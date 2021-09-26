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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Ахмат
0' 7'
30
Песьяков
Сергей
16
Баштуш
Бартоломеу
5
Хаджикадунич
Деннис
55
Осипенко
Максим
4
Терентьев
Денис
25
Фольмер
Кирилл
15
Глебов
Данил
8
Гигович
Армин
71
Поярков
Николай
11
Алмквист
Понтус
22
Соу
Али
33
Гудиев
Виталий
40
Уциев
Ризван
5
Лысцов
Виталий
15
Семёнов
Андрей
96
Быстров
Марат
47
Уткин
Даниил
94
Тимофеев
Артём
59
Харин
Евгений
11
Коновалов
Игорь
14
Полярус
Артём
13
Конате
Мохамед
II
Ростов
3-5-2
Ахмат
4-2-3-1

История личных встреч

Ростов
Ахмат

14 матчей

71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
50%
-7.1%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0%
8 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

0%
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

0%
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

29 матчей

34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.6%
27.6%
44.8%
8 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
К
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 3 (1) 0.38
Глебов Данил 2 0.25
Хасимото Кэнто 1 0.13
Полоз Дмитрий 1 0.13
Осипенко Максим 1 0.13
Терентьев Денис 0 0
Баштуш Бартоломеу 0 0
Алмквист Понтус 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 3 0.38
Конате Мохамед II 3 0.38
Карапузов Владислав 1 0.13
Янку Габриэль 1 0.13
Коновалов Игорь 1 0.13
Бериша Бернард 0 0
Себаи Сенин 0 0
Харин Евгений 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терентьев Денис 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Байрамян Хорен 1 0
Комличенко Николай 1 0
Соу Али 1 0
Баштуш Бартоломеу 1 0
Осипенко Максим 1 0
Калинин Игорь 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Норманн Матиас 1 0
Лангович Андрей 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 4 1
Шелия Гиорги 1 1
Харин Евгений 1 1
Уциев Ризван 2 0
Лысцов Виталий 2 0
Конате Мохамед II 2 0
Полярус Артём 1 0
Швец Антон 1 0
Бериша Бернард 1 0
Уткин Даниил 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Быстров Марат 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Ахмат 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4) 11.11% (1) 0 22.22% (2)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Чайка 1:0 Ростов Крылья Советов 4:2 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Урал 1:1 Ростов
Нижний Новгород 1:2 Ростов Ростов 1:3 ЦСКА Москва Химки 1:1 Ростов Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов
Ахмат Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Кайрат Москва 0:3 Ахмат Ахмат 0:2 Краснодар Зенит 3:1 Ахмат Ахмат 2:1 Арсенал Тула
ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 2:1 Динамо Москва Рубин 2:1 Ахмат Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Сочи Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
5. Рубин Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
6. Краснодар Заявка 8 4 1 3 14 - 9 13
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
9. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Ахмат 0:0 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
11. Крылья Советов Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
12. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Уфа Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
14. Ростов 0:0 Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
15. Химки Заявка 9 1 4 4 8 - 15 7
16. Урал Заявка 8 0 3 5 2 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
5. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
6. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
7. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Ахмат 0:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
14. Нижний Новгород Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
15. Урал Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
16. Ростов 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
5. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
7. Ростов 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
8. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
9. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
10. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
11. Ахмат 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
14. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Ахмат Нижич Зоран 4 1
3. Зенит Кузяев Далер 4 1
4. Урал Бикфалви Эрик 3 1
5. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Разыграли штрафной гости, после чего с дальней дистанции пробил Коновалов, но мяч полетел крайне неточно.
  • 5'
    На фланге Алмквист заехал по ногам Полярусу. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 4'
    Дальний заброс исполнял Тимофеев на ход Конате, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Песьякова.
  • Офсайд
    3'
    Со штрафного навесил Фольмер на ближнюю штангу, где пробил головой Соу, но судья остановил игру из-за офсайда.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Ростов 0:0 Ахмат

Исход игры
Ростов
58.2% (85)
Ничья
30.1% (44)
Ахмат
11.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
39.85% (53)
Меньше
60.15% (80)
Обе команды забьют
Да
68.42% (91)
Нет
31.58% (42)
Популярный счёт
2:1 Ростов
28.8% (42)
1:1 Ничья
26% (38)
1:0 Ростов
19.9% (29)
1:2 Ахмат
4.8% (7)
2:0 Ростов
4.1% (6)
0:1 Ахмат
3.4% (5)
0:2 Ахмат
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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