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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Нижний Новгород
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва

История личных встреч

Нижний Новгород
ЦСКА Москва

0 матчей

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Второй тайм

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1 матч

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0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

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0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

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0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

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0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

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0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

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0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козлов Алексей 3 0.38
Калинский Николай 2 0.25
Горбунов Игорь 2 0.25
Гоцук Кирилл 1 0.13
Сулейманов Тимур 1 0.13
Кечкеш Акош 1 0.13
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 2 0.25
Чалов Фёдор 2 0.25
Эджуке Чидера 2 0.25
Бийол Яка 1 0.13
Бистрович Кристиян 1 0.13
Дивеев Игорь 1 0.13
Марадишвили Константин 1 0.13
Яковлев Владислав 1 0.13
Ахметов Ильзат 0 0
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас 3 1
Нигматуллин Артур 2 0
Ткачук Денис 2 0
Калинский Николай 2 0
Гоцук Кирилл 2 0
Сапета Александр 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Каккоев Никита 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 4 0
Заболотный Антон 1 1
Бохинен Эмиль 2 0
Обляков Иван 2 0
Дзагоев Алан 1 0
Фернандес Марио 1 0
Кучаев Константин 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 20% (2)
 ЦСКА Москва 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 0 36.36% (4) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Динамо Барнаул 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:3 Арсенал Тула Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород Химки 1:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:2 Ростов Нижний Новгород 1:2 Уфа Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Урал 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Зенит-Ижевск 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва
Зенит 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ростов 1:3 ЦСКА Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 6 2 0 19 - 9 20
2. Локомотив Москва Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
3. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Сочи Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
5. Рубин Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краснодар Заявка 8 4 1 3 14 - 9 13
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Спартак Москва Заявка 8 3 1 4 8 - 8 10
10. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Ахмат Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Уфа Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
13. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
14. Ростов Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
15. Химки Заявка 8 1 3 4 8 - 15 6
16. Урал Заявка 8 0 3 5 2 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Зенит Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
5. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Нижний Новгород Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Урал Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
5. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Локомотив Москва Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Крылья Советов Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
15. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 2
2. Ахмат Нижич Зоран 4 1
3. Урал Бикфалви Эрик 3 1
4. Зенит Кузяев Далер 3 1
5. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2021, осталось 2 дня 10 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 72
    Нижний Новгород 6.9% (5)
    X 18.1% (13)
    ЦСКА Москва 75% (54)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нижний Новгород
    Ничья
    ЦСКА Москва
    5.00
    3.90
    1.82
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Нижний Новгород - ЦСКА Москва онлайн


    Прогнозы на матч Нижний Новгород - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Нижний Новгород
    6.9% (5)
    Ничья
    18.1% (13)
    ЦСКА Москва
    75% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.94% (41)
    Меньше
    43.06% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (54)
    Нет
    25% (18)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    48.6% (35)
    1:1 Ничья
    18.1% (13)
    0:1 ЦСКА Москва
    16.7% (12)
    0:2 ЦСКА Москва
    5.6% (4)
    2:1 Нижний Новгород
    4.2% (3)
    1:0 Нижний Новгород
    2.8% (2)
    1:3 ЦСКА Москва
    2.8% (2)
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