Россия: Премьер-лига 2021-2022
ЦСКА Москва
0:0
Перерыв
Стадион: ВЭБ Арена
Спартак Москва
43' Желтая карточкаЗаболотный Антон
78
Дивеев
Игорь
29
Бийол
Яка
10
Дзагоев
Алан
98
Обляков
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Витория Руй
Ход матча
43'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чалов Фёдор
|2
|0.25
|2.
|Эджуке Чидера
|2
|0.25
|3.
|Заболотный Антон
|1
|0.13
|4.
|Бийол Яка
|1
|0.13
|5.
|Бистрович Кристиян
|1
|0.13
|6.
|Дивеев Игорь
|1
|0.13
|7.
|Марадишвили Константин
|1
|0.13
|8.
|Яковлев Владислав
|1
|0.13
|9.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|10.
|Дзагоев Алан
|0
|0
|11.
|Влашич Никола
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Понсе Эсекель
|3
|0.38
|2.
|Зобнин Роман
|2
|0.25
|3.
|Промес Куинси
|1
|0.13
|4.
|Айртон Лукас
|1
|0.13
|5.
|Соболев Александр Сергеевич
|1 (1)
|0.13
|6.
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|7.
|Джикия Георгий
|0
|0
|8.
|Жиго Самуэль
|0
|0
|9.
|Рассказов Николай
|0
|0
|10.
|Крал Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мухин Максим
|4
|0
|2.
|Дзагоев Алан
|1
|0
|3.
|Фернандес Марио
|1
|0
|4.
|Кучаев Константин
|1
|0
|5.
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|6.
|Обляков Иван
|1
|0
|7.
|Дивеев Игорь
|1
|0
|8.
|Тикнизян Наир
|1
|0
|9.
|Бийол Яка
|1
|0
|10.
|Марадишвили Константин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рассказов Николай
|4
|0
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|3.
|Жиго Самуэль
|3
|0
|4.
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|5.
|Зобнин Роман
|2
|0
|6.
|Мозес Виктор
|1
|0
|7.
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|8.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|9.
|Джикия Георгий
|1
|0
|10.
|Ларссон Джордан
|1
|0
|11.
|Кофрие Максимилиано
|1
|0
|12.
|Умяров Наиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|0
|40% (4)
|10% (1)
|Спартак Москва
|0
|25% (2)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =2 -9Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Зенит 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат
Ростов 1:3 ЦСКА Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва
Спартак Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7Спартак Москва 0:1 Легия Спартак Москва 3:1 Химки Спартак Москва 1:2 Сочи Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва
Спартак Москва 1:0 Урал Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Спартак Москва: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Кубок «Париматч» Премьер Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|3:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 9
|20
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|5.
|Рубин
|1:3 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|7.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Рубин
|1:3 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Зенит
|3:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|3:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|5.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|9.
|Рубин
|1:3 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|5.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва
Исход игры
ЦСКА Москва
49.7% (84)
Ничья
32% (54)
Спартак Москва
18.3% (31)
Тотал 2.5
Больше
54% (81)
Меньше
46% (69)
Обе команды забьют
Да
82% (123)
Нет
18% (27)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
27.2% (46)
1:1 Ничья
24.9% (42)
1:0 ЦСКА Москва
11.8% (20)
1:2 Спартак Москва
11.2% (19)
2:2 Ничья
4.7% (8)
3:1 ЦСКА Москва
3% (5)
0:0 Ничья
1.2% (2)
3:2 ЦСКА Москва
1.2% (2)
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