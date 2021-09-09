Россия: Премьер-лига 2021-2022
Нижний Новгород
Позже
Стадион: Нижний Новгород
ЦСКА Москва
История личных встреч
Нижний Новгород
ЦСКА Москва
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козлов Алексей
|3
|0.38
|Калинский Николай
|2
|0.25
|Горбунов Игорь
|2
|0.25
|Гоцук Кирилл
|1
|0.13
|Сулейманов Тимур
|1
|0.13
|Кечкеш Акош
|1
|0.13
|Эннин Ричи
|0
|0
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|2
|0.25
|Чалов Фёдор
|2
|0.25
|Эджуке Чидера
|2
|0.25
|Бийол Яка
|1
|0.13
|Бистрович Кристиян
|1
|0.13
|Дивеев Игорь
|1
|0.13
|Марадишвили Константин
|1
|0.13
|Яковлев Владислав
|1
|0.13
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Карточки
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масоэро Лукас
|3
|1
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|Ткачук Денис
|2
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Гоцук Кирилл
|2
|0
|Сапета Александр
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|4
|0
|Заболотный Антон
|1
|1
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Обляков Иван
|2
|0
|Дзагоев Алан
|1
|0
|Фернандес Марио
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нижний Новгород
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|ЦСКА Москва
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|0
|36.36% (4)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +9 =3 -8Динамо Барнаул 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:3 Арсенал Тула Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород Химки 1:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:2 Ростов Нижний Новгород 1:2 Уфа Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Урал 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7Зенит-Ижевск 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва
Зенит 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ростов 1:3 ЦСКА Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 9
|20
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|5.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|2
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|5.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Нижний Новгород - ЦСКА Москва
Исход игры
Нижний Новгород
6.9% (5)
Ничья
18.1% (13)
ЦСКА Москва
75% (54)
Тотал 2.5
Больше
56.94% (41)
Меньше
43.06% (31)
Обе команды забьют
Да
75% (54)
Нет
25% (18)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
48.6% (35)
1:1 Ничья
18.1% (13)
0:1 ЦСКА Москва
16.7% (12)
0:2 ЦСКА Москва
5.6% (4)
2:1 Нижний Новгород
4.2% (3)
1:0 Нижний Новгород
2.8% (2)
1:3 ЦСКА Москва
2.8% (2)
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