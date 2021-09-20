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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Зенит
 
Позже

Стадион:
Сочи

История личных встреч

Зенит
Сочи

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ерохин Александр 5 0.56
Азмун Сердар 5 (1) 0.56
Дзюба Артём 3 0.33
Сутормин Алексей 3 (3) 0.33
Малком Филипе 2 0.22
Вендел Маркус 2 0.22
Клаудиньо 1 0.11
Кузяев Далер 0 0
Ракицкий Ярослав 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попов Ивелин 3 0.33
Нобоа Кристиан 2 (1) 0.22
Барсов Максим 2 0.22
Юсупов Артур 1 0.11
Жоаозиньо Рамос 1 0.11
Дуганджич Марко 1 0.11
Касьерра Матео 1 0.11
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 4 1
Вендел Маркус 2 0
Ерохин Александр 1 0
Оздоев Магомед 1 0
Ракицкий Ярослав 1 0
Ловрен Деян 1 0
Азмун Сердар 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурмистров Никита 2 0
Попов Ивелин 2 0
Родригао 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Нобоа Кристиан 1 0
Терехов Сергей 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Барач Матео 1 0
Прохин Данила 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
6 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
8%
2
25%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

22
11
13 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 7
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
3
14%
2
18%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
7
32%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
14%
4
36%
61-75
6
27%
1
9%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
11%
2
20%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3 Челси - Зенит 1:0
Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Карлсруэ - Зенит 1:3 Зенит - Вердер 2:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Тамбов - Зенит 1:5 Уфа - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 6:1 Зенит - Ротор 6:0 Краснодар - Зенит 2:2
Сочи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2
Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0 Рубин - Сочи 1:3 Химки - Сочи 2:3 Спартак Москва - Сочи 4:0 Сочи - ПФК Кубань 1:2 Сочи - Краснодар-2 2:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - Ротор 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 9 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Краснодар Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
5. ЦСКА Москва Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
6. Сочи Заявка 9 5 0 4 12 - 9 15
7. Нижний Новгород Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
8. Рубин Заявка 10 4 2 4 13 - 11 14
9. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
10. Крылья Советов Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
11. Ахмат Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
12. Урал Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
13. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
14. Уфа Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
15. Химки Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
16. Ростов Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Рубин Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 5 1 3 1 5 - 7 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
5. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
6. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8. Сочи Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
9. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
11. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
15. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Урал Бикфалви Эрик 4 1
4. Ахмат Нижич Зоран 4 1
5. Зенит Кузяев Далер 4 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 164
    Зенит 93.3% (153)
    X 3.7% (6)
    Сочи 3% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Сочи
    1.42
    5.40
    8.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Зенит - Сочи онлайн


    Прогнозы на матч Зенит - Сочи

    Исход игры
    Зенит
    93.3% (152)
    Ничья
    3.7% (6)
    Сочи
    3.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.61% (77)
    Меньше
    45.39% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    55.32% (78)
    Нет
    44.68% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    30.7% (50)
    2:1 Зенит
    25.8% (42)
    3:1 Зенит
    15.3% (25)
    1:0 Зенит
    6.7% (11)
    1:1 Ничья
    1.8% (3)
    4:1 Зенит
    1.8% (3)
    3:2 Зенит
    1.8% (3)
    3:0 Зенит
    1.2% (2)
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    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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