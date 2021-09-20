Россия: Премьер-лига 2021-2022
Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Сочи
История личных встреч
Зенит
Сочи
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ерохин Александр
|5
|0.56
|Азмун Сердар
|5 (1)
|0.56
|Дзюба Артём
|3
|0.33
|Сутормин Алексей
|3 (3)
|0.33
|Малком Филипе
|2
|0.22
|Вендел Маркус
|2
|0.22
|Клаудиньо
|1
|0.11
|Кузяев Далер
|0
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попов Ивелин
|3
|0.33
|Нобоа Кристиан
|2 (1)
|0.22
|Барсов Максим
|2
|0.22
|Юсупов Артур
|1
|0.11
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0.11
|Дуганджич Марко
|1
|0.11
|Касьерра Матео
|1
|0.11
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|4
|1
|Вендел Маркус
|2
|0
|Ерохин Александр
|1
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Попов Ивелин
|2
|0
|Родригао
|2
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|Терехов Сергей
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Прохин Данила
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
6 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
13
8
7 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
8%
2
25%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
22
11
13 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 7
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
3
14%
2
18%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
7
32%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
14%
4
36%
61-75
6
27%
1
9%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
11%
2
20%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0
Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Карлсруэ - Зенит 1:3 Зенит - Вердер 2:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Тамбов - Зенит 1:5 Уфа - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 6:1 Зенит - Ротор 6:0 Краснодар - Зенит 2:2
Сочи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2
Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0 Рубин - Сочи 1:3 Химки - Сочи 2:3 Спартак Москва - Сочи 4:0 Сочи - ПФК Кубань 1:2 Сочи - Краснодар-2 2:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - Ротор 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 10
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 9
|19
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|8.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|12.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 13
|9
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|15.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|16.
|Ростов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|Сочи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|9.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|11.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|15.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|4.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|5.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Сочи
Исход игры
Зенит
93.3% (152)
Ничья
3.7% (6)
Сочи
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
54.61% (77)
Меньше
45.39% (64)
Обе команды забьют
Да
55.32% (78)
Нет
44.68% (63)
Популярный счёт
2:0 Зенит
30.7% (50)
2:1 Зенит
25.8% (42)
3:1 Зенит
15.3% (25)
1:0 Зенит
6.7% (11)
1:1 Ничья
1.8% (3)
4:1 Зенит
1.8% (3)
3:2 Зенит
1.8% (3)
3:0 Зенит
1.2% (2)
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