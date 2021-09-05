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ЦСКА Москва
1:2
Конец матча
Локомотив Москва
0'
0:1
19' Пенальти
Куликов Даниил
0:2
65' Гол
Никитин Андрей Владимирович
1:2
82' Гол
Eduard Bagrintsev
90'+6
ЦСКА Москва
Локомотив Москва

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Зенит 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ростов 1:3 ЦСКА Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Зенит Уфа 1:1 Локомотив Москва
ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Локомотив Москва: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Кубок Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва Суперкубок Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига
  • После матча
  • "Локомотив" уверенно одерживает победу в товарищеском матче над ЦСКА, а для вас работал Константин Лицин. Любите футбол!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Матч окочен. 
  • Фол, нарушение
    90'
    Старается ЦСКА все же счет сравнять, пусть матч и товарищеский, но фолит армеец в атаке на Бабкине. 
  • Угловой
    90'
    Подача с углового от "Локомотива". Защита не сразу, но отбивается. 
  • Опасный момент
    90'
    "Локо" доводит до удара свою атаку, Петров пробил после паса Хлынова с левого края. Боков выручил!
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты добавлено. 
  • Замена
    89'
    Сразу тройная замена у "Локо". Уходят Ненахов, Куликов, Керк выходят Петухов, Живоглядов, Хлынов. 
  • 88'
    Аванесян прострелил с левого фланга на Чалова, но Федор не сумел толком обработать мяч или пробить. 
  • 87'
    Керк бьет из пределов штрафной, попадает в защитника, и мяч после рикошета отлетает в руки Бокова. 
  • 86'
    Сильный пас на Чалова от Бистровича, оборона все читает, и мяч оказывается в руках у Савина. 
  • 85'
    Керк простреливает с правого фланга. Защита на месте. 
  • Замена
    84'
    Замена у ЦСКА. Вместо Бохинена выходит Аванесян. 
  • Описание гола
    82'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! Багринцев!!! Забивает все-таки одну ЦСКА. Чалов получил мяч на линии штрафной, заметил Багринцева и отдал туда передачу, а Эдуард уже реализовал выход один на один. 
  • 81'
    Фолят железнодорожники в центре поля, и армейцы идут вперед. Бистрович бьет из-за штрафной, мимо створа. 
  • 80'
    Армейцы с мячом на своей половине, заброс вперед, Дауров пытается зацепиться, но получается лишь удар от ворот. 
  • 79'
    "Локо" владеет мячом на правом фланге, но до подачи не доходит. 
  • Желтая карточка
    78'
    Желтая карточка для Ахметова за фол на чужой половине. 
  • Замена
    77'
    Замены у армейцев. Вместо Кучаева и Яковлева вышли Н'Диай и Дауров. 
  • Угловой
    76'
    Ответный угловой ЦСКА. Подача с корнера на дальнюю и удар по воротам. Мимо цели. 
  • Угловой
    75'
    Угловой подают гости. Выходит не очень удачно и хозяева отбиваются. 
  • 74'
    Керк перехватил мяч, довольно неспешно вошел в чужую штрафную и отдал передачу прямо в защитника. 
  • 73'
    ЦСКА владеет мячом на своей половине. Не выходит пока пойти вперед, а время утекает. 
  • Опасный момент
    72'
    Момент! Передача справа, и Керк бьет по воротам с близкого расстояния в дальний угол, Боков выручает!
  • Замена
    71'
    И у ЦСКА перестановка. Багринцев вместо Облякова. 
  • Замена
    70'
    Замена. Бабкин вместо Рыбчинского у гостей. 
  • 69'
    Теперь уже "Локо" с мячом на чужой половине, мяч взымывает над штрафной, и Боков выходит из ворот. 
  • 68'
    Пытаются хозяева забить хотя бы один, заходят в чужую штрафную, но пробить не получается. 
  • Описание гола
    66'
    Г-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! Никитин!!! Керк убежал в контратаку, обыграл соперника, затем вошел в штрафную и отдал на Никитина, перед которым оказались пустые ворота!
  • 65'
    В атаке армейцы, попытка обостряющего паса на Ахметова. Защитник перехватывает. 
  • 64'
    Петров получил мяч на линии штрафной и пробил. Прямо в защитника. 
  • Угловой
    63'
    Подача с корнера, Савин вышел из ворот и кулаком выбил мяч. 
  • 62'
    Чалов вошел в штрафную, но защитник его опередил и выбил мяч на угловой. 
  • 61'
    Боков перехватил прострел, но мяч отскочил на Рыбчинского, который тут же пробил. Выше ворот. 
  • 60'
    Куда лучше "Локомотив" выглядит после перерыва. Практически обратная ситуация с первым таймом, когда ЦСКА владел инициативой. 
  • 59'
    Бека-Бека с мячом на правом фланге, но приходится отдавать назад, армейцы выдавили. 
  • 58'
    Тут же Ахметов побежал вперед, вошел в штрафную, но затем упустил владение.
  • 57'
    Все еще прессингует ЦСКА своего соперника, Тикнизян отлично обыгрывает Чалова и идет вперед, но там случается потеря. 
  • Замена
    56'
    Никитин вышел вместо Касимова у "Локо". 
  • 56'
    ЦСКА отдает передачу на Яковлева, Савин здорово играет на выходе и выбивает мяч. 
  • Опасный момент
    54'
    Боков ошибся на выходе и чуть не упустил мяч на пустые ворота! Поспешил Керк, и мяч ушел мимо цели. 
  • 53'
    Вбрасывание, затем Бека-Бека простреливает в центр и удар Тикнизяна. Точно в Бокова. 
  • 52'
    Плотно действуют армейцы. "Локомотив" в итоге получает право на аут на правом фланге.
