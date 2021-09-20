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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
0:0
Перерыв

Стадион:
Спартак Москва
0'
43' Желтая карточка
Заболотный Антон
35
Акинфеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
78
Дивеев
Игорь
29
Бийол
Яка
2
Фернандес
Марио
10
Дзагоев
Алан
19
Зайнутдинов
Бактиёр
98
Обляков
Иван
9
Чалов
Фёдор
11
Эджуке
Чидера
91
Заболотный
Антон
98
Максименко
Александр
3
Кофрие
Максимилиано
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
18
Умяров
Наиль
68
Литвинов
Руслан
6
Айртон
Лукас
24
Промес
Куинси
11
Ларссон
Джордан
9
Понсе
Эсекель
ЦСКА Москва
3-4-2-1
Спартак Москва
3-4-2-1

Ход матча

43'
Заболотный Антон
 

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чалов Фёдор 2 0.25
2. Эджуке Чидера 2 0.25
3. Заболотный Антон 1 0.13
4. Бийол Яка 1 0.13
5. Бистрович Кристиян 1 0.13
6. Дивеев Игорь 1 0.13
7. Марадишвили Константин 1 0.13
8. Яковлев Владислав 1 0.13
9. Ахметов Ильзат 0 0
10. Дзагоев Алан 0 0
11. Влашич Никола 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Понсе Эсекель 3 0.38
2. Зобнин Роман 2 0.25
3. Промес Куинси 1 0.13
4. Айртон Лукас 1 0.13
5. Соболев Александр Сергеевич 1 (1) 0.13
6. Бакаев Зелимхан 0 0
7. Джикия Георгий 0 0
8. Жиго Самуэль 0 0
9. Рассказов Николай 0 0
10. Крал Алекс 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Мухин Максим 4 0
2. Дзагоев Алан 1 0
3. Фернандес Марио 1 0
4. Кучаев Константин 1 0
5. Бохинен Эмиль 1 0
6. Обляков Иван 1 0
7. Дивеев Игорь 1 0
8. Тикнизян Наир 1 0
9. Бийол Яка 1 0
10. Марадишвили Константин 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Рассказов Николай 4 0
2. Соболев Александр Сергеевич 4 0
3. Жиго Самуэль 3 0
4. Хендрикс Йоррит 2 0
5. Зобнин Роман 2 0
6. Мозес Виктор 1 0
7. Мирзов Резиуан 1 0
8. Бакаев Зелимхан 1 0
9. Джикия Георгий 1 0
10. Ларссон Джордан 1 0
11. Кофрие Максимилиано 1 0
12. Умяров Наиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 30% (3) 10% (1) 10% (1) 0 40% (4) 10% (1)
 Спартак Москва 0 25% (2) 0 25% (2) 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Зенит 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат
Ростов 1:3 ЦСКА Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва
Спартак Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Спартак Москва 0:1 Легия Спартак Москва 3:1 Химки Спартак Москва 1:2 Сочи Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва
Спартак Москва 1:0 Урал Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Спартак Москва: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Кубок
Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Кубок «Париматч» Премьер Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 3:1 Заявка 8 6 2 0 19 - 9 20
2. Локомотив Москва Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
3. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Сочи Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
5. Рубин 1:3 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краснодар Заявка 8 4 1 3 14 - 9 13
7. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Спартак Москва 0:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
10. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Ахмат Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Уфа Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
13. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
14. Ростов Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
15. Химки Заявка 8 1 3 4 8 - 15 6
16. Урал Заявка 8 0 3 5 2 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Рубин 1:3 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Зенит 3:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
5. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Спартак Москва 0:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Нижний Новгород Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Урал Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит 3:1 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
5. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Локомотив Москва Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Спартак Москва 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
9. Рубин 1:3 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
15. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Ахмат Нижич Зоран 4 1
3. Урал Бикфалви Эрик 3 1
4. Зенит Кузяев Далер 3 1
5. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Закончен первый тайм. Пока всё грустно и уныло, не хватает эмоциональной составляющей нашему матчу, а там и пойдут моменты. Будем надеяться, чтобы после паузы всё будет гораздо интереснее. Отдыхаем!
  • Угловой
    45'
    Подача слева в штрафную площадь ЦСКА, Фернандес сыграл на втором этаже и выбил мяч головой.
  • 45'
    Бийол получил мячом по лицу после удара по воротам ЦСКА, угловой заработал "Спартак". А на помощь Яке появились врачи, там даже кровь виднеется.
  • 44'
    Да, повтор показал, что Заболотный на мяч опоздал, в итоге наступил на ногу оппоненту. Неприятный момент, но врачи привели в порядок игрока "Спартака".
  • Желтая карточка
    43'
    Первая карточка в нашем матче. Получает её Антон Заболотный, влетел в Понсе в борьбе за мяч форварда ЦСКА и полностью соглашается с наказанием.
  • 42'
    Подходит к концу первый тайм. Очень хочется надеяться, что после перерыва будет веселее. Не хватает эмоций сегодняшней игре.
  • 40'
    Привели в порядок Зайнутдинова, всё-таки неприятно ему по лицу угодил Литвинов. Но всё хорошо, можно продолжать встречу! Вот-вот пойдёт последняя пятиминутка первого тайма.
  • 39'
    Зайнутдинову досталось по лицу, это Литвинов в борьбе за мяч зацепил оппонента. Всё должно быть хорошо, врачи появились.
  • 38'
    Много ошибок у "Спартака" в атаке, потому проникнуть в штрафную площадь соперника никак не получается, только на дальние удары пока гости и могут рассчитывать.
  • 36'
    "Спартак" перебрался в атаку, дальний удар по воротам ЦСКА от Джикии, и вновь Акинфееву пришлось в игру вступать! Третий приличный удар по воротам армейцев.
  • 35'
    Обляков навесил с левого фланга в штрафную площадь, Заболотный шёл на мяч, но на опережение сыграл Джикия, выбив его в аут.
  • 34'
    Стараются болельщики, но пока нет отклика от команд. В очередной раз команды обменялись потерями.
  • 33'
    Фернандес сделал длинную передачу в штрафную площадь "Спартака" на Эджуке, но на выходе удачно сыграл Максименко, опередив игрока ЦСКА и сыграв руками.
  • 32'
    А теперь уже игроки ЦСКА с мячом, но чуть ли не пешком ходят. Очень хочется, чтобы повеселее заиграли футболисты обеих команд.
  • 30'
    Промес напомнил о себе! Убрал на движении Набабкина Куинси, пробил из-за пределов штрафной площади в ближний угол, где надёжно мяч в руки поймал Акинфеев.
  • 29'
    Игроки "Спартака" теперь мяч контролируют в центре поля, по очереди прощупывают фланги, но всякий раз приходится возвращаться в центр.
  • 27'
    Да, пока не самое зрелищное дерби у нас получается. Даже никаких личных эмоциональный противостояний на поле нет. Всё довольно корректно и спокойно.
  • 26'
    Потерял мяч "Спартак", в итоге армейцы провели быструю атаку. Чалов выполнил заброс на Заболотного, который уже в падении пробивал слева из штрафной площади, но в створ не попал. Трудно тут было попасть в цель.
  • 25'
    В атаке ЦСКА, пошла передача налево на Эджуке, который обыграть Кофрие не смог. Цепко тут сыграл защитник "Спартака".
  • Угловой
    24'
    Разыграли угловой справа футболисты "Спартака", Ларссон навесил на дальнюю штангу, пробить никто из его партнёров не смог. Айртон сыграл на подборе, пробил издали, но получилось совсем неточно.
  • 23'
    Айртон навесил с левого фланга, но мяч пролетел мимо всех к Мозесу, который пройти Облякова не смог. Не очень удачно сыграл тут на приёме защитник "Спартака", но угловой заработал.
  • 22'
