Россия: Премьер-лига 2021-2022
Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
Краснодар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Комличенко Николай
|2 (1)
|0.33
|2.
|Хасимото Кэнто
|1
|0.17
|3.
|Глебов Данил
|1
|0.17
|4.
|Полоз Дмитрий
|1
|0.17
|5.
|Осипенко Максим
|1
|0.17
|6.
|Баштуш Бартоломеу
|0
|0
|7.
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кордоба Джон
|5 (1)
|0.83
|2.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.33
|3.
|Кабелла Реми
|1
|0.17
|4.
|Ионов Алексей
|1
|0.17
|5.
|Газинский Юрий
|1
|0.17
|6.
|Спайич Урош
|1
|0.17
|7.
|Классон Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терентьев Денис
|2
|0
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|3.
|Мамаев Павел
|1
|0
|4.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|5.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|6.
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0
|7.
|Осипенко Максим
|1
|0
|8.
|Калинин Игорь
|1
|0
|9.
|Норманн Матиас
|1
|0
|10.
|Сухомлинов Данила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Черников Александр
|4
|0
|2.
|Кабелла Реми
|2
|0
|3.
|Газинский Юрий
|2
|0
|4.
|Петров Сергей
|1
|0
|5.
|Классон Виктор
|1
|0
|6.
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|7.
|Кордоба Джон
|1
|0
|8.
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|9.
|Сперцян Эдуард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Краснодар
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +6 =3 -11Урал 1:1 Ростов Нижний Новгород 1:2 Ростов Ростов 1:3 ЦСКА Москва Химки 1:1 Ростов
Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин
Краснодар Последние 20 матчей: +7 =3 -10Рубин 1:3 Краснодар Краснодар 2:0 Рубин Локомотив Москва 2:1 Краснодар Краснодар 3:2 Арсенал Тула
Зенит 3:2 Краснодар Краснодар 0:1 Химки Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар
Последние игры между собой
Ростов: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Краснодар: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Краснодар 0:1 Ростов Товарищеские матчи Краснодар 1:0 Ростов Товарищеские матчи Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:0 Ростов Кубок «Париматч» Премьер Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Ростов 1:0 Краснодар Кубок Краснодар 2:2 Ростов Кубок Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 7
|14
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Сочи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 6
|9
|8.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|Урал
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ахмат
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|2.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|3.
|Зенит
|Азмун Сердар
|5
|1
|0
|4.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|5
|1
|0
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Краснодар
Исход игры
Ростов
14.9% (10)
Ничья
37.3% (25)
Краснодар
47.8% (32)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (38)
Меньше
42.42% (28)
Обе команды забьют
Да
90.91% (60)
Нет
9.09% (6)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
38.8% (26)
1:1 Ничья
32.8% (22)
2:1 Ростов
11.9% (8)
0:1 Краснодар
6% (4)
2:2 Ничья
4.5% (3)
1:0 Ростов
3% (2)
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