Первый тайм

6' Разыграли штрафной гости, после чего с дальней дистанции пробил Коновалов, но мяч полетел крайне неточно.

5' На фланге Алмквист заехал по ногам Полярусу. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

4' Дальний заброс исполнял Тимофеев на ход Конате, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Песьякова.

3' Со штрафного навесил Фольмер на ближнюю штангу, где пробил головой Соу, но судья остановил игру из-за офсайда.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.