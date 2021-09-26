Россия: Премьер-лига 2021-2022
1:0
3' ГолСперцян Эдуард
2:0
20' ГолКабелла Реми
35' Желтая карточкаКлассон Виктор
39' Красная карточкаСпайич Урош
44' Желтая карточкаРодригао
45' Желтая карточкаБурмистров Никита
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
31
Кайо
Силва
5
Родригао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 РодригаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
-
90 Шакуро ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
Ход матча
3'
1:0
20'
2:0
35'
39'
44'
История личных встреч
Краснодар
Сочи
1 матч
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
-100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0%
-100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
0%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|5 (1)
|0.56
|Кабелла Реми
|3
|0.33
|Сперцян Эдуард
|2
|0.22
|Де Вильена Тонни
|2
|0.22
|Ионов Алексей
|1
|0.11
|Газинский Юрий
|1
|0.11
|Спайич Урош
|1
|0.11
|Ильин Владимир
|1
|0.11
|Классон Виктор
|0
|0
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попов Ивелин
|3
|0.33
|Нобоа Кристиан
|2 (1)
|0.22
|Барсов Максим
|2
|0.22
|Юсупов Артур
|1
|0.11
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0.11
|Дуганджич Марко
|1
|0.11
|Касьерра Матео
|1
|0.11
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|4
|0
|Газинский Юрий
|3
|0
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|Кабелла Реми
|2
|0
|Классон Виктор
|2
|0
|Рамирес Кристиан
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Спайич Урош
|0
|1
|Петров Сергей
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Кордоба Джон
|1
|0
|Ильин Владимир
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Попов Ивелин
|2
|0
|Родригао
|2
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|Терехов Сергей
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|0
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|Сочи
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ленинградец 0:2 Краснодар Ахмат 0:2 Краснодар Ростов 1:1 Краснодар Рубин 1:3 Краснодар
Краснодар 2:0 Рубин Локомотив Москва 2:1 Краснодар Краснодар 3:2 Арсенал Тула Зенит 3:2 Краснодар Краснодар 0:1 Химки Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар
Сочи Последние 20 матчей: +11 =2 -7Сочи 0:1 Динамо Москва Сочи 3:1 Уфа Спартак Москва 1:2 Сочи Крылья Советов 1:0 Сочи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 10
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Краснодар
|2:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|5.
|Сочи
|0:2 Заявка
|9
|5
|0
|4
|12 - 8
|15
|6.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Краснодар
|2:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Сочи
|0:2 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|5.
|Краснодар
|2:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|Сочи
|0:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|7.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|3.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
|4.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
|5.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар 2:0 Сочи
Исход игры
Краснодар
71.4% (110)
Ничья
22.1% (34)
Сочи
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
64.75% (90)
Меньше
35.25% (49)
Обе команды забьют
Да
79.14% (110)
Нет
20.86% (29)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
45.5% (70)
1:1 Ничья
13.6% (21)
1:0 Краснодар
11.7% (18)
2:2 Ничья
4.5% (7)
2:0 Краснодар
4.5% (7)
3:2 Краснодар
2.6% (4)
3:1 Краснодар
1.9% (3)
1:2 Сочи
1.9% (3)
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