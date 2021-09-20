Россия: Премьер-лига 2021-2022
Рубин
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Казань Арена
Зенит
22
Дюпин
Юрий
14
Кузяев
Далер
11
Клаудиньо
22
Дзюба
Артём
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Семак Сергей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрейер Андерс
|3
|0.38
|2.
|Ин-Бом Хван
|2
|0.25
|3.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.13
|4.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.13
|5.
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.13
|6.
|Йевтич Дарко
|1
|0.13
|7.
|Самошников Илья
|1
|0.13
|8.
|Костюков Михаил
|0
|0
|9.
|Бакаев Солтмурад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ерохин Александр
|5
|0.63
|2.
|Азмун Сердар
|5 (1)
|0.63
|3.
|Вендел Маркус
|2
|0.25
|4.
|Сутормин Алексей
|2 (2)
|0.25
|5.
|Малком Филипе
|2
|0.25
|6.
|Дзюба Артём
|0
|0
|7.
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|8.
|Кузяев Далер
|0
|0
|9.
|Дуглас Сантос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зотов Георгий
|3
|0
|2.
|Бегич Сильвие
|3
|0
|3.
|Уремович Филип
|3
|0
|4.
|Абильдгор Оливер
|3
|0
|5.
|Самошников Илья
|2
|0
|6.
|Ин-Бом Хван
|2
|0
|7.
|Шатов Олег
|1
|0
|8.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|9.
|Деспотович Джордже
|1
|0
|10.
|Зуев Александр
|1
|0
|11.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|12.
|Онугха Герман
|1
|0
|13.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|14.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кузяев Далер
|3
|1
|2.
|Вендел Маркус
|2
|0
|3.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|4.
|Ловрен Деян
|1
|0
|5.
|Азмун Сердар
|1
|0
|6.
|Малком Филипе
|1
|0
|7.
|Круговой Данил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|Зенит
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|0
|12.5% (2)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +10 =4 -6Рубин 4:0 Урал Рубин 1:3 Краснодар Краснодар 2:0 Рубин Химки 1:1 Рубин
Рубин 1:1 Крылья Советов Рубин 0:1 Ракув Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва
Зенит Последние 20 матчей: +13 =6 -1Челси 1:0 Зенит Зенит 3:1 Ахмат Зенит 1:0 ЦСКА Москва Уфа 1:1 Зенит
Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит
Последние игры между собой
Рубин: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Зенит: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Зенит Премьер-лига Рубин 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Рубин Премьер-лига Зенит 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 6:2 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Зенит Премьер-лига Рубин 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига Зенит 0:2 Рубин Суперкубок Рубин 2:2 Зенит Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 8
|18
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|5.
|Рубин
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Зенит
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|5.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Рубин
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|5.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин 0:0 Зенит
Исход игры
Рубин
11.9% (23)
Ничья
23.8% (46)
Зенит
64.2% (124)
Тотал 2.5
Больше
57.24% (83)
Меньше
42.76% (62)
Обе команды забьют
Да
81.38% (118)
Нет
18.62% (27)
Популярный счёт
1:2 Зенит
31.6% (61)
1:1 Ничья
18.1% (35)
0:1 Зенит
8.3% (16)
2:1 Рубин
4.7% (9)
0:2 Зенит
3.6% (7)
1:3 Зенит
3.6% (7)
2:3 Зенит
2.1% (4)
1:0 Рубин
2.1% (4)
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