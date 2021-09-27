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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Урал
2:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Арсенал Тула
0'
1:0
5' Гол
Бикфалви Эрик
19' Желтая карточка
Марков Евгений
2:0
32' Гол
Егорычев Андрей
45' Желтая карточка
Герасимов Алексей
48'
1
Помазун
Илья
93
Герасимов
Алексей
25
Кузьмичев
Иван
95
Адамов
Арсен
24
Колесниченко
Кирилл
18
Йовичич
Бранко
19
Мишкич
Даниэль
15
Кулаков
Денис
11
Гаджимурадов
Рамазан
5
Егорычев
Андрей
10
Бикфалви
Эрик
1
Коченков
Антон
6
Смольников
Игорь
99
Новосельцев
Иван
60
Беляев
Максим
25
Степанов
Данил
70
Костадинов
Георги
82
Хлусевич
Даниил
20
Чаушич
Горан
8
Панченко
Кирилл
10
Кангва
Эванс
7
Марков
Евгений
Урал
3-4-2-1
Арсенал Тула
4-1-4-1

История личных встреч

Урал
Арсенал Тула

8 матчей

75%
25%
0%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
-12.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

0%
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

0%
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

0%
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
К
2:2
ПЛ
1:1
К
2:2
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 1 0.11
Панюков Андрей 1 0.11
Максименко Артём 1 0.11
Егорычев Андрей 1 0.11
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Гаджимурадов Рамазан 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 2 0.22
Чаушич Горан 2 0.22
Луценко Евгений 2 0.22
Хлусевич Даниил 2 0.22
Степанов Данил 1 0.11
Ткачёв Сергей 1 0.11
Новосельцев Иван 1 0.11
Давиташвили Зурико 1 0.11
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Кангва Эванс 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикфалви Эрик 3 1
Герасимов Алексей 4 0
Мишкич Даниэль 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Адамов Арсен 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смольников Игорь 3 0
Марков Евгений 3 0
Новосельцев Иван 3 0
Сокол Артём 1 1
Костадинов Георги 2 0
Коченков Антон 1 0
Бурлак Тарас 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Чаушич Горан 1 0
Радакович Урош 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Бьорнстрем Аксель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Арсенал Тула 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 0 8.33% (1) 25% (3)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Торпедо Владимир 0:2 Урал Урал 0:0 Локомотив Москва Рубин 4:0 Урал Урал 1:1 Ростов
Урал 0:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:0 Урал Сочи 2:0 Урал Урал 1:1 Нижний Новгород Урал 0:3 Краснодар Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Урал Урал 2:0 Рубин Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 1:0 Ростов Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Динамо Брянск 1:6 Арсенал Тула Нижний Новгород 2:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:1 Арсенал Тула
Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Краснодар 3:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Арсенал Тула 0:3 Рубин Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Арсенал Тула 1:0 Карабах Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Краснодар Заявка 9 5 1 3 17 - 9 16
5. Сочи Заявка 9 5 0 4 12 - 9 15
6. Рубин Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
9. Ахмат Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
10. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
12. Уфа Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Арсенал Тула 0:2 Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
14. Химки Заявка 9 1 4 4 8 - 15 7
15. Ростов Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
16. Урал 2:0 Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал 2:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула 0:2 Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
5. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6. Сочи Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
7. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
8. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
11. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15. Арсенал Тула 0:2 Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
16. Урал 2:0 Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Ахмат Нижич Зоран 4 1
4. Зенит Кузяев Далер 4 1
5. Урал Бикфалви Эрик 3 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Хорошая атака "Арсенала"! Хлусевич справа навесил в штрафную, Марков с ближней штанги пытался в дальний угол пробить, но успел Адамов подставить голову.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
  • Замена
    Замена в составе "Арсенала". Вместо Кирилла Панченко на поле появился Зурико Давиташвили.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен. Пока "Урал" уверенно переигрывает дома "Арсенал", Божовичу есть, над чем подумать. Отдыхаем!
  • 45'
    Марков в порядке, а "Арсенал" проводит концовку тайма в атаке. Пошла подача с левого фланга, Смольников упал в штрафной площади, но нарушения правил тут не было.
  • Желтая карточка
    45'
    Алексей Герасимов на фланге жёстко сыграл против Маркова, в итоге получил жёлтую карточку. Форварду "Арсенала" оказывают помощь врачи.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    44'
    Неплохой навес получился справа на дальнюю штангу, Беляев смог пробить с линии вратарской, но попасть в створ ему не удалось. Хороший эпизод.
  • 43'
    Вновь "Арсенал" пошёл в атаку, Степанов слева неплохой прорыв совершил, навесил в штрафную площадь, где Помазун до мяча не дотянулся, но подстраховал его Герасимов, выбивший снаряд на угловой.
  • Угловой
    41'
