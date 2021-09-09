Россия: Премьер-лига 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кордоба Джон
|5 (1)
|0.63
|2.
|Кабелла Реми
|2
|0.25
|3.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.25
|4.
|Ионов Алексей
|1
|0.13
|5.
|Сперцян Эдуард
|1
|0.13
|6.
|Газинский Юрий
|1
|0.13
|7.
|Спайич Урош
|1
|0.13
|8.
|Ильин Владимир
|1
|0.13
|9.
|Классон Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попов Ивелин
|3
|0.38
|2.
|Нобоа Кристиан
|2 (1)
|0.25
|3.
|Барсов Максим
|2
|0.25
|4.
|Юсупов Артур
|1
|0.13
|5.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0.13
|6.
|Дуганджич Марко
|1
|0.13
|7.
|Касьерра Матео
|1
|0.13
|8.
|Бурмистров Никита
|0
|0
|9.
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|10.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|11.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Черников Александр
|4
|0
|2.
|Газинский Юрий
|3
|0
|3.
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|4.
|Кабелла Реми
|2
|0
|5.
|Рамирес Кристиан
|2
|0
|6.
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|7.
|Петров Сергей
|1
|0
|8.
|Классон Виктор
|1
|0
|9.
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|10.
|Кордоба Джон
|1
|0
|11.
|Ильин Владимир
|1
|0
|12.
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|2
|0
|2.
|Джанаев Сослан
|2
|0
|3.
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|4.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|5.
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|6.
|Терехов Сергей
|1
|0
|7.
|Родригао
|1
|0
|8.
|Дуганджич Марко
|1
|0
|9.
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|10.
|Барач Матео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|0
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|Сочи
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ленинградец 0:2 Краснодар Ахмат 0:2 Краснодар Ростов 1:1 Краснодар Рубин 1:3 Краснодар
Краснодар 2:0 Рубин Локомотив Москва 2:1 Краснодар Краснодар 3:2 Арсенал Тула Зенит 3:2 Краснодар Краснодар 0:1 Химки Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар
Сочи Последние 20 матчей: +11 =2 -7Сочи 0:1 Динамо Москва Сочи 3:1 Уфа Спартак Москва 1:2 Сочи Крылья Советов 1:0 Сочи
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Сочи: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 9
|20
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|5.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|5.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Сочи
Исход игры
Краснодар
78.6% (33)
Ничья
14.3% (6)
Сочи
7.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (28)
Меньше
31.71% (13)
Обе команды забьют
Да
80.49% (33)
Нет
19.51% (8)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
50% (21)
1:1 Ничья
11.9% (5)
1:0 Краснодар
11.9% (5)
2:0 Краснодар
7.1% (3)
3:1 Краснодар
4.8% (2)
1:2 Сочи
4.8% (2)
3:2 Краснодар
4.8% (2)
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