Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Андерлехт
1:1
Конец матча
Стадион: Lotto Park
Брюгге
0:1
15' ГолРитс Матс
44' Желтая карточкаСоболь Эдуард
51' Желтая карточкаРафаэлов Лиор
70' Желтая карточкаЛанг Ноа
70' Желтая карточкаХудт Уэсли
1:1
75' ГолРаман Бенито
79' Желтая карточкаБаланта Эдер
90' Желтая карточкаКетеларе Шарль
17
Гомес
Серхио
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
19
Сова
Камаль
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
19 Сова КамальНападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
-
72 Мбамба НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
11 Мауасса ФетНападающий
-
29 Дост БасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
15'
0:1
44'
51'
70'
70'
75'
1:1
79'
90'
История личных встреч
Андерлехт
Брюгге
29 матчей
65.5%
34.5%
19 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.7%
48.3%
15 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.6%
41.4%
17 побед 12 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
52 матча
36.5%
30.8%
32.7%
19 побед 16 ничьих 17 побед
Первый тайм
28.8%
44.2%
27%
15 побед 23 ничьи 14 побед
Второй тайм
32.7%
42.3%
25%
17 побед 22 ничьи 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раман Бенито
|4
|0.4
|Зиркзее Джошуа
|4
|0.4
|Амузу Френсис
|2
|0.2
|Версхарен Яри
|2
|0.2
|Куаме Кристиан
|2
|0.2
|Рафаэлов Лиор
|2 (1)
|0.2
|Гомес Серхио
|1
|0.1
|Мурильо Микаэль
|1
|0.1
|Телин Исаак
|1
|0.1
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кетеларе Шарль
|4
|0.4
|Ланг Ноа
|3
|0.3
|Ванакен Ханс
|3
|0.3
|Вормер Руд
|2
|0.2
|Ритс Матс
|1
|0.1
|Соболь Эдуард
|1
|0.1
|Мата Клинтон
|1
|0.1
|Баланта Эдер
|1
|0.1
|Персин Тибо
|1
|0.1
|Дост Бас
|1 (1)
|0.1
|Сова Камаль
|0
|0
|Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амузу Френсис
|4
|0
|Мурильо Микаэль
|3
|0
|Раман Бенито
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Худт Уэсли
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|2
|0
|Куаме Кристиан
|0
|1
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|Каллен Джош
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Ноа
|4
|0
|Соболь Эдуард
|2
|1
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Баланта Эдер
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Кетеларе Шарль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
2 В 1-ом тайме 2
11 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
4
44%
61-75
4
31%
3
33%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Забито
19
19
6 В 1-ом тайме 6
13 Во 2-ом тайме 13
4 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
5
26%
4
21%
61-75
5
26%
6
32%
76-90
Пропущено
12
12
8 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 7
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
25%
2
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2
Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Лачи 2:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Лачи - Андерлехт 0:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Андерлехт - Аякс 0:2 Андерлехт - ОФИ 1:1 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Брюгге 3:3 Андерлехт - Генк 1:2 Генк - Андерлехт 1:1
Брюгге
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1
Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Утрехт 2:4 Брюгге - АЕК 2:1 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Брюгге - Локомотив Загреб 2:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Брюгге - Генк 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|10
|5
|4
|1
|18 - 13
|19
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|20 - 9
|19
|3.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|19 - 13
|17
|4.
|Эйпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Генк
|9
|5
|2
|2
|19 - 12
|17
|6.
|Андерлехт
|10
|4
|4
|2
|19 - 12
|16
|7.
|Мехелен
|10
|5
|1
|4
|18 - 19
|16
|8.
|Кортрейк
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|9.
|Шарлеруа
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|10.
|Остенде
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|11.
|Синт-Трейден
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|12.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|13.
|Серен Юнайтед
|3:0
|10
|4
|0
|6
|11 - 16
|12
|14.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|16 - 12
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|0:3
|10
|2
|3
|5
|14 - 21
|9
|16.
|АХ Лёвен
|10
|1
|6
|3
|9 - 17
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|2
|8
|7 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|3.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|5.
|Серен Юнайтед
|3:0
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|Брюгге
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|7.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|8.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|9.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Синт-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Зульте-Варегем
|0:3
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|5.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|7.
|Шарлеруа
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Кортрейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Зульте-Варегем
|0:3
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|13.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|3:0
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|11
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|5
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|7
|0
|3
|5.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|7
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1