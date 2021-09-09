Россия: Премьер-лига 2021-2022
Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Рубин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|4 (3)
|0.5
|2.
|Шиманьски Себастиан
|3
|0.38
|3.
|Захарян Арсен
|2
|0.25
|4.
|Тюкавин Константин
|2
|0.25
|5.
|Макаров Денис
|1
|0.13
|6.
|Скопинцев Дмитрий
|0
|0
|7.
|Моро Никола
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрейер Андерс
|3
|0.38
|2.
|Ин-Бом Хван
|2
|0.25
|3.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.13
|4.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.13
|5.
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.13
|6.
|Йевтич Дарко
|1
|0.13
|7.
|Самошников Илья
|1
|0.13
|8.
|Костюков Михаил
|0
|0
|9.
|Бакаев Солтмурад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лашальт Диего
|3
|0
|2.
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|3.
|Ордец Иван
|2
|0
|4.
|Варела Гильермо
|2
|0
|5.
|Фомин Даниил
|2
|0
|6.
|Скопинцев Дмитрий
|2
|0
|7.
|Шиманьски Себастиан
|2
|0
|8.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|9.
|Макаров Денис
|1
|0
|10.
|Захарян Арсен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зотов Георгий
|4
|0
|2.
|Бегич Сильвие
|3
|0
|3.
|Уремович Филип
|3
|0
|4.
|Ин-Бом Хван
|3
|0
|5.
|Абильдгор Оливер
|3
|0
|6.
|Самошников Илья
|2
|0
|7.
|Шатов Олег
|1
|0
|8.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|9.
|Деспотович Джордже
|1
|0
|10.
|Зуев Александр
|1
|0
|11.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|12.
|Онугха Герман
|1
|0
|13.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|14.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|15.
|Нижегородов Константин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|Рубин
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7Динамо Ставрополь 0:6 Динамо Москва Сочи 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва
Урал 0:1 Динамо Москва Ахмат 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва
Рубин Последние 20 матчей: +9 =4 -7Рубин 1:3 Зенит Рубин 4:0 Урал Рубин 1:3 Краснодар Краснодар 2:0 Рубин
Химки 1:1 Рубин Рубин 1:1 Крылья Советов Рубин 0:1 Ракув Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Рубин: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Динамо Москва 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:2 Динамо Москва Товарищеские матчи Рубин 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Рубин 1:0 Динамо Москва Кубок Динамо Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Рубин 4:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:2 Рубин Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Рубин Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 9
|20
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|5.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|5.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Рубин
Исход игры
Динамо Москва
75.6% (34)
Ничья
22.2% (10)
Рубин
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (25)
Меньше
44.44% (20)
Обе команды забьют
Да
75.56% (34)
Нет
24.44% (11)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
46.7% (21)
1:0 Динамо Москва
20% (9)
1:1 Ничья
20% (9)
3:1 Динамо Москва
4.4% (2)
2:0 Динамо Москва
4.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!