Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Серен Юнайтед
5:1
Конец матча
Стадион: Stade du Pairay
Зульте-Варегем
1:0
8' ПенальтиМикаутадзе Жорж
2:0
37' ГолДжаллоу Абли
3:0
48' ГолМазиз Юссеф
3:1
66' ГолВоссен Йелле
4:1
71' ГолМикаутадзе Жорж
74' Красная карточкаБойя Франк
5:1
81' ГолМикаутадзе Жорж
30
Диш
Гийом
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
88
Мазиз
Юссеф
22
Сормо
Бент
15
Бойя
Франк
19
Кутеса
Дерек
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кондом Хорди
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сормо БентЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кутеса ДерекНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
54 Dion De Neve
-
Главный тренер: Дюри Франки
Ход матча
8'
1:0
37'
2:0
46'
48'
3:0
66'
3:1
71'
4:1
74'
81'
5:1
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|5
|0.5
|Микаутадзе Жорж
|4 (1)
|0.4
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.2
|Джаллоу Абли
|1
|0.1
|Fabrice Sambu
|1
|0.1
|Gerald Kilota
|0
|0
|Бернье Антуан
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|8 (1)
|0.8
|Гано Зиньо
|5
|0.5
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.1
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.1
|Жан-Люк Домпе
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Кутеса Дерек
|0
|0
|Dion De Neve
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Буланже Бенжамен
|1
|1
|Gerald Kilota
|2
|0
|Ibrahima Cisse1
|2
|0
|Wagane Faye
|2
|0
|Yahya Nadrani
|2
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Диш Гийом
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|3
|1
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Де Бок Лоренс
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Юбер Давид
|2
|0
|Хамфриз Кэмерон
|2
|0
|Фадера Алию
|2
|0
|Бойя Франк
|0
|1
|Гано Зиньо
|1
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
4
44%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
75%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 12
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
2
20%
6
43%
61-75
4
40%
3
21%
76-90
Забито
14
16
4 В 1-ом тайме 4
10 Во 2-ом тайме 12
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
2
14%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
5
36%
2
13%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
29%
7
44%
76-90
Пропущено
16
22
5 В 1-ом тайме 5
11 Во 2-ом тайме 17
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
3
19%
5
23%
46-60
4
25%
7
32%
61-75
4
25%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2
Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Ломмель - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Льерс Кемпензонен 0:0 Серен Юнайтед - Дейнзе 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Моленбек 1:0 Брюгге-2 - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Моленбек - Серен Юнайтед 2:4 Льерс Кемпензонен - Серен Юнайтед 0:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2
Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Уденаарде - Зульте-Варегем 2:4 Зульте-Варегем - Гент 2:7 Мехелен - Зульте-Варегем 4:2 Зульте-Варегем - Эйпен 2:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 4:1 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|10
|5
|4
|1
|18 - 13
|19
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|20 - 9
|19
|3.
|Антверпен
|0:0
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|4.
|Эйпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Генк
|9
|5
|2
|2
|19 - 12
|17
|6.
|Андерлехт
|10
|4
|4
|2
|19 - 12
|16
|7.
|Мехелен
|10
|5
|1
|4
|18 - 19
|16
|8.
|Кортрейк
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|9.
|Шарлеруа
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|10.
|Остенде
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|11.
|Синт-Трейден
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|12.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|13.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|0
|6
|13 - 17
|12
|14.
|Гент
|0:0
|10
|3
|3
|4
|16 - 12
|12
|15.
|Зульте-Варегем
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|16.
|АХ Лёвен
|10
|1
|6
|3
|9 - 17
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|2
|8
|7 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|3.
|Гент
|0:0
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|5.
|Серен Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|6.
|Брюгге
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|7.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|8.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|9.
|Антверпен
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|10.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Синт-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|5.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|7.
|Шарлеруа
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Кортрейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|13.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|11
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|8
|1
|0
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|5
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1