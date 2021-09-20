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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Зенит
0' 18'
22
Дюпин
Юрий
31
Зотов
Георгий
5
Уремович
Филип
3
Талби
Монтассар
77
Самошников
Илья
28
Абильдгор
Оливер
6
Ин-Бом
Хван
99
Хакшабанович
Сеад
11
Дрейер
Андерс
21
Кварацхелия
Хвича
9
Деспотович
Джордже
1
Крицюк
Станислав
5
Барриос
Вилмар
2
Чистяков
Дмитрий
44
Ракицкий
Ярослав
19
Сутормин
Алексей
14
Кузяев
Далер
8
Вендел
Маркус
3
Дуглас
Сантос
10
Малком
Филипе
11
Клаудиньо
22
Дзюба
Артём
Рубин
4-2-3-1
Зенит
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 3 0.38
2. Ин-Бом Хван 2 0.25
3. Хакшабанович Сеад 1 0.13
4. Кварацхелия Хвича 1 0.13
5. Деспотович Джордже 1 (1) 0.13
6. Йевтич Дарко 1 0.13
7. Самошников Илья 1 0.13
8. Костюков Михаил 0 0
9. Бакаев Солтмурад 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ерохин Александр 5 0.63
2. Азмун Сердар 5 (1) 0.63
3. Вендел Маркус 2 0.25
4. Сутормин Алексей 2 (2) 0.25
5. Малком Филипе 2 0.25
6. Дзюба Артём 0 0
7. Ракицкий Ярослав 0 0
8. Кузяев Далер 0 0
9. Дуглас Сантос 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Зотов Георгий 3 0
2. Бегич Сильвие 3 0
3. Уремович Филип 3 0
4. Абильдгор Оливер 3 0
5. Самошников Илья 2 0
6. Ин-Бом Хван 2 0
7. Шатов Олег 1 0
8. Йевтич Дарко 1 0
9. Деспотович Джордже 1 0
10. Зуев Александр 1 0
11. Хакшабанович Сеад 1 0
12. Онугха Герман 1 0
13. Кварацхелия Хвича 1 0
14. Бакаев Солтмурад 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Кузяев Далер 3 1
2. Вендел Маркус 2 0
3. Оздоев Магомед 1 0
4. Ловрен Деян 1 0
5. Азмун Сердар 1 0
6. Малком Филипе 1 0
7. Круговой Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 20% (2) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 20% (2)
 Зенит 18.75% (3) 6.25% (1) 31.25% (5) 0 12.5% (2) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Рубин 4:0 Урал Рубин 1:3 Краснодар Краснодар 2:0 Рубин Химки 1:1 Рубин
Рубин 1:1 Крылья Советов Рубин 0:1 Ракув Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва
Зенит Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Челси 1:0 Зенит Зенит 3:1 Ахмат Зенит 1:0 ЦСКА Москва Уфа 1:1 Зенит
Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит

