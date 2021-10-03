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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серен Юнайтед
5:1
Конец матча

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
1:0
8' Пенальти
Микаутадзе Жорж
2:0
37' Гол
Джаллоу Абли
3:0
48' Гол
Мазиз Юссеф
3:1
66' Гол
Воссен Йелле
4:1
71' Гол
Микаутадзе Жорж
74' Красная карточка
Бойя Франк
5:1
81' Гол
Микаутадзе Жорж
90'+1
30
Диш
Гийом
21
Fabrice
Sambu
20
Yahya
Nadrani
24
Буланже
Бенжамен
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
44
Ibrahima
Cisse1
8
Gerald
Kilota
12
Бернье
Антуан
88
Мазиз
Юссеф
9
Микаутадзе
Жорж
1
Боссут
Сэмми
22
Сормо
Бент
6
Юбер
Давид
24
Плетинкс
Эвауд
11
Срарфи
Бассем
98
Думбия
Идрисса
15
Бойя
Франк
8
Кристенсен
Лассе
19
Кутеса
Дерек
9
Воссен
Йелле
17
Жан-Люк
Домпе
Серен Юнайтед
4-4-2
Зульте-Варегем
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 5 0.5
Микаутадзе Жорж 4 (1) 0.4
Муандилмаджи Мариус 2 0.2
Джаллоу Абли 1 0.1
Fabrice Sambu 1 0.1
Gerald Kilota 0 0
Бернье Антуан 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 8 (1) 0.8
Гано Зиньо 5 0.5
Сиссако Абдулайе 1 0.1
Плетинкс Эвауд 1 0.1
Жан-Люк Домпе 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Кутеса Дерек 0 0
Dion De Neve 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиз Юссеф 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Буланже Бенжамен 1 1
Gerald Kilota 2 0
Ibrahima Cisse1 2 0
Wagane Faye 2 0
Yahya Nadrani 2 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Диш Гийом 1 0
Zakaria Silini 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 3 1
Срарфи Бассем 4 0
Воссен Йелле 2 1
Де Бок Лоренс 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Юбер Давид 2 0
Хамфриз Кэмерон 2 0
Фадера Алию 2 0
Бойя Франк 0 1
Гано Зиньо 1 0
Кристенсен Лассе 1 0
Сормо Бент 1 0
Сиранни Алессандро 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
4
44%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
75%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 12
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
2
20%
6
43%
61-75
4
40%
3
21%
76-90

Забито

14
16
4 В 1-ом тайме 4
10 Во 2-ом тайме 12
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
2
14%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
5
36%
2
13%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
29%
7
44%
76-90

Пропущено

16
22
5 В 1-ом тайме 5
11 Во 2-ом тайме 17
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
3
19%
5
23%
46-60
4
25%
7
32%
61-75
4
25%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2
Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Ломмель - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Льерс Кемпензонен 0:0 Серен Юнайтед - Дейнзе 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Моленбек 1:0 Брюгге-2 - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Моленбек - Серен Юнайтед 2:4 Льерс Кемпензонен - Серен Юнайтед 0:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2
Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Уденаарде - Зульте-Варегем 2:4 Зульте-Варегем - Гент 2:7 Мехелен - Зульте-Варегем 4:2 Зульте-Варегем - Эйпен 2:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 4:1 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 10 5 4 1 18 - 13 19
2. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 20 - 9 19
3. Антверпен 0:0 10 5 3 2 19 - 13 18
4. Эйпен 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Генк 9 5 2 2 19 - 12 17
6. Андерлехт 10 4 4 2 19 - 12 16
7. Мехелен 10 5 1 4 18 - 19 16
8. Кортрейк 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Шарлеруа 10 3 5 2 17 - 13 14
10. Остенде 10 4 2 4 14 - 18 14
11. Синт-Трейден 10 4 2 4 10 - 12 14
12. Стандард 10 4 1 5 10 - 17 13
13. Серен Юнайтед 10 4 0 6 13 - 17 12
14. Гент 0:0 10 3 3 4 16 - 12 12
15. Зульте-Варегем 10 2 3 5 15 - 23 9
16. АХ Лёвен 10 1 6 3 9 - 17 9
17. Серкль Брюгге 10 2 2 6 12 - 16 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 2 8 7 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
2. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
3. Гент 0:0 5 3 1 1 14 - 7 10
4. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 0 2 9 - 4 9
5. Серен Юнайтед 5 3 0 2 10 - 6 9
6. Брюгге 5 2 3 0 10 - 6 9
7. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
8. Кортрейк 5 2 2 1 8 - 6 8
9. Антверпен 0:0 5 2 2 1 8 - 6 8
10. Остенде 5 2 1 2 6 - 8 7
11. АХ Лёвен 5 1 3 1 5 - 7 6
12. Шарлеруа 5 1 2 2 6 - 6 5
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Синт-Трейден 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Стандард 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Зульте-Варегем 5 0 2 3 7 - 14 2
17. Серкль Брюгге 5 0 1 4 3 - 9 1
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Антверпен 0:0 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Брюгге 5 3 1 1 8 - 7 10
4. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 11 - 5 10
5. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Стандард 5 3 0 2 5 - 8 9
7. Шарлеруа 5 2 3 0 11 - 7 9
8. Андерлехт 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Серкль Брюгге 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Кортрейк 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Зульте-Варегем 5 2 1 2 8 - 9 7
12. Остенде 5 2 1 2 8 - 10 7
13. Генк 4 2 1 1 7 - 7 7
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Серен Юнайтед 5 1 0 4 3 - 11 3
16. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 10 3
17. Беерсхот-Вильрейк 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 0:0 5 0 2 3 2 - 5 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 11 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Зульте-Варегем Воссен Йелле 8 1 0
4. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 7 0 5
5. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Джаллоу Абли бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Жорж Микаутадзе из команды Серен Юнайтед забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серен Юнайтед 5:1 Зульте-Варегем онлайн




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