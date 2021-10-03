Иванов из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Адамов и Кузьмичёв вместе смогли перехватить мяч в непростой ситуации.

Милетич с левого фланга выполнил далеко не самую лучшую подачу в штрафную площадь, игроки "Урала" спокойно перехватили мяч.

Полузащитник "Уфы" Олег Иванов получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Урала" против Мишкича.

Поднялся Мишкич после небольшой паузы, Даниэль показал, что с ним всё нормально и замена не нужна.

9' Поднялся Адамов после паузы, показал Арсен, что он готов продолжать матч.

8' Адамов по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Урала", небольшая пауза в игре.

7' Йокич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Голубев в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Адамова.

6' Помазун из своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд на правый фланг, Колесниченко не смог подстроиться под отскок от искусственного газона, мяч в итоге ушёл в аут.

5' Никитин из центра поля выполнил заброс на ход Агаларову по левому флангу, Гамид в борьбе за мяч нарушил правила против Адамова.

4' Гаджимурадов с углового выполнил подачу в центр вратарской, Агаларов головой выбил мяч к линии штрафной площади, далее уже партнёры по команде не дали игрокам "Урала" пробить по воротам.

3' Мишкич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Уфы" и ушёл на угловой.

2' Милетич перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Урала", правила были нарушены против Колесниченко.