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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
1:0
Перерыв

Стадион:
Рубин
0'
21' Желтая карточка
Костюков Михаил
1:0
32' Гол
Фомин Даниил
40' Желтая карточка
Деспотович Джордже
1:0. Даниил Фомин
31
Лещук
Игорь
2
Варела
Гильермо
5
Бальбуэна
Фабиан
18
Ордец
Иван
7
Скопинцев
Дмитрий
25
Макаров
Денис
53
Шиманьски
Себастиан
8
Моро
Никола
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
20
Грулёв
Вячеслав
22
Дюпин
Юрий
14
Костюков
Михаил
5
Уремович
Филип
3
Талби
Монтассар
77
Самошников
Илья
28
Абильдгор
Оливер
6
Ин-Бом
Хван
11
Дрейер
Андерс
99
Хакшабанович
Сеад
21
Кварацхелия
Хвича
9
Деспотович
Джордже
Динамо Москва
4-5-1
Рубин
4-2-3-1

История личных встреч

Динамо Москва
Рубин

9 матчей

33.3%
66.7%
0%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
77.8%
-44.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

21 матч

0%
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

0%
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед

30 матчей

10%
36.7%
53.3%
3 победы 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
6 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

6.7%
43.3%
50%
2 победы 13 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ТМК
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
К
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 5 (3) 0.56
Шиманьски Себастиан 3 0.33
Захарян Арсен 2 0.22
Тюкавин Константин 2 0.22
Макаров Денис 1 0.11
Скопинцев Дмитрий 0 0
Варела Гильермо 0 0
Моро Никола 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 3 0.33
Ин-Бом Хван 2 0.22
Хакшабанович Сеад 1 0.11
Кварацхелия Хвича 1 0.11
Деспотович Джордже 1 (1) 0.11
Йевтич Дарко 1 0.11
Самошников Илья 1 0.11
Костюков Михаил 0 0
Бакаев Солтмурад 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лашальт Диего 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Ордец Иван 2 0
Варела Гильермо 2 0
Фомин Даниил 2 0
Скопинцев Дмитрий 2 0
Шиманьски Себастиан 2 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Макаров Денис 1 0
Захарян Арсен 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зотов Георгий 4 0
Бегич Сильвие 3 0
Уремович Филип 3 0
Ин-Бом Хван 3 0
Абильдгор Оливер 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Самошников Илья 2 0
Шатов Олег 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Зуев Александр 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Онугха Герман 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Бакаев Солтмурад 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1)
 Рубин 20% (2) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Динамо Ставрополь 0:6 Динамо Москва Сочи 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва
Урал 0:1 Динамо Москва Ахмат 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва
Рубин Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Рубин 1:3 Зенит Рубин 4:0 Урал Рубин 1:3 Краснодар Краснодар 2:0 Рубин
Химки 1:1 Рубин Рубин 1:1 Крылья Советов Рубин 0:1 Ракув Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва 1:0 Заявка 9 6 1 2 13 - 8 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Сочи Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
5. Рубин 0:1 Заявка 9 4 2 3 13 - 9 14
6. Краснодар Заявка 8 4 1 3 14 - 9 13
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
9. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Крылья Советов Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Ахмат Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Уфа Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
14. Химки Заявка 9 1 4 4 8 - 15 7
15. Ростов Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
16. Урал Заявка 8 0 3 5 2 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Рубин 0:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
5. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
6. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
7. Динамо Москва 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
14. Нижний Новгород Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
15. Урал Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 1:0 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
5. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
7. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
9. Рубин 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
10. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
13. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
15. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Ахмат Нижич Зоран 4 1
3. Зенит Кузяев Далер 4 1
4. Урал Бикфалви Эрик 3 1
5. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московское "Динамо" на своём поле спокойно переигрывает казанский "Рубин", пока единственный мяч забил Даниил Фомин. В целом команда Сандро Шварца владеет инициативой, но мы знаем, что во второй половине матча "Динамо" может просесть, а поэтому у "Рубина" ещё будут шансы перевернуть игру. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Алексей Сухой к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Захарян сместился в центр с левого фланга и пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч вновь полетел точно в руки Дюпину. 
  • 43'
    Скопинцев с левого фланга вошёл в штрафную площадь и затем пробил по воротам, мяч попал в Абильдгора, у лицевой линии Дмитрий догнал мяч и выполнил неудачную подачу во вратарскую, Дюпин перехватил мяч без всякого труда. 
  • Желтая карточка
    42'
    Форвард "Рубина" Деспотович в борьбе за верховой мяч в центре поля попал локтем по лицу Макарову, за это Джордже получил жёлтую карточку. 
  • 41'
    Фомин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 40'
    Макаров с правой половины поля выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Костюков головой выбил мяч в аут. 
  • Угловой
    39'
    Захарян с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, вновь игроки "Рубина" уверенно отвели угрозу от своих ворот при стандарте. 
  • Опасный момент
    38'
    Захарян при смещении к правому углу штрафной площади с фланга отыгрался с Захаряном, а далее Денис пробил под перекладину, мяч полетел по центру, за счёт этого Дюпин без особого труда перевёл его на угловой. 
  • Угловой
    37'
    Шиманьски с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Абильдгор головой выбил мяч на левый фланг. 
  • 36'
