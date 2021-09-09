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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
 
Позже

Стадион:
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 4 (3) 0.5
2. Шиманьски Себастиан 3 0.38
3. Захарян Арсен 2 0.25
4. Тюкавин Константин 2 0.25
5. Макаров Денис 1 0.13
6. Скопинцев Дмитрий 0 0
7. Моро Никола 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 3 0.38
2. Ин-Бом Хван 2 0.25
3. Хакшабанович Сеад 1 0.13
4. Кварацхелия Хвича 1 0.13
5. Деспотович Джордже 1 (1) 0.13
6. Йевтич Дарко 1 0.13
7. Самошников Илья 1 0.13
8. Костюков Михаил 0 0
9. Бакаев Солтмурад 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Лашальт Диего 3 0
2. Паршивлюк Сергей 2 0
3. Ордец Иван 2 0
4. Варела Гильермо 2 0
5. Фомин Даниил 2 0
6. Скопинцев Дмитрий 2 0
7. Шиманьски Себастиан 2 0
8. Бальбуэна Фабиан 1 0
9. Макаров Денис 1 0
10. Захарян Арсен 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Зотов Георгий 4 0
2. Бегич Сильвие 3 0
3. Уремович Филип 3 0
4. Ин-Бом Хван 3 0
5. Абильдгор Оливер 3 0
6. Самошников Илья 2 0
7. Шатов Олег 1 0
8. Йевтич Дарко 1 0
9. Деспотович Джордже 1 0
10. Зуев Александр 1 0
11. Хакшабанович Сеад 1 0
12. Онугха Герман 1 0
13. Кварацхелия Хвича 1 0
14. Бакаев Солтмурад 1 0
15. Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1)
 Рубин 20% (2) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Динамо Ставрополь 0:6 Динамо Москва Сочи 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва
Урал 0:1 Динамо Москва Ахмат 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва
Рубин Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Рубин 1:3 Зенит Рубин 4:0 Урал Рубин 1:3 Краснодар Краснодар 2:0 Рубин
Химки 1:1 Рубин Рубин 1:1 Крылья Советов Рубин 0:1 Ракув Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Рубин: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Рубин 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Рубин 2:3 Динамо Москва Товарищеские матчи Динамо Москва 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:2 Динамо Москва Товарищеские матчи Рубин 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Рубин 1:0 Динамо Москва Кубок Динамо Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Рубин 4:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:2 Рубин Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Рубин Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 9 20
2. Локомотив Москва Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
3. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Сочи Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
5. Рубин Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краснодар Заявка 8 4 1 3 14 - 9 13
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Спартак Москва Заявка 8 3 1 4 8 - 8 10
10. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Ахмат Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Уфа Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
13. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
14. Ростов Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
15. Химки Заявка 8 1 3 4 8 - 15 6
16. Урал Заявка 8 0 3 5 2 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
5. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Нижний Новгород Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Урал Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
5. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Локомотив Москва Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
15. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Ахмат Нижич Зоран 4 1
3. Урал Бикфалви Эрик 3 1
4. Зенит Кузяев Далер 3 1
5. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2021, осталось 2 дня 17 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Динамо Москва 75.6% (34)
    X 22.2% (10)
    Рубин 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Рубин
    2.01
    3.75
    4.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Динамо Москва - Рубин онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Москва - Рубин

    Исход игры
    Динамо Москва
    75.6% (34)
    Ничья
    22.2% (10)
    Рубин
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (25)
    Меньше
    44.44% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    75.56% (34)
    Нет
    24.44% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    46.7% (21)
    1:0 Динамо Москва
    20% (9)
    1:1 Ничья
    20% (9)
    3:1 Динамо Москва
    4.4% (2)
    2:0 Динамо Москва
    4.4% (2)
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