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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
 
Позже

Стадион:
Урал

История личных встреч

Уфа
Урал

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
-66.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
-50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

0%
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

0%
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

0%
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
К
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:1
ПЛ
0:1
ФПД
0:2
ФПД
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 8 (1) 0.89
Иванов Олег 2 (2) 0.22
Камилов Владислав 1 0.11
Мрзляк Филип 0 0
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 1 0.11
Панюков Андрей 1 0.11
Максименко Артём 1 0.11
Егорычев Андрей 1 0.11
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Гаджимурадов Рамазан 0 0

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 2 1
Мрзляк Филип 3 0
Камилов Владислав 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Касинтура Эгаш 3 0
Журавлёв Юрий 1 1
Кротов Вячеслав 2 0
Голубев Артём 2 0
Иванов Олег 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Плиев Константин 1 0
Саплинов Александр 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикфалви Эрик 3 1
Герасимов Алексей 4 0
Мишкич Даниэль 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Помазун Илья 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Адамов Арсен 1 0
Колесниченко Кирилл 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Кузьмичев Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 0 0 9.09% (1) 27.27% (3) 36.36% (4) 27.27% (3)
 Урал 25% (1) 0 50% (2) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Спартак Москва 2:0 Уфа Легион-Динамо 1:1 Уфа Уфа 3:2 Химки Сочи 3:1 Уфа
Уфа 1:2 Крылья Советов Уфа 1:1 Зенит Нижний Новгород 1:2 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит
Урал Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Урал 2:0 Арсенал Тула Торпедо Владимир 0:2 Урал Урал 0:0 Локомотив Москва Рубин 4:0 Урал
Урал 1:1 Ростов Урал 0:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:0 Урал Сочи 2:0 Урал Урал 1:1 Нижний Новгород Урал 0:3 Краснодар Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Урал Урал 2:0 Рубин Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 1:0 Ростов Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Краснодар Заявка 9 5 1 3 17 - 9 16
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
6. Сочи Заявка 9 5 0 4 12 - 9 15
7. Рубин Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
8. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
9. Ахмат Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
10. Нижний Новгород Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
12. Уфа Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
14. Химки Заявка 9 1 4 4 8 - 15 7
15. Ростов Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
16. Урал Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
5. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Сочи Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
8. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
10. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
11. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Ахмат Нижич Зоран 4 1
4. Зенит Кузяев Далер 4 1
5. Урал Бикфалви Эрик 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 2 дня 6 часов 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Уфа 66.7% (36)
    X 27.8% (15)
    Урал 5.6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Урал
    2.18
    3.50
    3.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Уфа - Урал онлайн


    Прогнозы на матч Уфа - Урал

    Исход игры
    Уфа
    66.7% (36)
    Ничья
    27.8% (15)
    Урал
    5.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.04% (20)
    Меньше
    62.96% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    59.26% (32)
    Нет
    40.74% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Уфа
    31.5% (17)
    1:0 Уфа
    31.5% (17)
    1:1 Ничья
    22.2% (12)
    0:0 Ничья
    3.7% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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