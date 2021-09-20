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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Зенит
 
Позже

Стадион:
Сочи

История личных встреч

Зенит
Сочи

5 матчей

100%
0%
0%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0%
3 победы 2 ничьи 0 побед

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0%
0%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ерохин Александр 5 0.56
Азмун Сердар 5 (1) 0.56
Дзюба Артём 3 0.33
Сутормин Алексей 3 (3) 0.33
Малком Филипе 2 0.22
Вендел Маркус 2 0.22
Клаудиньо 1 0.11
Кузяев Далер 0 0
Ракицкий Ярослав 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попов Ивелин 3 0.33
Нобоа Кристиан 2 (1) 0.22
Барсов Максим 2 0.22
Юсупов Артур 1 0.11
Жоаозиньо Рамос 1 0.11
Дуганджич Марко 1 0.11
Касьерра Матео 1 0.11
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 4 1
Вендел Маркус 2 0
Ерохин Александр 1 0
Оздоев Магомед 1 0
Ракицкий Ярослав 1 0
Ловрен Деян 1 0
Азмун Сердар 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурмистров Никита 2 0
Попов Ивелин 2 0
Родригао 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Нобоа Кристиан 1 0
Терехов Сергей 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Барач Матео 1 0
Прохин Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 14.29% (3) 14.29% (3) 33.33% (7) 0 9.52% (2) 28.57% (6)
 Сочи 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Зенит 4:0 Мальмё Зенит 2:1 Крылья Советов Рубин 1:3 Зенит Челси 1:0 Зенит
Зенит 3:1 Ахмат Зенит 1:0 ЦСКА Москва Уфа 1:1 Зенит Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит
Сочи Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Краснодар 3:0 Сочи Сочи 0:1 Динамо Москва Сочи 3:1 Уфа Спартак Москва 1:2 Сочи
Крылья Советов 1:0 Сочи Сочи 3:0 Химки Партизан 2:2 Сочи Сочи 2:0 Урал Сочи 1:1 Партизан Ахмат 1:2 Сочи Кешля 2:4 Сочи Нижний Новгород 1:0 Сочи Сочи 3:0 Кешля Рубин 1:3 Сочи Химки 2:3 Сочи Спартак Москва 4:0 Сочи Сочи 1:2 ПФК Кубань Сочи 2:3 Краснодар-2 Химки 0:0 Сочи Сочи 2:1 Ротор
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Краснодар Заявка 9 5 1 3 17 - 9 16
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
6. Сочи Заявка 9 5 0 4 12 - 9 15
7. Рубин Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
8. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
9. Ахмат Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
10. Нижний Новгород Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
12. Уфа Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
14. Химки Заявка 9 1 4 4 8 - 15 7
15. Ростов Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
16. Урал Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
5. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Сочи Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
8. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
10. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
11. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Ахмат Нижич Зоран 4 1
4. Зенит Кузяев Далер 4 1
5. Урал Бикфалви Эрик 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 2 дня 9 часов 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Зенит 96.4% (53)
    X 3.6% (2)
    Сочи 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Сочи
    1.44
    5.50
    9.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Зенит - Сочи

    Исход игры
    Зенит
    96.4% (53)
    Ничья
    3.6% (2)
    Сочи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.73% (29)
    Меньше
    47.27% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (30)
    Нет
    45.45% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    36.4% (20)
    2:1 Зенит
    27.3% (15)
    3:1 Зенит
    20% (11)
    1:0 Зенит
    7.3% (4)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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