    Заброс на Чалова, который ждал мяч слева, Мозес там уверенно поставил корпус, проводив его за лицевую. Максименко сильно не торопится вводить мяч в игру.
  • 20'
    В очередной раз обменялись команды потерями, в итоге после осечки ЦСКА "Спартак" смог перейти в атаку. Залез справа в штрафную Ларссон, попытался пробить из-под защитника, но как раз в него и попал. Мяч отскочил к Мозесу, который навесил, но точно в руки Акинфееву.
  • 19'
    ЦСКА не сильно прессингует, лишь на своей половине поля хозяева начинают вступать в отбор.
  • 17'
    Да, сейчас уже футболисты "Спартака" чуть больше владеют мячом, но в основном на своей половине поля. Серьёзного продвижения вперёд нет.
  • 16'
    Атака "Спартака", Понсе по центру приближался к штрафной площади соперника, напрашивался удар по воротам сходу, но плотной группой перед Эсекелем возникли игроки ЦСКА.
  • 14'
    Атака ЦСКА, Обляков слева забрался в штрафную под заброс на ход, но вот удар сходу не получился у Ивана, и Максименко на выходе в руки забрал мяч.
  • 13'
    Измученное лицо у Алексея Березуцкого, с большим нежеланием он выходит к бровке поля. Нервничает наставник ЦСКА. Руй Витория в этом плане спокойнее, у него опыта за плечами больше.
  • 12'
    Первый удар получился очень даже неплохим! Пошёл пас низом к линии штрафной площади от Умярова, Ларссон мяч принял и вторым касанием сильно пробил! Выше перекладины получилось, но близко к цели!
  • 11'
    Сейчас уже игроки "Спартака" контролируют мяч на своей половине поля, ЦСКА в высокий прессинг пока не вступает.
  • Угловой
    10'
    Решили разыграть угловой на правом фланге футболисты "Спартака", до подачи дело не дошло, лишь аут в борьбе удалось гостям заработать.
  • 10'
    Руслан Литвинов не постеснялся и нанёс удар с дальней дистанции по воротам ЦСКА, мяч после рикошета улетел на угловой.
  • 9'
    Игра возобновилась. Жив-здорово Айртон, без помощи врачей быстро пришёл в себя защитник "Спартака". По-прежнему не самый торопливый футбол мы наблюдаем.
  • 8'
    Повтор показал, что ничего страшного с Айртоном не случилось. Бросился защитник "Спартака" отбиться мяч у Заболотного, в итоге лицом в плечо упёрся форварду армейцев.
  • 7'
    Айртону досталось, держится он за лицо на мокром газоне стадиона "ВЭБ Арена", подниматься не торопится. Но и врачей рядом нет.
  • 6'
    Прижаты к своей штрафной площади футболисты "Спартака", весьма комфортно мячом владеет армейский коллектив, но обострить ситуацию у ворот Максименко пока не получается.
  • Фол, нарушение
    5'
    Комбинировали футболисты ЦСКА, пошла неплохая передача низом на ход Чалову, но Жиго сыграл на опережение, поставил корпус и заставил форварда армейцев правила нарушать.
  • Дождь
    4'
    Много уже было сказано о погоде. Она в Москве сегодня ужасная. Идёт дождь, дует ветер. Многие высказались, что это как раз спартаковская погода, но пока "Спартак" вынужден играть без мяча.
  • 3'
    Подобрались игроки ЦСКА к штрафной площади "Спартака", Чалов отдавал передачу в сторону Заболотного, но на перехвате сыграл защитник гостей.
  • 2'
    Спокойное начало встречи, стараются игроки ЦСКА больше владеть мячом, но пока катают его на своей половине поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовал ЦСКА! В традиционной красно-синей форме сегодня будут действовать хозяева, а игроки "Спартака" в белой форме.
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Заболотный Антон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва онлайн


Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва

Исход игры
ЦСКА Москва
49.7% (84)
Ничья
32% (54)
Спартак Москва
18.3% (31)
Тотал 2.5
Больше
54% (81)
Меньше
46% (69)
Обе команды забьют
Да
82% (123)
Нет
18% (27)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
27.2% (46)
1:1 Ничья
24.9% (42)
1:0 ЦСКА Москва
11.8% (20)
1:2 Спартак Москва
11.2% (19)
2:2 Ничья
4.7% (8)
3:1 ЦСКА Москва
3% (5)
0:0 Ничья
1.2% (2)
3:2 ЦСКА Москва
1.2% (2)
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