Йовичич получил мяч справа перед штрафной площадью "Локомотива", смог вы итоге нанести удар по воротам, но попал в соперника.

И вновь врачи появились на поле. Бека оказался на газоне, это Гаджимурадов весьма жёстко сыграл в отборе.

Пошла последняя пятиминутка первого тайма. Привели в порядок Беку, встреча продолжилась. Бикфалви неплохо по левому флангу прорывался, но Едвай его уронил.

Йовичич слева со штрафного неплохо навесил к линии вратарской площади, но получилось точно на голову защитнику "Локомотива". Попытка вновь вернуть мяч к воротам, но получилось уже точно в руки Гилерме.

Арсен Адамов получил карточку. Бека выставлял ногу, пытаясь сыграть в отборе, но до игрока "Урала" не дотянулся, хотят тот весьма эффектно на газон завалился. Предупреждение за симуляцию.

37' Порядка 10-ти минут осталось до конца первого тайма. Много у нас нарушений, часто врачи на поле появляются.

35' Едваю досталось в борьбе с Бикфалви. Жестковато играет нападающий "Урала", а ведь карточка у него уже есть.

34' Сильянов сейчас грамотно поставил корпус в обороне, не дав перехватившему мяч Егорычеву к воротам рвануть. Нарушил в итоге правила игрок "Урала", толкнув оппонента в спину.

33' Первая карточка в нашем матче. Эрик Бикфалви в центральном круге в подкате сзади уложил на газон игрока "Локомотива".

32' В быструю атаку смогли убежать игроки "Урала", и если по флангу Йовичича не пустили, то Мишкичу удалось пробить с дальней дистанции. Неточно получилось - выше перекладины мяч пролетел.

31' Полчаса команды провели на поле, по-прежнему 0:0 на табло. "Локомотив" атакует опаснее, а вот "Урал" пока без угроз владениям Гилерме обходится.

29' Контратака "Локомотива", Смолов наносил удар после входа в штрафную площадь, удалось Помазуну мяч поймать.

28' Возобновилась игра, привели врачи в порядок Адамова. "Урал" вновь старается мяч контролировать, но при этом как-то потревожить Гилерме пока не получается.

26' Арсен Адамов получил повреждение, именно он пытался накрыть сейчас Камано. Врачи "Урала" появились на поле.

25' Вновь неплохо атакует "Локомотив", Лисакович справа отыграл в штрафную на Камано, который из-под защитника пробил по воротам, но Помазун успел ближний угол закрыть и мяч отбил.

24' Середина первого тайма у нас идёт. Несколько приличных моментов создали игроки "Локомотива", и теперь вновь хозяева стараются контролировать мяч на половине поля соперника.

22' Смолов исполнил штрафной удар, метил он в дальний угол, но мяч пролетел в итоге рядом со штангой!

21' Хороший штрафной заработали футболисты "Локомотива", стенка стояла на линии штрафной, а мяч стоял немного правее центра. Смотрим, может получиться опасно!

20' Лисакович оказался на газоне, неприятная накладка тут получилась в борьбе за мяч. Врачи "Локомотива" вынуждены появиться. Пауза у нас в игре.

19' Хорошая атака "Локомотива"! Прострел с правого фланга последовал от Лисаковича, но до мяча не смогли добраться ни Смолов, ни Камано! Атака продолжилась, и Смолов издали удар наносил, но в створ не попал!

18' Пауза у нас в игре. Тикнизян сзади влетел в голеностоп Гаджимуражову. Неприятный стык получился.

17' Перешли в атаку игроки "Урала", Адамов выполнял длинный заброс в штрафную площадь соперника, но получилось очень неточно. Бикфалви не имел тут шансов добраться до мяча.

16' Неплохо огрызнулся "Локомотив", и только точности не хватило в выгодной позиции защитнику гостевой команды.

15' Угловой "Локомотив" заработал в контратаке, Марадишвили навесил справа на ближнюю штангу, Кузьмичев не успел за Пабло, который с подступов к вратарской головой смог пробить! Рядом со штангой!

14' Перешли игроки "Урала" на половину поля соперника, даже можно обозначить это как небольшое преимущество. Неплохо комбинируют футболисты хозяев.

13' Бека нарушил правила в центральном круге, Мамину досталось. Хозяева мяч разыграли, последовал навес в штрафную площадь с левого фланга, выбили мяч гости.

12' Пока без моментов у нас обходится игра. Ударов по воротам мы не видели, вратари пока отдыхают.

11' "Урал" пошёл в атаку по правому флангу, удалось выиграть аут футболистам хозяев.

10' Смолов сделал неудачную передачу на Лисаковича. Тут во-первых и передача получилась слишком сильной, а во-вторых, Виталий даже не пошёл на этот пас.

9' Смолов получил мяч на правом фланге, вроде и удалось уйти от Кузьмичева, но вот передача в штрафную площадь не получилась, за лицевую улетел мяч у форварда "Локомотива".

8' Шалимов уже вовсю управляет своими футболистами около бровки поля, "Урал" вновь оказался около чужой штрафной площади, но неудачный розыгрыш завершился аутом в пользу москвичей.

6' В офсайде оказались футболисты "Урала" на левом фланге, это первая попытка хозяев приблизиться к штрафной площади соперника.

5' Пока не получается у "Урала" перейти на половину поля соперника, но и "Локомотив" пока ничего опасного создать не смог. Много борьбы в центре наблюдаем.

4' Адамов в обороне внимательно сыграл, успел выбить мяч в аут, опередив Камано.

3' С большим желанием начали поединок футболисты "Урала", неплохо двигается мяч у футболистов хозяев. Николич пока задумчиво наблюдает за происходящим.

2' Бикфалви жёстко пошёл в отбор, в итоге на газоне оказался Бека.