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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Нижний Новгород
 
Позже

Стадион:
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Козлов Алексей 2 0.29
2. Горбунов Игорь 2 0.29
3. Калинский Николай 1 0.14
4. Гоцук Кирилл 1 0.14
5. Сулейманов Тимур 1 0.14
6. Кечкеш Акош 1 0.14
7. Эннин Ричи 0 0
8. Ткачук Денис 0 0
9. Масоэро Лукас 0 0
10. Пенчиков Даниил 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луценко Евгений 2 0.29
2. Хлусевич Даниил 2 0.29
3. Ткачёв Сергей 1 0.14
4. Марков Евгений 1 0.14
5. Степанов Данил 1 0.14
6. Новосельцев Иван 1 0.14
7. Давиташвили Зурико 1 0.14
8. Смольников Игорь 0 0
9. Пантелеев Владислав 0 0
10. Суханов Артём Романович 0 0

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Масоэро Лукас 3 1
2. Нигматуллин Артур 2 0
3. Ткачук Денис 2 0
4. Сапета Александр 1 0
5. Калинский Николай 1 0
6. Горбунов Игорь 1 0
7. Гоцук Кирилл 1 0
8. Каккоев Никита 1 0
9. Сулейманов Тимур 1 0
10. Юлдошев Иброгимхалил 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Смольников Игорь 3 0
2. Новосельцев Иван 3 0
3. Сокол Артём 1 1
4. Марков Евгений 2 0
5. Костадинов Георги 2 0
6. Коченков Антон 1 0
7. Бурлак Тарас 1 0
8. Панченко Кирилл 1 0
9. Радакович Урош 1 0
10. Гулиев Аяз 1 0
11. Хлусевич Даниил 1 0
12. Бьорнстрем Аксель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)
 Арсенал Тула 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 0 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород Химки 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Ростов Нижний Новгород 1:2 Уфа
Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Урал 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Краснодар 3:2 Арсенал Тула
Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Арсенал Тула 0:3 Рубин Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Арсенал Тула 1:0 Карабах Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2. Сочи Заявка 7 5 0 2 12 - 5 15
3. Локомотив Москва Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
4. Рубин Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Нижний Новгород Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
7. Краснодар Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
8. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
9. Спартак Москва Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
10. Ахмат Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Ростов Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
13. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
14. Уфа Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
15. Арсенал Тула Заявка 7 1 2 4 9 - 15 5
16. Урал Заявка 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Краснодар Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
8. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Химки Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
2. Уфа Агаларов Гамид 6 1 0
3. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
4. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
5. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
4. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
5. Краснодар Черников Александр 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Нижний Новгород 47.1% (24)
    X 39.2% (20)
    Арсенал Тула 13.7% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нижний Новгород
    Ничья
    Арсенал Тула
    2.62
    3.34
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нижний Новгород - Арсенал Тула онлайн


    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Арсенал Тула

    Исход игры
    Нижний Новгород
    47.1% (24)
    Ничья
    39.2% (20)
    Арсенал Тула
    13.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    44% (22)
    Меньше
    56% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    82% (41)
    Нет
    18% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.3% (19)
    2:1 Нижний Новгород
    29.4% (15)
    1:0 Нижний Новгород
    13.7% (7)
    1:2 Арсенал Тула
    11.8% (6)
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