тонни 1 0
7. Кордоба Джон 1 0
8. Рамирес Кристиан 1 0
9. Сперцян Эдуард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Краснодар 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 0 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Урал 1:1 Ростов Нижний Новгород 1:2 Ростов Ростов 1:3 ЦСКА Москва Химки 1:1 Ростов
Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин
Краснодар Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Рубин 1:3 Краснодар Краснодар 2:0 Рубин Локомотив Москва 2:1 Краснодар Краснодар 3:2 Арсенал Тула
Зенит 3:2 Краснодар Краснодар 0:1 Химки Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар

Последние игры между собой

Ростов: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Краснодар: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Ростов 1:3 Краснодар Премьер-лига Ростов 0:2 Краснодар Товарищеские матчи Краснодар 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 0:1 Ростов Товарищеские матчи Краснодар 1:0 Ростов Товарищеские матчи Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:0 Ростов Кубок «Париматч» Премьер Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Ростов 1:0 Краснодар Кубок Краснодар 2:2 Ростов Кубок Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 7 14
2. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Сочи Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
4. Локомотив Москва Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5. Рубин Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Краснодар Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7. ЦСКА Москва Заявка 6 3 0 3 8 - 6 9
8. Ахмат Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
9. Нижний Новгород Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
11. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
12. Химки Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Ростов Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Арсенал Тула Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Урал Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Нижний Новгород Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
13. ЦСКА Москва Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
2. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
3. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
4. Уфа Агаларов Гамид 5 1 0
5. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
    ⚽ Смотрите бесплатно видеотрансляцию матча "Краснодара" на сайте спонсора команды букмекера WinLine
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2021, осталось 2 дня 17 часов 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 67
Ростов 14.9% (10)
X 37.3% (25)
Краснодар 47.8% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Краснодар
3.41
3.75
2.25
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Ростов - Краснодар онлайн


Прогнозы на матч Ростов - Краснодар

Исход игры
Ростов
14.9% (10)
Ничья
37.3% (25)
Краснодар
47.8% (32)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (38)
Меньше
42.42% (28)
Обе команды забьют
Да
90.91% (60)
Нет
9.09% (6)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
38.8% (26)
1:1 Ничья
32.8% (22)
2:1 Ростов
11.9% (8)
0:1 Краснодар
6% (4)
2:2 Ничья
4.5% (3)
1:0 Ростов
3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 