    Хван при перехвате передачи от Захаряна к радиусу штрафной площади сыграл не самым лучшим образом, мяч ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Моро в центре поля нарушил правила против Костюкова. Игроки "Рубина" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • Описание гола
    34'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Фомин!!! Макаров выполнил передачу на ход Вареле по правому флангу, Гильермо хорошо набежал на мяч и выполнил подачу к линии вратарской, Фомин опередил Уремовича в позиционной борьбе и головой отправил мяч под левый угол ворот, Дюпин уже был бессилен. 
  • 33'
    Деспотович в борьбе за верховой мяч на половине поля "Динамо" нарушил правила против Бальбуэна. 
  • 32'
    Шиманьски со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Хакшабанович на левой половине поля в подкате зацепил Скопинцева. "Динамо" тщательно готовится к стандарту. 
  • Угловой
    30'
    Угловой у ворот "Динамо". Хакшабанович выполнил подачу на ближний угол вратарской, Скопинцев головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 29'
    Хакшабанович плотно пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Лещук отбил мяч перед собой, но Ордец успел подстраховать своего голкипера.
  • 28'
    Хакшабанович совершил рывок вперёд по центру в результате небольшой контратаки, с дальней дистанции Сеад не очень сильно пробил по воротам, Лещук был на месте. 
  • 27'
    Скопинцев с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Дюпин грамотно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на своего партнёра по команде. 
  • Угловой
    26'
    Шиманьски с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, завязалась активная борьба за мяч, Бальбуэна после серии отскоков от линии вратарской пробил в правый угол ворот, Дюпин спас свою команду. 
  • 25'
    Шиманьски со стандарта выполнил заброс в центр к линии вратарской, Талби не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    24'
    Фланговый защитник "Рубина" Михаил Костюков получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Захаряна. 
  • 23'
    Хван пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Фомин грамотно сыграл в подкате и также заблокировал попытку. 
  • 22'
    Костюков с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Деспотович подработал мяч и пробил по воротам, попытка была заблокирована. 
  • 21'
    Игроки "Рубина" пока полностью перехватили контроль над мячом, но "Динамо" также грамотно играет от обороны. 
  • Дождь
    20'
    В Москве пошёл дождь, быть может вскоре футболисты станут чаще пытаться бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • 19'
    Макаров с правого фланга выполнил неудачную подачу к левой штанге, получился подарок для Дюпина. 
  • 18'
    Дрейрер с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Деспотович в борьбе с Ордецом не смог головой как следует пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Фомин в центре поля нарушил правила против Кварацхелии. "Рубин" не стал спешить при розыгрыше мяча. 
  • 16'
    Макаров прошёл вперёд по правой половине поля, затем Денис совсем немного сместился в центр и пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 15'
    Захарян из центра поля выполнил передачу на ход Шиманьски по правому флангу, Самошников хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • 14'
    Захарян с правой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Фомин достаточно быстро выполнил перевод мяча в центр штрафной площади на Грулёва, совсем немного не хватило Вячеславу, чтобы зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Захарян перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Рубина", правила были нарушены против Уремовича. 
  • 12'
    Поднялся Макаров после паузы, всё с Денисом нормально, готов он вернуться на поле и продолжить игру. 
  • Травма, повреждение
    11'
    Денис Макаров получил небольшое повреждение чуть ранее, вышли на поле врачи "Динамо", пауза в игре. 
  • 10'
    Захарян при проходе вперёд по левому флангу не смог раскачать Костюкова и войти в штрафную площадь, Арсен в итоге выполнил передачу на Шиманьского, но Себастиан неудачно поставил ногу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 9'
    Хакшабанович с левой половины поля выполнил длинный заброс к правому углу вратарской на ход Деспотовичу, Лещук вовремя сыграл на выходе и спокойно перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Макаров в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Абильдгора. 
  • 7'
    Игроки "Динамо" стараются пока играть первым номером, но при этом темп матча не самый высокий, "Рубин" успевает перекрывать все зоны. 
  • Угловой
    6'
    Игроки "Рубина" разыграли корнер, затем с левой половины поля Кварацхелия попытался внешней стороной стопы выполнить передачу к правому углу вратарской, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
  • 5'
    Самошников из аута выбросил мяч в центр к линии вратарской, Ордец решил не рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • 4'
    Костюков с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Варела в борьбе с Кварацхелией выбил мяч в аут. 
  • 3'
    Макаров теперь уже после рывка вперёд по правому флангу выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 2'
    Скопинцев прошёл вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Рубина" общими усилиями перехватили мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между "Динамо" и "Рубином", которую ведут активную борьбу за второе место в турнирной таблице. Для казанского клуба этот матч даже более важен, если команда Леонида Слуцкого, который сегодня не может быть в технической зоне из-за дисквалификации, не сможет набрать хоть какие-то очки, она рискует увязнуть в середине турнирной таблицы. 
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Деспотович Джордже получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Фомин Даниил бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Костюков Михаил получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Динамо Москва 1:0 Рубин онлайн


Прогнозы на матч Динамо Москва 1:0 Рубин

Исход игры
Динамо Москва
72.9% (113)
Ничья
21.3% (33)
Рубин
5.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
50.36% (70)
Меньше
49.64% (69)
Обе команды забьют
Да
71.22% (99)
Нет
28.78% (40)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
40.6% (63)
1:0 Динамо Москва
20.6% (32)
1:1 Ничья
18.7% (29)
2:0 Динамо Москва
3.9% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:1 Динамо Москва
1.3% (2)
1:2 Рубин
1.3% (2)
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