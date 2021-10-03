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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Слован Братислава
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Погронье
0' 22'
30
Шулла
Михал
17
Медведев
Юрий
II
5
Крижан
Рихард
14
Абена
Минти
81
Вернон
де
Марко
77
Чаврич
Александр
3
Уче
Агбо
10
Рабиу
Ибрахим
11
Змрхаль
Яромир
9
Хенти
Эзекиэль
33
Мраз
Самуэл
17
Грдличка
Либор
18
Благут
Патрик
6
Andrej
Strba
52
Adam
Pajer
5
Коковас
Стелиос
33
Лашик
Ричард
77
Мазань
Петер
44
Загуменски
Тимотей
23
Сцисляк
Даниэль
10
Бадоло
Седрик
31
Лачны
Милош
Слован Братислава
4-4-1-1
Погронье
4-2-3-1

История личных встреч

Слован Братислава
Погронье

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:0
С
1:2
ТМС
2:0
С
2:1
С
1:3
К
1:0
КС
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Змрхаль Яромир 3 0.3
Хенти Эзекиэль 3 0.3
Мраз Самуэл 3 0.3
Вайсс Владимир 2 (2) 0.2
Чаврич Александр 2 0.2
Дражич Деян 2 0.2
Абена Минти 1 0.1
Лихи Филип 1 0.1
Ратао Рафаэл 1 0.1
Рабиу Ибрахим 0 0
Канкава Джаба 0 0
Грин Эндри 0 0
Вернон де Марко 0 0
Стрелец Давид 0 0
Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 3 0.3
Ladji Malle 2 0.2
Загуменски Тимотей 1 0.1
Мазань Петер 1 (1) 0.1
Да Силва Адлер 0 0
Сцисляк Даниэль 0 0
Благут Патрик 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабиу Ибрахим 3 0
Крижан Рихард 2 0
Канкава Джаба 1 0
Кашия Гурам 1 0
Пощек Лукаш 1 0
Хенти Эзекиэль 1 0
Грин Эндри 1 0
Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шпирьяк Доминик 4 2
Лачны Милош 4 0
Чмовш Павел 2 0
Adam Pajer 2 0
Благут Патрик 2 0
Мазань Петер 1 0
Бадоло Седрик 1 0
Палюшек Александр 1 0
Daniel Horak 1 0
Marek Vybostok 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
2
3 В 1-ом тайме 0
7 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
50%
76-90

Пропущено

5
12
5 В 1-ом тайме 4
0 Во 2-ом тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
4
80%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

18
7
7 В 1-ом тайме 2
11 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
3
17%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
3
43%
46-60
5
28%
1
14%
61-75
3
17%
1
14%
76-90

Пропущено

9
18
6 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 12
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
4
44%
2
11%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
4
22%
61-75
1
11%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ПАОК - Слован Братислава 1:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Жилина 2:2
Слован Братислава - Копенгаген 1:3 ДАК - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Середь - Слован Братислава 0:1 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Слован Братислава - Земплин 3:1 Слован Братислава - Линкольн 1:1 Линкольн - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Янг Бойз 0:0 Шемрок Роверс - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Шемрок Роверс 2:0 Адмира - Слован Братислава 0:4
Погронье
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3
Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1 Погронье - Нитра 0:0 Ружомберок - Погронье 1:0 Земплин - Погронье 1:2 Погронье - Петржалка 1:2 Погронье - Середь 1:2 Нитра - Погронье 2:3 Погронье - Сеница 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 10 6 3 1 20 - 7 21
2. Спартак Трнава 9 6 2 1 17 - 4 20
3. Ружомберок 10 4 5 1 14 - 8 17
4. Земплин 10 5 1 4 13 - 12 16
5. ДАК 10 4 3 3 16 - 15 15
6. Тренчин 9 3 5 1 16 - 11 14
7. Жилина 10 4 2 4 15 - 12 14
8. Сеница 10 3 4 3 11 - 15 13
9. Середь 10 3 2 5 8 - 12 11
10. Татран Липтовски-Микулаш 10 2 1 7 14 - 25 7
11. Злате Моравце 10 1 3 6 10 - 22 6
12. Погронье 0:0 10 1 3 6 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Земплин 6 4 0 2 11 - 7 12
3. Слован Братислава 0:0 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Ружомберок 6 2 3 1 6 - 3 9
5. Жилина 5 3 0 2 10 - 6 9
6. Середь 6 3 0 3 7 - 6 9
7. ДАК 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Сеница 4 2 1 1 4 - 5 7
9. Татран Липтовски-Микулаш 4 2 0 2 9 - 8 6
10. Тренчин 4 1 3 0 8 - 4 6
11. Злате Моравце 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Погронье 0:0 4 1 2 1 5 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 5 3 1 1 9 - 3 10
2. Ружомберок 4 2 2 0 8 - 5 8
3. Тренчин 5 2 2 1 8 - 7 8
4. Спартак Трнава 4 2 1 1 6 - 3 7
5. ДАК 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Сеница 6 1 3 2 7 - 10 6
7. Жилина 5 1 2 2 5 - 6 5
8. Земплин 4 1 1 2 2 - 5 4
9. Середь 4 0 2 2 1 - 6 2
10. Татран Липтовски-Микулаш 6 0 1 5 5 - 17 1
11. Погронье 0:0 6 0 1 5 2 - 12 1
12. Злате Моравце 5 0 0 5 4 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеница Elvis Mashike Sukisa 6 2 1
2. Тренчин Кадак Якуб 5 0 2
3. Спартак Трнава Ристовски Милан 5 0 0
4. Жилина Бичахчян Ваан 4 1 3
5. Ружомберок Регали Мартин 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 4 2
2. Сеница Шимчак Милан 3 1
3. Тренчин Samuel Lavrincik 3 1
4. Погронье Лачны Милош 4 0
5. Земплин Alfonso Artabe 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Погронье
1.07
9.12
53.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Слован Братислава 0:0 Погронье онлайн




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