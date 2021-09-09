Россия: Премьер-лига 2021-2022
Урал
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
Арсенал Тула
История личных встреч
Урал
Арсенал Тула
8 матчей
75%
25%
0%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
-12.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
0%
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
0%
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
0%
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Панюков Андрей
|1
|0.13
|Максименко Артём
|1
|0.13
|Бикфалви Эрик
|0
|0
|Мишкич Даниэль
|0
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|2
|0.25
|Чаушич Горан
|2
|0.25
|Луценко Евгений
|2
|0.25
|Хлусевич Даниил
|2
|0.25
|Степанов Данил
|1
|0.13
|Ткачёв Сергей
|1
|0.13
|Новосельцев Иван
|1
|0.13
|Давиташвили Зурико
|1
|0.13
|Смольников Игорь
|0
|0
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
|Кангва Эванс
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бикфалви Эрик
|3
|1
|Герасимов Алексей
|3
|0
|Мишкич Даниэль
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Йовичич Бранко
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Адамов Арсен
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смольников Игорь
|3
|0
|Новосельцев Иван
|3
|0
|Сокол Артём
|1
|1
|Марков Евгений
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Коченков Антон
|1
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Панченко Кирилл
|1
|0
|Чаушич Горан
|1
|0
|Радакович Урош
|1
|0
|Гулиев Аяз
|1
|0
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|Суханов Артём Романович
|1
|0
|Бьорнстрем Аксель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Арсенал Тула
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|0
|8.33% (1)
|25% (3)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: +6 =5 -9Торпедо Владимир 0:2 Урал Урал 0:0 Локомотив Москва Рубин 4:0 Урал Урал 1:1 Ростов
Урал 0:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:0 Урал Сочи 2:0 Урал Урал 1:1 Нижний Новгород Урал 0:3 Краснодар Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Урал Урал 2:0 Рубин Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 1:0 Ростов Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =2 -12Динамо Брянск 1:6 Арсенал Тула Нижний Новгород 2:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:1 Арсенал Тула
Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Краснодар 3:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Арсенал Тула 0:3 Рубин Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Арсенал Тула 1:0 Карабах Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 9
|20
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|5.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|5.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
Прогнозы на матч Урал - Арсенал Тула
Исход игры
Урал
45.8% (33)
Ничья
43.1% (31)
Арсенал Тула
11.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
30.56% (22)
Меньше
69.44% (50)
Обе команды забьют
Да
69.44% (50)
Нет
30.56% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.9% (28)
1:0 Урал
23.6% (17)
2:1 Урал
19.4% (14)
1:2 Арсенал Тула
8.3% (6)
2:2 Ничья
2.8% (2)
2:0 Урал
2.8% (2)
0:1 Арсенал Тула
2.8% (2)
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