"Локомотив" уверенно одерживает победу в товарищеском матче над ЦСКА, а для вас работал Константин Лицин. Любите футбол!

"Локо" доводит до удара свою атаку, Петров пробил после паса Хлынова с левого края. Боков выручил!

Подача с углового от "Локомотива". Защита не сразу, но отбивается.

Старается ЦСКА все же счет сравнять, пусть матч и товарищеский, но фолит армеец в атаке на Бабкине.

90' 4 минуты добавлено.

89' Сразу тройная замена у "Локо". Уходят Ненахов, Куликов, Керк выходят Петухов, Живоглядов, Хлынов.

88' Аванесян прострелил с левого фланга на Чалова, но Федор не сумел толком обработать мяч или пробить.

87' Керк бьет из пределов штрафной, попадает в защитника, и мяч после рикошета отлетает в руки Бокова.

86' Сильный пас на Чалова от Бистровича, оборона все читает, и мяч оказывается в руках у Савина.

85' Керк простреливает с правого фланга. Защита на месте.

84' Замена у ЦСКА. Вместо Бохинена выходит Аванесян.

82' Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! Багринцев!!! Забивает все-таки одну ЦСКА. Чалов получил мяч на линии штрафной, заметил Багринцева и отдал туда передачу, а Эдуард уже реализовал выход один на один.

81' Фолят железнодорожники в центре поля, и армейцы идут вперед. Бистрович бьет из-за штрафной, мимо створа.

80' Армейцы с мячом на своей половине, заброс вперед, Дауров пытается зацепиться, но получается лишь удар от ворот.

79' "Локо" владеет мячом на правом фланге, но до подачи не доходит.

78' Желтая карточка для Ахметова за фол на чужой половине.

77' Замены у армейцев. Вместо Кучаева и Яковлева вышли Н'Диай и Дауров.

76' Ответный угловой ЦСКА. Подача с корнера на дальнюю и удар по воротам. Мимо цели.

75' Угловой подают гости. Выходит не очень удачно и хозяева отбиваются.

74' Керк перехватил мяч, довольно неспешно вошел в чужую штрафную и отдал передачу прямо в защитника.

73' ЦСКА владеет мячом на своей половине. Не выходит пока пойти вперед, а время утекает.

72' Момент! Передача справа, и Керк бьет по воротам с близкого расстояния в дальний угол, Боков выручает!

71' И у ЦСКА перестановка. Багринцев вместо Облякова.

70' Замена. Бабкин вместо Рыбчинского у гостей.

69' Теперь уже "Локо" с мячом на чужой половине, мяч взымывает над штрафной, и Боков выходит из ворот.

68' Пытаются хозяева забить хотя бы один, заходят в чужую штрафную, но пробить не получается.

66' Г-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! Никитин!!! Керк убежал в контратаку, обыграл соперника, затем вошел в штрафную и отдал на Никитина, перед которым оказались пустые ворота!

65' В атаке армейцы, попытка обостряющего паса на Ахметова. Защитник перехватывает.

64' Петров получил мяч на линии штрафной и пробил. Прямо в защитника.

63' Подача с корнера, Савин вышел из ворот и кулаком выбил мяч.

62' Чалов вошел в штрафную, но защитник его опередил и выбил мяч на угловой.

61' Боков перехватил прострел, но мяч отскочил на Рыбчинского, который тут же пробил. Выше ворот.

60' Куда лучше "Локомотив" выглядит после перерыва. Практически обратная ситуация с первым таймом, когда ЦСКА владел инициативой.

59' Бека-Бека с мячом на правом фланге, но приходится отдавать назад, армейцы выдавили.

58' Тут же Ахметов побежал вперед, вошел в штрафную, но затем упустил владение.

57' Все еще прессингует ЦСКА своего соперника, Тикнизян отлично обыгрывает Чалова и идет вперед, но там случается потеря.

56' Никитин вышел вместо Касимова у "Локо".

56' ЦСКА отдает передачу на Яковлева, Савин здорово играет на выходе и выбивает мяч.

54' Боков ошибся на выходе и чуть не упустил мяч на пустые ворота! Поспешил Керк, и мяч ушел мимо цели.

53' Вбрасывание, затем Бека-Бека простреливает в центр и удар Тикнизяна. Точно в Бокова.

52' Плотно действуют армейцы. "Локомотив" в итоге получает право на аут на правом фланге.

51' "Локомотив" с мячом на своей половине. Постепенно переходят в атаку железнодорожники.

50' Дошли до чужой штрафной армейцы. Яковлев пробил в итоге, Савин оказался в нужном месте и спокойно зафиксировал мяч.

49' Резвое начало "Локомотива". Продолжают гости впереди находиться, атакуют левым краем, но Бистрович перехватывает мяч.

48' Замена у "Локо". Вместо Пабло вышел Иваньков.

47' Ух, подача с левого фланга от "Локо", и мяч попал в перекладину сразу после самого навеса Петрова!

46' Замены у ЦСКА. Вместо Торопа вышел Боков, вместо Щенникова - Гогуа, вместо Дзагоева - Бистрович.