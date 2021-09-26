Россия: Премьер-лига 2021-2022
Ростов
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Ростов Арена
Ахмат
15
Глебов
Данил
22
Соу
Али
40
Уциев
Ризван
47
Уткин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мамаев ПавелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сёмин Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Себаи СенинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
История личных встреч
Ростов
Ахмат
14 матчей
71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
50%
-7.1%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0%
8 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
0%
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
0%
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
29 матчей
34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.6%
27.6%
44.8%
8 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.38
|Глебов Данил
|2
|0.25
|Хасимото Кэнто
|1
|0.13
|Полоз Дмитрий
|1
|0.13
|Осипенко Максим
|1
|0.13
|Терентьев Денис
|0
|0
|Баштуш Бартоломеу
|0
|0
|Алмквист Понтус
|0
|0
|Фольмер Кирилл
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|3
|0.38
|Конате Мохамед II
|3
|0.38
|Карапузов Владислав
|1
|0.13
|Янку Габриэль
|1
|0.13
|Коновалов Игорь
|1
|0.13
|Бериша Бернард
|0
|0
|Себаи Сенин
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терентьев Денис
|2
|0
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Калинин Игорь
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|4
|1
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Харин Евгений
|1
|1
|Уциев Ризван
|2
|0
|Лысцов Виталий
|2
|0
|Конате Мохамед II
|2
|0
|Полярус Артём
|1
|0
|Швец Антон
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Быстров Марат
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Ахмат
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +5 =4 -11Чайка 1:0 Ростов Крылья Советов 4:2 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Урал 1:1 Ростов
Нижний Новгород 1:2 Ростов Ростов 1:3 ЦСКА Москва Химки 1:1 Ростов Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов
Ахмат Последние 20 матчей: +7 =3 -10Кайрат Москва 0:3 Ахмат Ахмат 0:2 Краснодар Зенит 3:1 Ахмат Ахмат 2:1 Арсенал Тула
ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 2:1 Динамо Москва Рубин 2:1 Ахмат Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 10
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|10.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|14.
|Ростов
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|15.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|16.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ростов
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|Ростов
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|9.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|3.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
|4.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
|5.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов 0:0 Ахмат
Исход игры
Ростов
58.2% (85)
Ничья
30.1% (44)
Ахмат
11.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
39.85% (53)
Меньше
60.15% (80)
Обе команды забьют
Да
68.42% (91)
Нет
31.58% (42)
Популярный счёт
2:1 Ростов
28.8% (42)
1:1 Ничья
26% (38)
1:0 Ростов
19.9% (29)
1:2 Ахмат
4.8% (7)
2:0 Ростов
4.1% (6)
0:1 Ахмат
3.4% (5)
0:2 Ахмат
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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