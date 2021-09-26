Родригао получил жёлтую карточку, не очень честную борьбу вёл защитник "Сочи" на втором этаже, по голове Кордобе досталось.

Ещё одна карточка у нас. Никита Бурмистров жёстко сыграл локтем в борьбе на втором этаже, по затылку досталось Сорокину.

Сперцян с Прохиным что-то не поделили, немного потолкались, но всё закончилось благополучно.

Спокойным получилось добавленное время, пришло время отдыхать! "Краснодар" в основном доминировал в первом тайме, забил дважды, но удаление у хозяев после вмешательства ВАР обеспечило нам крайне интересный второй тайм! А пока немного отдохнём!

44' Повезло "Краснодару", что скоро перерыв. Есть возможность у хозяев перестроить игру в раздевалке, чтобы сохранить добытое преимущество.

43' Замена в составе "Краснодара". Нужен центральный защитник хозяевам, недовольный Виктор Классон покидает пределы поля, вместо него вышел Егор Сорокин. Швед даже спросил эмоционально, почему он!

42' Нобоа слева исполнил угловой, навесил во вратарскую площадку, где Сафонов без проблем мяч в руки поймал.

41' Нобоа пробил по воротам со штрафного, стенка "Краснодара" приняла мяч на себя, от Кордобы он улетел за лицевую на угловой.

40' Буянит Спайич, не очень согласен защитник с таким решением арбитра. Игра теперь будет очень интересной, а для начала хотелось бы всё-таки штрафной удар "Сочи" посмотреть!

39' Красная карточка! Урош Спайич отправился раньше времени с поля! ВАР вмешался в дело! Показывает Панин, что мог 1 в 1 убегать Касьерра, поэтому это фол последней надежды.

38' Сам пошёл Игорь Панин смотреть эпизод! А ведь серьёзно, Касьерра мог выбегать один на один с Сафоновым! Сейчас посмотрим!

37' Долго готовят штрафной игроки "Сочи", а нам показывают, что ВАР будет пересматривать эпизод на предмет возможной красной карточки для Спайича.

36' Хорошая передача на ход Касьерре, который уже врывался в штрафную площадь соперника, но на самой линии его уронил на газон Спайич. Это карточка и очень опасный штрафной!

35' Сперцян с подступов к штрафной площади неплохой удар из-под защитника нанёс, Джанаев смог в прыжке мяч поймать.

35' Виктор Классон получил отложенную карточку, опоздал на мяч и влетел в ногу Бурмистрову. Всё справедливо.

34' Джанаев спасает! Кордоба вновь по центру убежал один на один, низом пробивал мимо Джанаева в дальний угол, в прыжке достал голкипер "Сочи" рукой!

32' Юсупов получил мяч слева около угла штрафной площади и решил пробить в дальнюю девятку. Получилось неточно, Сафонов проводил мяч взглядом.

31' Ещё одна хорошая атака "Краснодара", мяч отскочил в центр на Сперцяна, который отыграл дальше налево, откуда Кордоба попытался в касание в ближний угол пробить, но точности ему не хватило.

30' Нобоа сейчас на мяч опоздал, в итоге довольно неприятно врезался в Черникова. Арбитр Панин обошёлся тут без карточки, хотя было рядом.

29' Вот и первая передача на Бурмистрова, который оказался справа, но поставил там корпус Кайо и отыграл назад на своего голкипера.

28' А вот и замена в составе "Сочи". Конечно, нужно что-то менять Федотову. Ивелин Попов покинул пределы поля, вместо него будет играть Никита Бурмистров.

26' И вновь отбирают хозяева мяч у соперника на своей половине поля, "Сочи" прессингует, но отобрать его не получается.

24' И вновь контратака "Краснодара", Де Вильена отыграл направо в штрафную на Кабеллу, который навешивал из-под Терехова, но попал как раз в защитника.

23' Середина первого тайма, пока доминирует "Краснодар". Сочинцы попытались было немного оживиться, пару атак провести, но хозяева показывают, что и в контратаке они хороши.

21' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Реми Кабелла! 2:0!

Очередная быстрая атака "Краснодара", Крыховяк длинную передачу исполнил направо на Кабеллу, который ворвался в штрафную площадь, убрал на замахе Терехова, затем ещё раз обыграл его же на пути к центру и пробил точно низом в дальний угол!

19' Чуть сбавили атакующий порыв игроки "Краснодара", надо взять небольшую паузу хозяевам. Начали мощно подопечные Ганчаренко, которыми сегодня руководит Александр Ермакович. Белорусский специалист, напомним, дисквалифицирован.

17' Очень даже неплохой момент создали игроки "Сочи, а вот после углового обострить ситуацию не удалось.

16' ПЕРЕКЛАДИНА! Касьерра с правого фланга прострелил к линии вратарской площадки, Юсупов пробил в касание, мяч рикошетом от Рамиреса по дуге в каркас угодил!

15' Подача с левого фланга в штрафную площадь "Сочи", мяч улетел на противоположный край на Кабеллу, который прострелил от лицевой, получилось опасно вдоль линии ворот! Добавить никто не смог!

14' Ещё одна быстрая атака "Краснодара", Кабелла справа простреливал на Кордобу, но Цаллагов сыграл на перехвате!

13' Игроки "Сочи" в коем-то веке смогли к штрафной площади соперника подобраться, но ничего обостряющего не получилось.

12' Совсем не получается у "Сочи" ничего создать, "Краснодар" сейчас ещё и уверенно владеет мячом.

11' И вновь опасная атака "Краснодара"! Кордоба слева ворвался в штрафную на рандеву с Джанаевым, пробивал низом, но не удалось переиграть вратаря гостей!

11' Всё в порядке у игрока "Краснодара", а "Сочи" тем временем попытался в атаку перейти. Пошёл длинный заброс на Касьерру, но Сафонов на выходе мяч в руки забрал.

10' Сперцян оказался на газоне, нарушены правила против молодого игрока "Краснодара". Даже помощь врачей игроку "Краснодара" понадобилась.

8' Очень мощно атакует "Краснодар", пока не могут гости толком выбраться со своей половины поля, не говорю уже о том, чтобы развернуть атакующие действия.

7' И вновь очень неплохая атака "Краснодара"! Де Вильена слева ворвался в штрафную, отыграл к линии штрафной площади под удар Кордобе, но не получилось в касание у форварда хозяев!

6' Сперцян получил мяч на правом фланге, навешивал в штрафную площадь, но очень уж неточно получилось. Слишком сильно, и мяч улетел за лицевую.

5' И вновь момент! Родригао неудачно сыграл головой, Виктор Классон в итоге один на один выбежал! Вовремя Джанаев сыграл на выходе, накрыв удар шведа, который пытался перебросить вратаря гостей!

3' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Эдуард Сперцян! 1:0!

Контратака "Краснодара" 4 в 2, Сперцян справа ворвался в штрафную площадь, обыграл Родригао и отлично пробил мимо Джанаева в дальний угол! Голевую передачу сделал Кордоба!

2' Футболисты "Краснодара" активнее на первых минутах, много прессингуют хозяева поля.

1' Угловой быстро заработали игроки "Краснодара", Кабелла справа навешивал на ближнюю штангу, Родригао вынес мяч. На подборе оказался игрок хозяев, но дальний удар не получился.