    Навесил Гаджимурадов справа на ближнюю штангу, "Арсенал" отбился. Рамазан вновь получил мяч справа, попытался то ли повторно навесить, то ли пробить, в итоге получилось в створ точно в руки Коченкову.
  • 40'
    Кулаков забежал справа под передачу, от лицевой пытался в центр прострелить, успел его накрыть защитник. Это Костадинов выбил на угловой мяч.
  • 39'
    Ничего не получается у "Арсенала" впереди, "Урал" без проблем справляется со всеми подходами соперника и при первой возможности тоже идёт вперёд.
  • 38'
    Не так много времени осталось до конца первого тайма, но много должен добавить Матюнин, потому как несколько остановок из-за ВАРа было, да и врачи с завидной регулярностью появляются на поле.
  • 36'
    Ещё одна хорошая атака "Урала", Гаджимурадов справа ворвался в штрафную под передачу на ход, сильно пробивал в ближний угол, но Коченков справился!
  • 35'
    Продолжает атаковать "Урал", Егорычев по левому флангу мяч тащил, но Новосельцев смог выбить его в аут.
  • 34'
    Так и не смогли футболисты "Арсенала" что-то в атаке показать, хотя неплохо они какое-то время мячом владели.
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Андрей Егорычев! 2:0!
    Отличный розыгрыш углового! Гаджимурадов навесил справа от флажка на ближнюю штангу, Егорычев опередил Костадинова и с угла вратарской переправил мяч в створ!
  • 31'
    Опасная атака "Урала"! Кулаков с правого фланга простреливал в штрафную, и Егорычев уже был готов замыкать эту передачу, но Новосельцев сыграл отлично, успев выбить мяч на угловой!
  • 30'
    Игроки "Арсенала" неплохо контролируют мяч, но без серьёзного продвижения к штрафной площади соперника. Много гости ошибаются пока.
  • 29'
    Вернулся на поле Йовичич, довольно быстро привели его в порядок. Без опасных моментов у нас пошла игра, зато много остановок и стычек в центре поля.
  • 27'
    Вновь у нас пауза, теперь уже Йовичич оказался на газоне, и на поле появились врачи уральского клуба. Неприятный удар по спине их игрок получил.
  • Фол, нарушение
    26'
    Досталось Кириллу Панченко, в жёстко подкате полузащитника гостей сбил с ног Бранко Йовичич. Немного полежал игрок "Арсенала" на поле, но в итоге обошлось без помощи врачей.
  • 25'
    Эванс Кангва забежал по левому флангу, навешивал в штрафную площадь, где к мячу направлялся Хлусевич, но высоковатой получилась подача. Не добрался полузащитник "Арсенала".
  • 24'
    Адамову вновь досталось, столкнулся тут защитник "Урала" с Эвансом Кангва в борьбе за мяч. Туляки думали, что будет угловой, даже приготовились, но арбитр Матюнин показал, что Помазун будет играть от ворот.
  • Офсайд
    22'
    В атаку выходили футболисты "Урала", но Гаджимурадов залез в положение "вне игры".
  • 21'
    Футболисты "Арсенала" получше контролируют мяч, и повезло конечно гостям, что отменили второй гол Бикфалви. Было бы труднее вернуться в игру тулякам.
  • 20'
    Контратака могла получиться у "Арсенала", но Марков не смог принять мяч, далековато от себя его отпустив, в итоге успел на опережение сыграть Кузьмичев.
  • Фол, нарушение
    19'
    Вновь Адамов оказался на газоне, это Эванс Кангва слишком активно играл в отборе. На этот раз без карточки обошлось.
  • Желтая карточка
    18'
    Первая карточка в нашем матче. Евгений Марков фолит на фланге, завалил соперника на газон. Адамову досталось.
  • 17'
    Егорычев опасно наносил удар по воротам соперника, успел там подставиться защитник, мяч улетел за лицевую линию.
  • 15'
    Принесла пауза с просмотром ВАР пользу игрокам "Арсенала". Чуть спал атакующий порыв хозяев, но мячом они продолжают владеть.
  • 13'
    ВАР решил, что была игра рукой со стороны Бикфалви. Момент крайне спорный, но нам остаётся лишь смотреть футбол дальше. 1:0 на табло!
  • 12'
    Долго ВАР смотрит повтор. Оказывается, дело там не в возможном офсайде. Принимал мяч на грудь Бикфалви, но показалось, что в предплечье мог он угодить. Ждём решения!
  • Видеоповтор
    10'
    ВАР вновь в действии. Судя по повтору, Бикфалви стартовал точно не из офсайда под передачу Егорычева. И как легко дал Степанов принять мяч грудью и пробить по воротам!
  • 9'
    ГОЛ! Эрик Бикфалви!
    Егорычев выполнил заброс в штрафную площадь "Арсенала", где в центр Бикфалви мяч принял, подработал под удар и из-под Степанова переиграл вратаря гостей!
  • Угловой
    8'
    Разыграли слева угловой игроки "Урала", в итоге Мишкич довольно опасно навесил на дальнюю штангу, но обошлось для "Арсенала", отбились туляки.
  • 7'
    Вновь пошли вперёд футболисты "Урала", Мишкич подкараулил отскок, наносил дальний удар по воротам, но попал в соперника. Угловой!
  • Видеоповтор
    6'
    ВАР на всякий случай вмешался в дело, посмотрел повтор гола, всё по правилам!
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Эрик Бикфалви! 1:0!
    Йовичич головой забросил мяч в штрафную площадь, центральные защитники зевнули Бикфалви, который принял его и отличным ударом сходу поразил ближний угол!
  • 3'
    Пошли вперёд игроки "Арсенала", но Эванс Кангва по левому флангу не смог в штрафную прорваться. Закрыл его защитник "Урала".
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! Футболисты "Урала" сегодня в оранжевой форме, а "Арсенал" сыграет в жёлтом.
Где смотреть матч Урал 2:0 Арсенал Тула онлайн


Прогнозы на матч Урал 2:0 Арсенал Тула

Исход игры
Урал
35.5% (54)
Ничья
45.4% (69)
Арсенал Тула
19.1% (29)
Тотал 2.5
Больше
30.15% (41)
Меньше
69.85% (95)
Обе команды забьют
Да
72.79% (99)
Нет
27.21% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (58)
1:0 Урал
15.1% (23)
2:1 Урал
13.2% (20)
1:2 Арсенал Тула
10.5% (16)
0:1 Арсенал Тула
5.3% (8)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
2:0 Урал
1.3% (2)
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