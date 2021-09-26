Форвард "Рубина" Деспотович в борьбе за верховой мяч в центре поля попал локтем по лицу Макарову, за это Джордже получил жёлтую карточку.

Скопинцев с левого фланга вошёл в штрафную площадь и затем пробил по воротам, мяч попал в Абильдгора, у лицевой линии Дмитрий догнал мяч и выполнил неудачную подачу во вратарскую, Дюпин перехватил мяч без всякого труда.

Захарян сместился в центр с левого фланга и пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч вновь полетел точно в руки Дюпину.

Одну минуту добавил Алексей Сухой к основному времени первого тайма.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московское "Динамо" на своём поле спокойно переигрывает казанский "Рубин", пока единственный мяч забил Даниил Фомин. В целом команда Сандро Шварца владеет инициативой, но мы знаем, что во второй половине матча "Динамо" может просесть, а поэтому у "Рубина" ещё будут шансы перевернуть игру.

41' Фомин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

40' Макаров с правой половины поля выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Костюков головой выбил мяч в аут.

39' Захарян с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, вновь игроки "Рубина" уверенно отвели угрозу от своих ворот при стандарте.

38' Захарян при смещении к правому углу штрафной площади с фланга отыгрался с Захаряном, а далее Денис пробил под перекладину, мяч полетел по центру, за счёт этого Дюпин без особого труда перевёл его на угловой.

37' Шиманьски с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Абильдгор головой выбил мяч на левый фланг.

36' Хван при перехвате передачи от Захаряна к радиусу штрафной площади сыграл не самым лучшим образом, мяч ушёл на угловой.

35' Моро в центре поля нарушил правила против Костюкова. Игроки "Рубина" не смогли быстро разыграть стандарт.

34' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Фомин!!! Макаров выполнил передачу на ход Вареле по правому флангу, Гильермо хорошо набежал на мяч и выполнил подачу к линии вратарской, Фомин опередил Уремовича в позиционной борьбе и головой отправил мяч под левый угол ворот, Дюпин уже был бессилен.

33' Деспотович в борьбе за верховой мяч на половине поля "Динамо" нарушил правила против Бальбуэна.

32' Шиманьски со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

31' Хакшабанович на левой половине поля в подкате зацепил Скопинцева. "Динамо" тщательно готовится к стандарту.

30' Угловой у ворот "Динамо". Хакшабанович выполнил подачу на ближний угол вратарской, Скопинцев головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

29' Хакшабанович плотно пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Лещук отбил мяч перед собой, но Ордец успел подстраховать своего голкипера.

28' Хакшабанович совершил рывок вперёд по центру в результате небольшой контратаки, с дальней дистанции Сеад не очень сильно пробил по воротам, Лещук был на месте.

27' Скопинцев с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Дюпин грамотно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на своего партнёра по команде.

26' Шиманьски с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, завязалась активная борьба за мяч, Бальбуэна после серии отскоков от линии вратарской пробил в правый угол ворот, Дюпин спас свою команду.

25' Шиманьски со стандарта выполнил заброс в центр к линии вратарской, Талби не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

24' Фланговый защитник "Рубина" Михаил Костюков получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Захаряна.

23' Хван пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Фомин грамотно сыграл в подкате и также заблокировал попытку.

22' Костюков с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Деспотович подработал мяч и пробил по воротам, попытка была заблокирована.

21' Игроки "Рубина" пока полностью перехватили контроль над мячом, но "Динамо" также грамотно играет от обороны.

20' В Москве пошёл дождь, быть может вскоре футболисты станут чаще пытаться бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

19' Макаров с правого фланга выполнил неудачную подачу к левой штанге, получился подарок для Дюпина.

18' Дрейрер с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Деспотович в борьбе с Ордецом не смог головой как следует пробить по воротам.

17' Фомин в центре поля нарушил правила против Кварацхелии. "Рубин" не стал спешить при розыгрыше мяча.

16' Макаров прошёл вперёд по правой половине поля, затем Денис совсем немного сместился в центр и пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

15' Захарян из центра поля выполнил передачу на ход Шиманьски по правому флангу, Самошников хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч.

14' Захарян с правой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Фомин достаточно быстро выполнил перевод мяча в центр штрафной площади на Грулёва, совсем немного не хватило Вячеславу, чтобы зацепиться за мяч.

13' Захарян перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Рубина", правила были нарушены против Уремовича.

12' Поднялся Макаров после паузы, всё с Денисом нормально, готов он вернуться на поле и продолжить игру.

11' Денис Макаров получил небольшое повреждение чуть ранее, вышли на поле врачи "Динамо", пауза в игре.

10' Захарян при проходе вперёд по левому флангу не смог раскачать Костюкова и войти в штрафную площадь, Арсен в итоге выполнил передачу на Шиманьского, но Себастиан неудачно поставил ногу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

9' Хакшабанович с левой половины поля выполнил длинный заброс к правому углу вратарской на ход Деспотовичу, Лещук вовремя сыграл на выходе и спокойно перехватил мяч.

8' Макаров в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Абильдгора.

7' Игроки "Динамо" стараются пока играть первым номером, но при этом темп матча не самый высокий, "Рубин" успевает перекрывать все зоны.

6' Игроки "Рубина" разыграли корнер, затем с левой половины поля Кварацхелия попытался внешней стороной стопы выполнить передачу к правому углу вратарской, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

5' Самошников из аута выбросил мяч в центр к линии вратарской, Ордец решил не рисковать и выбил мяч на угловой.

4' Костюков с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Варела в борьбе с Кварацхелией выбил мяч в аут.

3' Макаров теперь уже после рывка вперёд по правому флангу выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

2' Скопинцев прошёл вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Рубина" общими усилиями перехватили мяч.