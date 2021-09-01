Россия: Премьер-лига 2021-2022
Сочи
Позже
Стадион: Фишт
Динамо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попов Ивелин
|3
|0.43
|2.
|Нобоа Кристиан
|2 (1)
|0.29
|3.
|Барсов Максим
|2
|0.29
|4.
|Юсупов Артур
|1
|0.14
|5.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0.14
|6.
|Дуганджич Марко
|1
|0.14
|7.
|Касьерра Матео
|1
|0.14
|8.
|Бурмистров Никита
|0
|0
|9.
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|10.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|11.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|4 (3)
|0.57
|2.
|Шиманьски Себастиан
|3
|0.43
|3.
|Тюкавин Константин
|2
|0.29
|4.
|Захарян Арсен
|1
|0.14
|5.
|Макаров Денис
|1
|0.14
|6.
|Скопинцев Дмитрий
|0
|0
|7.
|Моро Никола
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|2
|0
|2.
|Джанаев Сослан
|2
|0
|3.
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|4.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|5.
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|6.
|Терехов Сергей
|1
|0
|7.
|Родригао
|1
|0
|8.
|Дуганджич Марко
|1
|0
|9.
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|10.
|Барач Матео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лашальт Диего
|3
|0
|2.
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|3.
|Ордец Иван
|2
|0
|4.
|Варела Гильермо
|2
|0
|5.
|Фомин Даниил
|2
|0
|6.
|Скопинцев Дмитрий
|2
|0
|7.
|Шиманьски Себастиан
|2
|0
|8.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|9.
|Макаров Денис
|1
|0
|10.
|Захарян Арсен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|Динамо Москва
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +12 =2 -6Сочи 3:1 Уфа Спартак Москва 1:2 Сочи Крылья Советов 1:0 Сочи Сочи 3:0 Химки
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Динамо Москва Ахмат 2:1 Динамо Москва
Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва
Последние игры между собой
Сочи: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Динамо Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 5
|15
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|4.
|Рубин
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|10.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Ростов
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 15
|5
|16.
|Урал
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Сочи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ахмат
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|2.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|6
|1
|0
|3.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|4.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
|5.
|Зенит
|Азмун Сердар
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
|4.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|5.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Динамо Москва
Исход игры
Сочи
31.3% (15)
Ничья
43.8% (21)
Динамо Москва
25% (12)
Тотал 2.5
Больше
51.06% (24)
Меньше
48.94% (23)
Обе команды забьют
Да
89.36% (42)
Нет
10.64% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (18)
2:1 Сочи
20.8% (10)
1:2 Динамо Москва
20.8% (10)
2:2 Ничья
6.3% (3)
2:0 Сочи
4.2% (2)
1:0 Сочи
4.2% (2)
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