  • 51'
    "Локомотив" с мячом на своей половине. Постепенно переходят в атаку железнодорожники. 
  • 50'
    Дошли до чужой штрафной армейцы. Яковлев пробил в итоге, Савин оказался в нужном месте и спокойно зафиксировал мяч. 
  • 49'
    Резвое начало "Локомотива". Продолжают гости впереди находиться, атакуют левым краем, но Бистрович перехватывает мяч. 
  • Замена
    48'
    Замена у "Локо". Вместо Пабло вышел Иваньков. 
  • Штанга
    47'
    Ух, подача с левого фланга от "Локо", и мяч попал в перекладину сразу после самого навеса Петрова!
  • Замена
    46'
    Замены у ЦСКА. Вместо Торопа вышел Боков, вместо Щенникова - Гогуа, вместо Дзагоева - Бистрович. 
  • Второй тайм начался
    Второй тайм стартовал. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • 44'
    Хорошая по задумке передача на Дзагоева, но Алан не сумел толком обработать мяч. 
  • 43'
    Все же перехватывает ЦСКА. Бежит по левому краю, затем теряет мяч Ахметов. 
  • 42'
    Андрей Савин бьет от ворот, железнодорожники цепляются за мяч в центре поля. 
  • 41'
    Армейцы атакуют левым флангом. Дзагоев на Облякова, затем удар. Выше цели. 
  • Желтая карточка
    40'
    Грубо фолит в атаке Ненахов и получает желтую. 
  • 39'
    Подача с правого края от гостей. Тороп забирает мяч в руки. 
  • 38'
    Петров пытается подать в штрафную ЦСКА, но попадает в защитника.
  • 37'
    Армейцы атакуют, Бека-Бека перехватывает мяч, бежит вперед, но быстрой контратаки не выходит. 
  • Опасный момент
    35'
    Передача в штрафную, Керк, стоя спиной к воротам, получает мяч и бьет пяткой! Не сильно опасно, вратарь все же все контролировал. 
  • 34'
    Подровнял игру "Локо" в сравнении с первыми минутами, но по моментам пока все же выигрывают армейцы. 
  • Опасный момент
    33'
    Дальний удар Чалова с хорошей позиции, мяч проходит рядом со штангой!
  • 32'
    Атака "Локо". Вход в штрафную, но там слишком много защитников, мяч остается в их ногах. 
  • 31'
    Дальний удар метров с 30-и от Керка. Сильно выше цели. 
  • Угловой
    30'
    Подача с корнера от "Локомотива", защита оказывается выше своих соперников. 
  • 29'
    Ответная атака "Локомотива". Керк пытается подать справа, но попадает в Васина. 
  • Опасный момент
    28'
    Моментище! Ахметов прошел по флангу, отдал пас в центр, затем удар Щенникова с близкого расстояния, Савин выручает!
  • 27'
    Гости входят в штрафную, прострел справа, защита опережает соперника. 
  • Фол, нарушение
    26'
    В итоге фолит в атаке ЦСКА, и "Локомотив" с мячом. 
  • 25'
    Прессингует ЦСКА, "Локо" довольно трудно выйти со своей половины.
  • 24'
    Хозяева перехватили мяч на чужой половине, Чалов пробил, но попал в защитника. 
  • Офсайд
    23'
    Ух, мог быть еще момент, но Керк влез в офсайд, которого, кстати, не было. На повторе было четко видно. 
  • Угловой
    22'
    А отвечают пока что угловым, не очень удачно, затем повторная подача, но и тут защита на высоте. 
  • 21'
    Атаковал, атаковал ЦСКА, но первый же вход в штрафную Петрова и тут же пенальти, посмотрим, чем ответят армейцы. 
  • Пенальти
    20'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Куликов!!! Футболист "Локомотива" уверенно реализует 11-метровый, положив мяч в угол!
  • Пенальти!
    19'
    Пенальти назначен в ворота ЦСКА! Петров вбежал в штрафную, и Кучаев в подкате сбил соперника!
  • 18'
    Наконец "Локомотив" дошел до чужой штрафной, но ненадолго, оборона отбивается. 
  • 17'
    Попытка пробить сильно издали от Чалова. Совсем неточно. 
  • Офсайд
    16'
    Через длинный пас вышел "Локо" вперед и мог быть опасный момент у Бека-Бека, но арбитр зафиксировал офсайд. 
  • 15'
    Кучаев отдает неудачный пас на правом фланге и теряет мяч после длительного владения. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Фолит Касимов на чужой половине. Мяч у хозяев. 
  • 13'
    Очень плотно на поле действует ЦСКА, все футболисты хотят себя проявить в этом матче, вследствие чего и смотрится команда очень неплохо. 
  • 12'
    Пас верхом в сторону штрафной гостей. Защита снимает эту передачу и аут "Локо". 
  • 11'
    Удар Кучаева с острого угла, выше цели. 
  • 10'
    Передача "Локо" в чужую штрафную, но защита перехватила. 
  • 9'
    Ненахов выбрасывает мяч из-за боковой на своей половине, хозяева тут же возвращают себе владение. 
  • 8'
    Куда увереннее на поле смотрятся армейцы пока что. Больше владеют, и прессингуют сразу же после потери. 
  • Штанга
    7'
    Перекладина! ЦСКА после прессинга перехватил мяч, и Дзагоев пробил в перекладину из штрафной!
  • 6'
    Заброс в штрафную "Локомотива", до удара дело не доходит. 
  • 5'
    Хорошие пару минут в исполнении армейской команды, наращивают давление постепенно. 
  • 3'
    ЦСКА перехватил мяч, пока контролирует его в центре поля. 
  • 2'
    Локомотив начал встречу в атаке, но создать чего-то конкретного не выходит. 
  • Первый тайм начался
    Матч стартовал.
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