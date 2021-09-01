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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
 
Позже

Стадион:
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чалов Фёдор 2 0.29
2. Эджуке Чидера 2 0.29
3. Заболотный Антон 1 0.14
4. Бийол Яка 1 0.14
5. Бистрович Кристиян 1 0.14
6. Дивеев Игорь 1 0.14
7. Марадишвили Константин 1 0.14
8. Яковлев Владислав 1 0.14
9. Ахметов Ильзат 0 0
10. Дзагоев Алан 0 0
11. Влашич Никола 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Понсе Эсекель 3 0.43
2. Зобнин Роман 2 0.29
3. Промес Куинси 1 0.14
4. Айртон Лукас 1 0.14
5. Соболев Александр Сергеевич 1 (1) 0.14
6. Бакаев Зелимхан 0 0
7. Джикия Георгий 0 0
8. Жиго Самуэль 0 0
9. Рассказов Николай 0 0
10. Крал Алекс 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Мухин Максим 4 0
2. Дзагоев Алан 1 0
3. Фернандес Марио 1 0
4. Кучаев Константин 1 0
5. Бохинен Эмиль 1 0
6. Обляков Иван 1 0
7. Дивеев Игорь 1 0
8. Тикнизян Наир 1 0
9. Бийол Яка 1 0
10. Марадишвили Константин 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Рассказов Николай 4 0
2. Соболев Александр Сергеевич 4 0
3. Жиго Самуэль 3 0
4. Хендрикс Йоррит 2 0
5. Зобнин Роман 2 0
6. Мозес Виктор 1 0
7. Мирзов Резиуан 1 0
8. Бакаев Зелимхан 1 0
9. Джикия Георгий 1 0
10. Ларссон Джордан 1 0
11. Кофрие Максимилиано 1 0
12. Умяров Наиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 30% (3) 10% (1) 10% (1) 0 40% (4) 10% (1)
 Спартак Москва 0 25% (2) 0 25% (2) 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Зенит 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат
Ростов 1:3 ЦСКА Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва
Спартак Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Спартак Москва 0:1 Легия Спартак Москва 3:1 Химки Спартак Москва 1:2 Сочи Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва
Спартак Москва 1:0 Урал Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Спартак Москва: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Кубок
Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Кубок «Париматч» Премьер Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2. Сочи Заявка 7 5 0 2 12 - 5 15
3. Локомотив Москва Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
4. Рубин Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Нижний Новгород Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
7. Краснодар Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
8. ЦСКА Москва Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
9. Спартак Москва Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
10. Ахмат Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Ростов Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
13. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
14. Уфа Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
15. Арсенал Тула Заявка 7 1 2 4 9 - 15 5
16. Урал Заявка 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Локомотив Москва Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Краснодар Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
8. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Химки Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
2. Уфа Агаларов Гамид 6 1 0
3. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
4. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
5. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
4. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
5. Краснодар Черников Александр 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 сентября 2021, осталось 2 дня 9 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    ЦСКА Москва 42.2% (27)
    X 37.5% (24)
    Спартак Москва 20.3% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Спартак Москва
    2.53
    3.68
    2.99
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Спартак Москва онлайн


    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Спартак Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    42.2% (27)
    Ничья
    37.5% (24)
    Спартак Москва
    20.3% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.56% (33)
    Меньше
    48.44% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    79.69% (51)
    Нет
    20.31% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.1% (18)
    2:1 ЦСКА Москва
    25% (16)
    1:2 Спартак Москва
    18.8% (12)
    1:0 ЦСКА Москва
    15.6% (10)
    2:2 Ничья
    7.8% (5)
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