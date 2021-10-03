Второй тайм

92' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

86' Жорж Микаутадзе уходит с поля. Ди'Онофрио Франческо выходит вместо него

81' Г О О О О Л - Жорж Микаутадзе бьет в цель!

74' УДАЛЕНИЕ! - Бойя Франк увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

71' Г О О О О Л - Жорж Микаутадзе бьет в цель!

66' Г О О О О Л - Воссен Йелле бьет в цель!

48' Г О О О О Л - Мазиз Юссеф бьет в цель!