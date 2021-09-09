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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Краснодар
 
Позже

Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кордоба Джон 5 (1) 0.63
2. Кабелла Реми 2 0.25
3. Де Вильена Тонни 2 0.25
4. Ионов Алексей 1 0.13
5. Сперцян Эдуард 1 0.13
6. Газинский Юрий 1 0.13
7. Спайич Урош 1 0.13
8. Ильин Владимир 1 0.13
9. Классон Виктор 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попов Ивелин 3 0.38
2. Нобоа Кристиан 2 (1) 0.25
3. Барсов Максим 2 0.25
4. Юсупов Артур 1 0.13
5. Жоаозиньо Рамос 1 0.13
6. Дуганджич Марко 1 0.13
7. Касьерра Матео 1 0.13
8. Бурмистров Никита 0 0
9. Цаллагов Ибрагим 0 0
10. Маргасов Тимофей 0 0
11. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Черников Александр 4 0
2. Газинский Юрий 3 0
3. Крыховяк Гжегож 1 1
4. Кабелла Реми 2 0
5. Рамирес Кристиан 2 0
6. Сперцян Эдуард 2 0
7. Петров Сергей 1 0
8. Классон Виктор 1 0
9. Де Вильена Тонни 1 0
10. Кордоба Джон 1 0
11. Ильин Владимир 1 0
12. Корнюшин Даниил 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Попов Ивелин 2 0
2. Джанаев Сослан 2 0
3. Маргасов Тимофей 2 0
4. Бурмистров Никита 1 0
5. Нобоа Кристиан 1 0
6. Терехов Сергей 1 0
7. Родригао 1 0
8. Дуганджич Марко 1 0
9. Ангбан Викторьен 1 0
10. Барач Матео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4) 0 21.43% (3) 21.43% (3)
 Сочи 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ленинградец 0:2 Краснодар Ахмат 0:2 Краснодар Ростов 1:1 Краснодар Рубин 1:3 Краснодар
Краснодар 2:0 Рубин Локомотив Москва 2:1 Краснодар Краснодар 3:2 Арсенал Тула Зенит 3:2 Краснодар Краснодар 0:1 Химки Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар
Сочи Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Сочи 0:1 Динамо Москва Сочи 3:1 Уфа Спартак Москва 1:2 Сочи Крылья Советов 1:0 Сочи
Сочи 3:0 Химки Партизан 2:2 Сочи Сочи 2:0 Урал Сочи 1:1 Партизан Ахмат 1:2 Сочи Кешля 2:4 Сочи Нижний Новгород 1:0 Сочи Сочи 3:0 Кешля Рубин 1:3 Сочи Химки 2:3 Сочи Спартак Москва 4:0 Сочи Сочи 1:2 ПФК Кубань Сочи 2:3 Краснодар-2 Химки 0:0 Сочи Сочи 2:1 Ротор Краснодар 1:3 Сочи

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Сочи: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Краснодар 1:3 Сочи Премьер-лига Краснодар 1:2 Сочи Кубок Сочи 1:1 Краснодар Премьер-лига Сочи 2:0 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 3:0 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 9 20
2. Локомотив Москва Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
3. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Сочи Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
5. Рубин Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краснодар Заявка 8 4 1 3 14 - 9 13
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Спартак Москва Заявка 8 3 1 4 8 - 8 10
10. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Ахмат Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Уфа Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
13. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
14. Ростов Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
15. Химки Заявка 8 1 3 4 8 - 15 6
16. Урал Заявка 8 0 3 5 2 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
5. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Нижний Новгород Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Урал Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
5. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Локомотив Москва Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
15. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Ахмат Нижич Зоран 4 1
3. Урал Бикфалви Эрик 3 1
4. Зенит Кузяев Далер 3 1
5. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2021, осталось 2 дня 22 часа 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Краснодар 78.6% (33)
    X 14.3% (6)
    Сочи 7.1% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Сочи
    2.23
    3.75
    3.62
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Краснодар - Сочи онлайн


    Прогнозы на матч Краснодар - Сочи

    Исход игры
    Краснодар
    78.6% (33)
    Ничья
    14.3% (6)
    Сочи
    7.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    80.49% (33)
    Нет
    19.51% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    50% (21)
    1:1 Ничья
    11.9% (5)
    1:0 Краснодар
    11.9% (5)
    2:0 Краснодар
    7.1% (3)
    3:1 Краснодар
    4.8% (2)
    1:2 Сочи
    4.8% (2)
    3:2 Краснодар
    4.8% (2)
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