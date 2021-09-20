Россия: Премьер-лига 2021-2022
Уфа
Позже
Стадион: BetBoom Арена
Урал
История личных встреч
Уфа
Урал
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
83.3%
-66.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
-50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
0%
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
0%
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
0%
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|8 (1)
|0.89
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.22
|Камилов Владислав
|1
|0.11
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|1
|0.11
|Панюков Андрей
|1
|0.11
|Максименко Артём
|1
|0.11
|Егорычев Андрей
|1
|0.11
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|0
|0
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фищенко Руслан
|2
|1
|Мрзляк Филип
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|Журавлёв Юрий
|1
|1
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Иванов Олег
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Плиев Константин
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бикфалви Эрик
|3
|1
|Герасимов Алексей
|4
|0
|Мишкич Даниэль
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Помазун Илья
|1
|0
|Йовичич Бранко
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Адамов Арсен
|1
|0
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Кузьмичев Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|0
|0
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|Урал
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +8 =4 -8Спартак Москва 2:0 Уфа Легион-Динамо 1:1 Уфа Уфа 3:2 Химки Сочи 3:1 Уфа
Уфа 1:2 Крылья Советов Уфа 1:1 Зенит Нижний Новгород 1:2 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит
Урал Последние 20 матчей: +6 =5 -9Урал 2:0 Арсенал Тула Торпедо Владимир 0:2 Урал Урал 0:0 Локомотив Москва Рубин 4:0 Урал
Урал 1:1 Ростов Урал 0:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:0 Урал Сочи 2:0 Урал Урал 1:1 Нижний Новгород Урал 0:3 Краснодар Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Урал Урал 2:0 Рубин Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 1:0 Ростов Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 10
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|7.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Сочи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа - Урал
Исход игры
Уфа
66.7% (36)
Ничья
27.8% (15)
Урал
5.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (20)
Меньше
62.96% (34)
Обе команды забьют
Да
59.26% (32)
Нет
40.74% (22)
Популярный счёт
2:1 Уфа
31.5% (17)
1:0 Уфа
31.5% (17)
1:1 Ничья
22.2% (12)
0:0 Ничья
3.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!