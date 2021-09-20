Россия: Премьер-лига 2021-2022
Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Сочи
История личных встреч
Зенит
Сочи
5 матчей
100%
0%
0%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0%
3 победы 2 ничьи 0 побед
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0%
0%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ерохин Александр
|5
|0.56
|Азмун Сердар
|5 (1)
|0.56
|Дзюба Артём
|3
|0.33
|Сутормин Алексей
|3 (3)
|0.33
|Малком Филипе
|2
|0.22
|Вендел Маркус
|2
|0.22
|Клаудиньо
|1
|0.11
|Кузяев Далер
|0
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попов Ивелин
|3
|0.33
|Нобоа Кристиан
|2 (1)
|0.22
|Барсов Максим
|2
|0.22
|Юсупов Артур
|1
|0.11
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0.11
|Дуганджич Марко
|1
|0.11
|Касьерра Матео
|1
|0.11
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|4
|1
|Вендел Маркус
|2
|0
|Ерохин Александр
|1
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Попов Ивелин
|2
|0
|Родригао
|2
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|Терехов Сергей
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Прохин Данила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|33.33% (7)
|0
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|Сочи
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +13 =6 -1Зенит 4:0 Мальмё Зенит 2:1 Крылья Советов Рубин 1:3 Зенит Челси 1:0 Зенит
Зенит 3:1 Ахмат Зенит 1:0 ЦСКА Москва Уфа 1:1 Зенит Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит
Сочи Последние 20 матчей: +10 =2 -8Краснодар 3:0 Сочи Сочи 0:1 Динамо Москва Сочи 3:1 Уфа Спартак Москва 1:2 Сочи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 10
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|7.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Сочи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Сочи
Исход игры
Зенит
96.4% (53)
Ничья
3.6% (2)
Сочи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (29)
Меньше
47.27% (26)
Обе команды забьют
Да
54.55% (30)
Нет
45.45% (25)
Популярный счёт
2:0 Зенит
36.4% (20)
2:1 Зенит
27.3% (15)
3:1 Зенит
20% (11)
1:0 Зенит
7.3% (4)
1:1 Ничья
3.6% (2)
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