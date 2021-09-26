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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Краснодар
2:0
Перерыв

Стадион:
Сочи
0'
1:0
3' Гол
Сперцян Эдуард
2:0
20' Гол
Кабелла Реми
35' Желтая карточка
Классон Виктор
39' Красная карточка
Спайич Урош
44' Желтая карточка
Родригао
45' Желтая карточка
Бурмистров Никита
2:0. Реми Кабелла
1:0. Эдуард Сперцян
39
Сафонов
Матвей
6
Рамирес
Кристиан
31
Кайо
Силва
5
Спайич
Урош
52
Де
Вильена
Тонни
53
Черников
Александр
3
Крыховяк
Гжегож
7
Кабелла
Реми
74
Сперцян
Эдуард
16
Классон
Виктор
9
Кордоба
Джон
35
Джанаев
Сослан
87
Прохин
Данила
5
Родригао
4
Барач
Матео
34
Маргасов
Тимофей
16
Нобоа
Кристиан
15
Цаллагов
Ибрагим
13
Терехов
Сергей
8
Попов
Ивелин
6
Юсупов
Артур
30
Касьерра
Матео
Краснодар
4-2-3-1
Сочи
3-4-2-1

История личных встреч

Краснодар
Сочи

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
-100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0%
-100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
0%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:3
К
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 5 (1) 0.56
Кабелла Реми 3 0.33
Сперцян Эдуард 2 0.22
Де Вильена Тонни 2 0.22
Ионов Алексей 1 0.11
Газинский Юрий 1 0.11
Спайич Урош 1 0.11
Ильин Владимир 1 0.11
Классон Виктор 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попов Ивелин 3 0.33
Нобоа Кристиан 2 (1) 0.22
Барсов Максим 2 0.22
Юсупов Артур 1 0.11
Жоаозиньо Рамос 1 0.11
Дуганджич Марко 1 0.11
Касьерра Матео 1 0.11
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 4 0
Газинский Юрий 3 0
Крыховяк Гжегож 1 1
Кабелла Реми 2 0
Классон Виктор 2 0
Рамирес Кристиан 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Спайич Урош 0 1
Петров Сергей 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Кордоба Джон 1 0
Ильин Владимир 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурмистров Никита 2 0
Попов Ивелин 2 0
Родригао 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Нобоа Кристиан 1 0
Терехов Сергей 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Барач Матео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4) 0 21.43% (3) 21.43% (3)
 Сочи 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ленинградец 0:2 Краснодар Ахмат 0:2 Краснодар Ростов 1:1 Краснодар Рубин 1:3 Краснодар
Краснодар 2:0 Рубин Локомотив Москва 2:1 Краснодар Краснодар 3:2 Арсенал Тула Зенит 3:2 Краснодар Краснодар 0:1 Химки Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар
Сочи Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Сочи 0:1 Динамо Москва Сочи 3:1 Уфа Спартак Москва 1:2 Сочи Крылья Советов 1:0 Сочи
Сочи 3:0 Химки Партизан 2:2 Сочи Сочи 2:0 Урал Сочи 1:1 Партизан Ахмат 1:2 Сочи Кешля 2:4 Сочи Нижний Новгород 1:0 Сочи Сочи 3:0 Кешля Рубин 1:3 Сочи Химки 2:3 Сочи Спартак Москва 4:0 Сочи Сочи 1:2 ПФК Кубань Сочи 2:3 Краснодар-2 Химки 0:0 Сочи Сочи 2:1 Ротор Краснодар 1:3 Сочи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Краснодар 2:0 Заявка 9 5 1 3 16 - 9 16
5. Сочи 0:2 Заявка 9 5 0 4 12 - 8 15
6. Рубин Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
9. Ахмат Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
10. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
12. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Уфа Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
14. Химки Заявка 9 1 4 4 8 - 15 7
15. Ростов Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
16. Урал Заявка 8 0 3 5 2 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Краснодар 2:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Сочи 0:2 Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
14. Нижний Новгород Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
15. Урал Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
5. Краснодар 2:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6. Сочи 0:2 Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
7. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
8. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
11. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
14. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Ахмат Нижич Зоран 4 1
3. Зенит Кузяев Далер 4 1
4. Урал Бикфалви Эрик 3 1
5. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Спокойным получилось добавленное время, пришло время отдыхать! "Краснодар" в основном доминировал в первом тайме, забил дважды, но удаление у хозяев после вмешательства ВАР обеспечило нам крайне интересный второй тайм! А пока немного отдохнём!
  • 45'
    Сперцян с Прохиным что-то не поделили, немного потолкались, но всё закончилось благополучно.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минут добавил Панин к основному времени первого тайма.
  • Желтая карточка
    45'
    Ещё одна карточка у нас. Никита Бурмистров жёстко сыграл локтем в борьбе на втором этаже, по затылку досталось Сорокину.
  • Желтая карточка
    44'
    Родригао получил жёлтую карточку, не очень честную борьбу вёл защитник "Сочи" на втором этаже, по голове Кордобе досталось.
  • 44'
    Повезло "Краснодару", что скоро перерыв. Есть возможность у хозяев перестроить игру в раздевалке, чтобы сохранить добытое преимущество.
  • Замена
    43'
    Замена в составе "Краснодара". Нужен центральный защитник хозяевам, недовольный Виктор Классон покидает пределы поля, вместо него вышел Егор Сорокин. Швед даже спросил эмоционально, почему он!
  • Угловой
    42'
    Нобоа слева исполнил угловой, навесил во вратарскую площадку, где Сафонов без проблем мяч в руки поймал.
  • 41'
    Нобоа пробил по воротам со штрафного, стенка "Краснодара" приняла мяч на себя, от Кордобы он улетел за лицевую на угловой.
  • 40'
    Буянит Спайич, не очень согласен защитник с таким решением арбитра. Игра теперь будет очень интересной, а для начала хотелось бы всё-таки штрафной удар "Сочи" посмотреть!
  • Красная карточка
    39'
    Красная карточка! Урош Спайич отправился раньше времени с поля! ВАР вмешался в дело! Показывает Панин, что мог 1 в 1 убегать Касьерра, поэтому это фол последней надежды.
  • Видеоповтор
    38'
    Сам пошёл Игорь Панин смотреть эпизод! А ведь серьёзно, Касьерра мог выбегать один на один с Сафоновым! Сейчас посмотрим!
  • Видеоповтор
    37'
    Долго готовят штрафной игроки "Сочи", а нам показывают, что ВАР будет пересматривать эпизод на предмет возможной красной карточки для Спайича.
  • Желтая карточка
    36'
    Хорошая передача на ход Касьерре, который уже врывался в штрафную площадь соперника, но на самой линии его уронил на газон Спайич. Это карточка и очень опасный штрафной!
  • 35'
    Сперцян с подступов к штрафной площади неплохой удар из-под защитника нанёс, Джанаев смог в прыжке мяч поймать.
  • Желтая карточка
    35'
    Виктор Классон получил отложенную карточку, опоздал на мяч и влетел в ногу Бурмистрову. Всё справедливо.
  • Опасный момент
    34'
    Джанаев спасает! Кордоба вновь по центру убежал один на один, низом пробивал мимо Джанаева в дальний угол, в прыжке достал голкипер "Сочи" рукой!
  • 32'
    Юсупов получил мяч слева около угла штрафной площади и решил пробить в дальнюю девятку. Получилось неточно, Сафонов проводил мяч взглядом.
  • 31'
    Ещё одна хорошая атака "Краснодара", мяч отскочил в центр на Сперцяна, который отыграл дальше налево, откуда Кордоба попытался в касание в ближний угол пробить, но точности ему не хватило.
  • Фол, нарушение
    30'
    Нобоа сейчас на мяч опоздал, в итоге довольно неприятно врезался в Черникова. Арбитр Панин обошёлся тут без карточки, хотя было рядом.
  • 29'
    Вот и первая передача на Бурмистрова, который оказался справа, но поставил там корпус Кайо и отыграл назад на своего голкипера.
  • Замена
    28'
    А вот и замена в составе "Сочи". Конечно, нужно что-то менять Федотову. Ивелин Попов покинул пределы поля, вместо него будет играть Никита Бурмистров.
  • 26'
    И вновь отбирают хозяева мяч у соперника на своей половине поля, "Сочи" прессингует, но отобрать его не получается.
  • 24'
    И вновь контратака "Краснодара", Де Вильена отыграл направо в штрафную на Кабеллу, который навешивал из-под Терехова, но попал как раз в защитника.
  • 23'