Последние игры между собой

Рубин: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Зенит: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Рубин 2:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Рубин Премьер-лига
Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Зенит Премьер-лига Рубин 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Рубин Премьер-лига Зенит 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 6:2 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Зенит Премьер-лига Рубин 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига Зенит 0:2 Рубин Суперкубок Рубин 2:2 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 8 5 3 0 16 - 8 18
2. Локомотив Москва Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
3. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Сочи Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
5. Рубин 0:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
6. Краснодар Заявка 8 4 1 3 14 - 9 13
7. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
8. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
9. Спартак Москва Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
10. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Ахмат Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Уфа Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
13. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
14. Ростов Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
15. Химки Заявка 8 1 3 4 8 - 15 6
16. Урал Заявка 8 0 3 5 2 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Зенит 0:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Нижний Новгород Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Урал Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит 0:0 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
5. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Локомотив Москва Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Рубин 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
15. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Ахмат Нижич Зоран 4 1
3. Урал Бикфалви Эрик 3 1
4. Зенит Кузяев Далер 3 1
5. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Самошников с центра поля зачем-то решил забросить мяч в свою штрафную площадку. Дюпин с трудом обработал мяч, после чего был вынужден просто совершать вынос в аут, так как прессингующий соперник был близко.
  • Травма, повреждение
    15'
    Уремович получил повреждение спины в одном из жёстких единоборств. Похоже, что ему досталось как раз в борьбе с Дзюбой в предыдущем эпизоде. Приходится приглашать на поле медицинскую бригаду, чтобы помочь спортсмену побороть боль.
  • Опасный момент
    14'
    Подача углового справа последовала в гущу игроков в штрафной площади хозяев поля, где выше всех выпрыгнул Дзюба и пробил головой, но мяч полетел чуть мимо дальнего угла ворот.
  • Угловой
    13'
    Пас на Малкома прошёл на правый край штрафной площади, который от лицевой линии попытался прострелить вдоль ворот, но ближайшему сопернику удалось отбить мяч на угловой.
  • 12'
    Многовато брака пока что допускают обе команды в комбинационных действиях. Любая передача на обострение перехватывается оборонительными футболистами.
  • 11'
    Сутормин подключился к атаке гостей по правому флангу, но прострельную передачу выполнил в противоход сразу трём партнёрам по команде.
  • Судья
    10'
    В ответной атаке Клаудиньо с правого края выполнял навес в штрафную площадку на Дзюбу, который падал в борьбе с защитником, но не нарушали правила против Артёма.
  • 9'
    Зотов по правому флангу подключился в атаку, получил пас от Хвана, после чего подавал в центр штрафной площади в направлении Хакшабановича, но защитники питерцев сумели не позволить мячу дойти до адресата.
  • 8'
    Аут на левом фланге атаки заработали казанцы. Самошников вбрасывал мяч непосредственно в чужую штрафную площадку, но там спокойно разобрались защитники "Зенита".
  • 7'
    Хван достаточно рискованно пошёл в дриблинг на своей половине поля, едва не обрезав свою команду, но всё же в подкате сохранил мяч под своим контролем.
  • 6'
    "Зенит" в атаке пока что никакой агрессии не проявляет, спокойно привыкая к погодным условиям в столице Татарстана, а также присматриваясь к своим соперникам, которые в турнирной таблице отстают всего на три очка.
  • 5'
    Отметим, что достаточно холодно в Казани. По разным данным температура воздуха составляет от +3 до +5 градусов по Цельсию.
  • 4'
    Хвича протащил мяч по левому флангу, откуда пытался сместиться в штрафную площадку, но грузина в чистом подкате сумел остановить Барриос, причём мяч за лицевую линию ушёл именно от Кварацхелии.
  • 3'
    Леонид Слуцкий в привычном для себя стиле раскачивается в своём кресле. Видно, что очень волнуется главный тренер "рубиновых". Непросто будет его подопечным победить действующего чемпиона страны.
  • 2'
    Без особого сумбура проходят стартовые секунды встречи. Питерцы катают мяч на своей половине поля, а казанцы не изображают даже видимости какого-либо прессинга.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Рубин 0:0 Зенит онлайн


Прогнозы на матч Рубин 0:0 Зенит

Исход игры
Рубин
11.9% (23)
Ничья
23.8% (46)
Зенит
64.2% (124)
Тотал 2.5
Больше
57.24% (83)
Меньше
42.76% (62)
Обе команды забьют
Да
81.38% (118)
Нет
18.62% (27)
Популярный счёт
1:2 Зенит
31.6% (61)
1:1 Ничья
18.1% (35)
0:1 Зенит
8.3% (16)
2:1 Рубин
4.7% (9)
0:2 Зенит
3.6% (7)
1:3 Зенит
3.6% (7)
2:3 Зенит
2.1% (4)
1:0 Рубин
2.1% (4)
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