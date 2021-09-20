Первая карточка в нашем матче. Получает её Антон Заболотный, влетел в Понсе в борьбе за мяч форварда ЦСКА и полностью соглашается с наказанием.

Да, повтор показал, что Заболотный на мяч опоздал, в итоге наступил на ногу оппоненту. Неприятный момент, но врачи привели в порядок игрока "Спартака".

Бийол получил мячом по лицу после удара по воротам ЦСКА, угловой заработал "Спартак". А на помощь Яке появились врачи, там даже кровь виднеется.

Подача слева в штрафную площадь ЦСКА, Фернандес сыграл на втором этаже и выбил мяч головой.

Закончен первый тайм. Пока всё грустно и уныло, не хватает эмоциональной составляющей нашему матчу, а там и пойдут моменты. Будем надеяться, чтобы после паузы всё будет гораздо интереснее. Отдыхаем!

42' Подходит к концу первый тайм. Очень хочется надеяться, что после перерыва будет веселее. Не хватает эмоций сегодняшней игре.

40' Привели в порядок Зайнутдинова, всё-таки неприятно ему по лицу угодил Литвинов. Но всё хорошо, можно продолжать встречу! Вот-вот пойдёт последняя пятиминутка первого тайма.

39' Зайнутдинову досталось по лицу, это Литвинов в борьбе за мяч зацепил оппонента. Всё должно быть хорошо, врачи появились.

38' Много ошибок у "Спартака" в атаке, потому проникнуть в штрафную площадь соперника никак не получается, только на дальние удары пока гости и могут рассчитывать.

36' "Спартак" перебрался в атаку, дальний удар по воротам ЦСКА от Джикии, и вновь Акинфееву пришлось в игру вступать! Третий приличный удар по воротам армейцев.

35' Обляков навесил с левого фланга в штрафную площадь, Заболотный шёл на мяч, но на опережение сыграл Джикия, выбив его в аут.

34' Стараются болельщики, но пока нет отклика от команд. В очередной раз команды обменялись потерями.

33' Фернандес сделал длинную передачу в штрафную площадь "Спартака" на Эджуке, но на выходе удачно сыграл Максименко, опередив игрока ЦСКА и сыграв руками.

32' А теперь уже игроки ЦСКА с мячом, но чуть ли не пешком ходят. Очень хочется, чтобы повеселее заиграли футболисты обеих команд.

30' Промес напомнил о себе! Убрал на движении Набабкина Куинси, пробил из-за пределов штрафной площади в ближний угол, где надёжно мяч в руки поймал Акинфеев.

29' Игроки "Спартака" теперь мяч контролируют в центре поля, по очереди прощупывают фланги, но всякий раз приходится возвращаться в центр.

27' Да, пока не самое зрелищное дерби у нас получается. Даже никаких личных эмоциональный противостояний на поле нет. Всё довольно корректно и спокойно.

26' Потерял мяч "Спартак", в итоге армейцы провели быструю атаку. Чалов выполнил заброс на Заболотного, который уже в падении пробивал слева из штрафной площади, но в створ не попал. Трудно тут было попасть в цель.

25' В атаке ЦСКА, пошла передача налево на Эджуке, который обыграть Кофрие не смог. Цепко тут сыграл защитник "Спартака".

24' Разыграли угловой справа футболисты "Спартака", Ларссон навесил на дальнюю штангу, пробить никто из его партнёров не смог. Айртон сыграл на подборе, пробил издали, но получилось совсем неточно.

23' Айртон навесил с левого фланга, но мяч пролетел мимо всех к Мозесу, который пройти Облякова не смог. Не очень удачно сыграл тут на приёме защитник "Спартака", но угловой заработал.

22' Заброс на Чалова, который ждал мяч слева, Мозес там уверенно поставил корпус, проводив его за лицевую. Максименко сильно не торопится вводить мяч в игру.

20' В очередной раз обменялись команды потерями, в итоге после осечки ЦСКА "Спартак" смог перейти в атаку. Залез справа в штрафную Ларссон, попытался пробить из-под защитника, но как раз в него и попал. Мяч отскочил к Мозесу, который навесил, но точно в руки Акинфееву.

19' ЦСКА не сильно прессингует, лишь на своей половине поля хозяева начинают вступать в отбор.

17' Да, сейчас уже футболисты "Спартака" чуть больше владеют мячом, но в основном на своей половине поля. Серьёзного продвижения вперёд нет.

16' Атака "Спартака", Понсе по центру приближался к штрафной площади соперника, напрашивался удар по воротам сходу, но плотной группой перед Эсекелем возникли игроки ЦСКА.

14' Атака ЦСКА, Обляков слева забрался в штрафную под заброс на ход, но вот удар сходу не получился у Ивана, и Максименко на выходе в руки забрал мяч.

13' Измученное лицо у Алексея Березуцкого, с большим нежеланием он выходит к бровке поля. Нервничает наставник ЦСКА. Руй Витория в этом плане спокойнее, у него опыта за плечами больше.

12' Первый удар получился очень даже неплохим! Пошёл пас низом к линии штрафной площади от Умярова, Ларссон мяч принял и вторым касанием сильно пробил! Выше перекладины получилось, но близко к цели!

11' Сейчас уже игроки "Спартака" контролируют мяч на своей половине поля, ЦСКА в высокий прессинг пока не вступает.

10' Решили разыграть угловой на правом фланге футболисты "Спартака", до подачи дело не дошло, лишь аут в борьбе удалось гостям заработать.

10' Руслан Литвинов не постеснялся и нанёс удар с дальней дистанции по воротам ЦСКА, мяч после рикошета улетел на угловой.

9' Игра возобновилась. Жив-здорово Айртон, без помощи врачей быстро пришёл в себя защитник "Спартака". По-прежнему не самый торопливый футбол мы наблюдаем.

8' Повтор показал, что ничего страшного с Айртоном не случилось. Бросился защитник "Спартака" отбиться мяч у Заболотного, в итоге лицом в плечо упёрся форварду армейцев.

7' Айртону досталось, держится он за лицо на мокром газоне стадиона "ВЭБ Арена", подниматься не торопится. Но и врачей рядом нет.

6' Прижаты к своей штрафной площади футболисты "Спартака", весьма комфортно мячом владеет армейский коллектив, но обострить ситуацию у ворот Максименко пока не получается.

5' Комбинировали футболисты ЦСКА, пошла неплохая передача низом на ход Чалову, но Жиго сыграл на опережение, поставил корпус и заставил форварда армейцев правила нарушать.

4' Много уже было сказано о погоде. Она в Москве сегодня ужасная. Идёт дождь, дует ветер. Многие высказались, что это как раз спартаковская погода, но пока "Спартак" вынужден играть без мяча.

3' Подобрались игроки ЦСКА к штрафной площади "Спартака", Чалов отдавал передачу в сторону Заболотного, но на перехвате сыграл защитник гостей.

2' Спокойное начало встречи, стараются игроки ЦСКА больше владеть мячом, но пока катают его на своей половине поля.