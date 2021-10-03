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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Андерлехт
1:1
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
0:1
15' Гол
Ритс Матс
44' Желтая карточка
Соболь Эдуард
51' Желтая карточка
Рафаэлов Лиор
70' Желтая карточка
Ланг Ноа
70' Желтая карточка
Худт Уэсли
1:1
75' Гол
Раман Бенито
79' Желтая карточка
Баланта Эдер
90' Желтая карточка
Кетеларе Шарль
90'+4
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
8
Каллен
Джош
20
Олссон
Кристоффер
7
Амузу
Френсис
51
Версхарен
Яри
11
Рафаэлов
Лиор
23
Зиркзее
Джошуа
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Хендри
Джек
4
Нсоки
Стенли
2
Соболь
Эдуард
20
Ванакен
Ханс
3
Баланта
Эдер
26
Ритс
Матс
19
Сова
Камаль
90
Кетеларе
Шарль
10
Ланг
Ноа
Андерлехт
4-2-3-1
Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Андерлехт
Брюгге

29 матчей

65.5%
34.5%
19 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.7%
48.3%
15 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.6%
41.4%
17 побед 12 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

52 матча

36.5%
30.8%
32.7%
19 побед 16 ничьих 17 побед

Первый тайм

28.8%
44.2%
27%
15 побед 23 ничьи 14 побед

Второй тайм

32.7%
42.3%
25%
17 побед 22 ничьи 13 побед

История матчей

ПОЗЧТ
3:3
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
2:1
ПДА
3:0
ПДА
1:2
К
0:2
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
5:0
ПДА
0:0
ЛППОЧГ
1:1
ЛППОЧГ
2:0
ЛП
0:0
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
1:0
ЛП
1:4
ЛП
3:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
КБ
2:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
6:1
ЛЖ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раман Бенито 4 0.4
Зиркзее Джошуа 4 0.4
Амузу Френсис 2 0.2
Версхарен Яри 2 0.2
Куаме Кристиан 2 0.2
Рафаэлов Лиор 2 (1) 0.2
Гомес Серхио 1 0.1
Мурильо Микаэль 1 0.1
Телин Исаак 1 0.1
Олссон Кристоффер 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кетеларе Шарль 4 0.4
Ланг Ноа 3 0.3
Ванакен Ханс 3 0.3
Вормер Руд 2 0.2
Ритс Матс 1 0.1
Соболь Эдуард 1 0.1
Мата Клинтон 1 0.1
Баланта Эдер 1 0.1
Персин Тибо 1 0.1
Дост Бас 1 (1) 0.1
Сова Камаль 0 0
Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амузу Френсис 4 0
Мурильо Микаэль 3 0
Раман Бенито 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Худт Уэсли 2 0
Гомес Серхио 2 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0
Куаме Кристиан 0 1
Рафаэлов Лиор 1 0
Каллен Джош 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Ноа 4 0
Соболь Эдуард 2 1
Нсоки Стенли 2 1
Вормер Руд 2 0
Баланта Эдер 2 0
Перес Даниэль 2 0
Кетеларе Шарль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Рикка Федерико 1 0
Мата Клинтон 1 0
Персин Тибо 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
2 В 1-ом тайме 2
11 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
4
44%
61-75
4
31%
3
33%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Забито

19
19
6 В 1-ом тайме 6
13 Во 2-ом тайме 13
4 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
5
26%
4
21%
61-75
5
26%
6
32%
76-90

Пропущено

12
12
8 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 7
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
25%
2
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2
Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Лачи 2:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Лачи - Андерлехт 0:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Андерлехт - Аякс 0:2 Андерлехт - ОФИ 1:1 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Брюгге 3:3 Андерлехт - Генк 1:2 Генк - Андерлехт 1:1
Брюгге
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1
Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Утрехт 2:4 Брюгге - АЕК 2:1 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Брюгге - Локомотив Загреб 2:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Брюгге - Генк 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 10 5 4 1 18 - 13 19
2. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 20 - 9 19
3. Антверпен 9 5 2 2 19 - 13 17
4. Эйпен 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Генк 9 5 2 2 19 - 12 17
6. Андерлехт 10 4 4 2 19 - 12 16
7. Мехелен 10 5 1 4 18 - 19 16
8. Кортрейк 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Шарлеруа 10 3 5 2 17 - 13 14
10. Остенде 10 4 2 4 14 - 18 14
11. Синт-Трейден 10 4 2 4 10 - 12 14
12. Стандард 10 4 1 5 10 - 17 13
13. Серен Юнайтед 3:0 10 4 0 6 11 - 16 12
14. Гент 9 3 2 4 16 - 12 11
15. Зульте-Варегем 0:3 10 2 3 5 14 - 21 9
16. АХ Лёвен 10 1 6 3 9 - 17 9
17. Серкль Брюгге 10 2 2 6 12 - 16 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 2 8 7 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
2. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
3. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
4. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 0 2 9 - 4 9
5. Серен Юнайтед 3:0 5 3 0 2 8 - 5 9
6. Брюгге 5 2 3 0 10 - 6 9
7. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
8. Кортрейк 5 2 2 1 8 - 6 8
9. Антверпен 4 2 1 1 8 - 6 7
10. Остенде 5 2 1 2 6 - 8 7
11. АХ Лёвен 5 1 3 1 5 - 7 6
12. Шарлеруа 5 1 2 2 6 - 6 5
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Синт-Трейден 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Стандард 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Зульте-Варегем 0:3 5 0 2 3 7 - 14 2
17. Серкль Брюгге 5 0 1 4 3 - 9 1
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Антверпен 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Брюгге 5 3 1 1 8 - 7 10
4. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 11 - 5 10
5. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Стандард 5 3 0 2 5 - 8 9
7. Шарлеруа 5 2 3 0 11 - 7 9
8. Андерлехт 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Серкль Брюгге 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Кортрейк 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Зульте-Варегем 0:3 5 2 1 2 7 - 7 7
12. Остенде 5 2 1 2 8 - 10 7
13. Генк 4 2 1 1 7 - 7 7
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Серен Юнайтед 3:0 5 1 0 4 3 - 11 3
16. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 10 3
17. Беерсхот-Вильрейк 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 4 0 1 3 2 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 11 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 7 0 5
4. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 7 0 3
5. Зульте-Варегем Воссен Йелле 7 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Соболь Эдуард получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Ритс Матс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Андерлехт 1:1 Брюгге онлайн




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