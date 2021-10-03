Словакия: Суперлига 2021-2022
Слован Братислава
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Народны (Тегельне Поле)
Погронье
30
Шулла
Михал
14
Абена
Минти
3
Уче
Агбо
33
Мраз
Самуэл
52
Adam
Pajer
33
Лашик
Ричард
77
Мазань
Петер
31
Лачны
Милош
- Основной состав
-
30 Шулла МихалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Абена МинтиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
-
13 Дражич ДеянПолузащитник
-
18 Грнчар ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
52 Adam PajerЗащитник
- Защитник
-
33 Лашик РичардПолузащитник
-
77 Мазань ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Чмовш ПавелЗащитник
- Полузащитник
-
11 Mor Nguer
-
-
19 Ladji Malle
-
-
Главный тренер: Jan Kamenik
История личных встреч
Слован Братислава
Погронье
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Змрхаль Яромир
|3
|0.3
|Хенти Эзекиэль
|3
|0.3
|Мраз Самуэл
|3
|0.3
|Вайсс Владимир
|2 (2)
|0.2
|Чаврич Александр
|2
|0.2
|Дражич Деян
|2
|0.2
|Абена Минти
|1
|0.1
|Лихи Филип
|1
|0.1
|Ратао Рафаэл
|1
|0.1
|Рабиу Ибрахим
|0
|0
|Канкава Джаба
|0
|0
|Грин Эндри
|0
|0
|Вернон де Марко
|0
|0
|Стрелец Давид
|0
|0
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лачны Милош
|3
|0.3
|Ladji Malle
|2
|0.2
|Загуменски Тимотей
|1
|0.1
|Мазань Петер
|1 (1)
|0.1
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
|Благут Патрик
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабиу Ибрахим
|3
|0
|Крижан Рихард
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Пощек Лукаш
|1
|0
|Хенти Эзекиэль
|1
|0
|Грин Эндри
|1
|0
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|Лачны Милош
|4
|0
|Чмовш Павел
|2
|0
|Adam Pajer
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Мазань Петер
|1
|0
|Бадоло Седрик
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Daniel Horak
|1
|0
|Marek Vybostok
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
2
3 В 1-ом тайме 0
7 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
50%
76-90
Пропущено
5
12
5 В 1-ом тайме 4
0 Во 2-ом тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
4
80%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
18
7
7 В 1-ом тайме 2
11 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
3
17%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
3
43%
46-60
5
28%
1
14%
61-75
3
17%
1
14%
76-90
Пропущено
9
18
6 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 12
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
4
44%
2
11%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
4
22%
61-75
1
11%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ПАОК - Слован Братислава 1:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Жилина 2:2
Слован Братислава - Копенгаген 1:3 ДАК - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Середь - Слован Братислава 0:1 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Слован Братислава - Земплин 3:1 Слован Братислава - Линкольн 1:1 Линкольн - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Янг Бойз 0:0 Шемрок Роверс - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Шемрок Роверс 2:0 Адмира - Слован Братислава 0:4
Погронье
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3
Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1 Погронье - Нитра 0:0 Ружомберок - Погронье 1:0 Земплин - Погронье 1:2 Погронье - Петржалка 1:2 Погронье - Середь 1:2 Нитра - Погронье 2:3 Погронье - Сеница 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|10
|6
|3
|1
|20 - 7
|21
|2.
|Спартак Трнава
|9
|6
|2
|1
|17 - 4
|20
|3.
|Ружомберок
|10
|4
|5
|1
|14 - 8
|17
|4.
|Земплин
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|5.
|ДАК
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|6.
|Тренчин
|9
|3
|5
|1
|16 - 11
|14
|7.
|Жилина
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|8.
|Сеница
|10
|3
|4
|3
|11 - 15
|13
|9.
|Середь
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|10
|2
|1
|7
|14 - 25
|7
|11.
|Злате Моравце
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|12.
|Погронье
|0:0
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Земплин
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|3.
|Слован Братислава
|0:0
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Ружомберок
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Жилина
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|6.
|Середь
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|7.
|ДАК
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|8.
|Сеница
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|10.
|Тренчин
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|11.
|Злате Моравце
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Погронье
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|2.
|Ружомберок
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|Тренчин
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|4.
|Спартак Трнава
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|ДАК
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Сеница
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|7.
|Жилина
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|8.
|Земплин
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|9.
|Середь
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
|11.
|Погронье
|0:0
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1
|12.
|Злате Моравце
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеница
|Elvis Mashike Sukisa
|6
|2
|1
|2.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|5
|0
|2
|3.
|Спартак Трнава
|Ристовски Милан
|5
|0
|0
|4.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|4
|1
|3
|5.
|Ружомберок
|Регали Мартин
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|2.
|Сеница
|Шимчак Милан
|3
|1
|3.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|3
|1
|4.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0
|5.
|Земплин
|Alfonso Artabe
|4
|0