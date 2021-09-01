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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Урал
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панюков Андрей 1 0.14
2. Максименко Артём 1 0.14
3. Бикфалви Эрик 0 0
4. Мишкич Даниэль 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 6 (1) 0.86
2. Жемалетдинов Рифат 3 0.43
3. Камано Франсуа 2 0.29
4. Лисакович Виталий 1 0.14
5. Куликов Даниил 0 0
6. Крыховяк Гжегож 0 0
7. Миранчук Антон 0 0
8. Мурило Серкейра 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Бикфалви Эрик 2 1
2. Герасимов Алексей 3 0
3. Годзюр Ярослав 1 0
4. Рыков Владимир 1 0
5. Мишкич Даниэль 1 0
6. Йовичич Бранко 1 0
7. Ибрахимай Илльдрен 1 0
8. Гаджимурадов Рамазан 1 0
9. Егорычев Андрей 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Баринов Дмитрий 4 2
2. Куликов Даниил 3 0
3. Рыбус Мацей 2 0
4. Зе Луиш Жозе 2 0
5. Кастро Пабло 2 0
6. Жемалетдинов Рифат 2 0
7. Камано Франсуа 2 0
8. Гилерме Маринато 1 0
9. Живоглядов Дмитрий 1 0
10. Едвай Тин 1 0
11. Лисакович Виталий 1 0
12. Магкеев Станислав 1 0
13. Мурило Серкейра 1 0
14. Бека Алексис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Локомотив Москва 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 41.67% (5)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Рубин 4:0 Урал Урал 1:1 Ростов Урал 0:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:0 Урал
Сочи 2:0 Урал Урал 1:1 Нижний Новгород Урал 0:3 Краснодар Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Урал Урал 2:0 Рубин Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 1:0 Ростов Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Локомотив Москва 1:1 Марсель Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 2:1 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Зенит Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов

Последние игры между собой

Урал: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 12
Локомотив Москва: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 2
Локомотив Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Урал Премьер-лига
Локомотив Москва 1:0 Урал Кубок Урал 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 0:2 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 1:1 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Урал Премьер-лига Урал 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2. Сочи Заявка 7 5 0 2 12 - 5 15
3. Локомотив Москва Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
4. Рубин Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Нижний Новгород Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
7. Краснодар Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
8. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
9. Спартак Москва Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
10. Ахмат Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Ростов Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
13. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
14. Уфа Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
15. Арсенал Тула Заявка 7 1 2 4 9 - 15 5
16. Урал Заявка 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Краснодар Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
8. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Химки Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
2. Уфа Агаларов Гамид 6 1 0
3. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
4. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
5. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
4. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
5. Краснодар Черников Александр 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 сентября 2021, осталось 2 дня 6 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Урал 0% (0)
    X 10.8% (7)
    Локомотив Москва 89.2% (58)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Локомотив Москва
    4.55
    3.85
    1.92
    Все Коэффициенты
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    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Урал - Локомотив Москва онлайн


    Прогнозы на матч Урал - Локомотив Москва

    Исход игры
    Урал
    0% (0)
    Ничья
    10.8% (7)
    Локомотив Москва
    89.2% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.23% (32)
    Меньше
    50.77% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    55.38% (36)
    Нет
    44.62% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    36.9% (24)
    0:1 Локомотив Москва
    23.1% (15)
    0:2 Локомотив Москва
    18.5% (12)
    1:1 Ничья
    9.2% (6)
    1:3 Локомотив Москва
    7.7% (5)
    0:3 Локомотив Москва
    3.1% (2)
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