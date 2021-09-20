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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Урал
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Локомотив Москва
0'
33' Желтая карточка
Бикфалви Эрик
43' Желтая карточка
Адамов Арсен
44'
1
Помазун
Илья
95
Адамов
Арсен
25
Кузьмичев
Иван
29
Мамин
Артём
15
Кулаков
Денис
18
Йовичич
Бранко
19
Мишкич
Даниэль
24
Колесниченко
Кирилл
11
Гаджимурадов
Рамазан
5
Егорычев
Андрей
10
Бикфалви
Эрик
1
Гилерме
Маринато
45
Сильянов
Александр
3
Кастро
Пабло
16
Едвай
Тин
6
Баринов
Дмитрий
8
Бека
Алексис
71
Тикнизян
Наир
5
Марадишвили
Константин
88
Лисакович
Виталий
9
Смолов
Фёдор
25
Камано
Франсуа
Урал
3-4-2-1
Локомотив Москва
4-4-2

Ход матча

33'
Бикфалви Эрик
 
43'
Адамов Арсен
 

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панюков Андрей 1 0.13
2. Максименко Артём 1 0.13
3. Бикфалви Эрик 0 0
4. Мишкич Даниэль 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 6 (1) 0.75
2. Жемалетдинов Рифат 3 0.38
3. Камано Франсуа 2 0.25
4. Лисакович Виталий 1 0.13
5. Куликов Даниил 0 0
6. Крыховяк Гжегож 0 0
7. Миранчук Антон 0 0
8. Мурило Серкейра 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Бикфалви Эрик 3 1
2. Герасимов Алексей 3 0
3. Годзюр Ярослав 1 0
4. Рыков Владимир 1 0
5. Мишкич Даниэль 1 0
6. Йовичич Бранко 1 0
7. Ибрахимай Илльдрен 1 0
8. Гаджимурадов Рамазан 1 0
9. Егорычев Андрей 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Баринов Дмитрий 4 2
2. Куликов Даниил 3 0
3. Рыбус Мацей 2 0
4. Зе Луиш Жозе 2 0
5. Кастро Пабло 2 0
6. Жемалетдинов Рифат 2 0
7. Камано Франсуа 2 0
8. Гилерме Маринато 1 0
9. Живоглядов Дмитрий 1 0
10. Едвай Тин 1 0
11. Лисакович Виталий 1 0
12. Магкеев Станислав 1 0
13. Мурило Серкейра 1 0
14. Бека Алексис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Локомотив Москва 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 41.67% (5)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Рубин 4:0 Урал Урал 1:1 Ростов Урал 0:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:0 Урал
Сочи 2:0 Урал Урал 1:1 Нижний Новгород Урал 0:3 Краснодар Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Урал Урал 2:0 Рубин Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 1:0 Ростов Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Локомотив Москва 1:1 Марсель Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 2:1 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Зенит Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов

Последние игры между собой

Урал: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 12
Локомотив Москва: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 2
Локомотив Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Урал Премьер-лига
Локомотив Москва 1:0 Урал Кубок Урал 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 0:2 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 1:1 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Урал Премьер-лига Урал 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2. Локомотив Москва 0:0 Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
3. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Сочи Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
5. Рубин Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
6. Краснодар Заявка 8 4 1 3 14 - 9 13
7. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
8. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
9. Спартак Москва Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
10. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Ахмат Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Уфа Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
13. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
14. Ростов Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
15. Химки Заявка 8 1 3 4 8 - 15 6
16. Урал 0:0 Заявка 8 0 3 5 2 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Локомотив Москва 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Нижний Новгород Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Урал 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
5. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Локомотив Москва 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
15. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16. Урал 0:0 Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Ахмат Нижич Зоран 4 1
3. Урал Бикфалви Эрик 3 1
4. Зенит Кузяев Далер 3 1
5. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    43'
    Арсен Адамов получил карточку. Бека выставлял ногу, пытаясь сыграть в отборе, но до игрока "Урала" не дотянулся, хотят тот весьма эффектно на газон завалился. Предупреждение за симуляцию.
  • 42'
    Йовичич слева со штрафного неплохо навесил к линии вратарской площади, но получилось точно на голову защитнику "Локомотива". Попытка вновь вернуть мяч к воротам, но получилось уже точно в руки Гилерме.
  • Фол, нарушение
    41'
    Пошла последняя пятиминутка первого тайма. Привели в порядок Беку, встреча продолжилась. Бикфалви неплохо по левому флангу прорывался, но Едвай его уронил.
  • 39'
    И вновь врачи появились на поле. Бека оказался на газоне, это Гаджимурадов весьма жёстко сыграл в отборе.
  • 38'
    Йовичич получил мяч справа перед штрафной площадью "Локомотива", смог вы итоге нанести удар по воротам, но попал в соперника.
  • 37'
    Порядка 10-ти минут осталось до конца первого тайма. Много у нас нарушений, часто врачи на поле появляются.
  • Фол, нарушение
    35'
    Едваю досталось в борьбе с Бикфалви. Жестковато играет нападающий "Урала", а ведь карточка у него уже есть.
  • Фол, нарушение
    34'
    Сильянов сейчас грамотно поставил корпус в обороне, не дав перехватившему мяч Егорычеву к воротам рвануть. Нарушил в итоге правила игрок "Урала", толкнув оппонента в спину.
  • Желтая карточка
    33'
    Первая карточка в нашем матче. Эрик Бикфалви в центральном круге в подкате сзади уложил на газон игрока "Локомотива".
  • 32'
    В быструю атаку смогли убежать игроки "Урала", и если по флангу Йовичича не пустили, то Мишкичу удалось пробить с дальней дистанции. Неточно получилось - выше перекладины мяч пролетел.
  • 31'
    Полчаса команды провели на поле, по-прежнему 0:0 на табло. "Локомотив" атакует опаснее, а вот "Урал" пока без угроз владениям Гилерме обходится.
  • 29'
    Контратака "Локомотива", Смолов наносил удар после входа в штрафную площадь, удалось Помазуну мяч поймать.
  • 28'
    Возобновилась игра, привели врачи в порядок Адамова. "Урал" вновь старается мяч контролировать, но при этом как-то потревожить Гилерме пока не получается.
  • 26'
    Арсен Адамов получил повреждение, именно он пытался накрыть сейчас Камано. Врачи "Урала" появились на поле.
  • 25'
    Вновь неплохо атакует "Локомотив", Лисакович справа отыграл в штрафную на Камано, который из-под защитника пробил по воротам, но Помазун успел ближний угол закрыть и мяч отбил.
  • 24'
    Середина первого тайма у нас идёт. Несколько приличных моментов создали игроки "Локомотива", и теперь вновь хозяева стараются контролировать мяч на половине поля соперника.
  • Опасный момент
    22'
    Смолов исполнил штрафной удар, метил он в дальний угол, но мяч пролетел в итоге рядом со штангой!
  • 21'
    Хороший штрафной заработали футболисты "Локомотива", стенка стояла на линии штрафной, а мяч стоял немного правее центра. Смотрим, может получиться опасно!
  • 20'
    Лисакович оказался на газоне, неприятная накладка тут получилась в борьбе за мяч. Врачи "Локомотива" вынуждены появиться. Пауза у нас в игре.
  • 19'
    Хорошая атака "Локомотива"! Прострел с правого фланга последовал от Лисаковича, но до мяча не смогли добраться ни Смолов, ни Камано! Атака продолжилась, и Смолов издали удар наносил, но в створ не попал!
  • Фол, нарушение
    18'
    Пауза у нас в игре. Тикнизян сзади влетел в голеностоп Гаджимуражову. Неприятный стык получился.
  • 17'
    Перешли в атаку игроки "Урала", Адамов выполнял длинный заброс в штрафную площадь соперника, но получилось очень неточно. Бикфалви не имел тут шансов добраться до мяча.
  • 16'
    Неплохо огрызнулся "Локомотив", и только точности не хватило в выгодной позиции защитнику гостевой команды.
  • Опасный момент
    15'
    Угловой "Локомотив" заработал в контратаке, Марадишвили навесил справа на ближнюю штангу, Кузьмичев не успел за Пабло, который с подступов к вратарской головой смог пробить! Рядом со штангой!
  • 14'
    Перешли игроки "Урала" на половину поля соперника, даже можно обозначить это как небольшое преимущество. Неплохо комбинируют футболисты хозяев.
  • Фол, нарушение
    13'
    Бека нарушил правила в центральном круге, Мамину досталось. Хозяева мяч разыграли, последовал навес в штрафную площадь с левого фланга, выбили мяч гости.
  • 12'
    Пока без моментов у нас обходится игра. Ударов по воротам мы не видели, вратари пока отдыхают.
  • 11'
    "Урал" пошёл в атаку по правому флангу, удалось выиграть аут футболистам хозяев.
  • 10'
    Смолов сделал неудачную передачу на Лисаковича. Тут во-первых и передача получилась слишком сильной, а во-вторых, Виталий даже не пошёл на этот пас.
  • 9'
    Смолов получил мяч на правом фланге, вроде и удалось уйти от Кузьмичева, но вот передача в штрафную площадь не получилась, за лицевую улетел мяч у форварда "Локомотива".
  • 8'
    Шалимов уже вовсю управляет своими футболистами около бровки поля, "Урал" вновь оказался около чужой штрафной площади, но неудачный розыгрыш завершился аутом в пользу москвичей.
  • Офсайд
    6'
    В офсайде оказались футболисты "Урала" на левом фланге, это первая попытка хозяев приблизиться к штрафной площади соперника.
  • 5'
    Пока не получается у "Урала" перейти на половину поля соперника, но и "Локомотив" пока ничего опасного создать не смог. Много борьбы в центре наблюдаем.
  • 4'
    Адамов в обороне внимательно сыграл, успел выбить мяч в аут, опередив Камано.
  • 3'
    С большим желанием начали поединок футболисты "Урала", неплохо двигается мяч у футболистов хозяев. Николич пока задумчиво наблюдает за происходящим.
  • Фол, нарушение
    2'
    Бикфалви жёстко пошёл в отбор, в итоге на газоне оказался Бека.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Урала". В оранжевой форме сегодня будет играть команда хозяев, а "Локомотив" сыграет в белом.
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    43'
    Адамов Арсен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Бикфалви Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Урал 0:0 Локомотив Москва онлайн


Прогнозы на матч Урал 0:0 Локомотив Москва

Исход игры
Урал
1.9% (3)
Ничья
9.3% (15)
Локомотив Москва
88.9% (144)
Тотал 2.5
Больше
39.46% (58)
Меньше
60.54% (89)
Обе команды забьют
Да
44.22% (65)
Нет
55.78% (82)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
27.2% (44)
0:1 Локомотив Москва
25.9% (42)
0:2 Локомотив Москва
21.6% (35)
1:1 Ничья
6.8% (11)
1:3 Локомотив Москва
4.3% (7)
0:3 Локомотив Москва
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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