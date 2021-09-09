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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Урал
 
Позже

Стадион:
Арсенал Тула

История личных встреч

Урал
Арсенал Тула

8 матчей

75%
25%
0%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
-12.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

0%
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

0%
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

0%
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
К
2:2
ПЛ
1:1
К
2:2
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панюков Андрей 1 0.13
Максименко Артём 1 0.13
Бикфалви Эрик 0 0
Мишкич Даниэль 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 2 0.25
Чаушич Горан 2 0.25
Луценко Евгений 2 0.25
Хлусевич Даниил 2 0.25
Степанов Данил 1 0.13
Ткачёв Сергей 1 0.13
Новосельцев Иван 1 0.13
Давиташвили Зурико 1 0.13
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Кангва Эванс 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикфалви Эрик 3 1
Герасимов Алексей 3 0
Мишкич Даниэль 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Адамов Арсен 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смольников Игорь 3 0
Новосельцев Иван 3 0
Сокол Артём 1 1
Марков Евгений 2 0
Костадинов Георги 2 0
Коченков Антон 1 0
Бурлак Тарас 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Чаушич Горан 1 0
Радакович Урош 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Бьорнстрем Аксель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Арсенал Тула 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 0 8.33% (1) 25% (3)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Торпедо Владимир 0:2 Урал Урал 0:0 Локомотив Москва Рубин 4:0 Урал Урал 1:1 Ростов
Урал 0:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:0 Урал Сочи 2:0 Урал Урал 1:1 Нижний Новгород Урал 0:3 Краснодар Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Урал Урал 2:0 Рубин Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 1:0 Ростов Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Динамо Брянск 1:6 Арсенал Тула Нижний Новгород 2:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:1 Арсенал Тула
Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Краснодар 3:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Арсенал Тула 0:3 Рубин Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Арсенал Тула 1:0 Карабах Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 9 20
2. Локомотив Москва Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
3. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Сочи Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
5. Рубин Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краснодар Заявка 8 4 1 3 14 - 9 13
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Спартак Москва Заявка 8 3 1 4 8 - 8 10
10. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Ахмат Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Уфа Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
13. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
14. Ростов Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
15. Химки Заявка 8 1 3 4 8 - 15 6
16. Урал Заявка 8 0 3 5 2 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
5. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Нижний Новгород Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Урал Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
5. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Локомотив Москва Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
15. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Ахмат Нижич Зоран 4 1
3. Урал Бикфалви Эрик 3 1
4. Зенит Кузяев Далер 3 1
5. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2021, осталось 2 дня 8 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 73
    Урал 45.2% (33)
    X 42.5% (31)
    Арсенал Тула 12.3% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Арсенал Тула
    2.60
    3.40
    3.24
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Урал - Арсенал Тула онлайн


    Прогнозы на матч Урал - Арсенал Тула

    Исход игры
    Урал
    45.8% (33)
    Ничья
    43.1% (31)
    Арсенал Тула
    11.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.56% (22)
    Меньше
    69.44% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    69.44% (50)
    Нет
    30.56% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.9% (28)
    1:0 Урал
    23.6% (17)
    2:1 Урал
    19.4% (14)
    1:2 Арсенал Тула
    8.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.8% (2)
    2:0 Урал
    2.8% (2)
    0:1 Арсенал Тула
    2.8% (2)
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