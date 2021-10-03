Россия: Премьер-лига 2021-2022
Уфа
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: BetBoom Арена
Урал
9' Желтая карточкаИванов Олег
19
Иванов
Олег
95
Адамов
Арсен
29
Мамин
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бауэр МорицЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
-
94 Ахатов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Адамов АрсенЗащитник
-
29 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шалимов Игорь
Ход матча
9'
История личных встреч
Уфа
Урал
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|8 (1)
|0.89
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.22
|Камилов Владислав
|1
|0.11
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|1
|0.11
|Панюков Андрей
|1
|0.11
|Максименко Артём
|1
|0.11
|Егорычев Андрей
|1
|0.11
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|0
|0
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фищенко Руслан
|2
|1
|Мрзляк Филип
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|Журавлёв Юрий
|1
|1
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Иванов Олег
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Плиев Константин
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бикфалви Эрик
|3
|1
|Герасимов Алексей
|4
|0
|Мишкич Даниэль
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Помазун Илья
|1
|0
|Йовичич Бранко
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Адамов Арсен
|1
|0
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Кузьмичев Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
1
1 В 1-ом тайме 1
7 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
11%
2
33%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Забито
11
5
1 В 1-ом тайме 4
10 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Пропущено
16
12
10 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
19%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1
Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1 Уфа - Сепси 1:3 Уфа - Олимпиакос 1:1 Университатя Крайова - Уфа 0:2 Уфа - Балтика 2:0 Уфа - Чайка 2:1 Уфа - Велес Москва 0:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Уфа - Зенит 0:0
Урал
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0
Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1 Урал - Краснодар 0:3 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Рубин - Урал 3:1 Урал - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Урал 1:0 Урал - Ростов 1:0 Химки - Урал 1:0 Урал - Ахмат 1:1 Урал - Рубин 0:1 Динамо Москва - Урал 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 10
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 9
|19
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|8.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|12.
|Уфа
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|15.
|Урал
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|4 - 13
|7
|16.
|Ростов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Уфа
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|13.
|Урал
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|Сочи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|9.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|11.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Уфа
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
|16.
|Урал
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 7
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа 0:0 Урал
Исход игры
Уфа
66.2% (98)
Ничья
27% (40)
Урал
6.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (40)
Меньше
71.43% (100)
Обе команды забьют
Да
53.57% (75)
Нет
46.43% (65)
Популярный счёт
1:0 Уфа
37.8% (56)
1:1 Ничья
23.6% (35)
2:1 Уфа
22.3% (33)
2:0 Уфа
2.7% (4)
1:2 Урал
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
3:2 Уфа
1.4% (2)
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