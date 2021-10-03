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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Урал
0'
9' Желтая карточка
Иванов Олег
11'
31
Беленов
Александр
3
Плиев
Константин
4
Никитин
Алексей
5
Йокич
Боян
33
Сухов
Александр
19
Иванов
Олег
29
Камилов
Владислав
11
Милетич
Неманья
57
Кротов
Вячеслав
22
Голубев
Артём
9
Агаларов
Гамид
1
Помазун
Илья
95
Адамов
Арсен
29
Мамин
Артём
25
Кузьмичев
Иван
15
Кулаков
Денис
19
Мишкич
Даниэль
6
Августиняк
Рафал
24
Колесниченко
Кирилл
11
Гаджимурадов
Рамазан
5
Егорычев
Андрей
10
Бикфалви
Эрик
Уфа
3-4-2-1
Урал
3-4-2-1

Ход матча

9'
Иванов Олег
 

История личных встреч

Уфа
Урал

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
К
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:1
ПЛ
0:1
ФПД
0:2
ФПД
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 8 (1) 0.89
Иванов Олег 2 (2) 0.22
Камилов Владислав 1 0.11
Мрзляк Филип 0 0
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 1 0.11
Панюков Андрей 1 0.11
Максименко Артём 1 0.11
Егорычев Андрей 1 0.11
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Гаджимурадов Рамазан 0 0

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 2 1
Мрзляк Филип 3 0
Камилов Владислав 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Касинтура Эгаш 3 0
Журавлёв Юрий 1 1
Кротов Вячеслав 2 0
Голубев Артём 2 0
Иванов Олег 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Плиев Константин 1 0
Саплинов Александр 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикфалви Эрик 3 1
Герасимов Алексей 4 0
Мишкич Даниэль 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Помазун Илья 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Адамов Арсен 1 0
Колесниченко Кирилл 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Кузьмичев Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
1
1 В 1-ом тайме 1
7 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
11%
2
33%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Забито

11
5
1 В 1-ом тайме 4
10 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Пропущено

16
12
10 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
19%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1
Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1 Уфа - Сепси 1:3 Уфа - Олимпиакос 1:1 Университатя Крайова - Уфа 0:2 Уфа - Балтика 2:0 Уфа - Чайка 2:1 Уфа - Велес Москва 0:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Зенит 0:0
Урал
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0
Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1 Урал - Краснодар 0:3 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Рубин - Урал 3:1 Урал - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Урал 1:0 Урал - Ростов 1:0 Химки - Урал 1:0 Урал - Ахмат 1:1 Урал - Рубин 0:1 Динамо Москва - Урал 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 9 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Краснодар Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
5. ЦСКА Москва Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
6. Сочи Заявка 9 5 0 4 12 - 9 15
7. Нижний Новгород Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
8. Рубин Заявка 10 4 2 4 13 - 11 14
9. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
10. Крылья Советов Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
11. Ахмат Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
12. Уфа 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
13. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
14. Химки Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
15. Урал 0:0 Заявка 10 1 4 5 4 - 13 7
16. Ростов Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Рубин Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Арсенал Тула Заявка 5 1 3 1 5 - 7 6
11. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Уфа 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
13. Урал 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
5. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
6. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8. Сочи Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
9. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
11. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Уфа 0:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
16. Урал 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 7 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Ахмат Нижич Зоран 4 1
4. Зенит Кузяев Далер 4 1
5. Урал Бикфалви Эрик 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Поднялся Мишкич после небольшой паузы, Даниэль показал, что с ним всё нормально и замена не нужна. 
  • Травма, повреждение
    13'
    Мишкич по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вновь врачи "Урала" вышли на поле. 
  • Желтая карточка
    12'
    Полузащитник "Уфы" Олег Иванов получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Урала" против Мишкича. 
  • 11'
    Милетич с левого фланга выполнил далеко не самую лучшую подачу в штрафную площадь, игроки "Урала" спокойно перехватили мяч.
  • 10'
    Иванов из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Адамов и Кузьмичёв вместе смогли перехватить мяч в непростой ситуации. 
  • 9'
    Поднялся Адамов после паузы, показал Арсен, что он готов продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    8'
    Адамов по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Урала", небольшая пауза в игре.
  • Фол, нарушение
    7'
    Йокич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Голубев в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Адамова. 
  • 6'
    Помазун из своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд на правый фланг, Колесниченко не смог подстроиться под отскок от искусственного газона, мяч в итоге ушёл в аут. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Никитин из центра поля выполнил заброс на ход Агаларову по левому флангу, Гамид в борьбе за мяч нарушил правила против Адамова. 
  • Угловой
    4'
    Гаджимурадов с углового выполнил подачу в центр вратарской, Агаларов головой выбил мяч к линии штрафной площади, далее уже партнёры по команде не дали игрокам "Урала" пробить по воротам. 
  • 3'
    Мишкич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Уфы" и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Милетич перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Урала", правила были нарушены против Колесниченко. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная битва за очки между командами, которые ведут борьбу за выживание. "Уралу" конечно же очень хочется покинуть зону вылета, а "Уфе" отдалиться от зоны переходных матчей. Сегодня может быть любая игра, безусловно она будет на три результата, но при этом велика вероятность, что клубы не будут форсировать события на поле. 
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    9'
    Иванов Олег получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Уфа 0:0 Урал онлайн


Прогнозы на матч Уфа 0:0 Урал

Исход игры
Уфа
66.2% (98)
Ничья
27% (40)
Урал
6.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (40)
Меньше
71.43% (100)
Обе команды забьют
Да
53.57% (75)
Нет
46.43% (65)
Популярный счёт
1:0 Уфа
37.8% (56)
1:1 Ничья
23.6% (35)
2:1 Уфа
22.3% (33)
2:0 Уфа
2.7% (4)
1:2 Урал
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
3:2 Уфа
1.4% (2)
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