Россия: Премьер-лига 2021-2022
Нижний Новгород
Позже
Стадион: Нижний Новгород
Арсенал Тула
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Козлов Алексей
|2
|0.29
|2.
|Горбунов Игорь
|2
|0.29
|3.
|Калинский Николай
|1
|0.14
|4.
|Гоцук Кирилл
|1
|0.14
|5.
|Сулейманов Тимур
|1
|0.14
|6.
|Кечкеш Акош
|1
|0.14
|7.
|Эннин Ричи
|0
|0
|8.
|Ткачук Денис
|0
|0
|9.
|Масоэро Лукас
|0
|0
|10.
|Пенчиков Даниил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Луценко Евгений
|2
|0.29
|2.
|Хлусевич Даниил
|2
|0.29
|3.
|Ткачёв Сергей
|1
|0.14
|4.
|Марков Евгений
|1
|0.14
|5.
|Степанов Данил
|1
|0.14
|6.
|Новосельцев Иван
|1
|0.14
|7.
|Давиташвили Зурико
|1
|0.14
|8.
|Смольников Игорь
|0
|0
|9.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|10.
|Суханов Артём Романович
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Масоэро Лукас
|3
|1
|2.
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|3.
|Ткачук Денис
|2
|0
|4.
|Сапета Александр
|1
|0
|5.
|Калинский Николай
|1
|0
|6.
|Горбунов Игорь
|1
|0
|7.
|Гоцук Кирилл
|1
|0
|8.
|Каккоев Никита
|1
|0
|9.
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|10.
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Смольников Игорь
|3
|0
|2.
|Новосельцев Иван
|3
|0
|3.
|Сокол Артём
|1
|1
|4.
|Марков Евгений
|2
|0
|5.
|Костадинов Георги
|2
|0
|6.
|Коченков Антон
|1
|0
|7.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|8.
|Панченко Кирилл
|1
|0
|9.
|Радакович Урош
|1
|0
|10.
|Гулиев Аяз
|1
|0
|11.
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|12.
|Бьорнстрем Аксель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нижний Новгород
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|Арсенал Тула
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +10 =3 -7Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород Химки 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Ростов Нижний Новгород 1:2 Уфа
Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Урал 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +4 =2 -14Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Краснодар 3:2 Арсенал Тула
Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Арсенал Тула 0:3 Рубин Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Арсенал Тула 1:0 Карабах Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 5
|15
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|4.
|Рубин
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|10.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Ростов
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 15
|5
|16.
|Урал
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ахмат
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|2.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|6
|1
|0
|3.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|4.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
|5.
|Зенит
|Азмун Сердар
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
|4.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|5.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
Прогнозы на матч Нижний Новгород - Арсенал Тула
Исход игры
Нижний Новгород
47.1% (24)
Ничья
39.2% (20)
Арсенал Тула
13.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
44% (22)
Меньше
56% (28)
Обе команды забьют
Да
82% (41)
Нет
18% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (19)
2:1 Нижний Новгород
29.4% (15)
1:0 Нижний Новгород
13.7% (7)
1:2 Арсенал Тула
11.8% (6)
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