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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
 
Позже

Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Комличенко Николай 3 (1) 0.38
2. Глебов Данил 2 0.25
3. Хасимото Кэнто 1 0.13
4. Полоз Дмитрий 1 0.13
5. Осипенко Максим 1 0.13
6. Терентьев Денис 0 0
7. Баштуш Бартоломеу 0 0
8. Алмквист Понтус 0 0
9. Фольмер Кирилл 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уткин Даниил 3 0.38
2. Конате Мохамед II 3 0.38
3. Карапузов Владислав 1 0.13
4. Янку Габриэль 1 0.13
5. Коновалов Игорь 1 0.13
6. Бериша Бернард 0 0
7. Себаи Сенин 0 0
8. Харин Евгений 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Терентьев Денис 2 0
2. Хаджикадунич Деннис 2 0
3. Сухомлинов Данила 2 0
4. Мамаев Павел 1 0
5. Полоз Дмитрий 1 0
6. Байрамян Хорен 1 0
7. Комличенко Николай 1 0
8. Соу Али 1 0
9. Баштуш Бартоломеу 1 0
10. Осипенко Максим 1 0
11. Калинин Игорь 1 0
12. Алмквист Понтус 1 0
13. Норманн Матиас 1 0
14. Лангович Андрей 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Нижич Зоран 4 1
2. Шелия Гиорги 1 1
3. Харин Евгений 1 1
4. Уциев Ризван 2 0
5. Лысцов Виталий 2 0
6. Конате Мохамед II 2 0
7. Полярус Артём 1 0
8. Швец Антон 1 0
9. Бериша Бернард 1 0
10. Уткин Даниил 1 0
11. Тодорович Дарко 1 0
12. Быстров Марат 1 0
13. Карапузов Владислав 1 0
14. Альсултанов Ислам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Ахмат 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4) 11.11% (1) 0 22.22% (2)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Чайка 1:0 Ростов Крылья Советов 4:2 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Урал 1:1 Ростов
Нижний Новгород 1:2 Ростов Ростов 1:3 ЦСКА Москва Химки 1:1 Ростов Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов
Ахмат Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Кайрат Москва 0:3 Ахмат Ахмат 0:2 Краснодар Зенит 3:1 Ахмат Ахмат 2:1 Арсенал Тула
ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 2:1 Динамо Москва Рубин 2:1 Ахмат Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа

Последние игры между собой

Ростов: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ахмат: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ростов 0:1 Ахмат Кубок Ахмат 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Ростов Премьер-лига
Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:2 Ахмат Товарищеские матчи Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:3 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 9 20
2. Локомотив Москва Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
3. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Сочи Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
5. Рубин Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краснодар Заявка 8 4 1 3 14 - 9 13
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Спартак Москва Заявка 8 3 1 4 8 - 8 10
10. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Ахмат Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Уфа Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
13. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
14. Ростов Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
15. Химки Заявка 8 1 3 4 8 - 15 6
16. Урал Заявка 8 0 3 5 2 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
5. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Нижний Новгород Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Урал Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
5. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Локомотив Москва Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
15. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Ахмат Нижич Зоран 4 1
3. Урал Бикфалви Эрик 3 1
4. Зенит Кузяев Далер 3 1
5. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2021, осталось 2 дня 19 часов 55 минут.



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    • Прогнозы 44
    Ростов 68.2% (30)
    X 25% (11)
    Ахмат 6.8% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Ахмат
    2.60
    3.44
    2.99
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Ростов - Ахмат

    Исход игры
    Ростов
    68.2% (30)
    Ничья
    25% (11)
    Ахмат
    6.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.64% (17)
    Меньше
    61.36% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (28)
    Нет
    36.36% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    34.1% (15)
    1:0 Ростов
    25% (11)
    1:1 Ничья
    25% (11)
    2:0 Ростов
    6.8% (3)
    0:1 Ахмат
    4.5% (2)
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