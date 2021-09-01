  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
 
Позже

Стадион:
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 3 0.43
2. Ин-Бом Хван 2 0.29
3. Хакшабанович Сеад 1 0.14
4. Кварацхелия Хвича 1 0.14
5. Деспотович Джордже 1 (1) 0.14
6. Йевтич Дарко 1 0.14
7. Самошников Илья 1 0.14
8. Костюков Михаил 0 0
9. Бакаев Солтмурад 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ерохин Александр 5 0.71
2. Азмун Сердар 5 (1) 0.71
3. Вендел Маркус 2 0.29
4. Сутормин Алексей 2 (2) 0.29
5. Малком Филипе 2 0.29
6. Дзюба Артём 0 0
7. Ракицкий Ярослав 0 0
8. Кузяев Далер 0 0
9. Дуглас Сантос 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Зотов Георгий 3 0
2. Бегич Сильвие 3 0
3. Уремович Филип 3 0
4. Абильдгор Оливер 3 0
5. Самошников Илья 2 0
6. Ин-Бом Хван 2 0
7. Шатов Олег 1 0
8. Йевтич Дарко 1 0
9. Деспотович Джордже 1 0
10. Зуев Александр 1 0
11. Хакшабанович Сеад 1 0
12. Онугха Герман 1 0
13. Кварацхелия Хвича 1 0
14. Бакаев Солтмурад 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Кузяев Далер 3 1
2. Вендел Маркус 2 0
3. Оздоев Магомед 1 0
4. Ловрен Деян 1 0
5. Азмун Сердар 1 0
6. Малком Филипе 1 0
7. Круговой Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 20% (2) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 20% (2)
 Зенит 18.75% (3) 6.25% (1) 31.25% (5) 0 12.5% (2) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Рубин 4:0 Урал Рубин 1:3 Краснодар Краснодар 2:0 Рубин Химки 1:1 Рубин
Рубин 1:1 Крылья Советов Рубин 0:1 Ракув Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва
Зенит Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Челси 1:0 Зенит Зенит 3:1 Ахмат Зенит 1:0 ЦСКА Москва Уфа 1:1 Зенит
Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит

Последние игры между собой

Рубин: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Зенит: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Рубин 2:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Рубин Премьер-лига
Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Зенит Премьер-лига Рубин 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Рубин Премьер-лига Зенит 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 6:2 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Зенит Премьер-лига Рубин 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига Зенит 0:2 Рубин Суперкубок Рубин 2:2 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2. Сочи Заявка 7 5 0 2 12 - 5 15
3. Локомотив Москва Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
4. Рубин Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Нижний Новгород Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
7. Краснодар Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
8. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
9. Спартак Москва Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
10. Ахмат Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Ростов Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
13. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
14. Уфа Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
15. Арсенал Тула Заявка 7 1 2 4 9 - 15 5
16. Урал Заявка 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Краснодар Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
8. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Химки Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
2. Уфа Агаларов Гамид 6 1 0
3. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
4. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
5. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
4. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
5. Краснодар Черников Александр 4 0
Весь список
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Рубин - Зенит онлайн


Прогнозы на матч Рубин - Зенит

Исход игры
Рубин
13.1% (8)
Ничья
26.2% (16)
Зенит
60.7% (37)
Тотал 2.5
Больше
59.02% (36)
Меньше
40.98% (25)
Обе команды забьют
Да
81.97% (50)
Нет
18.03% (11)
Популярный счёт
1:2 Зенит
37.7% (23)
1:1 Ничья
23% (14)
0:1 Зенит
11.5% (7)
2:1 Рубин
9.8% (6)
1:3 Зенит
4.9% (3)
0:2 Зенит
3.3% (2)
1:0 Рубин
3.3% (2)
2:2 Ничья
3.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 