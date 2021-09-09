Россия: Премьер-лига 2021-2022
Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
Ахмат
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.38
|2.
|Глебов Данил
|2
|0.25
|3.
|Хасимото Кэнто
|1
|0.13
|4.
|Полоз Дмитрий
|1
|0.13
|5.
|Осипенко Максим
|1
|0.13
|6.
|Терентьев Денис
|0
|0
|7.
|Баштуш Бартоломеу
|0
|0
|8.
|Алмквист Понтус
|0
|0
|9.
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уткин Даниил
|3
|0.38
|2.
|Конате Мохамед II
|3
|0.38
|3.
|Карапузов Владислав
|1
|0.13
|4.
|Янку Габриэль
|1
|0.13
|5.
|Коновалов Игорь
|1
|0.13
|6.
|Бериша Бернард
|0
|0
|7.
|Себаи Сенин
|0
|0
|8.
|Харин Евгений
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терентьев Денис
|2
|0
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|3.
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|4.
|Мамаев Павел
|1
|0
|5.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|6.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|7.
|Комличенко Николай
|1
|0
|8.
|Соу Али
|1
|0
|9.
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0
|10.
|Осипенко Максим
|1
|0
|11.
|Калинин Игорь
|1
|0
|12.
|Алмквист Понтус
|1
|0
|13.
|Норманн Матиас
|1
|0
|14.
|Лангович Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нижич Зоран
|4
|1
|2.
|Шелия Гиорги
|1
|1
|3.
|Харин Евгений
|1
|1
|4.
|Уциев Ризван
|2
|0
|5.
|Лысцов Виталий
|2
|0
|6.
|Конате Мохамед II
|2
|0
|7.
|Полярус Артём
|1
|0
|8.
|Швец Антон
|1
|0
|9.
|Бериша Бернард
|1
|0
|10.
|Уткин Даниил
|1
|0
|11.
|Тодорович Дарко
|1
|0
|12.
|Быстров Марат
|1
|0
|13.
|Карапузов Владислав
|1
|0
|14.
|Альсултанов Ислам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Ахмат
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +5 =4 -11Чайка 1:0 Ростов Крылья Советов 4:2 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Урал 1:1 Ростов
Нижний Новгород 1:2 Ростов Ростов 1:3 ЦСКА Москва Химки 1:1 Ростов Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов
Ахмат Последние 20 матчей: +7 =3 -10Кайрат Москва 0:3 Ахмат Ахмат 0:2 Краснодар Зенит 3:1 Ахмат Ахмат 2:1 Арсенал Тула
ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 2:1 Динамо Москва Рубин 2:1 Ахмат Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа
Последние игры между собой
Ростов: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ахмат: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:2 Ахмат Товарищеские матчи Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:3 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 9
|20
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|5.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|5.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Ахмат
Исход игры
Ростов
68.2% (30)
Ничья
25% (11)
Ахмат
6.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
38.64% (17)
Меньше
61.36% (27)
Обе команды забьют
Да
63.64% (28)
Нет
36.36% (16)
Популярный счёт
2:1 Ростов
34.1% (15)
1:0 Ростов
25% (11)
1:1 Ничья
25% (11)
2:0 Ростов
6.8% (3)
0:1 Ахмат
4.5% (2)
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