    Середина первого тайма, пока доминирует "Краснодар". Сочинцы попытались было немного оживиться, пару атак провести, но хозяева показывают, что и в контратаке они хороши.
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Реми Кабелла! 2:0!
    Очередная быстрая атака "Краснодара", Крыховяк длинную передачу исполнил направо на Кабеллу, который ворвался в штрафную площадь, убрал на замахе     Терехова, затем ещё раз обыграл его же на пути к центру и пробил точно низом в дальний угол!
  • 19'
    Чуть сбавили атакующий порыв игроки "Краснодара", надо взять небольшую паузу хозяевам. Начали мощно подопечные Ганчаренко, которыми сегодня руководит Александр Ермакович. Белорусский специалист, напомним, дисквалифицирован.
  • Угловой
    17'
    Очень даже неплохой момент создали игроки "Сочи, а вот после углового обострить ситуацию не удалось.
  • Штанга
    16'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Касьерра с правого фланга прострелил к линии вратарской площадки, Юсупов пробил в касание, мяч рикошетом от Рамиреса по дуге в каркас угодил!
  • 15'
    Подача с левого фланга в штрафную площадь "Сочи", мяч улетел на противоположный край на Кабеллу, который прострелил от лицевой, получилось опасно вдоль линии ворот! Добавить никто не смог!
  • 14'
    Ещё одна быстрая атака "Краснодара", Кабелла справа простреливал на Кордобу, но Цаллагов сыграл на перехвате!
  • 13'
    Игроки "Сочи" в коем-то веке смогли к штрафной площади соперника подобраться, но ничего обостряющего не получилось.
  • 12'
    Совсем не получается у "Сочи" ничего создать, "Краснодар" сейчас ещё и уверенно владеет мячом.
  • Опасный момент
    11'
    И вновь опасная атака "Краснодара"! Кордоба слева ворвался в штрафную на рандеву с Джанаевым, пробивал низом, но не удалось переиграть вратаря гостей!
  • 11'
    Всё в порядке у игрока "Краснодара", а "Сочи" тем временем попытался в атаку перейти. Пошёл длинный заброс на Касьерру, но Сафонов на выходе мяч в руки забрал.
  • Фол, нарушение
    10'
    Сперцян оказался на газоне, нарушены правила против молодого игрока "Краснодара". Даже помощь врачей игроку "Краснодара" понадобилась.
  • 8'
    Очень мощно атакует "Краснодар", пока не могут гости толком выбраться со своей половины поля, не говорю уже о том, чтобы развернуть атакующие действия.
  • 7'
    И вновь очень неплохая атака "Краснодара"! Де Вильена слева ворвался в штрафную, отыграл к линии штрафной площади под удар Кордобе, но не получилось в касание у форварда хозяев!
  • 6'
    Сперцян получил мяч на правом фланге, навешивал в штрафную площадь, но очень уж неточно получилось. Слишком сильно, и мяч улетел за лицевую.
  • Опасный момент
    5'
    И вновь момент! Родригао неудачно сыграл головой, Виктор Классон в итоге один на один выбежал! Вовремя Джанаев сыграл на выходе, накрыв удар шведа, который пытался перебросить вратаря гостей!
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Эдуард Сперцян! 1:0!
    Контратака "Краснодара" 4 в 2, Сперцян справа ворвался в штрафную площадь, обыграл Родригао и отлично пробил мимо Джанаева в дальний угол! Голевую передачу сделал Кордоба!
  • 2'
    Футболисты "Краснодара" активнее на первых минутах, много прессингуют хозяева поля.
  • Угловой
    1'
    Угловой быстро заработали игроки "Краснодара", Кабелла справа навешивал на ближнюю штангу, Родригао вынес мяч. На подборе оказался игрок хозяев, но дальний удар не получился.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Сочи". В белых майках, синих трусах сыграют гости, а "Краснодар" действует в традиционной зелёно-черной форме!
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Где смотреть матч Краснодар 2:0 Сочи онлайн


Прогнозы на матч Краснодар 2:0 Сочи

Исход игры
Краснодар
71.4% (110)
Ничья
22.1% (34)
Сочи
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
64.75% (90)
Меньше
35.25% (49)
Обе команды забьют
Да
79.14% (110)
Нет
20.86% (29)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
45.5% (70)
1:1 Ничья
13.6% (21)
1:0 Краснодар
11.7% (18)
2:2 Ничья
4.5% (7)
2:0 Краснодар
4.5% (7)
3:2 Краснодар
2.6% (4)
3:1 Краснодар
1.9% (3)
1:2 Сочи
1.9% (3)
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