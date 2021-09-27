Замена в составе "Арсенала". Вместо Кирилла Панченко на поле появился Зурико Давиташвили.

Хорошая атака "Арсенала"! Хлусевич справа навесил в штрафную, Марков с ближней штанги пытался в дальний угол пробить, но успел Адамов подставить голову.

Марков в порядке, а "Арсенал" проводит концовку тайма в атаке. Пошла подача с левого фланга, Смольников упал в штрафной площади, но нарушения правил тут не было.

Звучит свисток, первый тайм окончен. Пока "Урал" уверенно переигрывает дома "Арсенал", Божовичу есть, над чем подумать. Отдыхаем!

45' Алексей Герасимов на фланге жёстко сыграл против Маркова, в итоге получил жёлтую карточку. Форварду "Арсенала" оказывают помощь врачи.

45' 4 минуты добавлены к основному времени первого тайма.

44' Неплохой навес получился справа на дальнюю штангу, Беляев смог пробить с линии вратарской, но попасть в створ ему не удалось. Хороший эпизод.

43' Вновь "Арсенал" пошёл в атаку, Степанов слева неплохой прорыв совершил, навесил в штрафную площадь, где Помазун до мяча не дотянулся, но подстраховал его Герасимов, выбивший снаряд на угловой.

41' Навесил Гаджимурадов справа на ближнюю штангу, "Арсенал" отбился. Рамазан вновь получил мяч справа, попытался то ли повторно навесить, то ли пробить, в итоге получилось в створ точно в руки Коченкову.

40' Кулаков забежал справа под передачу, от лицевой пытался в центр прострелить, успел его накрыть защитник. Это Костадинов выбил на угловой мяч.

39' Ничего не получается у "Арсенала" впереди, "Урал" без проблем справляется со всеми подходами соперника и при первой возможности тоже идёт вперёд.

38' Не так много времени осталось до конца первого тайма, но много должен добавить Матюнин, потому как несколько остановок из-за ВАРа было, да и врачи с завидной регулярностью появляются на поле.

36' Ещё одна хорошая атака "Урала", Гаджимурадов справа ворвался в штрафную под передачу на ход, сильно пробивал в ближний угол, но Коченков справился!

35' Продолжает атаковать "Урал", Егорычев по левому флангу мяч тащил, но Новосельцев смог выбить его в аут.

34' Так и не смогли футболисты "Арсенала" что-то в атаке показать, хотя неплохо они какое-то время мячом владели.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Андрей Егорычев! 2:0!

Отличный розыгрыш углового! Гаджимурадов навесил справа от флажка на ближнюю штангу, Егорычев опередил Костадинова и с угла вратарской переправил мяч в створ!

31' Опасная атака "Урала"! Кулаков с правого фланга простреливал в штрафную, и Егорычев уже был готов замыкать эту передачу, но Новосельцев сыграл отлично, успев выбить мяч на угловой!

30' Игроки "Арсенала" неплохо контролируют мяч, но без серьёзного продвижения к штрафной площади соперника. Много гости ошибаются пока.

29' Вернулся на поле Йовичич, довольно быстро привели его в порядок. Без опасных моментов у нас пошла игра, зато много остановок и стычек в центре поля.

27' Вновь у нас пауза, теперь уже Йовичич оказался на газоне, и на поле появились врачи уральского клуба. Неприятный удар по спине их игрок получил.

26' Досталось Кириллу Панченко, в жёстко подкате полузащитника гостей сбил с ног Бранко Йовичич. Немного полежал игрок "Арсенала" на поле, но в итоге обошлось без помощи врачей.

25' Эванс Кангва забежал по левому флангу, навешивал в штрафную площадь, где к мячу направлялся Хлусевич, но высоковатой получилась подача. Не добрался полузащитник "Арсенала".

24' Адамову вновь досталось, столкнулся тут защитник "Урала" с Эвансом Кангва в борьбе за мяч. Туляки думали, что будет угловой, даже приготовились, но арбитр Матюнин показал, что Помазун будет играть от ворот.

22' В атаку выходили футболисты "Урала", но Гаджимурадов залез в положение "вне игры".

21' Футболисты "Арсенала" получше контролируют мяч, и повезло конечно гостям, что отменили второй гол Бикфалви. Было бы труднее вернуться в игру тулякам.

20' Контратака могла получиться у "Арсенала", но Марков не смог принять мяч, далековато от себя его отпустив, в итоге успел на опережение сыграть Кузьмичев.

19' Вновь Адамов оказался на газоне, это Эванс Кангва слишком активно играл в отборе. На этот раз без карточки обошлось.

18' Первая карточка в нашем матче. Евгений Марков фолит на фланге, завалил соперника на газон. Адамову досталось.

17' Егорычев опасно наносил удар по воротам соперника, успел там подставиться защитник, мяч улетел за лицевую линию.

15' Принесла пауза с просмотром ВАР пользу игрокам "Арсенала". Чуть спал атакующий порыв хозяев, но мячом они продолжают владеть.

13' ВАР решил, что была игра рукой со стороны Бикфалви. Момент крайне спорный, но нам остаётся лишь смотреть футбол дальше. 1:0 на табло!

12' Долго ВАР смотрит повтор. Оказывается, дело там не в возможном офсайде. Принимал мяч на грудь Бикфалви, но показалось, что в предплечье мог он угодить. Ждём решения!

10' ВАР вновь в действии. Судя по повтору, Бикфалви стартовал точно не из офсайда под передачу Егорычева. И как легко дал Степанов принять мяч грудью и пробить по воротам!

9' ГОЛ! Эрик Бикфалви!

Егорычев выполнил заброс в штрафную площадь "Арсенала", где в центр Бикфалви мяч принял, подработал под удар и из-под Степанова переиграл вратаря гостей!

8' Разыграли слева угловой игроки "Урала", в итоге Мишкич довольно опасно навесил на дальнюю штангу, но обошлось для "Арсенала", отбились туляки.

7' Вновь пошли вперёд футболисты "Урала", Мишкич подкараулил отскок, наносил дальний удар по воротам, но попал в соперника. Угловой!

6' ВАР на всякий случай вмешался в дело, посмотрел повтор гола, всё по правилам!

5' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Эрик Бикфалви! 1:0!

Йовичич головой забросил мяч в штрафную площадь, центральные защитники зевнули Бикфалви, который принял его и отличным ударом сходу поразил ближний угол!

3' Пошли вперёд игроки "Арсенала", но Эванс Кангва по левому флангу не смог в штрафную прорваться. Закрыл его защитник "Урала".