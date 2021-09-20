Многовато брака пока что допускают обе команды в комбинационных действиях. Любая передача на обострение перехватывается оборонительными футболистами.

Пас на Малкома прошёл на правый край штрафной площади, который от лицевой линии попытался прострелить вдоль ворот, но ближайшему сопернику удалось отбить мяч на угловой.

Подача углового справа последовала в гущу игроков в штрафной площади хозяев поля, где выше всех выпрыгнул Дзюба и пробил головой, но мяч полетел чуть мимо дальнего угла ворот.

Уремович получил повреждение спины в одном из жёстких единоборств. Похоже, что ему досталось как раз в борьбе с Дзюбой в предыдущем эпизоде. Приходится приглашать на поле медицинскую бригаду, чтобы помочь спортсмену побороть боль.

Самошников с центра поля зачем-то решил забросить мяч в свою штрафную площадку. Дюпин с трудом обработал мяч, после чего был вынужден просто совершать вынос в аут, так как прессингующий соперник был близко.

11' Сутормин подключился к атаке гостей по правому флангу, но прострельную передачу выполнил в противоход сразу трём партнёрам по команде.

10' В ответной атаке Клаудиньо с правого края выполнял навес в штрафную площадку на Дзюбу, который падал в борьбе с защитником, но не нарушали правила против Артёма.

9' Зотов по правому флангу подключился в атаку, получил пас от Хвана, после чего подавал в центр штрафной площади в направлении Хакшабановича, но защитники питерцев сумели не позволить мячу дойти до адресата.

8' Аут на левом фланге атаки заработали казанцы. Самошников вбрасывал мяч непосредственно в чужую штрафную площадку, но там спокойно разобрались защитники "Зенита".

7' Хван достаточно рискованно пошёл в дриблинг на своей половине поля, едва не обрезав свою команду, но всё же в подкате сохранил мяч под своим контролем.

6' "Зенит" в атаке пока что никакой агрессии не проявляет, спокойно привыкая к погодным условиям в столице Татарстана, а также присматриваясь к своим соперникам, которые в турнирной таблице отстают всего на три очка.

5' Отметим, что достаточно холодно в Казани. По разным данным температура воздуха составляет от +3 до +5 градусов по Цельсию.

4' Хвича протащил мяч по левому флангу, откуда пытался сместиться в штрафную площадку, но грузина в чистом подкате сумел остановить Барриос, причём мяч за лицевую линию ушёл именно от Кварацхелии.

3' Леонид Слуцкий в привычном для себя стиле раскачивается в своём кресле. Видно, что очень волнуется главный тренер "рубиновых". Непросто будет его подопечным победить действующего чемпиона страны.

2' Без особого сумбура проходят стартовые секунды встречи. Питерцы катают мяч на своей половине поля, а казанцы не изображают даже видимости какого-либо прессинга.